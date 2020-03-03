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登山涉溪還能考古？到國定遺址「萬山岩雕」巡禮

健行筆記 / 健行筆記周銘倉(蟑螂)

萬山岩雕巡禮

(一)時間：2020年元月27日～元月31日

(二)地點與標高：孤巴察峨岩雕(1340m)、莎娜奇勒娥岩雕(1220m)

(三)行程：

D1：台南-多納-馬里山溪匯流口

D2：匯流口-祖布里里-第二營地

D3：營地-往返孤巴察峨-萬山青年會營地

D4：營地-往返莎娜奇勒娥-濁口溪

D5：濁口溪-多納-美濃

(四)心情點滴小的時候，聽老咩講很多與台灣原住民相關的傳說故事，在後來的登山旅程，也逐年的走訪了故事的發生地點，去年完成了大鬼湖的願望，今年老咩強力推薦「萬山岩雕」，與魯凱族的傳說故事《吃蛇的女人》相關。魯凱族的拉巴烏賴貴族家祖先娶了外族(一說：布農族)拉達烏龍 安家女子為妻。妻子在做飯時都會吹口哨招來百步蛇，並將蛇烹煮進食，由於百步蛇是祖靈的象徵，女子的行為被家人發現後被放逐。她在臨行時與丈夫約定在祖布里里和孤巴察峨的大石處相見，但其丈夫始終未出現。在等待的過程，女人便在石頭上作畫而留下了圖案。萬山族人直接用「孤巴察峨」作為傳說故事名稱，意為「編織，石頭上的花紋」。過年前，因為中國「武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)」疫情嚴重而且快速擴散，台灣防疫作戰，口罩缺貨。蟑螂家族到山上「脫褲走」(台語)，不會被限量買口罩。

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D1：台南-多納-馬里山溪匯流口

將裝備一一放上得利卡，05:00離開台南，經過美濃、茂林，老貝敘說風災之後的山川與道路的變化。通過多納橋，老咩指著曲流與蛇頭和龍頭兩座小山頭，說明龍蛇大戰的故事，龍頭山背脊規劃為小長城 步道。從大馬路轉入產業道路，07:30抵達一處被稱為紅塵峽谷的平台，高度292M，莫拉克風災之後地形丕變，紅塵峽谷的觀光景點也跟著消逝。老貝的得利卡無法走河床前進，於是停車整裝，準備重裝步行進入。

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沿著河床向上游步行才走不到200公尺，就遇到深潭與陡直岩壁，不得不脫掉鞋襪、脫掉長褲準備涉溪，老貝先嘗試橫渡確認安全，我們依序跟著通過，水深及膝、除了中央地帶的水流較強，沒有危險性。擦乾了腳，穿上長褲與鞋襪，走不到50公尺，又遇上橫渡地形。全長13公里的河床，如果一直這樣穿穿脫脫，相當耗時，索性穿著短褲、老貝穿內褲走路了，名副其實的「脫褲走」(台語)。若不是河床的石頭銳利刺腳，非得穿鞋襪保護腳，還真想打赤腳哩。穿著短褲、揹著重裝健行，這景象十分滑稽，老咩戲稱我們是「蟑螂內褲隊」，家齊附和道：「一個是四角褲、一個是三角 褲、一個丁字褲。」老咩笑：「你是『沒穿褲』！」

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08:15通過溫泉溪匯流口，又要脫鞋襪涉水，高度295M。橫渡過溪穿上鞋襪準備上路時，聽到噗噗的聲響，原來是吉普車隊，浩浩蕩蕩的載著行李準備前往萬山溫泉露營。我們等候車隊遠離和油煙味消散，才扛起重裝繼續前進。河床地面，除了長長的車痕，還有零星交錯的鞋印，家成驚喜發現鳥類與山羌的腳印，更有被壓扁的青蛙屍體，用相機記錄下來。兩旁的山區一定是野生動物的棲息地，夜間下來溪邊喝水留下的腳印，莫怪清晨和夜晚會聽到獵槍的聲響。剛開始對於脫鞋襪渡溪覺得麻煩和無奈，到後來已經完全認命，而且動作愈來愈熟練，遇到橫渡點，不再猶豫也不需要指令，主動迅速的完成各項動作。12:08坐在溪邊啃行動糧，兩位重裝年輕朋友超越我們，預計由萬山神池縱走大小鬼湖，哇！要花兩週的時間啊，已預先將車子停放在阿禮，今早由陳文祥阿貝載到多納的。家成啃著麵包說：「那位姓黃的高個兒好像『雪羊』喔？」老咩也看過《雪羊視界》網站的文章，沒有見過本人。望見遠處一座廢棄的吊橋，13:30定位確認為吉田溪吊橋，與萬山吊橋連成一線即為警備道的路線，也是內本鹿的一部分。中午的陽光照得暖烘烘的，蟑螂內褲隊已經完全習慣溪水的涼爽與河床溫熱的溫度落差。14:00又聽見噗噗的引擎聲響，是另一吉普車隊回程，如此頻繁的車隊進出，可見得濁口溪寬廣河床是吉普車的天堂。

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17:00通過馬里山溪匯流口，高度446M，濁口溪的水量明顯變小。沿著馬里山溪向上游前進找營地，15分鐘後選定一處上方河階地紮營(223550, 2538146)，高度447M。老貝鋸兩段樹幹做為架設主繩，家齊砍草供老咩鋪設營地，家成取水準備煮飯。分工合作，很快完成了建設營地與晚餐，以及飯後的喝茶與刷牙，今晚沒有風不會冷，20:00躺平。老貝到溪邊梳洗，望見上游約100公尺的河床有營火的煙霧，應該是那兩位年輕朋友的紮營。喝茶的關係吧，21:30大伙都起身上廁所，算是中場休息。天空沒有星星，夜晚下起陣陣小雨。

D2：匯流口-第一營地-祖布里里-第二營地

04:30鬧鐘叫醒大家，整裝後06:00天色未亮，點著頭燈向上游出發，走個100公尺就得脫鞋襪和長褲涉水渡溪，莫怪老咩昨天建議把全部的涉溪都過完再紮營，才不需要穿穿脫脫。橫渡後，天微亮，河床上有一小頂的天幕營帳，應該是兩位年輕朋友的。重新著裝完成，繼續向上游前進，06:20踩過舊萬山吊橋損壞橫躺在河床的鋼索，續往北前進，老咩覺得不太對勁，登山口應該在吊橋南邊，我們看看旁邊的山壁的陡峭趨勢：「怎麼可能？」。老咩檢查航跡，確認走過頭，全員折返，依據經驗在一處相對比較不陡的小山壁找到一條細繩，確認登山口，高度462M。老貝稱讚老咩警覺性很高，而且操作ORUXMAPS愈來愈熟練。裝滿行動水後06:50沿著細繩向上爬升，半小時後接上警備道，高度543M，但是警備道路基崩壞無法通行，穿越樹林續向上攀升。樹林中散布許多小小的石板屋遺跡與一層層的階梯狀開墾地，應該是舊萬山部落的耕地。07:50準備走出樹林，天空下起小雨，於是穿上雨衣，高度672M。半小時登上稜線，高度792M，現場兩條廢棄的鋼索。步行到稜線南端，展望溪谷與小山頭。補充行動糧後，續爬升，09:50通過寬稜線越嶺，高度928M，從登山口一路上來，都沒有登山路標指引，豐厚的落葉與枯枝掩蓋路基，隱約分辨得出步道與獸徑，不至於走錯路。

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越嶺後橫切再向下穿越草叢與崩塌的亂石，為了確保回程路徑正確，家齊和家成沿途加強疊石記號。11:10抵達溪床，上游的濁口溪河床巨石林立，與下游的寬廣景觀完全不同，循著右岸向上游避開巨石找尋適合的路徑。雨勢雖然不大，下下停停的，12:00選定一座大石頭底下避雨吃午餐，高度807M，老貝向前探探路況，認為河床不太好走。老咩檢視航跡資料，營地與路徑偏向上方河階，建議在第一營地紮營，採輕裝方式往返岩雕。老貝對於路況沒有把握，建議重裝前往第二營地。於是，老咩依據航跡指示方向與距離，老貝找尋避開巨石與障礙的安全上溯路徑，克服河床大小交錯的石頭，通過障礙。我們用力跨過或是翻越的巨石，老咩腿短被卡住上下不得，靠家成和家齊救援。

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13:30在匯流口附近渡溪849M，從左岸向上陡升，通過雨量計平台，再向上爬升，14:10見到一座岩雕解說牌，與紅塵峽谷登山口的解說內容一樣，定位確認為「祖布里里」，高度935M，於是卸下重裝，分頭仔細觀看旁邊的幾座大石頭，除了點狀紋路、看不出明顯圖案。在定位點周圍繞了幾圈，也察看了其他幾座大石頭，仍不敢確定。老咩再度引用《吃蛇的女人》傳說故事，認為可能是因為我們的緣分不到，可能我們的慧根不夠，所以看不出來，希望多看幾處岩雕了解圖案的型態。其實，依據學者的解讀，這些點狀的小洞「狀似腳印的圖案」，象徵為前進的腳步，意味族群遷移的紀錄。

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老貝卻有另一番詮釋：獵人們上山打獵，白天時間無聊，就用工具在獵寮附近的石頭上摳摳摳，就摳出一個國定考古遺址啦！老貝說得一派輕鬆，缺少了故事性與神秘感，連國定遺址的價值性都沒了，但是不無道理。依據學者紀錄萬山耆老的訪談，曾解釋「孤巴察峨」是傳統獵區之一，並非萬山部落人人都會到此區狩獵，也只有前往打獵的人才會在這些地點短暫停留休息。因此，可以合理推斷岩雕與獵人有關。總之，在岩雕的年代和圖案意涵尚未獲得科學印證之前，一切都是推論的啦。老貝認為岩雕是獵人打發時間的傑作，同理，台南的「安平樹屋」則是麻雀的作品囉！麻雀無聊，跑到倉庫的屋頂停留便便，幾十年後就變成了「市定古蹟」啦！其實也沒有說錯，當時的一顆種子怎會料想日後會演變成古蹟的一部分哩。

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沒有明確結論，扛起重裝連續陡上，15:00通過和緩的坡地，高度1091M，坡地遍佈石板屋與耕地遺跡，這些石板屋的格局小又不密集，不是家屋，應該屬於耕地旁邊的「工寮」。越嶺後坡度緩緩下降，再度出現岩雕解說牌，抬頭看見樹幹上一台固定式攝影機，順著攝影機鏡頭找到一座大石頭，定位確認為「大軋拉烏」。依此推測，每一處岩雕應該都有解說牌和攝影機，找到攝影機就可以找到岩雕啦。阿齊蹲坐在石頭對向吃點心，眼睛盯著石頭表面說：「那些圖案好像烤肉串喔！」阿齊，你餓了嗎？仔細摸索，真有稜形圖案一個連著一個，就是學者圖解的百步蛇圖案。另外裂痕與青苔交錯的圖案不明顯，有學者解讀為大格狀裡面一個小人形，代表母親孕育新生命的過程。也有另一派學者說法：外星人駕著太空船降落當地，族人將看到的景象刻在石頭上，大框框就是太空船，人形帶著鋼盔、上面還有分叉的天線，就像美國太空人的裝扮。各種說法都很有趣味，期待證實。

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停頓找石頭、摸索岩雕的圖案，前進的速度很慢。離開岩雕，開始陡下尋找營地，16:20接近溪床(226982, 2539304)高度1035M，溪床的腹地小，我們四人紮營綽綽有餘，但是不適合大型隊伍。我們一起架設外帳，砍草鋪床，取水煮飯。為了明天輕裝探訪「孤巴察峨」，老咩提供方向角度，老貝先探路找尋安全的過溪點，竟不小心滑落水。家成說：進入聖地要洗腳，老貝這是為了明天「孤巴察峨」的下水典禮。晚餐後喝茶補充身體的水分，19:00在小雨陪伴中漸漸入睡。

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D3：營地-往返孤巴察峨-萬山青年會營地

雖然不下雨，第二營地位於背陽面的溪床，比較潮濕，05:00起床整裝，只留下外帳風乾。06:20輕裝離開營地，過溪後向上陡升，老咩提示要爬升300公尺。同樣的沒有路標，但是路基清晰。07:00仰望一座非常巨大的石頭，感覺接近岩雕，賓果！孤巴察峨，高度1340M，旁邊立著旗桿與紅色旗幟，是萬山青年會2016年2月留下的，包含竹掃把和噴水瓶等用具。家齊和老貝清理石塊上的枯葉，家成攝影，明顯的人頭和圓渦狀圖形一一顯現。就是這個！老咩興奮的大叫，這些經典的圖案，被普遍在網路流傳，也經常出現在魯凱族聚落的牌樓或牆面的彩繪，「孤巴察峨」是萬山岩雕的代表。老咩高喊：不虛此行了！

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依據台灣史博館的資料，孤巴察峨的圓渦狀圖形數量最多，被魯凱族人視為「太陽紋」，象徵宇宙靈力。人像紋則寓意生命繁衍的巫術功能意象。杯狀紋是古老象徵符號，表示生命力與巫術功能。石頭凹洞經常積水就像湖泊，全身人像圖紋代表百步蛇湖神aididinga化身，高舉雙臂自湖泊升起伸向廣闊無際的宇宙。微曲雙腿兩側有蜷曲蛇紋、欄柵文及曲線紋，用生命之線與圓渦紋靈力緊密相連，並以杯狀符號加重其生命力和巫術意義，似乎描述著魯凱族「創世紀」的先祖自湖池雲霧中誕生的古老創生神話。

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拍了許多影像，離開孤巴察峨，08:20回到營地，一面吃點心填補肚子一面收拾外帳，預計下午要嘗試莎娜奇勒娥，所以不能太混，08:45扛起重裝離開營地。通過樹林與越嶺點，下坡時再次遇見兩位年輕朋友，他們昨天去探訪萬山舊部落花了很多時間，所以在第一營地過夜，沒有去莎娜奇勒娥；今天準備到第二營地取水後攀登萬頭蘭山。告知舊萬山部落的叉路就在鋼索稜線向南，就是我們展望溪谷的地點。連續陡下後，10:30過溪回到右岸，沿著明顯的路徑緩升，11:10抵達寬廣的萬山青年會營地，高度848M。三隻黃喉貂受到驚嚇，分別散開跑到樹上。營地現場留著許多外套、睡袋、黑鍋等物品，應該是大型隊伍作為紮營的基地，分別輕裝前往孤巴察峨和莎娜奇勒娥。完成架設天幕，13:40三人輕裝離開營地前往莎娜奇勒娥。家齊自願留守營地，擬利用時間往溪底取水，又擔心錯過老貝回程，於是在地面用石頭排出「水」字，走兩步回頭，發現連自己也看不懂「水」字樣，又用樹枝排箭頭符號，還是不滿意。算了，老貝應該不會那麼快回來的。依據原路徑，往返兩次取水供晚餐使用，每次半小時。

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營地上方的坡地樹林是一處規模很大的聚落，散佈著許多石板屋遺址。由於沒有路標，老貝循著舊的砍痕記號爬升，老咩一面核對航跡，確認前進的方向，穿越石板屋群後，高度1120M接上稜線繼續往北陡上。稜線兩側的樹林由混合林轉為香杉純林，香杉是台灣珍貴樹種之一，純林應為人工造林所形成的。14:50通過稜線的小平台，高度1170M，散佈流籠頭配件與一段鐵軌，稜線西面更有警備道路跡，可證實為造林遺留的物件。

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老咩檢查航跡，提醒再上升50公尺就準備向右橫切，高度1213M向東橫切，也出現類似警備道崩塌的路基，繼續橫切前進，路況愈來愈差，落葉和枯木完全掩蓋傾斜的山壁，看不見路基，又完全沒有路標，必須自行找尋橫切路線。對於這次入山以來完全沒有路標，猜想是萬山部落或是研究單位不希望古蹟遭到破壞，才刻意將路標完全拆除的，曾經有人為了拓印岩雕圖案，放火燒掉岩石表面的青苔，還使用塑膠劑翻模，嚴重破壞古蹟，很不應該。橫切下降高度為1140M，13:50面對連續崩壁，老貝尋找安全的路徑，以目前的速度推算，克服崩壁後下切到溪底又再爬升100公尺才能到達莎娜奇勒娥，沒有把握在天黑前回營，14:20決定撤退，隔天再試，今日回程加強砍痕記號。15:30回到營地，家齊準備煮飯，老貝帶著現場遺留的釣竿前往溪底試試手氣，三隻黃喉貂搶食一隻死山羊，老貝也想去搶一隻羊腿，被我們反對。天還沒暗，就完成晚餐與刷牙等動作，老咩燒水泡茶、老貝配茶點，阿齊不敢喝茶，擔心睡不著。為了隔天再度嘗試莎娜奇勒娥，18:00早早入睡，今晚不再下雨，天氣更暖和。

D4：營地-往返莎娜奇勒娥-濁口溪

依鬧鐘設定的04:00起身整裝，除了外帳、其他裝備打包完成，05:20輕裝出發。用頭燈搜尋老貝做的砍痕記號一路爬升，有了記號依據，速度比昨天快多了。06:00登上稜線向北移動，半小時後通過流籠頭，再循著記號橫切，感謝昨天的探路，順利通過崩塌地後向下切到溪底，家齊補強疊石記號，便於回程辨識。

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07:30過溪到左岸，高度1093M，在河階地尋找上切點，看見一條細繩，地面一組黑鍋，於是循線陡上。看似硬走出的路徑，土石鬆軟。上抵一處較平緩的坡地，依據前幾次的經驗，應該有獵寮，而岩雕也不遠了。果然，一間小小的石板獵寮被幾株樹根包夾，再向前100公尺出現解說牌和攝影機，賓果！07:50找到莎娜奇勒娥，高度1220M，老貝說：有家齊同行才找得到，昨天家齊留守，我們就失敗。

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點狀的圖形非常抽象，研究指出抽象的圖形代表族群的成長、繁衍與分派。我們沒有慧根，看不出所以然。老咩提出疑問，在營地上方的聚落山坡地也有很多的石壁，為什麼不在聚落附近雕刻，而要遠離聚落留下這些圖形呢？這四處岩雕的區位與圖案之間有什麼相互關連嗎？萬山部落的先人為什麼不留下相關的口傳紀錄哩？老咩這些疑問只待研究團隊來解答吧。

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回程由家齊帶頭，循著記號翻越稜線，穿過石板屋遺跡與樹林，10:40回到營地，驚見老貝的乾糧與塑膠袋散落一地，可惡的黃喉貂，竟敢鑽進老貝的大背包，啃咬袋子，連行動電源的袋子也被咬破，只怪老貝疏忽沒有扣背包。收拾黃喉貂散落的垃圾，打包外帳，11:05離開營地。從河床向上爬升，看見自己兩天前做的疊石記號，分外親切。

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12:20通過越嶺點，卸下背包吃行動糧。由於黃喉貂的意外事件，我們得保守的進食。13:15回到鋼索的小山頭，前往展望的點，但是找不到往舊部落的路。13:40決定放棄舊萬山的巡禮，老貝提議下山泡溫泉，老咩提醒不要抱很大的期待，溫泉只是小小的泡腳池，明天我們涉溪回程，就要不斷地「泡腳」了。14:35返抵馬里山溪床，重裝向北續行，準備前往萬山溫泉，才走100公尺，遠望前方河床，佈滿帳篷與車子，我們決議放棄溫泉計畫。折返回程，15:20通過馬里 山溪匯流口，老貝撿到一塊長得像肉卻聞不出味道的怪東西。繼續向下游走600公尺，脫鞋襪過溪，16:10選定紮營的溪床，明顯的風勢增強、溫度降低，家成協助老貝架設天幕，家齊取水煮飯，必須使用大背包和雨鞋多層擋風，爐火才不被吹熄。晚餐後，彎彎的月亮與星星在營帳上方愈來愈亮，我們輪流到河邊梳洗刷牙，準備就寢。

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D5：濁口溪-多納-美濃

05:00起身，溫度明顯降低而且風大，這就是所謂的「入冬以來最強的冷鋒」嗎？06:25脫下長褲與鞋襪，準備迎接一連串的涉水渡溪。踏入溪水竟感到溫溫的不會冰，反而陸地上的石頭凍得像冰塊。山谷中還曬不到陽光，短褲涉溪被風吹得鼻涕直流，打獵和電魚的原住民的吉普車經過，搖下車窗為我們的腿喊冷。8:00終於接觸到短暫的陽光，吹著風仍然冷冷的。直到09:20坐在河床上曬太陽才感受回溫，吃著所剩不多的行動糧，家成和家齊將僅存奶粉和麥片沖泡溪水喝，真是徹底的斷糧啊。

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天氣冷、皮膚乾燥，穿著短褲走路，小腿肚被雨鞋的開口不斷的摩擦，被磨出紅紅的一圈，破皮好痛。穿長褲嫌麻煩，穿短褲又會痛，真是兩難。10:00經過吉田溪吊橋，像倒帶般一一回憶四天前的旅程，竟也不知不覺走到最後一個橫渡點，14:50返抵紅塵峽谷，花了20分鐘整理裝備放上車，正式下山啦。驅車經過多納古戰場，是魯凱族反抗日本人的對戰地點。再經美濃市區晚餐，17:30抵達白兔阿姨的家，烤火並洗過熱水澡後，舒服的睡覺囉。

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蟑螂家族跟著故事走進山林，也帶回我們自己的故事。部落格《我們的足跡》

吊橋 登山 溫泉

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登高能賦 可為大夫雪落下 玉山主北峰沒有糖霜般點綴隱約雲海也悄悄得浮上眼前 眼前些許榨棲樹衣紅粉妝伴著 兒玉山訪東水山接特富野古道山林間有很多抽象意境冷空氣凍得我瞬間抬起頭來向著陽光讓自己多點暖

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