登山涉溪還能考古？到國定遺址「萬山岩雕」巡禮

萬山岩雕巡禮

(一)時間：2020年元月27日～元月31日

(二)地點與標高：孤巴察峨岩雕(1340m)、莎娜奇勒娥岩雕(1220m)

(三)行程：

D1：台南-多納-馬里山溪匯流口

D2：匯流口-祖布里里-第二營地

D3：營地-往返孤巴察峨-萬山青年會營地

D4：營地-往返莎娜奇勒娥-濁口溪

D5：濁口溪-多納-美濃

(四)心情點滴小的時候，聽老咩講很多與台灣原住民相關的傳說故事，在後來的登山旅程，也逐年的走訪了故事的發生地點，去年完成了大鬼湖的願望，今年老咩強力推薦「萬山岩雕」，與魯凱族的傳說故事《吃蛇的女人》相關。魯凱族的拉巴烏賴貴族家祖先娶了外族(一說：布農族)拉達烏龍 安家女子為妻。妻子在做飯時都會吹口哨招來百步蛇，並將蛇烹煮進食，由於百步蛇是祖靈的象徵，女子的行為被家人發現後被放逐。她在臨行時與丈夫約定在祖布里里和孤巴察峨的大石處相見，但其丈夫始終未出現。在等待的過程，女人便在石頭上作畫而留下了圖案。萬山族人直接用「孤巴察峨」作為傳說故事名稱，意為「編織，石頭上的花紋」。過年前，因為中國「武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)」疫情嚴重而且快速擴散，台灣防疫作戰，口罩缺貨。蟑螂家族到山上「脫褲走」(台語)，不會被限量買口罩。

D1：台南-多納-馬里山溪匯流口

將裝備一一放上得利卡，05:00離開台南，經過美濃、茂林，老貝敘說風災之後的山川與道路的變化。通過多納橋，老咩指著曲流與蛇頭和龍頭兩座小山頭，說明龍蛇大戰的故事，龍頭山背脊規劃為小長城 步道。從大馬路轉入產業道路，07:30抵達一處被稱為紅塵峽谷的平台，高度292M，莫拉克風災之後地形丕變，紅塵峽谷的觀光景點也跟著消逝。老貝的得利卡無法走河床前進，於是停車整裝，準備重裝步行進入。

沿著河床向上游步行才走不到200公尺，就遇到深潭與陡直岩壁，不得不脫掉鞋襪、脫掉長褲準備涉溪，老貝先嘗試橫渡確認安全，我們依序跟著通過，水深及膝、除了中央地帶的水流較強，沒有危險性。擦乾了腳，穿上長褲與鞋襪，走不到50公尺，又遇上橫渡地形。全長13公里的河床，如果一直這樣穿穿脫脫，相當耗時，索性穿著短褲、老貝穿內褲走路了，名副其實的「脫褲走」(台語)。若不是河床的石頭銳利刺腳，非得穿鞋襪保護腳，還真想打赤腳哩。穿著短褲、揹著重裝健行，這景象十分滑稽，老咩戲稱我們是「蟑螂內褲隊」，家齊附和道：「一個是四角褲、一個是三角 褲、一個丁字褲。」老咩笑：「你是『沒穿褲』！」

08:15通過溫泉溪匯流口，又要脫鞋襪涉水，高度295M。橫渡過溪穿上鞋襪準備上路時，聽到噗噗的聲響，原來是吉普車隊，浩浩蕩蕩的載著行李準備前往萬山溫泉露營。我們等候車隊遠離和油煙味消散，才扛起重裝繼續前進。河床地面，除了長長的車痕，還有零星交錯的鞋印，家成驚喜發現鳥類與山羌的腳印，更有被壓扁的青蛙屍體，用相機記錄下來。兩旁的山區一定是野生動物的棲息地，夜間下來溪邊喝水留下的腳印，莫怪清晨和夜晚會聽到獵槍的聲響。剛開始對於脫鞋襪渡溪覺得麻煩和無奈，到後來已經完全認命，而且動作愈來愈熟練，遇到橫渡點，不再猶豫也不需要指令，主動迅速的完成各項動作。12:08坐在溪邊啃行動糧，兩位重裝年輕朋友超越我們，預計由萬山神池縱走大小鬼湖，哇！要花兩週的時間啊，已預先將車子停放在阿禮，今早由陳文祥阿貝載到多納的。家成啃著麵包說：「那位姓黃的高個兒好像『雪羊』喔？」老咩也看過《雪羊視界》網站的文章，沒有見過本人。望見遠處一座廢棄的吊橋，13:30定位確認為吉田溪吊橋，與萬山吊橋連成一線即為警備道的路線，也是內本鹿的一部分。中午的陽光照得暖烘烘的，蟑螂內褲隊已經完全習慣溪水的涼爽與河床溫熱的溫度落差。14:00又聽見噗噗的引擎聲響，是另一吉普車隊回程，如此頻繁的車隊進出，可見得濁口溪寬廣河床是吉普車的天堂。

17:00通過馬里山溪匯流口，高度446M，濁口溪的水量明顯變小。沿著馬里山溪向上游前進找營地，15分鐘後選定一處上方河階地紮營(223550, 2538146)，高度447M。老貝鋸兩段樹幹做為架設主繩，家齊砍草供老咩鋪設營地，家成取水準備煮飯。分工合作，很快完成了建設營地與晚餐，以及飯後的喝茶與刷牙，今晚沒有風不會冷，20:00躺平。老貝到溪邊梳洗，望見上游約100公尺的河床有營火的煙霧，應該是那兩位年輕朋友的紮營。喝茶的關係吧，21:30大伙都起身上廁所，算是中場休息。天空沒有星星，夜晚下起陣陣小雨。

D2：匯流口-第一營地-祖布里里-第二營地

04:30鬧鐘叫醒大家，整裝後06:00天色未亮，點著頭燈向上游出發，走個100公尺就得脫鞋襪和長褲涉水渡溪，莫怪老咩昨天建議把全部的涉溪都過完再紮營，才不需要穿穿脫脫。橫渡後，天微亮，河床上有一小頂的天幕營帳，應該是兩位年輕朋友的。重新著裝完成，繼續向上游前進，06:20踩過舊萬山吊橋損壞橫躺在河床的鋼索，續往北前進，老咩覺得不太對勁，登山口應該在吊橋南邊，我們看看旁邊的山壁的陡峭趨勢：「怎麼可能？」。老咩檢查航跡，確認走過頭，全員折返，依據經驗在一處相對比較不陡的小山壁找到一條細繩，確認登山口，高度462M。老貝稱讚老咩警覺性很高，而且操作ORUXMAPS愈來愈熟練。裝滿行動水後06:50沿著細繩向上爬升，半小時後接上警備道，高度543M，但是警備道路基崩壞無法通行，穿越樹林續向上攀升。樹林中散布許多小小的石板屋遺跡與一層層的階梯狀開墾地，應該是舊萬山部落的耕地。07:50準備走出樹林，天空下起小雨，於是穿上雨衣，高度672M。半小時登上稜線，高度792M，現場兩條廢棄的鋼索。步行到稜線南端，展望溪谷與小山頭。補充行動糧後，續爬升，09:50通過寬稜線越嶺，高度928M，從登山口一路上來，都沒有登山路標指引，豐厚的落葉與枯枝掩蓋路基，隱約分辨得出步道與獸徑，不至於走錯路。

越嶺後橫切再向下穿越草叢與崩塌的亂石，為了確保回程路徑正確，家齊和家成沿途加強疊石記號。11:10抵達溪床，上游的濁口溪河床巨石林立，與下游的寬廣景觀完全不同，循著右岸向上游避開巨石找尋適合的路徑。雨勢雖然不大，下下停停的，12:00選定一座大石頭底下避雨吃午餐，高度807M，老貝向前探探路況，認為河床不太好走。老咩檢視航跡資料，營地與路徑偏向上方河階，建議在第一營地紮營，採輕裝方式往返岩雕。老貝對於路況沒有把握，建議重裝前往第二營地。於是，老咩依據航跡指示方向與距離，老貝找尋避開巨石與障礙的安全上溯路徑，克服河床大小交錯的石頭，通過障礙。我們用力跨過或是翻越的巨石，老咩腿短被卡住上下不得，靠家成和家齊救援。

13:30在匯流口附近渡溪849M，從左岸向上陡升，通過雨量計平台，再向上爬升，14:10見到一座岩雕解說牌，與紅塵峽谷登山口的解說內容一樣，定位確認為「祖布里里」，高度935M，於是卸下重裝，分頭仔細觀看旁邊的幾座大石頭，除了點狀紋路、看不出明顯圖案。在定位點周圍繞了幾圈，也察看了其他幾座大石頭，仍不敢確定。老咩再度引用《吃蛇的女人》傳說故事，認為可能是因為我們的緣分不到，可能我們的慧根不夠，所以看不出來，希望多看幾處岩雕了解圖案的型態。其實，依據學者的解讀，這些點狀的小洞「狀似腳印的圖案」，象徵為前進的腳步，意味族群遷移的紀錄。

老貝卻有另一番詮釋：獵人們上山打獵，白天時間無聊，就用工具在獵寮附近的石頭上摳摳摳，就摳出一個國定考古遺址啦！老貝說得一派輕鬆，缺少了故事性與神秘感，連國定遺址的價值性都沒了，但是不無道理。依據學者紀錄萬山耆老的訪談，曾解釋「孤巴察峨」是傳統獵區之一，並非萬山部落人人都會到此區狩獵，也只有前往打獵的人才會在這些地點短暫停留休息。因此，可以合理推斷岩雕與獵人有關。總之，在岩雕的年代和圖案意涵尚未獲得科學印證之前，一切都是推論的啦。老貝認為岩雕是獵人打發時間的傑作，同理，台南的「安平樹屋」則是麻雀的作品囉！麻雀無聊，跑到倉庫的屋頂停留便便，幾十年後就變成了「市定古蹟」啦！其實也沒有說錯，當時的一顆種子怎會料想日後會演變成古蹟的一部分哩。

沒有明確結論，扛起重裝連續陡上，15:00通過和緩的坡地，高度1091M，坡地遍佈石板屋與耕地遺跡，這些石板屋的格局小又不密集，不是家屋，應該屬於耕地旁邊的「工寮」。越嶺後坡度緩緩下降，再度出現岩雕解說牌，抬頭看見樹幹上一台固定式攝影機，順著攝影機鏡頭找到一座大石頭，定位確認為「大軋拉烏」。依此推測，每一處岩雕應該都有解說牌和攝影機，找到攝影機就可以找到岩雕啦。阿齊蹲坐在石頭對向吃點心，眼睛盯著石頭表面說：「那些圖案好像烤肉串喔！」阿齊，你餓了嗎？仔細摸索，真有稜形圖案一個連著一個，就是學者圖解的百步蛇圖案。另外裂痕與青苔交錯的圖案不明顯，有學者解讀為大格狀裡面一個小人形，代表母親孕育新生命的過程。也有另一派學者說法：外星人駕著太空船降落當地，族人將看到的景象刻在石頭上，大框框就是太空船，人形帶著鋼盔、上面還有分叉的天線，就像美國太空人的裝扮。各種說法都很有趣味，期待證實。

停頓找石頭、摸索岩雕的圖案，前進的速度很慢。離開岩雕，開始陡下尋找營地，16:20接近溪床(226982, 2539304)高度1035M，溪床的腹地小，我們四人紮營綽綽有餘，但是不適合大型隊伍。我們一起架設外帳，砍草鋪床，取水煮飯。為了明天輕裝探訪「孤巴察峨」，老咩提供方向角度，老貝先探路找尋安全的過溪點，竟不小心滑落水。家成說：進入聖地要洗腳，老貝這是為了明天「孤巴察峨」的下水典禮。晚餐後喝茶補充身體的水分，19:00在小雨陪伴中漸漸入睡。

D3：營地-往返孤巴察峨-萬山青年會營地

雖然不下雨，第二營地位於背陽面的溪床，比較潮濕，05:00起床整裝，只留下外帳風乾。06:20輕裝離開營地，過溪後向上陡升，老咩提示要爬升300公尺。同樣的沒有路標，但是路基清晰。07:00仰望一座非常巨大的石頭，感覺接近岩雕，賓果！孤巴察峨，高度1340M，旁邊立著旗桿與紅色旗幟，是萬山青年會2016年2月留下的，包含竹掃把和噴水瓶等用具。家齊和老貝清理石塊上的枯葉，家成攝影，明顯的人頭和圓渦狀圖形一一顯現。就是這個！老咩興奮的大叫，這些經典的圖案，被普遍在網路流傳，也經常出現在魯凱族聚落的牌樓或牆面的彩繪，「孤巴察峨」是萬山岩雕的代表。老咩高喊：不虛此行了！

依據台灣史博館的資料，孤巴察峨的圓渦狀圖形數量最多，被魯凱族人視為「太陽紋」，象徵宇宙靈力。人像紋則寓意生命繁衍的巫術功能意象。杯狀紋是古老象徵符號，表示生命力與巫術功能。石頭凹洞經常積水就像湖泊，全身人像圖紋代表百步蛇湖神aididinga化身，高舉雙臂自湖泊升起伸向廣闊無際的宇宙。微曲雙腿兩側有蜷曲蛇紋、欄柵文及曲線紋，用生命之線與圓渦紋靈力緊密相連，並以杯狀符號加重其生命力和巫術意義，似乎描述著魯凱族「創世紀」的先祖自湖池雲霧中誕生的古老創生神話。

拍了許多影像，離開孤巴察峨，08:20回到營地，一面吃點心填補肚子一面收拾外帳，預計下午要嘗試莎娜奇勒娥，所以不能太混，08:45扛起重裝離開營地。通過樹林與越嶺點，下坡時再次遇見兩位年輕朋友，他們昨天去探訪萬山舊部落花了很多時間，所以在第一營地過夜，沒有去莎娜奇勒娥；今天準備到第二營地取水後攀登萬頭蘭山。告知舊萬山部落的叉路就在鋼索稜線向南，就是我們展望溪谷的地點。連續陡下後，10:30過溪回到右岸，沿著明顯的路徑緩升，11:10抵達寬廣的萬山青年會營地，高度848M。三隻黃喉貂受到驚嚇，分別散開跑到樹上。營地現場留著許多外套、睡袋、黑鍋等物品，應該是大型隊伍作為紮營的基地，分別輕裝前往孤巴察峨和莎娜奇勒娥。完成架設天幕，13:40三人輕裝離開營地前往莎娜奇勒娥。家齊自願留守營地，擬利用時間往溪底取水，又擔心錯過老貝回程，於是在地面用石頭排出「水」字，走兩步回頭，發現連自己也看不懂「水」字樣，又用樹枝排箭頭符號，還是不滿意。算了，老貝應該不會那麼快回來的。依據原路徑，往返兩次取水供晚餐使用，每次半小時。

營地上方的坡地樹林是一處規模很大的聚落，散佈著許多石板屋遺址。由於沒有路標，老貝循著舊的砍痕記號爬升，老咩一面核對航跡，確認前進的方向，穿越石板屋群後，高度1120M接上稜線繼續往北陡上。稜線兩側的樹林由混合林轉為香杉純林，香杉是台灣珍貴樹種之一，純林應為人工造林所形成的。14:50通過稜線的小平台，高度1170M，散佈流籠頭配件與一段鐵軌，稜線西面更有警備道路跡，可證實為造林遺留的物件。

老咩檢查航跡，提醒再上升50公尺就準備向右橫切，高度1213M向東橫切，也出現類似警備道崩塌的路基，繼續橫切前進，路況愈來愈差，落葉和枯木完全掩蓋傾斜的山壁，看不見路基，又完全沒有路標，必須自行找尋橫切路線。對於這次入山以來完全沒有路標，猜想是萬山部落或是研究單位不希望古蹟遭到破壞，才刻意將路標完全拆除的，曾經有人為了拓印岩雕圖案，放火燒掉岩石表面的青苔，還使用塑膠劑翻模，嚴重破壞古蹟，很不應該。橫切下降高度為1140M，13:50面對連續崩壁，老貝尋找安全的路徑，以目前的速度推算，克服崩壁後下切到溪底又再爬升100公尺才能到達莎娜奇勒娥，沒有把握在天黑前回營，14:20決定撤退，隔天再試，今日回程加強砍痕記號。15:30回到營地，家齊準備煮飯，老貝帶著現場遺留的釣竿前往溪底試試手氣，三隻黃喉貂搶食一隻死山羊，老貝也想去搶一隻羊腿，被我們反對。天還沒暗，就完成晚餐與刷牙等動作，老咩燒水泡茶、老貝配茶點，阿齊不敢喝茶，擔心睡不著。為了隔天再度嘗試莎娜奇勒娥，18:00早早入睡，今晚不再下雨，天氣更暖和。

D4：營地-往返莎娜奇勒娥-濁口溪

依鬧鐘設定的04:00起身整裝，除了外帳、其他裝備打包完成，05:20輕裝出發。用頭燈搜尋老貝做的砍痕記號一路爬升，有了記號依據，速度比昨天快多了。06:00登上稜線向北移動，半小時後通過流籠頭，再循著記號橫切，感謝昨天的探路，順利通過崩塌地後向下切到溪底，家齊補強疊石記號，便於回程辨識。

07:30過溪到左岸，高度1093M，在河階地尋找上切點，看見一條細繩，地面一組黑鍋，於是循線陡上。看似硬走出的路徑，土石鬆軟。上抵一處較平緩的坡地，依據前幾次的經驗，應該有獵寮，而岩雕也不遠了。果然，一間小小的石板獵寮被幾株樹根包夾，再向前100公尺出現解說牌和攝影機，賓果！07:50找到莎娜奇勒娥，高度1220M，老貝說：有家齊同行才找得到，昨天家齊留守，我們就失敗。

點狀的圖形非常抽象，研究指出抽象的圖形代表族群的成長、繁衍與分派。我們沒有慧根，看不出所以然。老咩提出疑問，在營地上方的聚落山坡地也有很多的石壁，為什麼不在聚落附近雕刻，而要遠離聚落留下這些圖形呢？這四處岩雕的區位與圖案之間有什麼相互關連嗎？萬山部落的先人為什麼不留下相關的口傳紀錄哩？老咩這些疑問只待研究團隊來解答吧。

回程由家齊帶頭，循著記號翻越稜線，穿過石板屋遺跡與樹林，10:40回到營地，驚見老貝的乾糧與塑膠袋散落一地，可惡的黃喉貂，竟敢鑽進老貝的大背包，啃咬袋子，連行動電源的袋子也被咬破，只怪老貝疏忽沒有扣背包。收拾黃喉貂散落的垃圾，打包外帳，11:05離開營地。從河床向上爬升，看見自己兩天前做的疊石記號，分外親切。

12:20通過越嶺點，卸下背包吃行動糧。由於黃喉貂的意外事件，我們得保守的進食。13:15回到鋼索的小山頭，前往展望的點，但是找不到往舊部落的路。13:40決定放棄舊萬山的巡禮，老貝提議下山泡溫泉，老咩提醒不要抱很大的期待，溫泉只是小小的泡腳池，明天我們涉溪回程，就要不斷地「泡腳」了。14:35返抵馬里山溪床，重裝向北續行，準備前往萬山溫泉，才走100公尺，遠望前方河床，佈滿帳篷與車子，我們決議放棄溫泉計畫。折返回程，15:20通過馬里 山溪匯流口，老貝撿到一塊長得像肉卻聞不出味道的怪東西。繼續向下游走600公尺，脫鞋襪過溪，16:10選定紮營的溪床，明顯的風勢增強、溫度降低，家成協助老貝架設天幕，家齊取水煮飯，必須使用大背包和雨鞋多層擋風，爐火才不被吹熄。晚餐後，彎彎的月亮與星星在營帳上方愈來愈亮，我們輪流到河邊梳洗刷牙，準備就寢。

D5：濁口溪-多納-美濃

05:00起身，溫度明顯降低而且風大，這就是所謂的「入冬以來最強的冷鋒」嗎？06:25脫下長褲與鞋襪，準備迎接一連串的涉水渡溪。踏入溪水竟感到溫溫的不會冰，反而陸地上的石頭凍得像冰塊。山谷中還曬不到陽光，短褲涉溪被風吹得鼻涕直流，打獵和電魚的原住民的吉普車經過，搖下車窗為我們的腿喊冷。8:00終於接觸到短暫的陽光，吹著風仍然冷冷的。直到09:20坐在河床上曬太陽才感受回溫，吃著所剩不多的行動糧，家成和家齊將僅存奶粉和麥片沖泡溪水喝，真是徹底的斷糧啊。

天氣冷、皮膚乾燥，穿著短褲走路，小腿肚被雨鞋的開口不斷的摩擦，被磨出紅紅的一圈，破皮好痛。穿長褲嫌麻煩，穿短褲又會痛，真是兩難。10:00經過吉田溪吊橋，像倒帶般一一回憶四天前的旅程，竟也不知不覺走到最後一個橫渡點，14:50返抵紅塵峽谷，花了20分鐘整理裝備放上車，正式下山啦。驅車經過多納古戰場，是魯凱族反抗日本人的對戰地點。再經美濃市區晚餐，17:30抵達白兔阿姨的家，烤火並洗過熱水澡後，舒服的睡覺囉。

蟑螂家族跟著故事走進山林，也帶回我們自己的故事。部落格《我們的足跡》