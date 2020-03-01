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適合全家親子旅遊！ 「杉林溪步道」首景 松瀧岩瀑布氣勢磅礡

健行筆記 / 健行筆記龔萱萱

南投縣竹山鎮杉林溪森林生態渡假園區，海拔1600m，終年雲霧繚繞，擁有親民的十大步道，今天就來走簡單的四大步道。我們選擇從人行步道入口開始~走穿林棧道連接花卉中心賞鬱金香和牡丹，走樂山步道至松瀧岩瀑布，走天眼步道至千年檜木，走地眼步道至天地眼，回程到松瀧部落享用點心，再走遊園車路線到黃金水杉林拍網美照，最後沿著杉林溪林道回到飯店停車場。💗穿林棧道1800m，沿溪蜿蜒而行

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從輕鬆的普通級路線開始走，欣賞杉林溪柳杉之美。

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旁邊就是櫻花林，但花已稀疏

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步道輕鬆好走，適合全家親子旅遊。

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柳杉高聳參天

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走累了就有涼亭休憩，有詩句陪伴

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由九八吊橋前往花卉中心（販賣部有提供熱食小吃）

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鬱金香培育得很棒（另一邊為牡丹園）💗樂山步道1150m，進階型步道

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左側為步道入口，右側往黃金水杉林

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走進步道，遙望黃金水杉林之美

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步道好走，林相優美，但上坡下坡需要一點體力

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叉路處往上走至杉林溪巨木，約50m

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杉林溪巨木姿態雄偉，樹高約35.2m，胸徑5.3m，樹齡約1000年，在休憩平台屹立不搖。

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續往前行，在清淨的林木中悠遊，加上舒爽的好天氣，讓人身心舒暢。

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來到99吊橋，對面就是松瀧部落

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往左繼續上坡，約100m就會到松瀧岩瀑布，瀑布邊的岩洞，稱為「松瀧岩」，以砂岩為主，磅礡的氣勢，秀麗的景緻，讓松瀧岩瀑布贏得「杉林溪首景」美稱，只是現在屬於枯水期，但大自然刻畫的岩壁卻是震撼人心，感動讚嘆啊！

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💗天眼步道900m，走回99吊橋就可以銜接

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這段步道比較濕滑，要小心行走

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遇到叉路不必擔心，往前走先民隧道，高170cm，寬100cm，長約20m，由先民徒手開鑿而成。

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穿過隧道，潺潺流水中小魚悠游

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千古紅檜，從進亭後方步道往上至步道終點~天地眼

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杉林溪最高點~天地眼，自然岩壁經過風雨侵蝕及風化崩落而成，寬8m，高6m，兩洞如眼，中間自成鼻樑。💗地眼步道930m，屬於挑戰型步道

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由天地眼原路返回，自進亭分岔蜿蜒而下

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步道一路蜿蜒而下，若是從地眼步道上行，肯定氣喘吁吁。人行步道依山而設，走起來很舒服。步道上常會突然跳出蟾蜍，千萬別被嚇到啊！

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經99吊橋返回松瀧部落用餐

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我們選擇不搭遊園車，從杉林溪林道走回程，享受大自然💕💗黃金水杉林，落葉喬木，水杉素有植物王國「活化石」、「天下第一杉」之稱，在台灣非常稀有。

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來到這裡，不免要拍個網美照

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拍完照回到花卉中心牡丹園，繼續前行，途中會經過多個小景點

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上善若水~藥花園

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心心相印

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賀伯谷前河谷

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回程仍處處可見詩句耐人尋味

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燕庵步道200m，楓樹並列兩旁

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回到遊園車上車處~紅樓

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牽手小路，幸福隧道，月老亭~全程1000m，古樸步道樹蔭蔽日

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櫻花林水中倒影

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杉林溪會館前，走過吊橋即可前往越嶺古道

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最後，以杉林溪大飯店側影結束。我們這一家來渡假，慢走慢活，拍照佇足一切隨興，兩天只走了這麼幾段路，身心舒暢😊

步道 吊橋 瀑布

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