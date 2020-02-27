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衰到家！他碰上政府倒台 上班首日就失業

拾階而上的茶園風光！ 龍眼風景區「嘜走嘜走」休閒步道

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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位在嘉義梅山鄉龍眼社區的嘜走步道約在2013年完工整段步道最為經典的是沿著茶園稜線而上紅黃交替的木棧階梯據說約有300多階

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我們一路穿越在茶園竹林間時而清晰時而薄霧

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來到龍眼社區的龍興宮部分山友會從此處前進大尖山我們則先在一旁的涼亭歇憩

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眼前這段名為嘜走嘜走步道取名甚是可愛因是緩步直上的階梯一旁還有立牌提醒遊客小心行走

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步道愈往上山腳下的車子更顯迷你

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越過300個階梯後一小段木棧道因兩側無扶手還有些抖上要小心留意

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回頭望向綿延山峰與綠意的茶園美不勝收

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下切則為平緩的步道一旁白色小花點綴在綠意的茶園中

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許是這樣上上下下起伏才剛剛加入爬山不久的家人有些抗議了說著:我只要到二尖山就好了…看著臉上略顯疲累真不忍跟他說等等還要折返呢…

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待我們一路前行大尖山休息午餐後折返午後兩點多霧更濃了有些化不開…

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我們決定從龍興宮的岔路口走產業道路回到三元宮

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查詢導航約莫得走上一小時但至少相比一路上上下下的階梯或茶園， 土路家人還是比較能接受的

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嘉151縣道雖然還不到看不清前方路還是要特別留心偶而行經的車輛

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下午3:30終於回到三元宮我們從梨子腳山上山大尖山三角點後151鄉道回程整整繞了O型一圈這一天身處綠意竹林身染仙氣不短的路程還好家人沒有再抗議那…下一站繼續探訪山林囉 ^.^

城市漫遊。 gina

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