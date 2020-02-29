耐人尋味的美景！ 烏日「知高圳步道」 順著流水灌溉渠道 訪學田山

知高圳步道位於烏日的知高圳取自筏子溪溪水，是臺中南屯、烏日及大肚的農田重要灌溉水源

來回約6公里的田溝小圳 順著大肚山脈之一的學田山底延伸到大肚中油廠折返中途可以奏上好漢坡訪訪學田山失落破損的三角點 這禮秋天的時候一片蘆葦花的草原因為貼近成功營區 我稱乎這裡為成功大草原 很多即將畢業的學生都會來這裡拍攝畢業照

至高點鳥瞰過去 王田交流道 近在眼前在國道3和國道1 交會在這大肚山與八卦山脈之前的蜘蛛交通網中間穿越的是大肚溪河畔 綿延注入台灣海峽

知高圳步道我們將車子停在善光寺 慢慢走道入口 今天走個小O縱從善光寺 → 知高圳步道 → 雪蓮登山步道(好漢坡)→學田山→成功西路→善光寺

擔起烏日跟大肚農田水利的命脈 知高圳 有一定的重要性如今順著水道溝渠 鋪上枕木 讓這裡形成一處健行步道秋冬這裡確很有耐人尋味的美景 可以靜靜的看夕陽西下 夜裡還可以看王田交流道車影夜燈來來往往的光影穿梭眼前

這一天睡到自然醒 下午冷冷的風 帶著兩位胖胖的朋友 來這裡走走

一顆老樹 旁邊有著水流的倒影順勢而過微微的風兒吹起 溫暖的夕陽已經慢慢鋪層在這裡 溫暖了許多

很多的時候 在你週邊的人們你有想想有多久沒陪他走走看看不要一直窩在家裡找感覺 出來外面深呼吸 讓自己看得更開

知高圳步道導覽牌

一個坐落在孬區的景點 很不起眼 確有著山 有著水 更有著跨兩鄉鎮悸動的水情命脈

老榕樹張牙虎爪的將氣根深深的扎進水渠之間狠狠的抓緊河堤旁 彷彿堅不可摧的水渠守護神般的屹立於此

體力好的話 這裡可以走到成功車站。烏日啤酒廠。逛逛瞧瞧

大理地政圖根點 對愛爬山的我們對點的需求總是好奇著!

引水橋 引導著水道讓兩鄉鎮灌溉渠脈可以串聯起來

我們也依靠著引水橋慢慢的一探究竟

架高的陸橋步道 如今確是大家走走健行的路徑

走到底前右側有個好漢坡由這個好漢坡而上800公尺就是學田山三角點 也稱呼為雲蓮步道 名稱為何無可查考

兩隻狗寶貝 喘得慘兮兮 好在今天很涼快

又一個不知名的基點

往上方看去是大肚山脈的西南稜 的延伸 雲朵很美

雲蓮步道的漆色以慢慢蛻去 不過由此可見當初知高圳步道還沒很有名的時候 確已經有雲蓮步道的名稱了

步道上用廢棄的輪胎一個個在有心的志工巧思下推砌成梯 讓我們可以穩穩的踏步邁前還可以讓泥土的路徑 可以更加穩固 減少雨水的沖刷

遠方的八卦山 遙遙相望

陽光被雲層遮掩 透著溫暖的光芒 可以清楚的看到大肚區

順著山稜線緩緩而上 至高點就是路徑上方的那棵樹 左邊那顆小樹就是學田山三角點 不遠了

棉花雲朵遍布著天空

到了高點 相思樹下休息 耀眼的陽光已慢慢變成靄靄的鴨蛋黃了! 我們順著樹旁左側路徑前往學田山

學田山海拔139公尺，原有的三等三角點已遺失（NO：113）目前的基石為聯勤測量隊所立之三等三角點（陸補90）

高度不高卻隱匿在都市旁交通便利的地方

約好朋友一起走走 他也說想不到這裡有著樣美麗的步道我還是提醒他 春夏造訪切記防蚊 還有遮陽帽 不留神可是會熱斃了! 秋冬就是走這步道的好季節

一覽烏日。大肚 遠望台灣海峽

三個人 三種情 三心境 這天 舒服

孟祥又在耍寶 他的招牌動作

鴨蛋黃慢慢的蘊染了 交流道

我們不走回頭路 順著學田山至高點稜線右側出成功西路以往還不知道知高圳步道的時候 就是由成功嶺旁的成公路開車上來停靠外面走進來

這裡有很多是國防用地 以前在成功嶺當班長的時候 最怕清明跟秋天的時候 常會有火燒山那時候沒這麼的便捷 當兵的我們可是帶著臉盆跟圓鍬跑到這裡滅火 很辛苦 因為旁邊就是中油儲油廠!過了這道鬼門關就是會成功了 我們常把這廢墟圍牆 這樣比擬著 也就是說過了這道門就可以看到成功嶺營區

接上成功西路往右邊成功嶺方向下去 沒多久有個路徑左邊進去 有個路樁上面寫著善光寺這裡走下去會經過永豐造紙廠的祖厝 不要隨便打擾喔 出去就是山光寺 停車場!

這裡的稻田已開滿波斯菊 開著 隱約在陽光下搖曳著 好美! 這花也是田裡肥料的供給又可觀賞 又可以利用讓土地肥沃!

學田裡的花海

大肚山的天際線。學田山。王田山。大肚山。竹坑山 像躲貓貓的找尋三角點 山也可以像遊戲般自在喔