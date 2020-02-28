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228連假首日國道五路段會塞 環東到南港持續「紫爆」

發抗疫財？鍾南山身家驚人 全陸輿論炸鍋

5天征服十座百岳！「天使的眼淚、玉山雲瀑」收入眼簾 南投走至台東的南二段

健行筆記 / 健行筆記小威

2019/7/7-7/12 - 南二段由北走至南，百岳 46 - 53，一次登了十座百岳，有兩座已登過 (向陽, 三叉) ，不過上次經過三叉山及嘉明湖時是摸黑，記得上次登是在今年的元旦連假，走新康橫斷，因當日要走布拉克桑山，較早出發，經過時天剛好還黑的，這次出大景的嘉明湖實在是太美了 ！第二次的六天縱走，從週日走到週五，從南投東埔走到台東向陽，走了超過破百公里，是更大圈的一次返鄉宜蘭呀...與世隔絕了五天，好像人生走了一回，又好像什麼都沒發生，要繼續開始面對現實了，沉重的是今年特休只剩兩天 ；CP值最高的縱走，其中包含了 9 座百岳，沿途有山屋又有水源，還加碼了八大秀及馬博橫斷的秀姑巒山，十座百岳有四座白牆，也算是幸運了，感謝同行隊友Aramis、Richard 及山友，才能平安完成，也讓在下順利的完成了五岳、三尖、一奇，

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2019.7.12 - AM 6:20 - 天使的眼淚

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在台灣中央山脈中段，最高山彙的中心張開雙臂，用最快的速度飛到你懷裡，把這裡的一切帶去給你，體會久違卻又短暫的溫存...2019/7/9 - AM 5:50 - 秀姑巒山 - H 3,825m

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這張登頂照別具意義，是走南二段的第十顆百岳；在三角點軟爛一小時後，準備繼續啟程的時間是11:20，突然一陣濃雲飄過，遮住了新康山，彷彿在告訴我們陡上的辛苦結束了，剩下的體會有如倒吃甘蔗，還有美好的，白色的你，就讓我們，心領神會....重裝繞嘉明湖山屋後方的陡上路線，意外收穫了原始林相、岩峰，有別於熱門登山路線，擁有真正在爬山的感受，甚至獨享飽覽了雪山、玉山西峰、秀姑巒山著名的白木林。二登向陽山，兩次的景色是截然不同，首次是眺望雲海佐玉山、關山嶺山，這次是新康山及東部之棉花糖棉被海，特別好！2019/7/12 - AM 10:20 - 向陽山 H 3,603m

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天使的眼淚與晒太陽的小威2019/7/12 - 嘉明湖

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雲龍瀑布 - 位於海拔約1,640公尺的八通關古道上，為上中下三層的懸谷式瀑布，古道從中穿越，終年水量豐沛，由於瀑布懸掛在峭壁上，可以感受到它磅礡的氣勢。2019.7.7 - AM9:28

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乙女瀑布 - 距東埔登山口約6.3公里處，乙女瀑布是由於主、支流侵蝕速率不同而造成的懸谷式瀑布景觀，因為陳有蘭溪主流的水量較大，向下切割河床的力量較強，因此使得主流的河床面比支流的河床面低，因而支流注入時便形成瀑布，同時此地段地層都屬於堅硬的石英砂岩，使得兩岸的坡度陡峭而形成很多斷崖。2019.7.7 - AM 10:20

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晨曦灑在被雲遮住的玉山東、主、北峰，一旁的陳有蘭溪和我一樣，還沒睡醒...2019/7/8 - AM 5:15

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八通關西峰看玉山雲瀑，海拔3,245公尺，無基石2019/7/8 - AM 5:40

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八通關山，海拔 H3,335 公尺，屬於玉山山脈；山峰尖銳多崖壁峻坡，因山下八通關古道聞名，行政區劃屬於南投縣。藍天白雲，霧氣輕繞，遠望各著名百岳：玉山南、東、主、北峰，秀姑巒山、大水窟山也第一次看見岳界有名的的觀音圈（佛光），雖不明顯但特別驚喜，感覺得到了祝福。2019/7/8 - AM 6:30 - #46

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中央金礦山屋旁荖濃溪，海拔 2, 823m；雖是炎炎夏日，但位處於高海拔的溪邊，還是覺得涼快，海拔升高一千米，氣溫下降六度，是個舒服之地，實際再為前往白洋金礦山屋的陡上650m苦惱...2019/7/8 - AM 9:00

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百岳裡五嶽中之東岳 - 秀姑巒山， 海拔H3,805m，遠遠的看見了那天要前往的達芬尖山再向我們招手；森林大火後的雪白枯木如是奇觀...2019/7/8 - AM 5:35

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大水窟山，海拔 3,642 公尺，屬於中央山脈，行政區劃屬於花蓮縣、南投縣。大水窟山東南方有大水窟湖泊及寬闊的高原美景，南方有達芬尖山，北邊連接秀姑巒山。2019/7/9 - AM 8:50 - #48

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達芬尖山，原名尖山，海拔3,208公尺，位於台灣中央山脈的大水窟山南陵上，隸屬玉山國家公園管理處管轄。四周高峰雄峙，景色壯觀，西北方是聳立的玉山群峰，北邊是雄偉的大水窟山，南邊是雲峰、向陽山等高峰。在台灣百岳之中，達芬尖山與中央尖山、大霸尖山合稱「三尖」，相較之下，中央尖山像高大的中指，大霸尖山如粗壯的拇指，而達芬尖山則如嬌小的小指。在登頂達芬尖山時景突然開了，持續15分鐘後開始白牆，想起來還滿神奇的，看來山神也來一同慶祝五嶽三尖一奇的完成了...2019/7/9 - PM14:30 - #49

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南二段 - Day 4 - 2019/7/10塔芬谷山屋 → 塔芬山 → 塔芬池5:20 啟程，風大，箭竹濕，無雨，6:50 看起來要放晴了，滿心期待，過了陡坍方處，7:05 登頂，陽光灑下，但還是敵不過白牆的力量，不過也因為這樣，更能投入去欣賞海拔 2,950 m 的塔芬池，後來走入森林稜線，放晴，看到了新康山...塔芬山東半面受塔達芬溪向源侵蝕而形成大崩坍壁，其下一直到意西拉吊橋附近注入拉庫拉庫溪。在塔芬山附近還有座海拔約2,950公尺塔芬池，可供登山人士取水飲食之用。「塔芬」源自當地布農族人在現今大分附近的拉庫拉庫溪河床發現有冒著煙的水蒸氣，在布農語中這現象稱為「Dahun」，大分、打訓山、塔芬山和達芬尖山之名皆以此而得。2019/7/10 - AM 7:05 - #50

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南二段 - Day 4 - 2019/7/10 - 峭壁稜線 → 轆轆山 → 轆轆谷山屋從壯觀的森林上來，開始走在峭壁稜線，旁邊就是懸崖，小心翼翼地在巨石間經過，沿途欣賞著山巒美景，分擔了懼高的緊張，不知是西南氣流的速度太快，還是地理位置的關係，到達轆轆山時白牆了，有種可遠觀而不可褻玩焉的感觸，再次看到轆轆山時，是在前往雲峰登山口的路上，也已是隔天清晨了...抵轆轆谷不久後放晴，藍天大草原，心曠神怡，水鹿白骨也是這趟旅程可見到的特別風情...轆轆山又名馬江之子山，海拔 3,279 公尺，位於中央山脈南二段，行政區劃屬於高雄市；轆轆山北接塔芬山、達芬尖山，南鄰雲峰、南雙頭山等山。轆轆山地處南二段心臟位置，地處荒遠，登頂多由南二段線抵轆轆山東峰後輕裝來回，往返約1小時內。2019/7/10 - AM 11:20 - #51

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南二段 - Day 5 - 2019/7/11 - #52轆轆谷山屋 → 雲峰昏沉的走著，到了 4:50 ，被眼前的新康山及雲海伴日出震懾住，這天，美好的視界就此展開，沿路望著東部的海岸山脈，覺得海拔雖然不高，卻也氣勢雄偉。7:30 始登雲峰，驚險的刀片岩、凌駕於雲海之上的向陽山，快速捕捉下美景，持續趕路，沿途看著白霧逐漸吞噬雲峰，步行速度還是跟不上雲速，但其實登雲峰的沿途風景就很厲害了，雲峰，海拔 3,564 公尺，屬於中央山脈，行政區劃屬於高雄市。雲峰南方有三叉山，北邊連接轆轆山。

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南二段 - Day 5 - 2019/7/11 - #53 - 雲峰 → 南雙頭山 → 拉庫音溪山屋早上 6 點還看的到左起遠遠的南雙頭山，在 12 點中午抵達時卻已下起霧雨，夏季登山還是得趁早登頂，盡量避開熱對流旺盛，以致白牆；一路上上坡下坡，多次來回穿梭於雲層，時而有景，時而狂風呼嘯，驚喜連連，感覺就像是在高山上洗三溫暖...下午抵達拉庫音溪山屋，用膳後放晴，享受著草原山谷與清澈流水，梳洗一翻，這五天的皮肉之苦，即刻退散。南雙頭山，海拔 3,356 公尺，位於中央山脈，行政區劃屬於花蓮縣、高雄市。南雙頭山南方有三叉山，北邊附近連接轆轆山。

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南二段 - Day6 - 2019/7/12 - 從拉庫音溪山屋，海拔約 2,700 m，拉到海拔約 3,400 m 的南二新康岔口，好像上升很多，不過沿路是草原緩坡，沿途的日出、雲海、草原、薄霧太厲害，沒意識到已是走了六天，且還正在上坡...看著後方，前幾天白牆的幾顆山頭出現了，南雙頭山、轆轆山，美極了，步伐慢慢，沒多久竟抵達岔口，對著南二段終點，比個 Yeah ！等著的是大晴天的嘉明湖呢～

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南二段 - Day6 - 2019/7/12大晴天的嘉明湖與三叉山，竟是那麼美；上次經過這裡是走新康橫斷的第二天，從嘉明湖山屋一路摸黑到南二新康岔口，印象中那次是狂風凜冽，有星空，地面卻一片漆黑，所以這天像是第一次來，便在嘉明湖軟爛，曬了一小時的太陽，也再去三叉山，視野極佳的南二段稜線、向陽山、關山，回程沿路也是很厲害，很開心，看到上回沒看到的景！

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南二段 - Day6 - 2019/7/12嘉明湖山屋後方這條登向陽山的路，像是山屋的後花園一樣，雖不好走，但其原始風貌及雪白枯木，絕對值得走；第六天，第十座百岳的最後一段上坡，要再重裝上向陽，其實是滿硬的，還好隊友與在下志趣相投，不然一個人走實在是不會幹這種傻事...下山的路就像上回的雪西逆走一樣，有如倒吃甘蔗般的好走，歷經六天波瀾，景色更美了，向陽名樹、山屋，關山大崩壁，Happy Ending ～

隊員：小威、Aramis、Richard

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玉山 瀑布 登山

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