山上過夜必備懶人包！郊山「長距離步道健行」裝備建議

長距離步道健行的過夜行程時，應該要帶些什麼?

建議可先以行程的屬性及過程中會遇到的狀況需求，來思考準備。個人會以「行進衣著」、「打包收納」、「保暖睡眠」、「糧食飲水」、「炊事營務」、「地圖導航」、「急救維生」進行大分類，再以功能性、彈性運用、耐用程度等為考量進行選擇。也建議大家養成製作裝備清單的習慣。方便的話，買一台料理用電子秤，試著記錄每個裝備的重量。以下分享自己在淡蘭南路兩天一夜行程所帶上的裝備內容，內容及分類依據是自己的習慣，提供給大家參考，各位可依個人需求進行調整。

圖：淡蘭南路兩天一夜裝備圖

行進衣著

定義：徒步過程、行進間常會用到，或從頭到腳經常性穿在身上的裝備。

分類 內容/數量 功能需求 行進衣著 長袖底層衣*1 吸濕、排汗、快乾、耐磨。常見有聚酯纖維、羊毛等材質(避免穿棉質的)。通常一件上衣就一路穿到底，基於禮儀，抑菌抗臭也是要考量的點。 長褲*1 防風、快乾、彈性、耐磨。如果要穿短褲也行，只要不造成自己的麻煩，路上可能會有刺藤荊棘，也會有蟲吻的疑慮。 兩件式雨衣*1 防風、防水、透氣、快乾，材質有很多種，預算也有不同。選擇適合自己的，並避免穿著一次性使用的輕便雨衣。 摺疊傘*1(選配) 選把輕便耐用的折疊傘，如果天氣很熱又剛好下雨，走的時候雨衣穿不住，可以撐傘；蹲著上廁所的時候也可以遮一下。 羊毛襪*1 必備，舒適、防臭。推薦好市多及Smartwool的羊毛襪。 登山健行鞋*1 能長時間行走，輕量登山鞋、健行野跑鞋都合適。面對濕滑山徑，特別是下坡時，選好踩點，利用重心轉換，保持身體平衡，遠比鞋底材質更重要。沒有一定要穿雨鞋，穿你覺得走起來舒服的就好，雨鞋走長時間的產業道路或柏油路時，會相對較不舒服。 帽子*1 快乾、防風、遮陽、擋雨 登山杖*2 建議使用雙杖，長距離健行可省力並減少下半身負擔，搭天幕帳或非自立帳時也可靈活運用 頭燈*1 必備!!出發前記得檢查電池狀態 頭巾*1 為頸部或頭部防風保暖 工作手套*1(雙) 清除倒木雜枝等路障，或做步道簡易維護時

圖：Millet CASTOR WOOL 長袖保暖上衣：聚酯纖維與羊毛混紡，保暖、快乾、舒適--Photo by 涵哲

圖：Millet ALL OUTDOOR Ⅲ 長褲，外層X.C.S. 200™耐磨材質，內層吸濕排汗快乾、舒適彈性—photo by Law

圖：Millet HIKE UP GTX 防水登山鞋—photo by Atzu

圖：防水性能優異—photo by 庭瑜

圖：耐磨防滑大底

打包收納

定義：能將裝備、物品妥適收納的包裝

打包收納 背包*1 能夠裝入兩天一夜裝備，容量建議45升左右。 胸前包*1(選配) 方便取用隨身小物(如：簡易醫藥包、衛生紙、手機、零食…)等，也可以用腰包。 大塑膠袋*1 背包內層防水、臨時急用(失溫)必備。 垃圾袋*3 帶幾個家裡沒在用的塑膠袋上山，當垃圾袋。裝自己產生的垃圾，有餘力也可以將路上的垃圾帶下山。 夾鏈袋*3 手機或皮夾防水用

圖：Millet PEUTEREY INTEGRALE 45+10L背包，掛刀鋸很好用

圖：大塑膠袋的臨時急用

保暖睡眠

定義：通常到營地過夜，或休息較久時，會用到的物品

保暖睡眠 睡墊*1 紮營時隔絕濕冷地氣、髒污，午餐或休息時也可以拿來當作坐墊 睡袋*1 秋冬時節才會帶睡袋，較熱的夏天等，會以露宿袋加保暖中層取代。 露宿袋*1(選配) 如果預期會下雨的天氣，會帶上露宿袋，睡覺時將睡袋放入，避免淋濕(但須注意反潮)；部分露宿袋有防蟲紗網，也可以防止蚊蟲擾眠。 保暖中層*1 通常秋冬會帶保暖度比較高的羽絨或化纖填充外套，要注意其重量、保暖度、可壓縮性；夏天僅帶一件薄刷毛外套。 備用衣物 Power stretch上衣*1、羊毛襪*1，如果有預期會下大雨或會有過溪等讓褲子濕掉疑慮的行程，會多帶一條褲子或底層褲(power stretch材質)。 保暖手套*1(雙) 推薦Power stretch的手套，即使潮濕仍有保暖的效果。

關於蛋殼睡墊的打包，自己的做法如下，給大家參考

Step1：放鬆背包所有的壓縮帶

Step2：將睡墊摺疊對半放入背包，離腰背重心的遠側(睡墊屬無法摺疊，可考慮捲成中空圓筒狀放入)

Step3：依打包配重原則，放入睡袋等裝備等，最後將壓縮帶都打緊

圖：Millet ORDESA Primaloft 表布PERTEX®布料，防風、透氣。內層化纖填充「PRIMALOFT® BLACK」輕量、溫暖、壓縮比高(好收納)，折一下可以拿來當枕頭。

糧食飲水

定義：食物、飲水及容器

糧食飲水 水瓶*1 山貓瓶，水量有500ml跟1000ml的；天冷的時候，煮熱水放入瓶中，睡覺前可當暖爐抱著，或有潮濕的衣物，也可以包著蒸乾。 保溫瓶*1 推薦虎牌或膳魔師，個人秋冬必備。出發前到便利商店裝熱水，如果午餐時不方便煮熱水時，可以直接用保溫瓶的熱水泡沖泡飲喝；睡前也燒熱水放入，一早起來就有暖暖的可以喝。 水袋*1 通常一天的行進用水會抓大概1,500ml，夏天可能會多一點，並預留大約500ml左右的備用水。這邊指的水袋只是裝水的容器而已(非吸管的那種)，如果要用重複使用的寶特瓶也可以，方便打包就好。 濾水器*1 帶的是Sawyer mini，濾心可重複清洗；目前有出其他出水速度較快的K牌，也蠻推薦的。 餐食 早餐*1、午餐*2，通常早午餐會比較簡單一點，沖泡包、餅乾、麵包。晚餐*1，方便煮食、快熟的都很適合，也可利用路上在地商家進行補給。 行動糧*2 推薦帶無調味的堅果類，質輕熱量夠，營養健康，重點是帶自己喜歡吃的就好。 備用糧*1 通常是一包泡麵或麵包、沖泡飲。

炊事營務

定義：炊煮食物、搭設過夜小窩的裝備

炊事營務 爐頭*1 輕量攻頂爐，自己是用MSR的 pocket rocket 2。 瓦斯*1 1罐全新的，煮4餐加泡茶都夠用。 個人餐具*1 環保筷、餐具，自己是用鈦叉匙。 小碗(鋼杯)*1 泡沖泡飲、吃飯，或取水的時候用。 天幕外帳*1 個人習慣睡外帳，覺得外帳好處很多，遮風擋雨、多樣化搭設、多人使用可減輕重量…等。目前是帶嘉隆3M*3M的輕量天幕。(睡不習慣開放空間的也可以帶帳篷) 細繩*8 搭設天幕外帳用，繩徑3mm的營繩。另外日常生活中有看到的繩子，也會留起來，例如平常比薩或蛋糕的塑膠繩，也可以用來搭帳。 營釘*10 搭設天幕外帳用，輕量化三角鋁合金營釘。 地布*1 鋪設營地，尤其是下過雨的地面，避免髒污(也可以用壞掉雨傘的雨傘布代替)。 小營燈*1(選配) 營地輔助照明。野外的夜間，只要有一些的燈光就顯得明亮，建議輕量小型就可，亮度不用太強。 山刀(選配) 整理營地或挖貓坑，或披荊斬棘、砍草開路，有時候也可以拿來切肉削水果。 鋸子(選配) 建議大家上山可以帶一把鋸子，除了可以透過鋸子來製作營務用的工具，當不小心遇到要生火保暖等待求援的困境時，鋸子就是非常重要的裝備。推薦台中漸隆五金的泡泡龍鋸子。 解放工具 如廁後用過的衛生紙，請大家裝好帶下山。自己的作法，如果擔心味道溢出，可以用一個小塑膠袋把用過的衛生紙放入，再裝入小的寬口寶特瓶內，雙層隔絕。

圖：外帳天幕的開放空間

圖：我的解放工具，輕量貓鏟+小容量寬口寶特瓶 (HI~早安來一下!!)

地圖導航

定義：判斷行進路線及預防迷途的重要裝備

地圖導航 手機*1 智慧型手機，出發前充飽電，裝好手機GPS、氣象軟體，並下載路線GPX軌跡檔。 行動電源*1 充電用，如果使用手機GPS來記錄軌跡，一整天下來，會消耗部分電量。記得前一天把手機電充飽，隔天走的時候才不用邊走邊充。 地圖、指北針*1 紙本地圖的好處，個人認為，是可以一次閱覽周邊山域的概況，相較於手機畫面，會快得多。另外也可以養成習慣進行地圖搭配指北針的使用，有時對於地形地貌的判斷閱讀，會漸漸有直覺。紙本地圖的取得管道有很多，自已習慣是上地圖產生器網頁下載使用。

急救維生

定義：急救包、個人用藥及維生(或求生)工具

急救維生 急救包 急救包內容，建議可以包含傷口清潔包紮、抗生素軟膏(或外傷用藥)、蚊蟲叮咬用藥、個人疾病藥品等內容，並依不同行程、天數、隊伍人數、季節或地區，調整所要準備的急救包內容。這邊也建議可將個人常用藥品的仿單摘要印出攜帶，或下載電子檔到手機，使用前可參閱。 打火機*1 建議一般的打火機就夠了，如有預期下大雨的天氣，會多帶一個打火石。 火種 火種的材質和型態有很多，自然山徑上有的，如：山棕乾燥纖維、乾掉的松蘿、富含油脂的樹皮...等。其實地上的樹葉燃點並不高，不適合當引火材料；人工火種如：衛生紙、泡麵油包、輪胎內胎…等，要能持續燃燒一些時間(非曇花一現的大火)跟不怕潮濕的火種會比較好用。 哨子 緊急狀況用，如不小心受困待援時，製造非自然的聲響給搜救人員。

以上裝備建議內容及分類依據，僅供參考，大家可再依個人狀況調整準備喔!!