快訊

誰還公道？1個月前被砲轟 港大教授病毒預言全中

山上過夜必備懶人包！郊山「長距離步道健行」裝備建議

健行筆記 / 健行筆記Pan Lungo

長距離步道健行的過夜行程時，應該要帶些什麼?

建議可先以行程的屬性及過程中會遇到的狀況需求，來思考準備。個人會以「行進衣著」、「打包收納」、「保暖睡眠」、「糧食飲水」、「炊事營務」、「地圖導航」、「急救維生」進行大分類，再以功能性、彈性運用、耐用程度等為考量進行選擇。也建議大家養成製作裝備清單的習慣。方便的話，買一台料理用電子秤，試著記錄每個裝備的重量。以下分享自己在淡蘭南路兩天一夜行程所帶上的裝備內容，內容及分類依據是自己的習慣，提供給大家參考，各位可依個人需求進行調整。

圖：淡蘭南路兩天一夜裝備圖

513ccddc309d45a430834fd8c8316337.jpg

行進衣著

定義：徒步過程、行進間常會用到，或從頭到腳經常性穿在身上的裝備。

分類內容/數量功能需求
行進衣著長袖底層衣*1吸濕、排汗、快乾、耐磨。常見有聚酯纖維、羊毛等材質(避免穿棉質的)。通常一件上衣就一路穿到底，基於禮儀，抑菌抗臭也是要考量的點。
長褲*1防風、快乾、彈性、耐磨。如果要穿短褲也行，只要不造成自己的麻煩，路上可能會有刺藤荊棘，也會有蟲吻的疑慮。
兩件式雨衣*1防風、防水、透氣、快乾，材質有很多種，預算也有不同。選擇適合自己的，並避免穿著一次性使用的輕便雨衣。
摺疊傘*1(選配)選把輕便耐用的折疊傘，如果天氣很熱又剛好下雨，走的時候雨衣穿不住，可以撐傘；蹲著上廁所的時候也可以遮一下。
羊毛襪*1必備，舒適、防臭。推薦好市多及Smartwool的羊毛襪。
登山健行鞋*1能長時間行走，輕量登山鞋、健行野跑鞋都合適。面對濕滑山徑，特別是下坡時，選好踩點，利用重心轉換，保持身體平衡，遠比鞋底材質更重要。沒有一定要穿雨鞋，穿你覺得走起來舒服的就好，雨鞋走長時間的產業道路或柏油路時，會相對較不舒服。
帽子*1快乾、防風、遮陽、擋雨
登山杖*2建議使用雙杖，長距離健行可省力並減少下半身負擔，搭天幕帳或非自立帳時也可靈活運用
頭燈*1必備!!出發前記得檢查電池狀態
頭巾*1為頸部或頭部防風保暖
工作手套*1(雙)清除倒木雜枝等路障，或做步道簡易維護時

圖：Millet CASTOR WOOL 長袖保暖上衣：聚酯纖維與羊毛混紡，保暖、快乾、舒適--Photo by 涵哲

26036895bcd200eccefcfc9e56f933c9.jpg

圖：Millet ALL OUTDOOR Ⅲ 長褲，外層X.C.S. 200™耐磨材質，內層吸濕排汗快乾、舒適彈性—photo by Law

62bade4e11fd1c9d94e779fc4cbbec4a.jpg

圖：Millet HIKE UP GTX 防水登山鞋—photo by Atzu

89e2cc8806afaf969dde1df651dd52c4.jpg

圖：防水性能優異—photo by 庭瑜

d0fd47cda22925369da291ad1eb764b3.jpg

圖：耐磨防滑大底

81eda743cc4aa2fa326582d63de26154.jpg

打包收納

定義：能將裝備、物品妥適收納的包裝

打包收納背包*1能夠裝入兩天一夜裝備，容量建議45升左右。
胸前包*1(選配)方便取用隨身小物(如：簡易醫藥包、衛生紙、手機、零食…)等，也可以用腰包。
大塑膠袋*1背包內層防水、臨時急用(失溫)必備。
垃圾袋*3帶幾個家裡沒在用的塑膠袋上山，當垃圾袋。裝自己產生的垃圾，有餘力也可以將路上的垃圾帶下山。
夾鏈袋*3手機或皮夾防水用

圖：Millet PEUTEREY INTEGRALE 45+10L背包，掛刀鋸很好用

6b0d16c0ec335430f85477e8b5a1ac9b.jpg

d6a79f9906b78bace1659e8e34efe533.jpg

圖：大塑膠袋的臨時急用

e51c7a9959c3f2ae7d22f49e8f5d9356.jpg

保暖睡眠

定義：通常到營地過夜，或休息較久時，會用到的物品

保暖睡眠睡墊*1紮營時隔絕濕冷地氣、髒污，午餐或休息時也可以拿來當作坐墊
睡袋*1秋冬時節才會帶睡袋，較熱的夏天等，會以露宿袋加保暖中層取代。
露宿袋*1(選配)如果預期會下雨的天氣，會帶上露宿袋，睡覺時將睡袋放入，避免淋濕(但須注意反潮)；部分露宿袋有防蟲紗網，也可以防止蚊蟲擾眠。
保暖中層*1通常秋冬會帶保暖度比較高的羽絨或化纖填充外套，要注意其重量、保暖度、可壓縮性；夏天僅帶一件薄刷毛外套。
備用衣物Power stretch上衣*1、羊毛襪*1，如果有預期會下大雨或會有過溪等讓褲子濕掉疑慮的行程，會多帶一條褲子或底層褲(power stretch材質)。
保暖手套*1(雙)推薦Power stretch的手套，即使潮濕仍有保暖的效果。

關於蛋殼睡墊的打包，自己的做法如下，給大家參考

Step1：放鬆背包所有的壓縮帶

Step2：將睡墊摺疊對半放入背包，離腰背重心的遠側(睡墊屬無法摺疊，可考慮捲成中空圓筒狀放入)

Step3：依打包配重原則，放入睡袋等裝備等，最後將壓縮帶都打緊

aab6df5776ac8be66ab68e1186915f05.jpg

圖：Millet ORDESA Primaloft 表布PERTEX®布料，防風、透氣。內層化纖填充「PRIMALOFT® BLACK」輕量、溫暖、壓縮比高(好收納)，折一下可以拿來當枕頭。

aa92dd25033a953e4f0057406b0115f6.jpg

糧食飲水

定義：食物、飲水及容器

糧食飲水水瓶*1山貓瓶，水量有500ml跟1000ml的；天冷的時候，煮熱水放入瓶中，睡覺前可當暖爐抱著，或有潮濕的衣物，也可以包著蒸乾。
保溫瓶*1推薦虎牌或膳魔師，個人秋冬必備。出發前到便利商店裝熱水，如果午餐時不方便煮熱水時，可以直接用保溫瓶的熱水泡沖泡飲喝；睡前也燒熱水放入，一早起來就有暖暖的可以喝。
水袋*1通常一天的行進用水會抓大概1,500ml，夏天可能會多一點，並預留大約500ml左右的備用水。這邊指的水袋只是裝水的容器而已(非吸管的那種)，如果要用重複使用的寶特瓶也可以，方便打包就好。
濾水器*1帶的是Sawyer mini，濾心可重複清洗；目前有出其他出水速度較快的K牌，也蠻推薦的。
餐食早餐*1、午餐*2，通常早午餐會比較簡單一點，沖泡包、餅乾、麵包。晚餐*1，方便煮食、快熟的都很適合，也可利用路上在地商家進行補給。
行動糧*2推薦帶無調味的堅果類，質輕熱量夠，營養健康，重點是帶自己喜歡吃的就好。
備用糧*1通常是一包泡麵或麵包、沖泡飲。

炊事營務

定義：炊煮食物、搭設過夜小窩的裝備

炊事營務爐頭*1輕量攻頂爐，自己是用MSR的 pocket rocket 2。
瓦斯*11罐全新的，煮4餐加泡茶都夠用。
個人餐具*1環保筷、餐具，自己是用鈦叉匙。
小碗(鋼杯)*1泡沖泡飲、吃飯，或取水的時候用。
天幕外帳*1個人習慣睡外帳，覺得外帳好處很多，遮風擋雨、多樣化搭設、多人使用可減輕重量…等。目前是帶嘉隆3M*3M的輕量天幕。(睡不習慣開放空間的也可以帶帳篷)
細繩*8搭設天幕外帳用，繩徑3mm的營繩。另外日常生活中有看到的繩子，也會留起來，例如平常比薩或蛋糕的塑膠繩，也可以用來搭帳。
營釘*10搭設天幕外帳用，輕量化三角鋁合金營釘。
地布*1鋪設營地，尤其是下過雨的地面，避免髒污(也可以用壞掉雨傘的雨傘布代替)。
小營燈*1(選配)營地輔助照明。野外的夜間，只要有一些的燈光就顯得明亮，建議輕量小型就可，亮度不用太強。
山刀(選配)整理營地或挖貓坑，或披荊斬棘、砍草開路，有時候也可以拿來切肉削水果。
鋸子(選配)建議大家上山可以帶一把鋸子，除了可以透過鋸子來製作營務用的工具，當不小心遇到要生火保暖等待求援的困境時，鋸子就是非常重要的裝備。推薦台中漸隆五金的泡泡龍鋸子。
解放工具如廁後用過的衛生紙，請大家裝好帶下山。自己的作法，如果擔心味道溢出，可以用一個小塑膠袋把用過的衛生紙放入，再裝入小的寬口寶特瓶內，雙層隔絕。

圖：外帳天幕的開放空間

361ef1ad909ba11577ee80a49c952404.jpg

圖：我的解放工具，輕量貓鏟+小容量寬口寶特瓶 (HI~早安來一下!!)

d5985bec91f027105c3ae3e7249330f8.jpg

地圖導航

定義：判斷行進路線及預防迷途的重要裝備

地圖導航手機*1智慧型手機，出發前充飽電，裝好手機GPS、氣象軟體，並下載路線GPX軌跡檔。
行動電源*1充電用，如果使用手機GPS來記錄軌跡，一整天下來，會消耗部分電量。記得前一天把手機電充飽，隔天走的時候才不用邊走邊充。
地圖、指北針*1紙本地圖的好處，個人認為，是可以一次閱覽周邊山域的概況，相較於手機畫面，會快得多。另外也可以養成習慣進行地圖搭配指北針的使用，有時對於地形地貌的判斷閱讀，會漸漸有直覺。紙本地圖的取得管道有很多，自已習慣是上地圖產生器網頁下載使用。

急救維生

定義：急救包、個人用藥及維生(或求生)工具

急救維生急救包急救包內容，建議可以包含傷口清潔包紮、抗生素軟膏(或外傷用藥)、蚊蟲叮咬用藥、個人疾病藥品等內容，並依不同行程、天數、隊伍人數、季節或地區，調整所要準備的急救包內容。這邊也建議可將個人常用藥品的仿單摘要印出攜帶，或下載電子檔到手機，使用前可參閱。
打火機*1建議一般的打火機就夠了，如有預期下大雨的天氣，會多帶一個打火石。
火種火種的材質和型態有很多，自然山徑上有的，如：山棕乾燥纖維、乾掉的松蘿、富含油脂的樹皮...等。其實地上的樹葉燃點並不高，不適合當引火材料；人工火種如：衛生紙、泡麵油包、輪胎內胎…等，要能持續燃燒一些時間(非曇花一現的大火)跟不怕潮濕的火種會比較好用。
哨子緊急狀況用，如不小心受困待援時，製造非自然的聲響給搜救人員。
以上裝備建議內容及分類依據，僅供參考，大家可再依個人狀況調整準備喔!!

登山 泡麵 步道

延伸閱讀

攀登日本最高「富士山」　挑戰劍峰健行路線看"神仙美景"

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

天燈節落幕 百人平溪健行淨山

天燈節過後入平溪淨山 驚見寫給小三願望

相關新聞

山上過夜必備懶人包！郊山「長距離步道健行」裝備建議

長距離步道健行的過夜行程時，應該要帶些什麼? 建議可先以行程的屬性及過程中會遇到的狀況需求，來思考準備。個人會以「行進衣著」、「打包收納」、「保暖睡眠」、「糧食飲水」、「炊事營務」、「地圖導航」

一直嚮往著！踏上「雪劍線」夢幻山徑 被美景環繞的浪漫

雪劍縱走 過去從學生社團時期開始爬山，就一直嚮往著這條既夢幻又艱難的路線說起為什麼嚮往，就要說起社團自古以來就有分群的傳統，將通過社團審核的實習嚮導依照志願、個人特質等等複雜的原因分為-日昇群、蝸牛

宜蘭小太魯閣「林美石磐步道」　充滿綠意芬多精負離子

宜蘭縣礁溪鄉林美村的~林美石磐步道其名來自於林美及石磐林美指的是礁溪鄉林美村石磐指的是石磐瀑布上方有一塊堅硬的四稜砂岩大石如盤，所以瀑布取名為~石磐 宜蘭行除了爬小百岳~鵲子山 另一個想去

嘉南雲峰、石壁山、九芎老神木　走到這裡聆聽老傳說

嘉雲雲峰。石壁山。好望角 雲林最高峰 雲峰 我總是會回想到南二那段的故事走了會晚到山屋 不走南二就再走一回吧的無奈!走趟雲林最高峰吧! 他位處於雲林。嘉義。南投 雖未置身在雲端 卻仿佛走進臥虎藏龍

270度美景心曠神怡！「羅馬縱走」既美又值得一遊的路線

羅馬縱走在山友口中都是一條很美又很值得一遊的路線，在過完年後的第一個周末我們就相約去爬山，消耗一下過年所攝取的熱量！週五晚上我們集合從台北出發，一路往宜蘭方向行駛，路途上沒有什麼塞車，約莫晚上10點半

山稜線上的壯觀美景！「中央山脈南二段」縱走 不斷陡上陡下也超值的最狂山行

先說 去年6月，飯糰經歷了六天的能高安東軍，由於山稜線與中央山脈上的大草原真的太漂亮了，縱使那時候每天都掛著厭世的表情，在山上一直靠北。下山後自信心大爆發，心裡一直期待今年可以完成南二段。經歷過

「特富野古道」森林鐵道饗宴　穿梭在天神足跡的秘境上

登高能賦 可為大夫雪落下 玉山主北峰沒有糖霜般點綴隱約雲海也悄悄得浮上眼前 眼前些許榨棲樹衣紅粉妝伴著 兒玉山訪東水山接特富野古道山林間有很多抽象意境冷空氣凍得我瞬間抬起頭來向著陽光讓自己多點暖

尋找記憶中的眠月「石猴」 沒了火車，搭11路冒險前進更添驚奇！

不知從什麼時候開始，就時常看到山友們分享阿里山眠月線鐵道的健走資訊，看久了，自然心中就開始癢了 @@~年輕世代可能比較沒聽過「石猴」，這是位於阿里山森林遊樂區之石猴遊憩區中，一塊長得像猴子的大石頭

南投埔里「觀音瀑布步道」好壯觀 欣賞銀白流瀑只需簡易步行

觀音瀑布步道位在埔霧公路，前往霧社清境約台14線64公里處路旁就有顯著的地標，只是每每都只是經過這天~~終於來踩點 公路左側是觀音橋，右側是前往瀑布區，我們則將車停在觀音橋旁

一個人也不會走丟！ 超親民「象山自然步道」 101大樓沿途陪伴成最大亮點

象山自然步道位於臺北盆地東南方的信義區，由砂岩組成，步道中可見黃褐色陡峭的岩壁與巨石，加上自然環境生物、鳥類種類繁多，使得整座山如同一座天然生態樂園般，成為民眾接近淺山、享受戶外綠林悠閒時光的好去處。

用健行對抗新冠肺炎不用怕！ 台灣「戶外健行景點」推薦玩法13選

「新冠肺炎」(武漢肺炎)這四個字大家聽到就避之唯恐不及！預防更勝於治療，你知道預防肺炎小知識嗎？悶在家裡真的是防禦的最佳解嗎？小邊告訴你如何保護自己，健康生活出遊去！

花蓮太魯閣峽谷最壯麗的斷崖奇景　「錐麓古道」賞美景真需要好體力

花蓮行終於來到心嚮往的地方~錐麓古道(斷崖)古道是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區也是合歡越嶺古道殘存遺跡堪稱太魯閣峽谷最壯麗的景觀 想在這裡先說明一下 (因為很重要)狹小的斷崖步道 邊坡的石子非

熱門新聞

62歲男挑戰單日「羅馬縱走」暈倒 CPR急救6小時喚不回

山上過夜必備懶人包！郊山「長距離步道健行」裝備建議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。