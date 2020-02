一直嚮往著！踏上「雪劍線」夢幻山徑 被美景環繞的浪漫

雪劍縱走

過去從學生社團時期開始爬山,就一直嚮往著這條既夢幻又艱難的路線說起為什麼嚮往,就要說起社團自古以來就有分群的傳統,將通過社團審核的實習嚮導依照志願、個人特質等等複雜的原因分為-日昇群、蝸牛群以及雪箭群在我懵懂的進入雪箭群時,還不知道未來的我將會踏上這條名為雪劍線的夢幻山徑

雪劍縱走Day 1-1025雪山登山口>1135七卡山莊>1502雪山東峰>1558三六九山莊-

行徑時間:5h33m這天的行程很單純,過程細節就不贅述了但在雪東下我們遇到了一件奇幻?!的事,有一台直升機在附近徘徊,而且飛得非常低,原本我以為他會在停機坪停下來,沒想到他只是低低的掠過而已

正當我拿出手機拍下他清晰的身影之後,我開啟了錄影模式,伴隨一陣狂風,跟直升機螺旋的巨大聲響,突然一個瞬間,我就已經倒在地上了,我甚至沒發現我什麼時候倒下的等我意會過來的時候,我已經滿嘴沙我緩緩的站起來之後看見我跟隊友的背包都東倒西歪,隨後我們相視狂笑,到底剛剛發生了什麼事???我往身後一看,挖!我差點滑下邊坡,幸好雪東下的邊坡很緩,雖然滑下去也不是大事,但也是有點怕的。我回想起來其實覺得有點神奇,因為一般就連跌倒,照理說應該會很痛才對啊,可是居然起身之後居然一點感覺都沒有,難道是強勁的風直接把我包住之後降落在地上嗎?!像天空之城女主角這樣從天上降落嗎?手機裡的影片,錄到的也只有一秒內各種影像的晃動伴隨巨大引擎聲響這個疑惑至今仍是一個謎--時間推移到山屋第一晚的369不太安寧那天別團有個學生狀況很不好,有明顯的高山反應伴隨呼吸急促,我幫不上忙又睡的不安心,圍觀也不對,只好就醒著觀察好幾顆頭燈圍繞在那學生附近,有人忙著煮熱水、有人安撫他、有人在討論再來要怎麼處理過程中,氧氣罐一瓶接一瓶,呼吸也沒緩和下來,身體發抖似乎也很難量準脈搏。整個山屋應該也都跟著急躁起來這時候黑暗中有個聲音走近,先問了這團的領隊事情的經過後,明確、簡潔的告訴他們接下來的步驟,把部分的決定權留給他們,但把最重要有關人命的事情敘述的很清楚,對的就是對的錯的就是錯的大自然教給人類的一課,做好萬全準備,然後量力而為,而它會在永遠那裡等待你來拜訪,等你真的準備好面對挑戰的那一天

山真的太美,但也處處暗藏著危機不過山並不是難以親近,而是要虛心學習就像我們還是孩子學習過馬路一樣先看左邊,再看右邊當人生第一次自己過馬路時,大概就覺得擁有世界如果永遠覺得馬路如虎口而足不出戶,也就越難讓足跡走進自己的心裡我們不可能窺探山的全貌,我們甚至就連自己都無法真正看透自己但一次一次的失敗挫折、一次一次的反省,就會越來越瞭解山是這樣;自己也是

雪劍縱走Day 2-0740三六九山莊>1146雪山主峰>1400翠池山屋-

行徑時間:6h20m這天的行程是四天中路程最輕鬆的一天,所以我們花了很多時間在路上玩雪、拍照,好好欣賞黑森林、雪山圈谷以及翠池、圓柏純林這些行程中精華的地方

沉靜的黑森林

從圈谷上主峰前有大把大把的時光可以用來玩樂

不得不說這雙LOWA的鞋真的很好看,很尬意他在山上跟山下都能穿出不同的風格當時的氣溫沒超過零度,但是感覺不算太冷,沒有風的時候可以感覺的到陽光溫溫熱熱的國中理化課本說 這個叫做輻射熱容許我們在冷冽的空氣中擁抱這股從四周包圍的暖流在山之上、天之下、空氣中的這個能夠抵抗低溫的無形力量他們說 這個叫做網美之力

回想起來第一次在山頂換起衣服拍照已經是四年前在玉山的那次,在冷到爆的山頂換上黑色洋裝好像在說,登山的人也可以不狼狽、登山的人也可以很美陽光幫你製造對比線條、雪地幫你打光打亮、旺盛的血液循環成為你白裡透紅的蘋果肌、看到美景的快樂成就一張滿足的笑容為什麼後來布料越來越少呢當然是要輕量化啊

我們一行人拍了一個多小時的照片,才總算放過這顆大石頭,往下個目標前進

下午兩點,總算總算來到翠池,記得之前來時是夏季,雖然當時的水量不少但水面有一些小蟲,現在雖然水不多,但水質非常清澈,乾淨得像一面鏡子

翠池的夜晚是非常冷的,雖然是在山中看似被保護的一處仙境,但美麗中也帶有鋒利的刺。刺是那種非常刺骨的寒氣,讓人即使在山下想起來也由不得打哆嗦

來到翠池一定要先向這裡的土地爺爺問好

平安 :)

然後就可以調戲翠池

把握翠池的陽光,做一點小運動

正在幫睡墊充氣的傢伙

想更悠哉嗎?那就來睡墊衝浪吧!享受午後的陽光,心裡暗自想著,接下來的幾天都不會有這般悠閒了,所以要多多玩耍看到這邊來說說睡墊的故事過去的七年裡我只從一般鋁箔泡棉睡墊進化到用蛋殼睡墊,我原先以為要在高山上吹氣會有點麻煩,但是這顆睡墊有手壓的幫浦!我真的覺得很感人!附上這幾天我睡的睡墊資訊>> Sea to Summit輕厚系列睡墊高山哪能一直浪費氧氣啊

簡單的就七年的泡棉+蛋殼經驗跟本次使用充氣睡墊做個簡單的比較:

1.保暖度:好的蛋殼睡墊的R值界在2.2~2.5之間,其實也很夠了,但挑選適合的充氣睡墊可以睡得更暖更爽。(不是所有的充氣睡墊R值都高喔),對我來說,高山的行程充氣睡墊是適合怕冷怕睡不好的人

2.空間:以登山的空間使用來說,充氣睡墊勝利,除了空間小好收納之外,很多時候我們都會外掛蛋殼睡墊,背包扣帶許可打直的可能還好,一但打橫的,在過地形或穿越箭竹圓柏刺柏等等,之前同行隊友的睡墊邊邊都像狗啃的一樣,被各種地形磨到爆,用袋子裝起來當然也行,可是就真的寬了點,再來就是收納袋的束口繩會一直勾到路上的小植物(是不是說到你了哼哼)

3.便利性:這個一定是蛋殼勝利,隨時隨地攤開,不怕捨不得破、不怕髒,想坐哪就坐哪。如果我出的是中級山或是野溪溫泉的行程,我會毫不猶豫用蛋殼睡墊一樣的,沒有最好的裝備,只有最適合的裝備

雪劍縱走Day 3-0500翠池山屋>1011雪山西南峰>1446大劍山>1705油婆蘭營地-

行徑時間:12h05m這天的路程很長,加上路上都是雪,走起來更加辛苦

有時候爬山往往會想到很多人生困難的事情,可能是時間太長了只好思考人生;或是真的太苦了,把人生很深沉的辛苦都呼喚了出來

這天要上大劍山前有很多個假山頭,這段路途中有八成以上的路都在鬆雪中行走,走一步滑半步,空氣中的寒氣讓喘氣後的吸氣都變得辛苦,陣陣的寒風更是讓心崩潰的最後一根稻草

行走在山稜之上,疲憊感不斷湧入,累到即使身邊被美景環繞,也無法提起精神西邊的夕陽好美罩在整面草原上;凝聚的霜氣攀上光暈,把一層一層的山巒之間撥開一點距離;注意到環繞整個山谷的靜悄悄;冷的感覺直奔腦門似乎感覺不到掌心其實還有一點餘溫後面的隊友問我到底人生難還是這條路難我說啊,當然是這條路難啊這條路走完,人生就不難了

總算上到大劍山頂,總算讓我復活了一些

衣服當然是立刻穿回來了

在太陽下山前總算來到油婆蘭營地,我們不能休息太久,必須馬不停蹄地開始搭帳、融雪、煮飯,說到這個,我們幸運的地方是這幾天我們都喝到好喝的水,這樣說起來似乎是雪季走這條路線的好處之一

這個鋁合金的套鍋組非常輕,價格也沒有鈦鍋這麼貴,導熱也比鈦鍋好感覺是蠻不錯的,在冬季登山的輕量化是非常重要的>>Sea to Summit Alpha 折疊鍋具組

這次帶的是2.7升和1.2升的鋁合金套鍋各一個,把手有矽膠隔熱,不需要再戴手套,收納時把手可以內旋,節省空間,推推!

總算完成了睡前的所有任務,在各自縮回帳篷後開始醞釀睡覺的感覺,疲憊的一天應該要是充滿睡意的一晚,卻意外冷的好清醒躺了一下還是睡不著,坐起準確的抓取黑暗中保溫瓶的位置喝了一口後熱水深深吸氣吐氣了幾次暗自期待著可以早點睡著呢在3000公尺的雪地上睡覺,有-10℃的浪漫、有-10℃的寒冷、有-10℃的等待

接下來就來說說睡袋的故事吧

老實說我對低溫一點抗性也沒有對也一點耐性也沒有我一從骨子裡冷起來的時候理智線就會斷裂尤其晚上尤其冬季的晚上尤其冬季高山的晚上尤其冬季高山下雪的晚上對於一個體脂肪只有10的女孩紙來說扣掉必要的脂肪區域,其他就只剩皮包骨了真的是要我的命啊啊啊晚上睡覺能夠睡的暖是有很多元素累加起來的,像是營地的位置是不是擋風帳篷開口的位置有沒有開對邊帳篷下方是雪還是土你是睡在邊邊還是中間睡覺的時候穿什麼當時的身體狀態怎麼樣

以上是當下應變經驗跟當時地理條件的部分

再來就是當時的有哪些資源也就是裝備的部分像是你有沒有用適合的睡墊,R值多少再來很關鍵的就是睡袋了

想來好好說這顆睡袋>>Sea to Summit At1多功能羽絨睡袋我覺得他觸感很舒服在設計上頗有用心的地方是他除了在睡袋上部集中較高的羽絨量,讓身體核心提高保暖之外,腳往往是手腳冰冷的人冰凍到睡不著的原因,就算穿了兩雙襪子都覺得超冷,他在腳的位置增加了THERMOLITE® 控溫層,增加保暖市面上很少有強調腳部保暖的睡袋,想到就覺得感人

下方可以打開這個功能就不用多說了,我個人是很尬意另外這個睡袋可以跟另一款的拉鍊合併在一起,可能是覺得一個人睡孤單寂寞覺得冷,需要共享體溫吧

雪劍縱走Day 4-1002油婆蘭營地>1142推論山>1413天梯下>1440樂山橋>1540登山口-

行徑時間:5h38m這天不管是山頭派還是非山頭派的我們都決定隔天不去小劍了看看小劍那條山稜還積滿雪,就覺得,果然還是在油婆蘭打雪仗吧雪訓等級的小劍太硬了啊啊

大夥玩得心滿意足之後,這天就從去小劍變成下天梯啦!

一路上都看的到山腰上的房屋聚落,訊號也非常好

看著已經到天梯底下的隊友,心裏非常羨慕!!

終於到了,一定要回望傳說中站起來的路雖然終於迎接傳說中的天梯,但是並沒有預想的這麼辛苦可能下坡很適合聊一些人生大事,分散了注意力或是膝蓋也已經經歷過大風大浪但我覺得最重要的重點是寒冷警報已經解除,所以我的所有耐性都回來了

走完之後,我個人下了一個註解,雪劍線的CP值比起大小劍高太多太多了!比起上下天梯撿個山頭,雪劍線的整條山稜,同時存在山脈的壯闊和路旁精緻的小品可能多年後,還會想再走一次呢,可能

學生時期的夢想,能在畢業三年後實現,很開心呢!和同為雪劍群的學姊,在去年的南二段就相約了今年的雪劍縱走,我們也在這趟的雪劍縱走,相約了夏日的能高安東軍想到之後能在盛夏的陽光中徜徉在翠綠的稜線上,用10℃的高山草原,懷念-10℃的冬日雪地,也是非常幸福的事這趟雪劍縱走就到這邊完結,期待夏日的下一段旅程文:咻蹦(@ff890113tw) / 圖:廣煇(@grey9528) / 時間紀錄:Yo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附上完整的時間記錄人員:歷、Ron、想家、咻蹦、廣煇、yo時間紀錄:Yo1/14 D1 晴1025 雪山登山口出發,走後隊1125 台灣雲杉景觀台1135 七卡 混到1200 go1310 3.4k1340 哭坡 休息 1405 go1428 哭坡頂 小休到1435 go1502 東峰岔 體驗直升機大風吹 1506 go1558 369 老哥和想家已經到了,不久李歷到。在東峰玩到變壓隊的廣煇約5點到1/15 D2 晴 主峰前:在後隊 北稜角碎石坡後跑到前隊0740 369出發0809 黑森林入口0906 8.9k0958 出森林到圈谷底,小睡一下 1020 go1146 主峰 各種玩樂到 1308 go1400 跟想家到翠池,大概5分鐘後大家到齊1/16 D3 晴 大劍前前後走位置不一定,大劍後在前隊大概是5點出發0552 1.3k0615 上稜線,翠池三岔山往上鑽圓柏,正路右轉陡下0640 2.2k0650 2.3k 0658 2.4k 一鑽出箭竹叢看到一塊小空地,前方樹幹上釘有指標牌,右轉繼續鑽箭竹0705 2.5k 0725 2.8k0758 3.3k0802 3.6k 完美谷休息 0844 go 0852 4k0912 4.4k0917 4.5k0938 4.8k0957 5.1k1005 5.2k 1011 雪山西南峰 耍廢到 1022 go 1029 5.5k 1038 5.7k1041 5.8k 小休到1058 go1128 6.3k 1138 6.5k1220 7k 1230 7.1k1302 7.4k 吃午餐 1405 go1446 大劍 玩樂拍照 1500 go 冷死了趕快下衝往營地1533 大劍後1k 距登山口10.5k1610 草原鞍部,遇到一頂帳篷的外帳。右側就是取水路,布條綁很低不太明顯,路基在非雪季應該會很清楚吧 1617 2.3k1621 2.4k 1625 2.5k1629 2.6k 1637 2.8k1646 3k1705 到 約10分鐘後大家也到齊1/17 D4 多雲時晴 陡下在前隊,踢林道在後1002 go 1030 4.1k1100 5k 1105 5.3k 休息等候隊陡下來 1138 go 1142 推論山1200 6.3k 1215 7.3k1228 營地約8T*3,往後不到1分鐘就 8.1k1242 暫時出芒草 1246 9k1254 9.5k1303 9.9k1305 10k 1316 10.5k1330 距大劍山11.1k/距登山口0.4k1345 登山口休息等後隊陡下來QQ1413 後隊到 休息至1420 go1440 樂山橋1458 水文站,左側山壁高繞1506 高繞頂1510 下降接回林道,背包被搬走了卻還要小跑步追OAO1525 崩壁1532 右側人造建築(工寮?)1540 終於遇到大哥1545 出發回台中