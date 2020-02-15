用健行對抗新冠肺炎不用怕！ 台灣「戶外健行景點」推薦玩法13選

「新冠肺炎」(武漢肺炎)這四個字大家聽到就避之唯恐不及！預防更勝於治療，你知道預防肺炎小知識嗎？悶在家裡真的是防禦的最佳解嗎？小邊告訴你如何保護自己，健康生活出遊去！

新冠肺炎防疫Q&A

新冠肺炎防疫＃Q1

隨時緊戴口罩不舒服，但不戴口罩又不安心？

▲武漢肺炎防疫措施。（圖／衛生福利部）

如果是在通風良好的地方，或戶外空曠之處其實不需要隨時戴口罩，因為台灣境內目前無社區感染的情形，加上對於有可能接觸史的國人，政府也已經提出完善的居家隔離、居家檢疫以及自主管理等措施來因應，不需要過度恐慌。

新冠肺炎防疫＃Q2

我已經訂機票了，不知道航班有沒有取消？

為了防止疫情蔓延，政府因此限縮兩岸航點，2/10~4/29只保留北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5個航點之部分航班，其餘航班一律暫停。

新冠肺炎防疫＃Q3

如果我要搭飛機該如何預防？

▲武漢肺炎防疫措施。（圖／衛生福利部）

戴口罩

機艙內是密閉空間，空調循環下病毒可能會找上你。如果是短程航班，避免在飛機上食用飛機餐，減少脫口罩的機會。

勤洗手

如果以上防疫產品你都沒有，那最基礎的就是一定要把手洗乾淨。未洗乾淨時請避免接觸眼、口、鼻。

戴眼鏡

武漢肺炎除了會透過飛沫傳染外，目前尚未確定是否有機會透過黏膜傳染，但建議避免配戴隱形眼鏡，以免手上的細菌被帶到眼睛裏面而被感染。

用酒精消毒

75%的酒精能達到最大的殺菌效果，飛機上的設備被很多人摸過或使用過，一上飛機請用酒精消毒把手、餐桌及視聽設備。廁所是飛機上病毒細菌最多的地方，如需使用廁所請一定藥消毒後再使用。

此外，最危險的其實是與我們日夜相處的「手機」，無論手髒還是乾淨都會使用手機，也別忘記消毒它。最後，在貨艙被托運的行李也有機會接觸各式病毒細菌，抵達目的地後一定要消毒。

PS. 100ml以下的小酒精瓶才可以戴上飛機喔！

新冠肺炎防疫＃Q4

想出去走走，怎麼樣的活動比較適合？

其實多運動來增加免疫力，也是防疫很重要的一部分。不想在疫情期間搭飛機的朋友，一起來看以下國內的戶外健行活動吧！

更多新冠肺炎Q&A→衛生福利部疾病管制署

台灣健行戶外景點推薦

台灣健行戶外景點推薦＃1

北部—太平山翠峰湖

▲台灣健行戶外景點-太平山翠峰湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位在宜蘭的翠峰湖是台灣最大的高山湖泊，四周群峰環繞，山嵐迷濛，晨昏景緻千變萬化。其成因至今仍不明，有一說是美軍以為翠峰湖是日軍蓋的水庫而誤炸所形成。這些不確定的因素，加上朦朧之景，翠風湖素有「薄霧中的少女」這樣的美名。在高山中健行吸收自然芬多精，不在城市人擠人，脫下口罩森呼吸。

台灣健行戶外景點推薦＃2

北部—太平山見晴古道

▲台灣健行戶外景點-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

太平山見晴步道榮登台灣唯一上榜的「全球28條最美小徑」它過去是運木料的路徑，古色古香的運木鐵道增添太平山神秘的氣息。雖然昔日許多樹木在伐木時代被大量開採，但在鐵道兩側的山毛櫸，被認定為雜木、沒有經濟價值，因此逃過被砍伐的命運。山毛櫸林非常具有歷史地位，它可是冰河時期的孑遺樹林，它也被台灣官方認定為台灣五大自然紀念物之一。

台灣健行戶外景點推薦＃3

北部—馬告神木園區

曾經有人說：「接近大自然，體會它帶給你的生命、食物、資源，你會學會感恩也會充滿大樹給你的力量。」，這次的武漢肺炎讓大家人心惶惶，如果想要在綠油油的森林中，好好地整理自己的話，馬告神木園會是非常適合你的地方。

馬告神木園有全國最大面積的檜木巨木群，樹齡從數百年到數千年，被選定為台灣潛力景點之一。其中的五十一棵依照與歷代古聖先賢來命名，使各巨木與歷史人物結合起來讓此地變得更有趣，感受一下神木們的智慧和對心靈的治癒吧。

台灣健行戶外景點推薦＃4

棲蘭森林遊樂區

▲台灣健行戶外景點-棲蘭神木園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

棲蘭森林遊樂區位於蘭陽溪、多望溪及田古爾溪交會之處，有先總統蔣公行館、櫻杏桃梅步道、花木觀賞區、森林浴步道等空間規劃，多半為好走舒適的健行步道，適合親子、情侶、全家人共遊。棲蘭森林遊樂區，原為森林保育處提供林地復舊更新所需的苗木基地，主要培育樹種以紅檜、柳杉、台灣扁柏、台灣櫸以及樟樹等。

台灣健行戶外景點推薦＃5

鳩之澤溫泉

鳩之澤溫泉舊名為燒水，即地熱溫泉之意。園區內除了可以泡溫泉，還可以煮溫泉蛋和玉米，很適合親子同遊，想去的朋友不需要自己帶食材，停車場的販賣部就可以買到了！鳩之澤溫泉的泉源由山麓石縫中滲流而出，泉質清澈，無色無臭，洗後有滑潤感，屬弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，有「美人湯」之譽。

台灣健行戶外景點推薦＃6

中部—武陵農場

▲台灣健行戶外景點-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

粉紅色的櫻花帶來春天幸福的氣息，如果你也喜歡戶外活動，在武陵農場邊賞櫻花邊野餐非常適合你！武陵農場群山環繞的獨特地形，如同一座世外桃源不受外界干擾。海拔2000公尺左右的武陵農場，因地理因素，植物繽紛綻放，有春櫻、夏桃、秋楓、冬雪美麗而多變的四季風情。

台灣健行戶外景點推薦＃7

中部—杉林溪森林生態渡假園區

▲台灣健行戶外景點-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

杉林溪森林生態渡假園區位於南投縣竹山鎮，海拔高度約為1600公尺，佔地約為40公頃，春天有桃紅色的山櫻花、夏天有活力四射的斯菊，秋天有橘紅似火的楓葉，冬天時節則是臘梅飄香。 繁花似錦、爭奇鬥艷，走進森林中，享受陽光和新鮮空氣的洗禮。此外，杉林溪森林生態渡假園區內有許多健行步道，可以好好訓練體力，讓健康旅程增加你的免疫力。

台灣健行戶外景點推薦＃8

中部—日月潭

▲台灣健行戶外景點-日月潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

南投國際景點日月潭新玩法－SUP立槳，一人一板，於日月潭水面上自在划行，享受被日月潭絕美湖光山色360度環繞的獨特景致，特殊在地玩法讓你避開團客的清幽享受，小編特別推薦清晨場次，在天還未亮之時於湖畔等待陽光乍現，那波光淋漓的日月潭如天空之境一般美麗。

除了清晨日月潭的正午、傍晚，甚至是落雨十分都有它的美，熱愛日月潭的小編我，已經去了日月潭不下二十次，特別推薦SUP立槳水上活動，給想去日月潭又怕人擠人會飛沫傳染的你。

台灣健行戶外景點推薦＃9

中部—九份二山

▲台灣健行戶外景點-九份二山堰塞湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

九份二山秘境大公開，小編不藏私分享！ 民國88年的921大地震的震爆點就位在九分二山！崩塌的土石阻斷了韭菜湖溪和澀子坑溪而行程的山間堰塞湖。九份二山有白茫茫一片的梅花海，春天健行步道上還有櫻花可以看。此處交通有些不便，也因此環境保存得非常良好，想來造訪的旅客請一定要愛護這美麗的地方。

台灣健行戶外景點推薦＃10

南部—阿里山

▲台灣健行戶外景點-阿里山賞櫻茶席。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

阿里山櫻花為台灣必去的賞櫻景點，阿里山櫻花品種多樣，有吉野櫻、千島櫻(唐實櫻)等粉色白色相互輝映，在沼平車站賞櫻搭小火車，沉醉在阿里山的櫻花花海中。不想待在餐廳的室內環境，可以在戶外一邊吃餐盒野餐，一邊品茗。

台灣健行戶外景點推薦＃11

南部—阿朗壹古道

▲台灣健行戶外景點-阿朗壹古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在阿朗壹古道，依傍海岸線健行。這條古道大有來頭，清朝時斯卡羅族的祖先沿著阿朗壹古道遷徒至恆春半島，統領排灣族的十八番社。而後發生牡丹社事件—日本人因誤闖原住民部落而被出草，日本人藉此原因攻台。在日治時期日本人也曾開闢屏東阿朗壹健行古道，它是一條承載著台灣發展歷史足跡的重要道路。

台灣健行戶外景點推薦＃12

東部—栗松溫泉

▲台灣健行戶外景點-栗松溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

想運動健行，又想放鬆自己嗎？栗松野溪溫泉是個不錯的戶外選擇！在溪谷中看美景，品嘗山林野炊美食，感受超療癒的翡翠色栗松溫泉。在冷冷的冬天和大自然談一場難忘的戀愛吧！

台灣健行戶外景點推薦＃13

東部—東河部落

▲台灣健行戶外景點-台東東河SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

東河部落－Marongarong意指溪水湍急之貌，部落的祖先遷徙到此，聽聞溪水轟隆隆的聲響，便以族語Marongarong稱呼此地。依傍著馬武窟溪的東河部落，同時坐擁山海資源，多元物產，讓遷居至此的人們定居下來。

位在台東東河橋下的是碧綠的馬武窟溪，溪流中有俗稱「帝王石」的白色石灰巨岩散布，划著SUP或獨木舟，挑戰自己的平衡感吧！

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