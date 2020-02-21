嘉南雲峰、石壁山、九芎老神木　走到這裡聆聽老傳說

嘉雲雲峰。石壁山。好望角

雲林最高峰 雲峰 我總是會回想到南二那段的故事走了會晚到山屋 不走南二就再走一回吧的無奈!走趟雲林最高峰吧! 他位處於雲林。嘉義。南投 雖未置身在雲端 卻仿佛走進臥虎藏龍的場景

石壁九芎老神木

有著蒼勁的老鬍鬚雙手托著 樹齡300多歲了這裡有著奉祀九芎公的小廟宇 雙手合十 山裡的一切都需要在地的守護神保佑著老芎木 老廟宇 老竹林都有個老 “字” 覓的就是了解他過往故事人要的 其實 就是一種說不出來的存在感 冷暖自知抬頭天看著 低頭天也望著 ， 心要 蒼穹 一樣寬就會有月光。星點。慢慢迎朝陽

#老爹說過他是老北風熬過的人 #而我答著我是唱過北風的人比您強 #我們都會老 #小百岳

導航請導"石壁九芎神木" 但請注意google map會帶錯路

神木前竹篙水溪在地人把他用成生態池這裡腹地蠻大的 老樹公直徑約1.2公尺 。圍一圈約3.7公尺。高約略11米也是下山後大家會在此聊聊天 休息的地方!

雲峰與石壁山分為北與南側的登山步道 導覽圖這裡有個大型停車場 以老芎木正前方左側是北登山口 右側是南登山口我們就走大眾化的南登山口 繞一圈約略4公里 北登山口因為剛下雨過後比較濕滑。

這間是登山口的公共廁所 旁邊還有涼亭 下山的時候這裡就跟市集一樣擺滿了當地的農產品 順著廁所前的路繼續往下走~~

登山口標示的指示牌 到雲峰1.8k 真正的登山口還要再走一小段路

左邊有個鐵皮屯放施肥工具的工寮 這裡正好是個Y字路口 切記 左取就往工寮大貨車竹林方向進去喔不要直取大馬路喔 這裡很多人又折回來 可能看人施工不好意思 會誤解走大馬路

過了鐵皮工寮 順著產業道路遍是高聳的孟宗竹林

再度看到一個Y字路口 仔細看有很多登山布條 取左上樓梯前往

這裡的訊號算是很暢通的 讓我走一趟竹林下的秘境

石壁山上 上石壁 有著臥虎又藏鳳九芎老樹藏森中 我們雖沒有李慕白竹稍劍舞的身手但我們卻可以靜靜的聽到那段劇情的味道

雲峰與石壁山的路徑可以歸類為三個路段Y字第一路段走在竹林之間 竹林穿越過隨著之字路形到觀景台 約略1小時又10分 這個角度約略60度而上第二路段以觀景台往前面山景看過去就是往雲峰路段約略30分鐘即可造訪 雲峰登山口有個落差 些許拉繩而上 陡些第三路段也是以觀景台右側有個叉路口 取右而上到石壁山 約略30分 輕鬆走 登頂小百岳 前面有個老黃杞樹方向前進 有指標 約10分鐘到好望角 好望角前有叉路口 好望角拍完照需往回叉路口 取右經老神木回到觀景台石壁山叉路口 約20分在平安南登山口回程

可以的話 慢慢走等有這麼難嗎 就休息嘛沒有走不到的人只有不會安排如何走的感覺我們只有早安 因為晚安總是等著天明

過了竹林就感覺陡升開始了 今早我們前面只有一個隊伍 算早到

這裡的步道打理的其實很棒 表示這裡的到訪人潮很多原因很多 老廟的加持 美麗的竹林 附近有著石壁仙谷。五元二角。連心池瀑布。都是不錯的景點 草嶺也因為921破壞也慢慢的找到陽光探頭了!

秋天的末稍 冷冷的真的是山旅行的好時機 怎麼走怎麼舒服怎麼快樂

石壁山位處於竹篙溪與石鼓盤溪的洗禮 這裡的生態可是很多元化小西氏楠木跟黃金串錢柳映入眼簾 一路上遮蔭特好 今天雖然不熱 夏日來此完全遮蔭

終於看到分水叉路口鞍部觀景台這裡平台很寬敞 遠望前面的山稜線

一道光 就是一道感覺 暖暖的太陽透著

影子 林下 妳 跟好

這裡唯一展望不錯的地方應該就是這處的觀景台

晨間的這裡還微微的涼度 曬曬太陽吧!

眼前對面的 看山形是阿里山群峰的大塔山

觀景台面向山景取右先前往雲峰

轉個彎就到雲峰登山口 續前應該是北登山口

就順著樓梯陡上一階階的陡升約70度角 會喘喔

露水浸濕了階梯 小心這裡是背光處 濕滑喔0K-950M就是雲峰 不到一公里

樹根盤起 一路上還是有木樁拉起保護繩護著

會走過一段木橋 小心橋面的木條有的已經朽壞 一次只能10人通過約莫走395公尺就到目的地了

雲峰終於到了 無基點

嘉南雲峰 海拔1795M 雲林最高峰嘉義縣阿里山鄉、南投縣竹山鎮與雲林縣古坑鄉的交界

高聳的大樹屹立在此 也是這裡守著護著 這縣市結界

嘉南雲峰三角鼎立

雲峰不知身處 這個雲峰就好走多了 總會想到那日的南二 雲峰

沉思的我靜靜的看著這裡 最近都慢慢的去多接近一些中級山 小百岳順道拜訪這裡的聚落跟風景 總有走不完的行程

陽光穿透這裡了

坐在雲峰下 讓秋天輕輕的拍著

就是那道光

不眷戀 往下一站

回到觀景台 往石壁的方向

只需要600M的路程 不遠的深度旅程

我說著順著樓梯緩緩的走著 看到一道透光就是頂上

石壁山的守護神就是這棵老黃杞黄杞是胡桃科 黄杞属植物，半常綠喬木

黃杞樹芒有個指標就是往好望角的路徑也可以連接石壁山觀景台一個O行小縱走 再接上南登山步道

來到這裡翠綠的樹林 環繞四周陽光隱隱約約的透進來 讓這裡溫暖許多 美麗的平台 旁邊有著座椅

石壁山三等三角點 No.4192 海拔1751m 小百岳No.55 編號:4192

導覽圖

海拔高度表

老樹總是讓我對山的感觸很深 深的是在於歲月 走的是種回憶 更是一段故事

訊號特強的 打個卡 這裏腹地蠻大的 又平整 是個走走到山頂可以好好補充體力泡泡茶的好地方

人可以隨興點 自在的坐在地上享受這裡的氛圍 石壁山

有著竹林 有著櫟樹 穿梭其中的藍腹鷴 帶著小妾一堆 跟我耀武揚威

隨著草嶺漫漫的規劃開發後 這裡不再是寂寥的地方 拋掉過往921的陰霾

三角點的迷失 不是迷失 是一種過程 走就對了

葉影落在臉上 我緊緊的站在石壁山旁看著這裡的所有 還真想在這裡露營微風吹來 感覺聞到竹香味

來個弓箭步 擺個姿勢

有時候人求的是什麼 是感覺 要的是味道 旅行跟健腳可以讓你實現一切

往下一站 好望角

到好望角約10分鐘 一路緩下

剛開始走到路徑右邊看到一處石頭再走下去就是有人用攔截繩阻止通過 想說好望角呢誰知道居然在我們上方處放著好望角的牌子 哈哈

好望角海拔 1660M

突起的岩層斷壁 往下看是草嶺的方向

裸峭的石壁還有點滑滑的 我還是不要太靠近上方 耍帥

這個角度側看是可以看到清水溪 跟草嶺的聚落 遠望著一覽無遺的阿里山山脈

妳也伸伸懶腰 至高點就算了吧

可以走的慢 但要走的帥跟美

遠望 總有說不出的感覺

阿里山山脈綿延不絕 隱約看到清水溪的枯幢溪底好望角續行的道路是通往豐山石鼓盤 來回這裡約2小時多 還是不犯險 再往回走一下來時的叉路口

這裡左上是剛剛從石壁山下來的路徑 我捫回程從這裡取右要繞回石壁山剛剛的起點

這顆是牛樟巨木有明顯看到之前盜木留下的鋸痕

樹上有看到無數的釘子釘上 目的不是在於破壞木理重點是在於釘入長的釘子 一個可以破壞木頭紋理 一個是可以避免盜木在鋸木頭時候會有所阻礙鋸到釘子 鋸子會斷裂 避免山老鼠猖狂!

老木的遺留 都是過往的歷史

我們循著來時路又回到老芎木 仔細看看拜訪 中空是有被雷電劈打過 但還是挺直腰桿屹立在這裡

竹篙水溪 老廟旁已經人來人往 有的是在等候上山的人 今天這裡來了大巴5台 不爬山的人就在這裡煮著豐富的午餐 唱著歌喝著小酒 泡泡茶 悠哉悠哉的在落雨松下耍廢糜爛著!每個人要的有所不同 走出去就是讓自己吸收好的空氣 活的更久的生命之道~886