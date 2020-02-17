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尋找記憶中的眠月「石猴」 沒了火車，搭11路冒險前進更添驚奇！

健行筆記 / 健行筆記章魚便當

不知從什麼時候開始，就時常看到山友們分享阿里山眠月線鐵道的健走資訊，看久了，自然心中就開始癢了

@@~年輕世代可能比較沒聽過「石猴」，這是位於阿里山森林遊樂區之石猴遊憩區中，一塊長得像猴子的大石頭。對於擁有幼稚心靈卻披著中年大叔年紀的我來說，「石猴」曾一度出現在我的年輕歲月中。沒記錯的話應該是大學班旅的時候去的，可惜，那時家貧，哪敢玩什麼相機，故沒留下相片，即使有，應該也不知從何找起了。

二十多年前，眠月線是有火車在跑的，只是在民國八十八年的921大地震後，沿線多處受損，歷經約十年時間的修建後，本擬於民國98年恢復通車，哪知該年的莫拉克颱風（八八風災）又再度重創眠月線，造成多處邊坡崩塌與地基流失，林務局已無再修復的打算，使得這條森林鐵道最終如其名般的伴月長眠。

為了憶起腦海中「石猴」的模樣，三個月前就開始蒐集相關的資料，歸納網路上的資料後可以發現，眠月線比較需要注意的地方有：第一座明隧道與第二座山洞各有崩塌的地方，通過時須謹慎，再者眠月鐵道的橋樑皆無護欄，若本身有懼高症或平衡感不太好的話，亦須衡量。但即使再小心，還是會有意外生，上禮拜才又掉下去一個，幸好沒出人命。

只能說，除了小心，還是小心，準備充分後，其他的就交給天決定了。自阿里山新站起算，至終點石猴車站，眠月線單程約9公里，至於起伏大嗎？哈，其實火車走的路線能有多大起伏？幾乎可以用平坦來形容 ^^

由於嬌生慣養的老咩不習慣睡帳棚，所以這次的眠月線行程就採當天來回方式完成，只是都跑這麼遠一趟路了，且還上繳幾百塊的保護費給林務局，當然不可能只去石猴，否則c/p值就太低了，所以第二天便安排前往「大塔山」一探究竟。二天一夜的行程，住宿的安排也早早就上網預訂，訂的是離眠月線最近的「阿里山閣大飯店」。

接下來便是向林務局的「自然保護區域進入申請」系統提出申請。由於眠月線鐵道涉及臺灣一葉蘭自然保留區，所以得按規定自進入日期前5~60日提出申請。上網申請後，於進入日期前的14日會進行抽籤及審查，台灣一葉蘭自然保留區申請進入的每日上限為500 人，故目前只要有申請，且人員資料符合要求的話，基本上都是可以獲淮進入的！

FireShot Capture 002 - 自然保護區域進入申請系統 - pa.forest.gov.tw.jpg

先註記一下今天的行程時間：08:58 眠月線黃色柵欄入口處（註：此點離沼平車站還有30~50分鐘的路程）。

09:22 第一座明隧道（194.5公尺，中段處有約30公尺的崩塌缺口）。

09:42 第二座明隧道（62.9公尺）。

09:48 第二座山洞（最長的一座山洞，414公尺，中段有崩塌處）。

09:58 塔山車站。10:03 第三、四座山洞。

10:09 四號洞之後，編號第11號橋樑，今天所遇到的第一座橋樑！

10:42 第12號隧道，今天旅程中最後一個山洞。

11:00 眠月工作站。

11:19 編號第24號橋，也是最後最後一座橋樑。

11:21 抵石猴遊憩區。

11:27 抵終點-石猴車站。去程，邊走邊拍，約耗時2小時又29分。

11:50 啟動回程。

13:18 抵第一座明隧道的崩落處。

13:42 回到眠月線黃色柵欄入口處。回程，不太拍照，約耗時1小時又52分，比去程約快了27分鐘。 

由於要當天來回眠月線，保險起見，早上四點從台中出發。

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下了國道三號中埔交流道後，找一間小七點補充一下這兩天的糧食。

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約07:20抵達阿里山森林遊樂區，還好遊樂區裡頭的停車場還有位置可以停車。下車前先搞定我的早餐！

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07:40出發，由於還在適應海拔2000公尺的空氣，所以一開始慢慢走才是王道。

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順著指標往沼平車站方向走。

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老樹頭看起來就是大。

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唉呀，美麗的櫻花還沒開！園區內就只看到幾棵開得稀稀疏疏的山櫻花而已，反而是來時路上的台18線兩旁的櫻花還開得比較多

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原本這趟出門我是打算帶單眼相機出門順便拍拍櫻花的，但出發前我還是敵不過一個懶字，最終只帶上sony傻瓜小機機出門，無花可拍，算是有睹對 @@~

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沼平車站到囉~

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今晚要下榻的阿里山閣大飯店就位在沼平車站附近。

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我們先把今晚要換穿的衣服行李拿到櫃台寄放。

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飯店旁就是鐵道線，從這裡出發，沿著鐵道約莫走個1.5K後，會來到祝山線與眠月線的鐵道分岔處，選擇往左即是眠月線。由於前頭的這段鐵道還是有祝山線的火車或台車在行駛，依鐵路法第57條規定，行人不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，否則依該法第70條規定處1~5萬元罰鍰。所以另一個方式便是走塔山步道，然後從一處平台出來，旁邊就是眠月線鐵道，只是這樣就走比較多路，時間也會拉長一些。

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由於哥向來不鼓勵人去做違法的事情，故要走鐵道還是走塔山步道轉接前往眠月線，就請大家自行斟酌了 @@~

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若走塔山步道，可從「木平台」出來，蛤？聽到有人問木平台在哪兒？這個大哉問可請出谷哥地圖按一按便知曉。或者也可參考下面的導山步道導覽圖（點擊後可放大）：3989e84dd5eabbe410f3a94afc1061c6.png

木平台旁側有小徑可走到眠月鐵道，不用再翻牆。

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從木平台出來後，往前約20公尺就會看到很明顯的黃色柵欄。

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眠月線已無火車行駛，尚無違反鐵路法之虞，但請大家記得還是要先去申請臺灣一葉蘭自然保留區的進入許可後始得進入喔！

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一開始的氛圍其實和特富野古道有點像說 ^^

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又發現啥寶藏惹？

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原來只是在看倒影 @@~

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山林開放，安危自負！

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09:22來到第一座明隧道。

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哇，這裡有一隻守門員-歐告兄。

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這第一座明隧道有著眠月線上最大的崩塌處！

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通過此路段需要小心再小心。

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感謝善心人士，總是在有限的資源下盡量幫大家建構安全的設施。

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安全通過後繼續前行。

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咦，橋樑的牌子怎麼被搬到這兒來了？

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小心鐵道旁的咬人貓！

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09:42，很快來到第二座明隧道。

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第二座明隧道後就是今天所遇到的第一個山洞了！

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09:44，準備進洞去。

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進洞前先把頭燈戴上。

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09:48，很快又接第二座山洞。

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這第二座山洞也是今天所遇山洞中最長的一座！

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這第二座山洞的中段處也是崩塌的頗為嚴重，最窄處大概只剩下高度約100公分的小洞可出入。

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第二座山洞出來後可見一個大平台。

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咦，剛第二座山洞的入口處沒名牌，走到洞尾抬頭一望，才發現這個名牌。

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09:58，這個平台應該就是傳說中的塔山車站了，不過今天沒看到有人在這裡搭帳棚。

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塔山車站這裡看起來有兩條路，選擇往右前往石猴。左邊那條好像是去「塔山」三角點的路。

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10:03來到第三座山洞。

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請老咩上去當個猴子。

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三號洞之後緊接著也是短短的四號洞。

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10:09，四號洞之後便是今天所遇的第一座橋樑！不過這編號已是第11號，怪怪，那之前的10座是跑去哪兒了？

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錯誤的示範，行走橋樑時，建議踏點還是要踏在枕木上會比較安全，否則哪天這板子裂開，不小心一腳踩斷的話，人可能也就跟著下去惹 @@~

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接下來就是一連串的山洞和橋樑歷險記。

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老咩原本一開始還是很怕過橋的，但走著走著就變勇了 @@~

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10:42，這第12號隧道是今天旅程中的最後一個山洞。

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不解釋，自行想像 @@~

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11:00來到以前的眠月工作站。

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進去看一下。

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看來應該是太多人進去參觀，所以門口已經被封了。

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11:11來到魔法森林，老咩說路旁的樹都沒疏林，種得太密了，港結有點陰森 @@~

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大家在看沿路的告示牌子時可別被騙了，這不是2900公尺，而是29.00公尺，有沒有那一點，差粉大 @@~

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11:19，若沒錯的話，這24號橋是最後一座了，算一算，從第一座編號11的橋樑起算，全程計有14座橋樑。

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11:21抵古時候的石猴遊憩區，請猴仔上台拍一下到此一遊以茲留念~

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這裡的紀錄寫著眠月線鐵道全長9.2公里，民國72.02.11通車。

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石猴觀景台前方早已大樹林立，已經看不到任何景色了。

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啊，看到我殘缺記憶中的石猴了，不過聽臉友說石猴與以前不一樣，因為猴頭好像在921地震時就被震掉了 >無緣的我的猴~

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穿過石猴後就是石猴火車站。

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哇，有音樂聲，好像蠻熱鬧的！

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11:27抵終點-石猴車站。

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算一算時間，從眠月線的黃色柵欄入口處起算，來程邊走邊拍的情況下，約耗時2小時又29分。

額~木造的車站，結構體顯得有些危險，支撐用的木柱多已歪斜，看起來岌岌可危，但還是有不少山友選擇在裡面搭棚。

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車站末端的地基已塌陷，幾根支撐屋頂的柱子還懸在半空中，港結哪天要是來個地震，石猴車站恐怕就要再見了 @@~

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車站後方是古時候的廁所，沒下去查看，也不知道還能不能用？

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拿出在小七店買的壽司，快速解決中餐。

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吃完中餐後車站旁走一走，發現還可以去「松山」，但因為沒先做功課，所以就甭去惹。

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從地圖上來看，石猴車站離排行老四的「眠月神木」還有一段距離，只能等以後做足功課再去惹。至於水漾？以我現在的坎贊，恐怕還不是那種咖 @@~

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11:50回程。

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早上還晴空萬里，想不到才中午就開始要變天了。

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這塊木板已經裂開，感謝善心人士提醒，不然恐怕又會有人要上新聞了 @@~

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幾乎每座橋樑上的鐵道都會見到鐵軌上綁著白色的童軍繩，看起來都很新。有人知道這是做什麼用的嗎？

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橋下被丟的木頭，咩說這些木頭看起來像是值錢貨。

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13:06回抵2號隧道的崩塌處。

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13:18來到第一座明隧道的崩落處。

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繼續秉持不怕苦、不怕難的冒險精神，小心通過。

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約13:35來到眠月線鐵道旁的塔山步道平台，原本咩還想說時間還早，要不要乾脆就去走一下大塔山？天啊，哥此時的小腿肚已有些腫漲，還要再去走大塔山？唉呀，別玩命，還是等明天再走比較適合 @@~

13:42回到眠月線的黃色柵欄入口處。算一算回程不太拍照，約耗時1小時52分，比去程約快了27分鐘，真是超乎原本預期 @@~回到阿里山閣大飯店後，速速進房休息。

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稍作休息後，咩說想去沼平車站裡的商店看一看，說走就走囉~

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由於溫度愈來愈低，原本還想六點的時候出門覓食的，最後還是決定晚餐吃泡麵就好，早早吃完，早早泡澡，看個電視吃吃零食後，早早上床睡覺卡實在。

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看看今天走的步數，28,780步，好像也還沒破紀錄 @@~

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雖說不是什麼太高級的飯店，但有澡可以泡，咩覺得這飯店還行，唯一的缺點就是偏硬的床，及不夠紮實會塌陷的枕頭，讓我一整晚睡得很不好

阿里山 步道 森林遊樂區
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