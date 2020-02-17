南投埔里「觀音瀑布步道」好壯觀 欣賞銀白流瀑只需簡易步行
觀音瀑布步道位在埔霧公路，前往霧社清境約台14線64公里處路旁就有顯著的地標，只是每每都只是經過這天~~終於來踩點
公路左側是觀音橋，右側是前往瀑布區，我們則將車停在觀音橋旁
瀑布有內瀑與外瀑，從入口處行走約5分鐘可抵達外瀑
一旁有護欄因為阻隔了陽光稍有涼意
我們沿著步道繼續前進，時而有陽光時而陰涼，因為來的早些尚未見到遊客
步道平緩好走，時不時還會有蝴蝶從身旁飛過，走在步道上有種遠離塵囂的悠靜感覺
約莫上行20分鐘，來到木棧階梯後就是內瀑布
步道間續雖有小瀑匯集區小而美，當眼前出現兩條細長娟秀的瀑布，雖然是冬天枯水期還是頗讓人驚豔
停留瀑布區域時，也只遇上一家人，待他們離開後完全包場~~隨意玩拍
瀑布雖在921地震中有損毀，經過地方政府的修復，大致已回復到原來的樣貌
這是一處很容易抵達的瀑布，閑散的欣賞山林景緻蟲鳴鳥叫、蝴蝶飛舞，夏天水量充沛時還可以盡享戲水之樂。當然，還是要注意安全。小而美的景點也有迷人之處 ^.^
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