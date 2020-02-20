山稜線上的壯觀美景！「中央山脈南二段」縱走 不斷陡上陡下也超值的最狂山行

先說

去年6月，飯糰經歷了六天的能高安東軍，由於山稜線與中央山脈上的大草原真的太漂亮了，縱使那時候每天都掛著厭世的表情，在山上一直靠北。下山後自信心大爆發，心裡一直期待今年可以完成南二段。經歷過一次氣候不佳又沒有中籤嘉明湖山屋之後，2019年12月中，終於可以讓飯糰寫下中央山脈縱走拼圖 : 厭世二部曲－輪迴在不斷陡上陡下的南二段。

[前情提要] :那一夜，我們被水鹿大軍給搶劫了，能高安東軍六日縱走

準備

縱走要準備什麼呢？除了自己憑良心講到底練了幾次，最惱人的就是自組隊要面對的伙食安排。偏偏飯糰是個偏食鬼，長得醜的不吃、軟爛的不吃、沒好感的不吃，重複性太高的也吃不下(我是如何熬過EBC+島峰14天，因為每家餐廳的菜單98%是一樣的)。雖然不曉得跟我共伙的兩位飯友是不是真心喜愛飯大廚的菜色，本人我可是非常滿意喔。麵包類看起來蠻多，但餐餐口味不同，過期之後放個五天依舊新鮮美味，這就是台灣超商麵包強大之處。

由於中午並不開火煮熱食，長天數的行程只能靠麵包類，要如何讓麵包能夠滑順入口才是關鍵。請看飯糰實測...小7貝果，裡面已經有抹醬了，飯糰另外再搭配Mr. Juliet客製化好攜帶的神莓醬，好好吃喔!全家方師傅黃金起司羅宋，都放一個禮拜，咬下去的第一口，意外的好吃啊，激發我下次去高雄買本尊的慾望。小7大亨堡麵包+博客德國香腸，記得要拿芥末醬喔！上次去比大鳥時第一次帶，沒想到就回不去了，絕對是以後上山必帶伙食。加上新鮮的小黃瓜，讓大亨堡多了一股清爽。夜市傳統麵包店的白吐司+Mr Juliet 特製神莓醬，一直以來這就是飯糰的最愛，把土司放進PE夾鏈袋保存，沒想到都第四天了，還是有那麵包酵母的彈性。

飯糰大推的伙食~ PS. 皮蛋第七天的早餐，吃到此蛋就代表要回家了~

行程規劃

第一天 向陽遊客中心-向陽山屋-向陽山-嘉明湖山屋第二天 嘉明湖山屋-三叉山-嘉明湖-拉庫音溪山屋第三天 拉庫音溪山屋-南雙頭山-雲峰登山口-輕裝來回雲峰-轆轆谷山屋第四天 轆轆谷山屋-轆轆山-塔芬池-塔芬山-塔芬谷山屋第五天 塔芬谷山屋-達芬尖山-南大水窟山-大水窟山屋第六天 大水窟山屋-大水窟山-秀姑坪-白洋金礦山屋-中央金礦山屋第七天 中央金礦山屋-八通關大山-高繞八通關西峰右側下觀高-樂樂山屋-愛玉小站-東埔登山口

飯糰的南二段心路歷程簡圖

百岳入袋

向陽山3603m，百岳排名17，飯糰已經走過了，這次不取。三叉山3496m，百岳排名27，飯糰也不取，直接去嘉明湖補眠。南雙頭山3356m，百岳排名43，飯糰的第45座百岳。雲峰3564m，百岳排名19，飯糰的第46座百岳。刀片岩把我嚇得魂飛魄散轆轆山3279m，百岳排名57，飯糰的第47座百岳。塔芬山3090m，百岳排名91，飯糰的第48座百岳。達芬尖山3208m，百岳排名72，飯糰的第49座百岳。大水窟山3642m，百岳排名13，飯糰的第50座百岳。

YA!!我終於半百了，但是卻白茫茫。八通關大山3335m，百岳排名46，飯糰的第51座百岳。中央山脈北起宜蘭蘇澳南方澳與東澳之間的烏岩角，南到台灣最南端的鵝鑾鼻，全長340公里，全程行走距離約600公里，包括69座百岳。1971年中華山協舉辦『中央山脈南北大縱走』活動，因無法下山補給，所以將中央山脈分段設立補給點。大縱走活動分兩隊從南北出發，並於七彩湖會師，因此分成了北一段、北二段、北三段與南一段、南二段及南三段。

Day 1 一路靠北(我們的確是向北走啊)，又重又陡的一天。

向陽遊客中心 07:30-向陽山屋(午餐) 10:51-黑水塘13:09-向陽名樹14:37-嘉明湖山屋17:10

向陽遊客中心出發

遊客中心附近的樹林顏色很美

才剛開始踢這個產業道路, 我就想搭車了嘉明湖山屋就跟天池山莊一樣，剛接觸山林時會因嘉明湖專程來一次，如果接下來的日子還能在山界走跳，南二段會經過一次，新康橫斷又會再來一次。嘉明湖很美，但讓人煩悶的是重裝要爬上稜線的那段路，又重又陡。在向陽遊客中心辦好入山證，聽完管理員幽默風趣的看到熊該如何應變的解說，我們一行七人也要啟程邁向未知的南二段。飯糰努力打包，讓背包重量壓在16公斤左右，光是從遊客中心開始的產業道路就被先鋒部隊拉出了一段約1分鐘的距離，果真，我不是一個適合『負重』的咖，可能以後要多接點業績來『付錢』會輕鬆一點。

小哭坡不哭 (後面有北大武喔, 最後面尖尖那顆)

飯糰與平安龜(歸)總之，就一關一關破吧！數著向陽山屋、向陽名樹、在小哭坡擦乾眼淚，慶幸自己可以跳過的向陽山，接著抵達嘉明湖山屋。在許多初次乍到的登山客或國外觀光客驚呼看到水鹿，搶著拍照的時刻，飯糰只想趕快睡覺，期待明日只有我們這一隊check in的拉庫音溪山屋，是不是也還有 嘉明 (誤)、是熊的味道啦？

Day 2 再看嘉明湖，陡上之後的陡下，南二最愜意的一天。

嘉明湖山屋6:30-嘉明湖9:19-三叉路口11:05-拉庫音溪山屋13:20

改建過後的嘉明湖山屋, 現在去廁所有屋頂走廊真棒前往嘉明湖的路上，邊走邊迎接日出，今天的雲海比昨日更密更濃。過了嘉明湖迎賓樹，來到三叉山路口，依舊是只有心愛及妙妙沒撿過三叉山。我們採腰繞路線到十字路口，有情有義的啾哥與淑惠陪兩位上去，剩下的三隻連湖邊都懶得下去，乾脆坐在可以望見嘉明湖的地方吃東西、曬太陽補眠，等他們下山。爬山親像一首歌，有起嘛有落。昨天的高度，享受不到24小時又要還給山神。行前訓練時，有經驗的大哥都很佩服我們選在冬天來南二段，除了冷，還有脫鞋過拉庫音溪的那一刻，聽大哥們形容得哇哇大叫，我都打冷顫了。

又濃又密的雲海

這種長長平路, 過了嘉明湖就是稀有動物了

二探嘉明湖, 依舊是天氣非常好, 開心

對於又要再重裝一次上嘉明湖, 新康橫斷我要好好考慮一下了

加油!!我的第50岳

過了嘉明湖就是不斷的下切, 還好沒有危險地形

下切拉庫音溪

很快就可以看到目標-拉庫音溪山屋, 但是啾哥說對面差不多高的山頭是明天一早的功課XD

拉庫音溪

幸好水位不高, 我們免了一個苦難@@ 下午去溪邊清洗的時候, 腳一踩進水裡真的會冷到痛啊

拉庫音溪山屋

Day 3南二段大魔王，懼高者的障礙-刀片岩 & 漫漫長路-雲峰到轆轆谷山屋，我開始想念家裡那張難坐的沙發。

拉庫音溪山屋05:00-南雙頭山07:45-雲峰登山口(午餐)10:30-雲峰13:06-轆轆谷山屋18:15

從拉庫音溪山屋到轆轆谷山屋，途中或經過南雙頭山與插去旁邊輕裝來回撿雲峰，根據上河的路程共690分鐘(11.5個小時)。出發前，飯糰最擔心的就是這一天，當時我不是擔心12小時的路程，而是那感覺會讓我腿軟的刀片岩。

一早出門，就要直上挑戰後方的南雙頭山，還好摸早黑慢慢走讓爬升的痛苦減輕很多，當我們轉身迎接日出時，已經默默地來到半山腰，領隊對於我們抵達三角點的時間非常滿意，完全就是走在上河的時間內(重裝直上4K耗時3小時)。而這顆山頭是這次南二段，飯糰入帳的第一顆百岳，今日已是第三天了，有點難賺。#南雙頭山，3356m，百岳排名42，飯糰的的45座。

南雙頭山途中賞日出

南雙頭山路上

南雙頭山路上

南雙頭山終於來到雲峰的叉路口，這一顆可說是南二段的精華，放棄他，南二段就不完整，也無法體會到南二段的精隨。嗑完午餐，輕裝出發。就在飯糰還沒做好心理準備的時候，刀片岩就出現在眼前，聽著前面夥伴的尖叫聲，讓我越來越緊張。很會走地形的艾拉走在我前面告訴我每一個踏點，心愛在我後面，這樣讓我比較安心。我只記得過到一半，我覺得身心靈受到非常大的壓力，我真的很緊繃，很~~~~緊繃。忍不住脫口說出『我不要去了，我要回家』。

但是我的身體違背了我的意志，飯糰的腿就這樣一點一點挪動的通過刀片岩，麻煩的是，回程還要再走一次。#此時想到MIT台灣誌不小心就重裝通過這裡上到雲峰頂，心裡著實佩服。

南二段雲峰必經之路-刀片岩

刀片岩~沒抓好就GG了

對面的岩壁就是刀片岩

這一天午餐，吃了一個飯糰但是不覺得飽，過了刀片岩之後就開始覺得餓，整個人很沒勁也覺得很累走不太動。吃了濃縮咖啡因，嗑了半包能量包，好像有改善一些些，但還是很懶，我開始想念家裡那張難坐的沙發。

台灣百岳，排名第18，雲峰3564公尺，飯糰的第46座

第三天依舊是爆炸好的藍天，拿著APP在認山頭，最遠竟能看到雪山主峰，有夠誇張的啦。回到雲峰登山口，想到還有170分鐘的路程才能到轆轆山屋，我偷偷捏了一下大腿，這是一場不會醒的噩夢！走著走著，隱隱約約聞到了升火的味道，此時飯糰的心裡想著『奇蹟出現了！？我可以休息嚕』，若不是山屋就在附近，怎會有火炭的味道。味道越來越重，夥伴們都在議論紛紛…忽然，眼前一片黑，什麼黑？眼前一大片樹林才剛剛被火燒完，甚至還有殘存的餘燼還冒著煙，場面有點恐怖，還好沒有釀成更大的災害。

被燒毀的一片小森林 (領隊有通報林務局)[繼續趕路…途中經過一段平坦又美麗的樹林，這時候飯糰正幻想著可以撿到鹿角…但是只有一堆樹枝。接著又是一堆小山頭要爬上爬下，這大概是我爬山以來第二次意志薄弱的時刻，第一次是吉利馬札羅山攻頂那天，要日出前的時候。每走5步就要停下來，我真的很想直接迫降，好加在艾拉在後面壓著我走，讓我覺得不可以拖累別人。轆轆山屋前的最後一個斷崖前，才5點多而已，灰白色的天空變成頭燈上的光點，這個黑暗讓我的士氣更加低迷。聽到心愛的呼喊，我知道我要動起來、動起來！！6:15PM，全員抵達轆轆谷山屋門口，今晚又是我們包場！#淑惠說原本以為我們會走到晚上9點多，能夠走進上河的時間，我們也是很棒棒啊。

Day 4 不斷的上上下下，稜線上的樹林超級美。

轆轆谷山屋07:45-轆轆山09:22-塔芬池14:15-塔芬山14:50-塔芬谷山屋16:30

老實說，我對今天的記憶只剩下在轆轆山途中看見轆轆谷山屋的真實面貌、塔芬池與美麗的稜線樹林上上下下不斷的輪迴。昨晚我們不但繼續心愛老師的瑜珈舒筋課程，每個人在山屋裡哀哀叫，這些躲在山屋裡的痛苦都是為了明天能夠走得輕鬆一點。

誰能告訴我山屋有門牌號碼?

往轆轆山的路上回看轆轆谷及山屋

轆轆山東峰往轆轆山 (轆轆山登山口的腹地很小, 下背包要小心)~照片的左上角可以看到轆轆山屋

轆轆山又名馬江之子山，轆轆山3279公尺，百岳排名57，飯糰的第47座轆轆山到塔芬山，幾乎都是行走在山稜上，這一段路又不知道翻過了幾座山頭。還好有美麗的樹林相伴，不會讓人覺得無聊。就這樣我們從第一天的台東出發，第二天經嘉明湖下切溪谷到了高雄，現在又默默地來到花蓮。

轆轆山到塔芬池風景

轆轆山到塔芬池風景

這不是塔芬池, 這不是塔芬池, 這只是一個黑水塘

原來這才是塔芬池, 南二段最偏遠的地點!!抵達塔芬池也代表塔芬山也快到嚕

塔芬山，3090m，百岳排名91，飯糰的第48座。右邊那顆尖尖的說是明天的達芬尖山，通常看到有尖字的山都不太好惹，飯糰有點擔心~

塔芬山往塔芬谷山屋路上遇到的崩塌, 土質非常鬆軟

塔芬谷山屋這一天的行程表訂是7小時，我們邊走邊玩，足足花了9個小時。這次旅程，每到山屋第一件確認的事情就是水。一下背包，啾哥先去開山屋旁的水龍頭，喔喔，只剩下水絲~~幸好，啾哥記得山屋附近的山壁有活水源。飯糰看到山屋對面的山壁很潮濕，黑黑的，前去探查，如獲至寶，源源不絕的活水源啊。

就在塔芬谷山屋對面

Day5 三十度到飄雪30秒，正面迎擊東北季風，停下來就可能會死。

塔芬谷山屋06:30-達芬尖山09:30-直接與東北季風正面衝撞-大水窟山屋14:30

起床尿尿時，抬頭看看天空，雲很多但還可以在隙縫中看到星星，今天的天氣應該不會變得太糟吧。吃完早餐，山屋前整裝時，頭頂的雲層卻有了厚度。達芬尖山遠看的山形讓人覺得不好惹，還好，沒有什麼難度。從岔路口輕裝到山頂，就是陡上至三角點，路況比較溼滑，沒有地形。抵達山頂，這是南二段之行，第一顆白茫茫的山頭。由於沒有展望，大家匆匆與三角點合照。準備轉身下山之前，雲突然開了一些，啾哥說前面那顆是南大水窟山。南大水窟？飯糰覺得懷疑，什麼！？我們今天還要走這麼遠？

達芬尖山，原名尖山，地理位置處於南投、高雄與花蓮三處交界，標高3208m，百岳排名73，飯糰的第49座。達芬尖山與中央尖山、大霸尖山合稱「三尖」。中央尖山像高大的中指，大霸尖山如粗壯的拇指，而達芬尖山則如嬌小的小指。(我的眼睛其實是睜開的, 山上的紫外線連陰天都很強)回到交叉路口，繼續前行，天氣感覺有越來越好的徵兆。過了廢棄工寮，我們找了一處腹地較大的稜線空地放飯。

正當大家陸陸續續把身上的雨褲脫下，飯糰正大口吃大亨堡，小心翼翼的不要讓小黃瓜絲掉下來時，天空開始掉下有點大顆的雨滴。趕緊把剩下1/3的大亨堡塞進嘴裡，雨滴越來越大，越來越密集。艾拉勉強收到訊號，天氣預報變得很差。接著，一直到抵達大水窟山屋，我們沒有再停下來過。因為，停下來就有危險。

前半段依舊是在稜線上、樹林間上上下下。手套早已溼了，指頭凍到覺得越來越僵硬，有刺刺的感覺，不時必須多次緊握拳頭，讓血液流通。襪子溼了，為了趕路，也不以為意。眼前就是南大水窟山，啾哥回頭說，翻過眼前這座，山屋就到了。出了這個樹林，稜線上可能會遇到大風，千萬別停，大家加油了！！一上稜線，才真正見識到在平地微弱的東北季風，換到在中央山脈山稜線上遇見，會是如此逼人！七人隊伍中，最矮小的就是飯糰與心愛，有一次，我是整個被吹歪雙腳跪地，更不用說多少次風強到無法前進，必須微蹲把登山杖插在地上才能穩住身子。心愛因為這個狂風無法行走，有點驚慌，我在後面大喊著把重心放低，把重心壓低。就在大家冷到亂七八糟，妙妙大喊『下雪了！下雪了！』。我們才在說前面的秀姑巒山已經白頭，天空就飄下了雪花，這場落在外套就融化的夢幻雪景，讓我們精神振奮，轉身三圈迎雪，有力氣往前衝，只剩下不到500公尺，大水窟山屋就在前方。

下雪的秀姑巒山(感謝妙妙把手套脫了拍照)

南大水窟山看大水窟山屋抵達山屋，大家趕快把乾衣服翻出來，邊抖邊換。啾哥的衣服整個濕透，抖得超厲害， 這時如果有珍珠奶茶給啾哥拿著...(大誤) ，大家分工合作，趕緊把睡袋睡墊往啾哥身上堆，邊煮熱水，才慢慢回溫。抵達山屋的30分鐘後，風雨越來越大，很慶幸我們躲過這道鋒面最劇烈的風雨，這場雨在預報上只有1.3mm，我們七人卻靠這道鋒面的雨水過了一晚。#山屋水桶無水，我們用這場雨水煮晚餐跟隔日的行動水 #又是一夜只有我們check in的山屋, 大家恢復精神之後, 晚上再山屋唱歌跳舞小酌加烏魚子, 很開心der~

南二段巧遇的快閃店!! 阿啾博士認證的50岳珍珠連鎖專賣店

Day6 有一種傳說，叫做大水窟山屋可以看見很多水鹿，我的50岳白茫茫。

大水窟山屋09:00-大水窟山11:00-秀姑坪-白洋金礦山屋(午餐)13:00-中央金礦山屋16:00

天還沒亮，大家都還賴在睡袋裡不想出來，卻有人偷偷摸摸的跑出山屋。原以為是去上廁所，但其實是要去看水鹿。人人都說大水窟山屋的水鹿很多，不過這一趟，對某人來說水鹿卻只是個傳說。我們七人只有妙妙沒看過水鹿本人，原以為大水窟可以看到成群的水鹿來敲門，結果只見鹿屎，不見屎的主人，連肛門都沒看見，嘖嘖嘖。

大水窟山屋

大水窟山屋

大水窟池與無緣駐足的南大水窟山

今日的大水窟山的氣象預報還是有下雨機率，經歷了昨日的狼狽，趕緊前往下一個山屋比較保險。前方，被雲霧壟罩的大水窟山與秀姑巒山，又讓行程多了些許未知因素。往大水窟山的路都很好走，曾一度以為雲霧即將要散去，邊走邊猜測老天爺的心情，也不知不覺地走到三角點。比較悲情的~只不過就是飯糰的50岳是一片白牆，自我安慰，不是昨日的淒風苦雨也是小確幸。大水窟下秀姑坪這段，路線比較亂，布條也綁得很亂，如大霧，感覺蠻容易迷路的。這一區的枯木十分有型，可惜因為霧雨一陣一陣，大家也都懶得拍了。

50岳感言 : 當我還在10多岳時, 覺得可以爬到50顆已經是極限了!!現在我想~應該還可以多個10幾顆吧~呵呵呵

如果天氣晴, 大水窟下秀姑坪前面這段路應該會更美,枯木們都好有型喔

左圖 & 中圖 : 大水窟下秀姑坪路段。右圖 : 白洋金礦山屋往中央金礦山屋的鐵鍊路線

抵達中央金礦山屋，是過了嘉明湖之後第三次遇到人，連續四晚都是獨占山屋的我們，今天幾乎是客滿的狀態，還真有點不習慣。今晚的中央金礦有兩位正在進行中央山脈大縱走及剛好上來幫忙補給的朋友們、兩對厲害的夫妻，其中一對還是國家公園志工。很久沒看到人的我們，終於可以換個口味，跟不同的人說話(小花就一直在調戲小鮮肉)，熱鬧的夜晚，就像是此趟南二段的餞別晚會。

與兩位中央山脈大縱走的年輕人合照, 姊姊我沒有辦法, 真心為你們加油

Day7 不要讓愛玉姨失望，就是要吃到愛玉，南二段才完整。

中央金礦山屋 06:30-八通關山09:36-金門峒斷崖12:33-雲龍瀑布16:26-愛玉小站17:22

今天又是一場硬仗，預計最少要走10個小時。八通關古道從東埔到中央金礦山屋，如果沒有現在的崩塌，整段路可說是山界的高速公路。八通關草原的坍方，身邊走過的幾位朋友都說有點恐怖，不穩的地基，沒走好可能連人一起滑落山谷。安全起見，我們決定採高繞路線，重裝上八通關大山。

八通關山，3335m，百岳排名46，飯糰的第51座。#臉整個水腫像個包子

還有瑞雪的玉山東峰 (攝於八通關山山頂)從岔路口往八通關西峰前進，沿著山崖的腰繞路有點窄，淑惠說恐怖的還在後面，飯糰我又倒吸了一口氣，回家的路也太難了吧。西峰前，我們取右，這是一條在樹林中硬開的陡下路線。啾哥說這段路不是他們上次走的，不在我們下載的軌跡中。沿路綁的布條其實都蠻新的，不知是不是最近一兩年的新路線。但值得慶幸的是，不用走淑惠說的那段恐怖路線(恐怖路線是西峰前取左)。接回原路，我們在一個小營地午餐，看到路牌『東埔16K』。我無法相信我的眼睛，16K是什麼鬼！？每次在FB看到朋友中午就在吃愛玉打卡，再看看自己，能不能吃到愛玉都是個問號。啾哥說愛玉姨基本上都會等，他們會上網看今天有幾隊出關，如果走到摸黑就吃不到了。

八通關古道

八通關古道

八通關古道怎麼可以不吃愛玉，怎麼可以沒吃到愛玉！我從台東走了七天就是要來吃愛玉的啊，尤其是在愛玉小站打個卡，什麼都不必說，內行的都會跟你說恭喜！我就是要這份虛榮感！！16K的打氣加油口號就是『愛玉』、『愛玉』、『愛玉』，喊完我們不可以讓愛玉姨失望，我們一定要吃到愛玉。可想而知，接下來就是馬不停蹄的一直狂走，最快時速來到一小時4-5 公里，大約每5公里小休一下，吃個行動糧補充體力。天快要黑了，終於看到屋頂，全員平安下山也如願吃到愛玉。謝謝愛玉姨沒有遺棄我們，南二段，成功！

後記

南二是公認縱走路線中的入門款，可能是因為周遭的人都說不難，讓還沒出發前的飯糰把他想得過於簡單。其實南二不難，沒有很危險的地形，只是每天早上起床就是爬升，上上下下之後，又開始下切，也是挺逼人的。

塔芬池還記得第三天一到轆轆山屋，才正要脫鞋，心愛開始哭泣的那一刻。心愛覺得不能幫助我，覺得難過，看到心愛哭，我也跟著流淚，我要變強，但我很容易被耽誤。還記得南大水窟山，雖然無緣駐足欣賞美景，但我們彼此幫助，一個都不能少。還記得最後一天，膝蓋本來就不舒服的啾哥願意為了我虛榮的愛玉冰，一路呸出登山口。整趟七天的行程，七個人的伙食零廚餘，七個人的行動糧吃光光。我們帶回的，又是一次刻苦銘心的回憶，期待下一次的山行，因為我們是最棒的！

Ps. 下山後的第一個禮拜，南二看三小一直呈現吃不飽的狀態，只要有食物出現在眼前就是消滅，哈哈哈。

文/飯糰圖/飯糰+啾哥+艾拉+妙妙+心愛

原文出處 : https://nigili5.com/southsec2/