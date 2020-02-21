270度美景心曠神怡！「羅馬縱走」既美又值得一遊的路線

羅馬縱走在山友口中都是一條很美又很值得一遊的路線，在過完年後的第一個周末我們就相約去爬山，消耗一下過年所攝取的熱量！週五晚上我們集合從台北出發，一路往宜蘭方向行駛，路途上沒有什麼塞車，約莫晚上10點半抵達大同鄉南山村，此時外面溫度攝氏2度!!! 第一次在這樣的溫度下爬山，保暖可需要做好，出發前幾天部分高山都傳出下雪結霜的情況，比如嘉明湖、北大武等有山友分享一片白茫茫的美景，不過，所幸天氣轉為乾冷，冷的程度還算可以接受。週六一早，靠著毅力從被窩裡面坐起來，收拾完畢後喝杯熱飲跟熱包子後大夥們準備出發，清晨的溫度0度。7:35 下車後動動身子即揹起包包就準備開始爬，天氣冷不想停留太久。

才走不到5分鐘，就到第一個需要過溪的地方，不過水量不多，採在石頭上很快就走過去。

不久，就開始要陡上，有800公尺的高度落差需要爬，這裡只是起點而已。

7點天色漸亮，陽光露臉，享受太陽浴很溫暖！

可以看到遠處的雲海，倒三角形的形狀往外圍延伸，很美！

陽光從縫隙中照射出來！

08:40 到小平台稍微休息後繼續前進，沿路上很好是每走一小段路就有平台可以休息，還有不錯的視野可以邊走邊拍照，所以一點都不覺得累。

大石頭，適合拍照的點。

本次一起同行的夥伴們，都活力十足！

沿路上，有看到一些殘霜附著在小植披上面，像白砂糖一樣很可口！？還有一些殘冰夥伴說很像龍鬚糖，很綿密的感覺。

繼續沿著防火林道向上，兩旁的樹木高聳於此，有藍天白雲相襯，殺底片的好地方。

10:15 抵達羅葉尾山三角點，這邊就可以遠望對面的山，中間的部分就是中央尖山，從這個角度看過去一點都不尖XD

與三角點合影留念。

短暫休息後準備繼續前往神木區，這邊開始就是一連串被竹林洗臉的開始，兩旁的竹林滿多都在眼睛的部位，需要一直用手撥開草才比較看到路，建議走這段的時候有袖套或是領巾需要帶起來避免不小心被刮傷。

12:50 抵達羅馬神木，我們在此吃午餐休息約莫一小時。

跟神木拍拍照後就準備下山，沿途幾乎都走在樹林當中，很涼爽舒服。

14:30 穿越最後一個樹林之後，夥伴們一陣讚嘆，因為映入眼簾的是一片黃澄澄的草原景象，後方還有百岳山頭點綴，大家都停下腳步開心拍照。

往前一點就抵達馬武佐野郡山的三角點，女生們先自行拍起來。

這邊可以看到270度的美景，從右側可以看到武陵四秀的桃山，武陵農場，雪山主東線的稜線，志佳陽大山等等，美景當前整個心曠神怡。

另一側還有北二段的高山百岳山頭，一整片草原陪襯，超美的！

15:00在三角點拍照過後，準備沿著防火林道下山，左側的南湖大山特別的明顯吸引著我的目光。

兩旁依然有草需要撥開，需要注意採點。

16:30下山約1.5小時後到達要過溪的地方，在溪邊來回觀察後，選擇了一條相較比較好走的路線過溪，冬天的水量不多，所以不需要脫鞋子就可以過去，若遇到雨量較多的時候可能就需要涉水而過了！

回頭看溪對面的山壁與溪流。

16:35最後一個小上坡就抵達馬路，接送我們的朱大哥已在馬鰣橋等候我們，此趟開心的羅馬縱走完美畫下句點。這次一條可以一再回味的美麗路線，有機會可以再訪的好地方。

＊＊行程記錄:Day 0：19:30台北出發 – 22:30南山村過夜Day 1：06:00出發 – 06:45起爬 – 10:15羅葉尾山三角點 – 12:50羅馬神木 – 14:40馬武佐野郡山 - 16:35馬鰣橋 (總時間: 9小時50分，中午休息1小時)

＊＊行跡紀錄於此連結供參考：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=56777