「特富野古道」森林鐵道饗宴　穿梭在天神足跡的秘境上

登高能賦 可為大夫雪落下 玉山主北峰沒有糖霜般點綴隱約雲海也悄悄得浮上眼前 眼前些許榨棲樹衣紅粉妝伴著

兒玉山訪東水山接特富野古道山林間有很多抽象意境冷空氣凍得我瞬間抬起頭來向著陽光讓自己多點暖度前往兒玉山 。東水山我們穿梭在神的足跡的秘徑上

特富野古道自忠 ➟ 達邦端在歷史的過往鐵道絕對是一個時間分層的象徵建設特富野古道 有著幽徑 有著伐木的過往熱鬧 如今卻是旅人造訪享受芬多精 森林路徑

自忠觀景平台 海拔約2280公尺，位於臺18線95.5公里昔日可是先總統蔣公私人觀景台 過去的是歷史未來的希望 就不用太政治面面觀有段故事 這裡酷似抗日名將張自忠殉職場景 因而將兒玉改成自忠

傍晚約16:00到這裡 夕陽雖已被雲海搶蝕它的美 遠方的雲層也遮掩了那道光芒冷度也開始慢慢得讓身體抖擻著 在怎麼忙碌也要喝杯咖啡 升火煮開水說走就走 我的自在旅行雲吃霧有雨，霧吃雲好天。雲自東北起，必有風和雨。夕照西雲長，有雨不過晌。

今晚的行動車旅 小小的休旅車 將後座全部打平 走到哪裡可以隨時搭營休憩一番出門往山的方向走 我總是準備好山旅行的保暖裝備跟著一起出發 可以很機動就地搭營

小新 整理好了今晚打間舒適的床鋪

平台前就是一處公共廁所 打掃得很乾淨喔這裡是部落鄒族阿姨都會來此固定打掃 請來到此地的人多多善用 不要亂丟垃圾很多人都在默默付出 給環境友善 處處都是美景

零晨02:00 溫度4度 車上已被冰霜給包裹著 黑色的休旅車感覺白了頭髮

天矇亮 已經慢慢有人從阿里山方向過來賞日出但發覺怎麼我們被人包圍著 拼命的聽到相機快門的聲音 原來車頂披著冰霜 陽光穿透打在車上像是昨晚下了場雪

冷度夠了 這晚我們卻有暖度的窩在車上 很舒服

自忠平台已經人山人海的擠爆這裡 聰明的生意人真的是逐水草而居擺上當地特色產品讓來這裡的旅客可以品嘗一下阿里山美味

突然有位大姐迅雷不及掩耳拿出快速爐煮起貢丸湯讓這裡冷斃了的場景慢慢有了溫度 突然想起小時候的我可也是合歡山翠峰叫賣過包子饅頭的

三顆貢丸湯 50元 算是便宜了 山上有得吃就是種享受

潔白的面牆 在翠綠的棲樹襯托下 感覺來到不一樣的故事場景人要隨時逐夢 不要過於刻板 很多的擬人抽象要靠自己去意會 聽著窗外風吹著樹葉的聲音 一片片枯葉盤旋著落了來。夜的寂靜也已默默的鑚入被窩 晚安。 。 。又早安

自忠派出所 隸屬於嘉義縣警察局竹崎分局，現已裁撤

特富野古道自忠入口全長6.32k 過13號橋3.7k就開始下切約400公尺到達觀部落特富野端登山口來回一趟12.64公里 也請大家量力而為 下切路段就需要考量是否走完全程

古道舊稱水山古道，1931年起日人占據台灣時期，台灣總督府為開發阿里山地區的森林資源於古道前段鋪設運材鐵道，此路段稱為水山線自忠支線舊鐵道

特富野古道兒玉山。東水山。東水西峰路線概略圖圖示網路擷取 在標示我們走的路線!

今天的旅程從 自忠進古道 → 兒玉山(自忠山) →東水山→東水西峰→特富野古道2.7k→6.32k達觀特富野入口

鐵道之旅開始 0k

蜿蜒的鐵道 有人把這裡稱呼為 天神的足跡 在雲霧中會時時雲霧飄渺掩蓋著柳杉木林也請大家住意這塊公告牌 了解這裡的注意須知 在過去10公尺就須左上林道小徑 前往兒玉山 可別錯過

往回看可以看到自忠派出所 跟剛剛看到的公告標誌順著上方布條的指引在交錯的樹根緩緩而上 很多人一開始走著欣賞著特富野的古道都會錯過這個路徑

一路開始陡上 雨剛下過 濕滑一點都不為過 小心翼翼的手腳並用而上

下方的鐵道與我交錯著 由這裡開始一段小O縱走 再回到主步道

貼近舊有的山葵園台灣最後的山葵園 日文譯英名為Wasabi 2017年12月31日 全數依法收回營管

晨間我們是第一批走兒玉山路段 天氣很冷 卻走得舒服林間也開始透著陽光 微微得讓我們有著喘息的暖度

筆直的柳杉林 高聳的向天際線探頭 樹下得我們 優哉的走走這裡的路徑

山葵園的繁榮已不復見 那種哇沙米的嗆辣味道 已道出阿里山真的是很適合種植這種農作物雖是外來種但也是台灣口味魚鮮不可缺少的耐人尋"味"

苔蕨依附在樹林上 有保暖植被樹木跟水份調整的功用 大地亦是如此相輔相成 生命自有出口林間下得我們隱隱約約的跳動

盤根錯結的樹根 引領我一步一步往陽光的方向走著

靜靜的我 我靜靜的看著 林梢間傳來悅耳的鳥鳴聲森林在呼吸著 陽光已慢慢的擁抱這裡的所有

對山林小徑我總是抱著跟自己心裡的故事去走 我常常去走自己的感覺不喜歡一昧的走山頂 過程才是耐人尋味 感覺是要看自己去體會 不是聽別人故事

檜木的墳墓 這裡也許是你們守著 當個守護神 雖然殖民時候被砍伐 大量輸出到日本老樹的魂 老樹的精神 一直在這裡沒有說倒的那一天

來到兒玉山的叉路口 不遠了

去左往兒玉山 直走過箭竹林前往東水山

叉路口到兒玉山頂上約15分鐘 出發

登頂前是泥瀝濕滑的陡上 小心喔

過了這處岩壁看到天空就是目的地

陽光已經高掛山稜線上 左邊突起尖尖的就是玉山今天對面展望很清楚 山巒疊起 山不見得就是要高要難才顯得它的可貴 要看自己如何去體會

兒玉山(自忠山) 2606m 森林三角點兒玉山(自忠山)，山名隨日治時期兒玉源太郎命名改為以國民政府張自忠將軍命名

官有林境界標第四號(大正六年)

從特富野古到前往兒玉山約1.2K 路程約1小時途中的山林小徑是不錯的森林浴洗滌 有著山葵農植的歷史 又有著檜木風光的林場 一場林中伐木的巡禮

陽光打在身上 我對兒玉山不熟 卻對張自忠這位將軍很熟 稍微說一下他的故事 張自忠將軍率第七十四師與日軍在方家集激戰 竭而殉國 其麾下之第七十四師官兵亦全部戰死身為外省人的第二代 軍人都稱呼他為 戰神

在拍一下

很多時候我們置身於此 要的未必人們所想的 輕鬆的走趟旅程 走完走滿

往回走 又回到叉路口 開始鑽進箭竹林

約莫40分鐘 來到東水山前的平台

過了這平台 也要注意路徑喔! 東水山要到了

北霞山與東水山叉路口 取右邊這裡要注意喔 很多人不經意的直走是往北霞山方向

叉路口往右邊看像是兔蹤般的箭竹林路徑 可以看到一個空曠的空地

東水山，H2611M，三等三角點No.4144 無展望

東水山 從兒玉山過來約1K路程 都是腰繞好走的行程

自拍一下 依舊包場中

東水山三角點前的右邊前往特富野古道

曾文水庫管理局水山雨量測報站

還在想這裡是西峰嗎 繞過雨量觀測站 揭曉

東水山西峰2600m

沒基點 說明的就是打開一扇門

我莫名的望著天空 還是覺得不可思議的西峰 哈哈

為一的景點就是這水池透著藍藍天空 折射下的人影

開始下切往特富野古道路徑

下山的路徑踩煞車有點難 滑阿

倒木不斷的在眼前出現 卻也呈現很多不同景色 也隨著歲月慢慢朽腐

想一件事情 不用太明白 處理一件事情也無須一定要做到圓滿 盡力就好山林間的神奇 筆直的樹林卻突然打轉彎起身來 像是一隻象鼻般的向上探索不要一直去詢問你的明白 要理解別人的感受!

眼前的如來光 坐在太師椅般侍候的椅子 瞬間那點耐人尋味 就像臉向著溫暖的陽光人的心不要一直往幽暗面去窩居 朝光明面去找未來 處處都是希望 森呼吸

伐過的樹塚 遺留下的軀殼 也須感嘆他的過去 但換個角度想想至少他可能已經在哪間房子上扛上大樑 讓一個家可以好好呈現幸福美滿

抽象般的圖騰 處處是意象 我的身邊有一隻小象伴著 看著山林秘徑

参天古樹綿延天際 我踩著密密麻麻的林境 卻尋到一處未不可知的夢"徑"在行走的我們一直很渺小 但一直是舒坦的踩踩走走

看見特富野古道了繞了一圈兒玉山。東水山。東水西峰約花了3小時的小O縱在銜接上神的足跡 古道在特富野

特富野古道2.7K 是兒玉山下來的叉路口

枕木香伴 延伸的鐵道已經在我眼前述說故事這裡的夢幻隨著四季有不同的美景 霧起了雲煙裊繞 好像自己置身在昔日電視劇煙雨濛濛不相信三千六百個日子 卻只在乎這時眼前給的幽靜

《鐵道員》突然想起以前看過的日本影片 廢止的地方鐵道路線 車站站長，他在經歷了事故變遷之後才得來幸福的探訪這裡已經不復從前的過往 留下的卻是很多我們不知的故事 山水線 穿約山與水之間的鐵路 串起一連的電影情節

如鐵道員的故事 當身邊的人都不在 其時再好的景色都是枉然休息一下 理一理心裡的悸動 這天的溫度正正好 陽光已透著林象的上空 微微的冷度卻還是群縮在這蜿蜒的鐵道路徑上

這裡也許不是幌舞站 也沒大雪覆蓋 但我總是讓這裡走入那時候的場景

走了一半的旅程了 路很好走很悠哉的讓自己的步伐再慢點

有著小橋 雖沒流水 但這裡卻是蟲鳴鳥叫 奏起大地之歌

人來人往的穿梭 慢慢的這裡不再寂靜 人潮聲已經劃破天際 嬉鬧喜悅都走在這鐵道上

3.1K

一簾幽夢 聽著音樂

呦吼 沒有回音 哈哈

特富野古道好走的部分已經到盡頭了 人群也在這裡滙整在提醒一下 在下去就是落差400公尺的下切 回程是段辛苦的路程 出發的人可要衡量自己的體力喔

3.7公里 旁邊有塊刻印往達邦特富野方向得木頭 很多人的終點就到這裡打住 往回走

開始緩下 一處砍伐過後的平台

開始階梯的路徑往下走著

慢慢的林象也開始變了 海拔下降了

每個人的背影都有所不同 走的目的當然也各有不同 不用想太多未來如何 而是想出發就出發遺憾通常都是不走出去帶來的 相對的隨著年齡要跨出的門檻越來越高本來到了5.8K要去走走梯子板山 因為看到有一對健行的父子 腳不太舒服 就在旁邊安排幫忙接駁 就不去梯子板山，標高1860M，編號5028；原三等三角點基石已遺失，後人有補上水泥柱

到了終點6.32公里 達邦特富野的入口涼亭看到了

回想回程這一段2.62K 緩陡上 也是會有點吃力 好在我們約略11點到這裡了還可以好好休息再回程若是已經下到這裡太晚的話可以請接駁車 一趟2000元 電話:0918-895898 湯先生 住達邦部落 可以的話可以先預定否則臨時要請接駁不好安排 若是從東埔。阿里山過來接駁費用就高了!

特富野達邦端的入口場景

這一端上來的人 也慢慢得把停車場給停滿 他們也是從這裡上去到3.7K就往回走很快得這裡像市集般熱熱鬧鬧的 聞到燒酒雞，麻油雞。薑母鴨的味道 大家都在此大大的休息大快朵頤一番

涼亭下的鍋碗瓢盆 和我

停車場 不大約只能停6台車 也提醒一下 往達邦石桌方像過去是產業道路會車不易 請小心

涼亭的左側有間公共廁所 這裡一樣都是由鄒族部落的阿姨們打掃得很乾淨 不屬於這裡的東西請帶回家喔當一位敬山樂山的人 垃圾更要帶回!

這裡有兩隻貓咪 很親人 討吃了

不屬於野生動物 卻很溫馨 餵食一下 胖嘟嘟的!

阿伯 抱一下 哈哈 超乖的

母子兩相好 依偎著 當午後人群慢慢消失 牠門也是孤獨的守在這登山口

耍寶一下

我從來不知道我能走多遠 能走多久 心裡也沒什麼大志 不用覺的山旅程很辛苦很寂寥 單順息變化的美景就是我眷戀的旅程我的旅程就是我的故事 我的故事就是我的回憶 也許我的足跡就是神的腳印!因為我走過

蒼勁的苔蕨 枕木的山水線鐵道 重點不是人物 但也需要我們的點綴 才會讓這趟旅程有顏色有歡笑我在特富野古道糜爛走一回~~

文出自:https://skyonelitretears.tian.yam.com/posts/225364209