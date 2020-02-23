宜蘭小太魯閣「林美石磐步道」　充滿綠意芬多精負離子

宜蘭縣礁溪鄉林美村的~林美石磐步道其名來自於林美及石磐林美指的是礁溪鄉林美村石磐指的是石磐瀑布上方有一塊堅硬的四稜砂岩大石如盤，所以瀑布取名為~石磐

宜蘭行除了爬小百岳~鵲子山 另一個想去的地方就是~林美石磐步道

前進步道前得先經過草湳湖臨湖步道

面積約有三公頃的草湳湖是一座天然的埤湖早年用來灌溉水田之用

我們終於遇上了天氣預報的~~下雨就在停好車後這場雨雖然不大但還是得撐著傘

來到步道的入口也許這雨勢不影響慶幸是開放的

步道全長約1.7公里呈一O型環狀

跟著前人的腳步雖然撐著傘些許不便我們當作雨中散步的浪漫

畢竟比起前一天的鵲子山這段步道應該可以勝任的而且我們還有一雙勇鞋~~防滑防濕

隨著步道漸漸入耳的是瀑布聲

步道雖有高低還算好走但如果只是一般鞋子會有些麻煩所以當天的遊人多半走到半路就回程了

隨著上源頭瀑布沖刷而下的瀑布流向得子口溪飄散的水花很是清涼相當適合夏天來避暑

來到這段個人覺得最美的木板階梯原來是段水圳路在經過建置後站上階梯往下看茂密的植物綠蔭林相有如在森林一般

接著便來到瀑布的最上頭水勢嘩嘩作響聽進耳裡很有氣勢

經過小段木橋落地的紅葉滿眼的綠很適合拍照的意境呢

步道左側就是四稜砂岩約莫從此處開始了回程的步道許多遊人都在木階梯處回程這段路就剩我和朋友

接下來沿途的步道平緩好走

這段是~楓香林綠黃紅交替的楓葉輕染在樹梢或是落地的步道

漫步在步道約莫2小時的路程盡覽蒼鬱林相， 瀑布， 溪流….空氣中瀰漫著舒心的芬多精及負離子悠美生態景觀~而有宜蘭的小太魯閣的美稱這一趟讓人不虛此行 ^.^

城市漫遊。 gina