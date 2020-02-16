一個人也不會走丟！ 超親民「象山自然步道」 101大樓沿途陪伴成最大亮點

象山自然步道位於臺北盆地東南方的信義區，由砂岩組成，步道中可見黃褐色陡峭的岩壁與巨石，加上自然環境生物、鳥類種類繁多，使得整座山如同一座天然生態樂園般，成為民眾接近淺山、享受戶外綠林悠閒時光的好去處。今天下午從象山捷運站2號出口象山公園出發，往右走靈雲宮旁登山口

沿著公園旁的人行道直行，走到T字路口來到三犁公園綠地，繼續往左沿路上坡

一段陡坡後，就可以看到登山入口了

步道清幽舒服，欄杆上、地板上都有大象圖騰，一個人也不會走丟

走到第一個岔路，研究一下路線

今天一個人趁著空檔來健行，時間不多，決定走個小O型環狀步道往右走北星寶宮步道(經過六巨石，相機平台)--永春崗步道(超然亭、打印台)--一線天步道(一線天、永春亭)--從左路回來回到登山口

一路上會有指示牌提醒大家，不容易迷路

一路陡上，在階梯上走累了有座椅可以休息

象山親山步道最大亮點，就是任何一個展望處，都有101大樓陪伴著

攝手平台，這裡是拍照的第一個平台

六巨石，巨石林立的奇特景象，又稱老萊峽，從這裡攀上巨石可以一覽繁華的信義商圈，是一處熱門的拍照景點

攝影平台，這裡聚集的拍照人兒也著實不少，涼亭更是休憩的好地方

象山崗，奇特的巨岩就矗立在旁

再行經一座小涼亭，純粹休息乘涼

岔路處，左走拓印亭

位於稜線上、視野開闊的超然亭，在這兒可以坐上許久沉靜心靈

打印台

四獸山環繞永春陂，再往前正式進入永春崗步道

繼續下行來到岔路處，往一線天方向回程

沿途景色依舊清幽

準備進入一線天--因兩壁山脊線十分接近，巨崖岩壁突出遮天，山友自步道仰頭望天，只見崖壁縫隙間的天空又窄又細，因而稱為一線天。

看起來很陰暗，別怕，就放心走進去吧

出了一線天，視野遼闊

來到一處休憩區，視野極佳，還有大岩壁-大自然的彩繪巧手

休憩後繼續走，往信義路五段150巷方向走

經過永春亭

往靈雲宮方向就可以回到起點，完成環狀步道囉!

原路回到象山公園，改走公園內步道，公園裡的設施很適合親子共遊

象山自然步道，適合大人小孩同遊，不愧為臺北市優質的親子步道