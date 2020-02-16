快訊

肺炎讓全世界都反中？日本民眾這些話 讓台灣立場好尷尬...

新北單親媽攜2子女旅館輕生 2童餵藥亡、母送醫　

一個人也不會走丟！ 超親民「象山自然步道」 101大樓沿途陪伴成最大亮點

健行筆記 / 健行筆記龔萱萱

象山自然步道位於臺北盆地東南方的信義區，由砂岩組成，步道中可見黃褐色陡峭的岩壁與巨石，加上自然環境生物、鳥類種類繁多，使得整座山如同一座天然生態樂園般，成為民眾接近淺山、享受戶外綠林悠閒時光的好去處。今天下午從象山捷運站2號出口象山公園出發，往右走靈雲宮旁登山

49354ffb698c09041a07e3fb5377f8a4.jpg

57c0dcf973d4e989124015664c9a0e27.jpg

沿著公園旁的人行道直行，走到T字路口來到三犁公園綠地，繼續往左沿路上坡

57c8d5e1cc70bb7c599ec42e1024501b.jpg

一段陡坡後，就可以看到登山入口了

7fc289ff0f263fe50c7b7ffd39f84b7c.jpg

步道清幽舒服，欄杆上、地板上都有大象圖騰，一個人也不會走丟

d20ecfcb6ea58498d2d80973c0b6f43f.jpg

83658962e9d781ab9a2aadc397bffe0a.jpg

走到第一個岔路，研究一下路線

ab137e56fde35ef259eb27c911b097e2.jpg

今天一個人趁著空檔來健行，時間不多，決定走個小O型環狀步道往右走北星寶宮步道(經過六巨石，相機平台)--永春崗步道(超然亭、打印台)--一線天步道(一線天、永春亭)--從左路回來回到登山口

17fc19d739f9cb991f0032cb3fb7f30e.jpg

一路上會有指示牌提醒大家，不容易迷路

10f26b734fcc24d7ab83c69ce0e32e93.jpg

一路陡上，在階梯上走累了有座椅可以休息

63b4e9b35204e000c26fd3261d499aeb.jpg

象山親山步道最大亮點，就是任何一個展望處，都有101大樓陪伴著

9e1feb957436b41e366a57b9ed4eace8.jpg

攝手平台，這裡是拍照的第一個平台

855da8ef44eab11ff159d906b4645f9a.jpg

aafeef0fa93c2a27cd2459b54d975e80.jpg

49245df6a1ddd5f323d83e77bd0c6032.jpg

六巨石，巨石林立的奇特景象，又稱老萊峽，從這裡攀上巨石可以一覽繁華的信義商圈，是一處熱門的拍照景點

37b5d0d7aa22e55f87ea124c1c397c13.jpg

d024fc0b2df49fc458c2c30ddaf9f680.jpg

攝影平台，這裡聚集的拍照人兒也著實不少，涼亭更是休憩的好地方

4b278ab2491f83b8272421b0d61506dd.jpg

f95d6f621f8b066d2d7e5c3f2bfb5f28.jpg

aac78425badb2d4b6b85e0e0d2a422d7.jpg

象山崗，奇特的巨岩就矗立在旁

2261101b79bca0318e8e68a1c7e37ced.jpg

再行經一座小涼亭，純粹休息乘涼

ae8b37f234e8f68f00dd7a1b5e52a2b2.jpg

岔路處，左走拓印亭

df17f8b63363f9062091c4aec57528f4.jpg

位於稜線上、視野開闊的超然亭，在這兒可以坐上許久沉靜心靈

6d38675a416a176a90a3fc37b4deece6.jpg

1a405a60b900cca5b3765fdb82aed969.jpg

打印台

ead10aa4380d06e58e8b319dbe09e382.jpg

四獸山環繞永春陂，再往前正式進入永春崗步道

c420f7077e459d4532b3df55d5442c4e.jpg

873e39dcd55c625ee8cdd5a1dfa23a08.jpg

繼續下行來到岔路處，往一線天方向回程

832b82ba5ad937c21d0572b4cc949e78.jpg

沿途景色依舊清幽

bdda7eab2bc957f9496ba1b5c34ee4ab.jpg

準備進入一線天--因兩壁山脊線十分接近，巨崖岩壁突出遮天，山友自步道仰頭望天，只見崖壁縫隙間的天空又窄又細，因而稱為一線天。

67cdc2145e61c844c632d87c4514ae79.jpg

看起來很陰暗，別怕，就放心走進去吧

ba10d30e0bb7cf150ee431605b03637f.jpg

7c7bc85f4135835f3200f7e51c4d437b.jpg

出了一線天，視野遼闊

495915dfedbdb470baf0b636e5e118b0.jpg

來到一處休憩區，視野極佳，還有大岩壁-大自然的彩繪巧手

679d3c3bd68f623d4102fcdc91aa8ee1.jpg

b92e25d4d7860dd1e42a75659731e79d.jpg

9b8e3e825749ad1311f8cdd08a071054.jpg

休憩後繼續走，往信義路五段150巷方向走

a1a0390e38cf0584f41738515f5112f3.jpg

經過永春亭

7b6983dcadd47c6fbb6cbe8219e25b7a.jpg

往靈雲宮方向就可以回到起點，完成環狀步道囉!

bc792059b0d6376184a7b36781e6097d.jpg

原路回到象山公園，改走公園內步道，公園裡的設施很適合親子共遊

a5cba9342341bf32c867d1855e7725ff.jpg

f712de663de6f144d579f94921c69c14.jpg

3df50d11cde900b3e42631a052e78033.jpg

象山自然步道，適合大人小孩同遊，不愧為臺北市優質的親子步道

步道 公園 登山
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

大陸影視業宣告全面停工 劉詩詩等大咖藝人都失業了

沒戲唱了！大陸劇宣布全面停拍 網哀嚎「涼了」

影／玉山群峰一片銀白世界　麟趾山登山口附近雪景迷人

「極上鮪魚大腹」限時優惠40元！壽司郎永春店2月3日開幕

相關新聞

一個人也不會走丟！ 超親民「象山自然步道」 101大樓沿途陪伴成最大亮點

象山自然步道位於臺北盆地東南方的信義區，由砂岩組成，步道中可見黃褐色陡峭的岩壁與巨石，加上自然環境生物、鳥類種類繁多，使得整座山如同一座天然生態樂園般，成為民眾接近淺山、享受戶外綠林悠閒時光的好去處。

用健行對抗新冠肺炎不用怕！ 台灣「戶外健行景點」推薦玩法13選

「新冠肺炎」(武漢肺炎)這四個字大家聽到就避之唯恐不及！預防更勝於治療，你知道預防肺炎小知識嗎？悶在家裡真的是防禦的最佳解嗎？小邊告訴你如何保護自己，健康生活出遊去！

花蓮太魯閣峽谷最壯麗的斷崖奇景　「錐麓古道」賞美景真需要好體力

花蓮行終於來到心嚮往的地方~錐麓古道(斷崖)古道是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區也是合歡越嶺古道殘存遺跡堪稱太魯閣峽谷最壯麗的景觀 想在這裡先說明一下 (因為很重要)狹小的斷崖步道 邊坡的石子非

一日縱走鳶嘴稍來山　在兩千公尺的峭壁上拍攝超美畢業照！

這次圓糖要來挑戰台中著名的中級山--鳶嘴山帶著畢業生以及老弟一起在兩千公尺山頭上拍美美的畢業照 並且特別前往稍來山一探秘境 如果你有規劃要來鳶嘴山玩!!不妨點進我的影片!! 跟著我的步伐一起探索台灣的

適合親子一起健行 台中龍井「竹坑南寮登山步道」有巧思

位在台中龍井的竹坑南寮登山步道，是一段距離、難度……親子都適宜的健走步道 除了主步道外還分ABC步道總長5500公尺可以依個人的腳程狀況來決定 這天我們將車停在

能玩能拍還能吃！「波津加山」高CP值登山行程　台中和平區谷關七雄之一好陡峭

谷關七雄-第四雄「波津加」位於台中和平區，因山徑坡度陡峭，高低落差約1000公尺，被許多登山者以閩南語「坡真崎」形容之，故命名為「波津加」。步道昔日為台電保線所，林徑旁仍能見到倒臥的老舊木製電桿及固定

登山炫酷體驗！苗栗不會噴發的「火炎山」 仿佛置身美國大峽谷

如果不把腳踏出去，我們就永遠不知道外面的世界有多麼的美，我想這就是我獨愛一個人登山的原因。2020.01.14 獨自一人爬上一個不噴發的火炎山，我知道很多人爬它是因為有網美景點大峽谷...但對我而言，

宜蘭南澳的仙境！到太平山「翠峰湖」追日出

一碗翠峰湖 配 日出蛋黃宜蘭．南澳 兩個月，走兩回太平山，聽說那是全台濕度最高的山，長年抱著雲霧不放，10月第一次上太平山時滿心期待仙境般的迷霧森林，沒想到艷陽高照，該說運氣好還是運氣不好?

嘉義阿里山「迷糊步道」　讓人沈醉不讓人迷糊！

【嘉義。阿里山】迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋 迷糊步道原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」(底)諧音，命名為「迷糊步道」。步道裡有多

登山客必去！台灣特殊登山步道景觀「萬里長城」 在台中大坑4號步道挑戰"垂直陡坡"　

大坑4號步道。頭嵙山。台中萬里長城軟腳坡。相思圓木舖設的木棧 垂直陡坡

翠綠山巒遇見湛藍天空－宜蘭聖母山莊、三角崙山登頂

雖然海拔僅有1000公尺左右，但宜蘭礁溪聖母山莊附近山巒，因為海風吹拂影響植被，因此有著翠綠色的外貌。在被日籍攝影師封了「抹茶山」的稱號後，聖母山莊成為爆紅景點，假日人潮不斷。每當接近中午，這裡就容易

不用到復活島 台灣三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息

曾文水庫的大埔鄉是湖畔邊的純樸鄉村大埔河濱公園規劃著不錯的露營區 重點是都是免費的喔晨間可以看著雲霧繚繞的湖泊 夜裡卻是可以賞星觀月的好景點這裡的砂鍋魚頭一條街 也是讓人大快朵頤的好地方

熱門新聞

用健行對抗新冠肺炎不用怕！ 台灣「戶外健行景點」推薦玩法13選

欣賞峽谷、壺穴、湧泉　花蓮「燕子口步道」兼具地形與人文生態

一個人也不會走丟！ 超親民「象山自然步道」 101大樓沿途陪伴成最大亮點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。