快訊

美國將派兩架包機 接回鑽石公主號上美國人

居家檢疫不能搭高鐵回家！入境陸配違規將罰15萬元

花蓮太魯閣峽谷最壯麗的斷崖奇景　「錐麓古道」賞美景真需要好體力

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

花蓮行終於來到心嚮往的地方~錐麓古道(斷崖)古道是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區也是合歡越嶺古道殘存遺跡堪稱太魯閣峽谷最壯麗的景觀 想在這裡先說明一下  (因為很重要)狹小的斷崖步道 邊坡的石子非常容易滑落 雖然要拍出獨特的經典照 我們可是事先用登山杖確認了安全位置 才敢站立 出門遊玩， 絕不能拿安全開玩笑 

IMG_20181224_080002.jpg

不過要走古道除了得事先申請外還得有~~好體力也許接下來的圖文說明可以提供遊人參考 

IMG_20181224_080005.jpg

IMG_20181224_080049.jpg

IMG_20181224_080010.jpg

古道的入口就位在燕子口步道旁稍後將會由下方的錐麓吊橋前行古道 

IMG_20181224_080247.jpg

IMG_20181224_080654.jpg

已經申請走古道的遊人得在收費亭買票並且再核實身分

IMG_20181224_080655.jpg

由於地理環境及法令因素封閉多年的古道即使在漸行修復下目前也僅開放全長10.3公里中的3.1公里當然遇上颱風或其他災害因素再視狀況封閉管制

IMG_20181224_080904.jpg

IMG_20181224_081128.jpg

核實身分後大伙依序前進雖然出發前已經先打預防針畢竟陡上2.6公里加上500公尺的斷崖還是讓人又愛…又怕… 跨過100公尺的錐麓吊橋先在一旁的導覽圖留張紀念照片

IMG_20181224_081332.jpg

IMG_20181224_081802.jpg

IMG_20181224_082412.jpg

IMG_20181224_083859.jpg

IMG_20181224_084119.jpg

接著就是枕木步道及泥土徑一路的陡上坡幸好還有翠綠群樹及朦朧的雲霧裊裊分散點注意力

IMG_20181224_084657.jpg

IMG_20181224_084745.jpg

IMG_20181224_085247_1.jpg

來到步道一公里處一種與對面山峰平行遙望的錯覺大伙紛紛在這裡拍照

IMG_20181224_085432.jpg

IMG_20181224_085433.jpg

IMG_20181224_085434.jpg

接著我們行經日治時代為了管理鄰近部落及行旅安全日人所設置的四個警察駐在所之一~巴達岡除了兩側的石頭水泥柱及地上的基點遺址其餘模樣皆不復見

IMG_20181224_085435.jpg

IMG_20181224_085523.jpg

IMG_20181224_085527.jpg

IMG_20181224_090151.jpg

跟著滿眼的綠意來到巴達岡二號橋

IMG_20181224_090819.jpg

這段枕木沿線落下一地的紅葉邊坡搭配的綠意甚是好看

IMG_20181224_091921.jpg

IMG_20181224_092054.jpg

爬行了1.7公里大伙計算著剩下里程互相打氣

IMG_20181224_092929.jpg

IMG_20181224_095146.jpg

IMG_20181224_100425.jpg

沿線的路段時不時會出現霧氣瀰漫的朦朧美其實前一天晚上間歇性的小雨著實讓大伙些許擔心呢…

IMG_20181224_100706.jpg

IMG_20181224_100753.jpg

IMG_20181224_101142.jpg

IMG_20181224_101318.jpg

雖然老天沒有賞賜晴朗天空但不下雨的山上翻滾的雲微風徐徐伴隨著踏實的腳步每一刻都讓人醉心…

IMG_20181224_101439.jpg

終於走完了不容易的2.6公里的陡上步道接著開始了500公尺堪稱驚心動魄的斷崖行因為路徑狹小， 一旁便標示了重要的警語

IMG_20181224_102259.jpg

IMG_20181224_102317.jpg

IMG_20181224_102651.jpg

錐麓斷崖是立霧溪切穿三角錐山之稜所形成的深窄直立的斷崖

IMG_20181224_103057.jpg

IMG_20181224_102700.jpg

向下俯瞰約為500公尺的懸崖立霧溪隔著錐麓與福磯斷崖公路則更要仔細才看的見…

IMG_20181224_103218.jpg

IMG_20181224_103437.jpg

IMG_20181224_103716.jpg

IMG_20181224_103750.jpg

走在僅容一人身軀的小徑要錯身都得小心翼翼幸好右邊有繩索可以增加保護力猜想這也是為了管制人流量的安全考量

IMG_20181224_103838.jpg

IMG_20181224_104203.jpg

IMG_20181224_104249.jpg

IMG_20181224_104317.jpg

終於穿過驚心動魄卻又讓人流連的斷崖處即將抵達古道目前的終點處~斷崖駐在所

IMG_20181224_104328.jpg

而前行錐麓駐在所的路段則是封閉中斷

IMG_20181224_104506.jpg

幸好有在表訂的時程內完成稍作休息後隨即原路折返只是~~一直在腦中的那張經典照片在哪啊??

IMG_20181224_110039.jpg

原來是在回程的中段才會出現的經典位置

IMG_20181224_110109.jpg

文章一開頭表示我們可是事先用登山杖確認了安全位置才敢站立所以為了拍出差異性分別由遠至近的照片來呈現

IMG_20181224_112747.jpgIMG_20181224_123311.jpg

IMG_20181224_123542.jpg

因為下坡有些濕滑因此回程也是小心翼翼但經過那斷崖的驚心動魄此刻大伙的心應該是~心滿意足

IMG_20181224_123631.jpg

IMG_20181224_123639.jpg

IMG_20181224_123713.jpg

IMG_20181224_124255.jpg

原先擔心一路得陡坡加斷崖會影響腳程帶隊大哥表示考量安全若無法在時程內完成還是得折返所幸大伙一路的加油打氣全部完成了一趟耐高耐體力~險峻的錐麓古道難忘行 ^.^

城市漫遊。 gina

古道 步道 吊橋
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

台灣封城哪裡活最久？ 網曝「這縣市」：人少物產豐富

太魯閣花蓮—吉安間 路人侵入遭撞當場死亡

傅崐萁恢復黨籍 花蓮藍黨員醞釀出走民眾黨

傅崐萁返國民黨案衝擊基層 藍花蓮黨員串聯加入民眾黨

相關新聞

花蓮太魯閣峽谷最壯麗的斷崖奇景　「錐麓古道」賞美景真需要好體力

花蓮行終於來到心嚮往的地方~錐麓古道(斷崖)古道是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區也是合歡越嶺古道殘存遺跡堪稱太魯閣峽谷最壯麗的景觀 想在這裡先說明一下 (因為很重要)狹小的斷崖步道 邊坡的石子非

一日縱走鳶嘴稍來山　在兩千公尺的峭壁上拍攝超美畢業照！

這次圓糖要來挑戰台中著名的中級山--鳶嘴山帶著畢業生以及老弟一起在兩千公尺山頭上拍美美的畢業照 並且特別前往稍來山一探秘境 如果你有規劃要來鳶嘴山玩!!不妨點進我的影片!! 跟著我的步伐一起探索台灣的

適合親子一起健行 台中龍井「竹坑南寮登山步道」有巧思

位在台中龍井的竹坑南寮登山步道，是一段距離、難度……親子都適宜的健走步道 除了主步道外還分ABC步道總長5500公尺可以依個人的腳程狀況來決定 這天我們將車停在

能玩能拍還能吃！「波津加山」高CP值登山行程　台中和平區谷關七雄之一好陡峭

谷關七雄-第四雄「波津加」位於台中和平區，因山徑坡度陡峭，高低落差約1000公尺，被許多登山者以閩南語「坡真崎」形容之，故命名為「波津加」。步道昔日為台電保線所，林徑旁仍能見到倒臥的老舊木製電桿及固定

登山炫酷體驗！苗栗不會噴發的「火炎山」 仿佛置身美國大峽谷

如果不把腳踏出去，我們就永遠不知道外面的世界有多麼的美，我想這就是我獨愛一個人登山的原因。2020.01.14 獨自一人爬上一個不噴發的火炎山，我知道很多人爬它是因為有網美景點大峽谷...但對我而言，

宜蘭南澳的仙境！到太平山「翠峰湖」追日出

一碗翠峰湖 配 日出蛋黃宜蘭．南澳 兩個月，走兩回太平山，聽說那是全台濕度最高的山，長年抱著雲霧不放，10月第一次上太平山時滿心期待仙境般的迷霧森林，沒想到艷陽高照，該說運氣好還是運氣不好?

嘉義阿里山「迷糊步道」　讓人沈醉不讓人迷糊！

【嘉義。阿里山】迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋 迷糊步道原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」(底)諧音，命名為「迷糊步道」。步道裡有多

登山客必去！台灣特殊登山步道景觀「萬里長城」 在台中大坑4號步道挑戰"垂直陡坡"　

大坑4號步道。頭嵙山。台中萬里長城軟腳坡。相思圓木舖設的木棧 垂直陡坡

翠綠山巒遇見湛藍天空－宜蘭聖母山莊、三角崙山登頂

雖然海拔僅有1000公尺左右，但宜蘭礁溪聖母山莊附近山巒，因為海風吹拂影響植被，因此有著翠綠色的外貌。在被日籍攝影師封了「抹茶山」的稱號後，聖母山莊成為爆紅景點，假日人潮不斷。每當接近中午，這裡就容易

不用到復活島 台灣三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息

曾文水庫的大埔鄉是湖畔邊的純樸鄉村大埔河濱公園規劃著不錯的露營區 重點是都是免費的喔晨間可以看著雲霧繚繞的湖泊 夜裡卻是可以賞星觀月的好景點這裡的砂鍋魚頭一條街 也是讓人大快朵頤的好地方

玉山西峰前峰一日遊 總里程30k 腰繞路線美景無敵！

冬天爬山真的很辛苦！背了一堆衣服不說，凌晨起登還是變冰棒，離開睡袋那瞬間真是天人交戰。所以冬天最適合的就是單攻啦！加上蓓兒抽了半年都沒抽到排雲，這次就索性安排西峰＋前鋒的單攻，不用等抽籤也不用變冰棒

輕鬆的溪谷步道！ 感受宜蘭礁溪「林美石磐步道」的旺盛及豐沛

溪鳥與水聲，輕鬆的溪谷步道 !宜蘭．礁溪林美，美字採取林「尾」的台語發音，礁溪最後被開墾的山林部落之意，地名乘載著歷史、文化及當時的期待，很有趣--新年第一爬獻給觀望很久的石磐步道，查資料時，網上最多

熱門新聞

大學生魂斷南橫栗松溫泉 救難專家籲勿孤單行

花蓮太魯閣峽谷最壯麗的斷崖奇景　「錐麓古道」賞美景真需要好體力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。