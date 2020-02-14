花蓮太魯閣峽谷最壯麗的斷崖奇景　「錐麓古道」賞美景真需要好體力

花蓮行終於來到心嚮往的地方~錐麓古道(斷崖)古道是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區也是合歡越嶺古道殘存遺跡堪稱太魯閣峽谷最壯麗的景觀 想在這裡先說明一下 (因為很重要)狹小的斷崖步道 邊坡的石子非常容易滑落 雖然要拍出獨特的經典照 我們可是事先用登山杖確認了安全位置 才敢站立 出門遊玩， 絕不能拿安全開玩笑

不過要走古道除了得事先申請外還得有~~好體力也許接下來的圖文說明可以提供遊人參考

古道的入口就位在燕子口步道旁稍後將會由下方的錐麓吊橋前行古道

已經申請走古道的遊人得在收費亭買票並且再核實身分

由於地理環境及法令因素封閉多年的古道即使在漸行修復下目前也僅開放全長10.3公里中的3.1公里當然遇上颱風或其他災害因素再視狀況封閉管制

核實身分後大伙依序前進雖然出發前已經先打預防針畢竟陡上2.6公里加上500公尺的斷崖還是讓人又愛…又怕… 跨過100公尺的錐麓吊橋先在一旁的導覽圖留張紀念照片

接著就是枕木步道及泥土徑一路的陡上坡幸好還有翠綠群樹及朦朧的雲霧裊裊分散點注意力

來到步道一公里處一種與對面山峰平行遙望的錯覺大伙紛紛在這裡拍照

接著我們行經日治時代為了管理鄰近部落及行旅安全日人所設置的四個警察駐在所之一~巴達岡除了兩側的石頭水泥柱及地上的基點遺址其餘模樣皆不復見

跟著滿眼的綠意來到巴達岡二號橋

這段枕木沿線落下一地的紅葉邊坡搭配的綠意甚是好看

爬行了1.7公里大伙計算著剩下里程互相打氣

沿線的路段時不時會出現霧氣瀰漫的朦朧美其實前一天晚上間歇性的小雨著實讓大伙些許擔心呢…

雖然老天沒有賞賜晴朗天空但不下雨的山上翻滾的雲微風徐徐伴隨著踏實的腳步每一刻都讓人醉心…

終於走完了不容易的2.6公里的陡上步道接著開始了500公尺堪稱驚心動魄的斷崖行因為路徑狹小， 一旁便標示了重要的警語

錐麓斷崖是立霧溪切穿三角錐山之稜所形成的深窄直立的斷崖

向下俯瞰約為500公尺的懸崖立霧溪隔著錐麓與福磯斷崖公路則更要仔細才看的見…

走在僅容一人身軀的小徑要錯身都得小心翼翼幸好右邊有繩索可以增加保護力猜想這也是為了管制人流量的安全考量

終於穿過驚心動魄卻又讓人流連的斷崖處即將抵達古道目前的終點處~斷崖駐在所

而前行錐麓駐在所的路段則是封閉中斷

幸好有在表訂的時程內完成稍作休息後隨即原路折返只是~~一直在腦中的那張經典照片在哪啊??

原來是在回程的中段才會出現的經典位置

文章一開頭表示我們可是事先用登山杖確認了安全位置才敢站立所以為了拍出差異性分別由遠至近的照片來呈現

因為下坡有些濕滑因此回程也是小心翼翼但經過那斷崖的驚心動魄此刻大伙的心應該是~心滿意足

原先擔心一路得陡坡加斷崖會影響腳程帶隊大哥表示考量安全若無法在時程內完成還是得折返所幸大伙一路的加油打氣全部完成了一趟耐高耐體力~險峻的錐麓古道難忘行 ^.^

城市漫遊。 gina