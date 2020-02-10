一日縱走鳶嘴稍來山　在兩千公尺的峭壁上拍攝超美畢業照！

這次圓糖要來挑戰台中著名的中級山--鳶嘴山帶著畢業生以及老弟一起在兩千公尺山頭上拍美美的畢業照 並且特別前往稍來山一探秘境 如果你有規劃要來鳶嘴山玩!!不妨點進我的影片!! 跟著我的步伐一起探索台灣的美吧!!

以下圖文內容 這一次我們三個特別挑了平日來挑戰台中的鳶嘴山

運氣非常好出了大景用空拍紀錄峭壁攀爬的過程

紀錄很多很棒的素材，讓我可以好好做這集戶外節目

並且完成夥伴阿禎在山頂上的畢業照(雖然我已經是畢業多年的老人XD

接下來就跟著我的腳步一起探索這條熱門的登山步道吧

哈哈自己當主持人跟大家介紹(歡迎收看我的頻道唷)

上山前記得旁邊有個公廁可以先上個廁所再上山唷

登山口抵達

熊我是沒看到，但是獼猴倒是好幾隻

走幾步後就會到小小的指示牌這邊

在一公里不到就會到了鳶嘴山的觀景台

這裡大概在半山腰吧景色已經蠻漂亮了

走著走著就來到了鳶嘴的重點

開始攀爬

整段景色非常漂亮

垂直的梯子

鳶嘴山側拍

坐在稜線上的我們

因為是平日完全沒有人，我們各種爽爽拍照

這段大峭壁從空拍角度看起來也是非常壯觀

整段都有好心人留下的繩索

說爬就爬

終於登頂，上面有美少女畢業生等著大家

各位兩千公尺上拍畢業照是不是很熱血呢!

這麼美的照片，下面就是萬丈深淵唷!

下山的道路其實更刺激

更加險峻的路線

峭壁攀繩陡下

身為一個OUTDOOR YOUTUBER單手拍攝給大家看是必須的

看到旁邊的鳶嘴大哥了嗎 他可是不攀繩直接下稜線....太神了

很棒很刺激的路段

我回來看還是覺得大哥走的路線很威猛

鳶嘴山下山段一景

下山過程一個勇敢的女生，竟然敢跟隨大哥走山羊走的路線?!

我背太多器材還是乖乖抓繩子

下來後往上看

接下來就是漫步在霧氣縹緲的稍來山森林步道

滿地的楓紅是不是很漂亮

沿路上隨處可見巨大的神木

終於走到稍來山三角點

這裡有一個特別的瞭望台可以上去看看

阿禎覺得這裡可以玩槍戰XDD

稍來山步道走起來很舒服，土軟軟的，霧氣感覺充滿芬多精

下山的路上再來一個稍來山南峰

要下山了很開心

拍了一整天照片下山很開心

美女畢業生照片放映

鳶嘴山頭

三個坐在峭壁上的野孩子

電影般的畫面(詳見影片)

影片畫面分享

謝謝大家的收看!! 整體來說圓糖非常推薦鳶嘴山走完一定要去稍來山走走 整條路線有驚險有美景也有非常幽靜的神木森林 非常推薦大家平日來這裡玩耍喔!! 爬山最棒囉!!!

※當然不免俗還是要提醒大家!!仍然要評估自己的能力唷!! 就算是爬郊山也要帶齊裝備!!頭燈阿~手套阿~水阿~都不要忘記唷!! 然後無痕山林!垃圾記得帶下山!! 我們在下山的過程看到有人在地上拉屎就算了....連衛生紙都丟在地上!! 真的非常不可取!!!

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