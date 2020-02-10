一日縱走鳶嘴稍來山　在兩千公尺的峭壁上拍攝超美畢業照！

健行筆記 / 健行筆記圓糖混哪裡

這次圓糖要來挑戰台中著名的中級山--鳶嘴山帶著畢業生以及老弟一起在兩千公尺山頭上拍美美的畢業照 並且特別前往稍來山一探秘境 如果你有規劃要來鳶嘴山玩!!不妨點進我的影片!! 跟著我的步伐一起探索台灣的美吧!!

以下圖文內容 這一次我們三個特別挑了平日來挑戰台中的鳶嘴山

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運氣非常好出了大景用空拍紀錄峭壁攀爬的過程

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紀錄很多很棒的素材，讓我可以好好做這集戶外節目

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並且完成夥伴阿禎在山頂上的畢業照(雖然我已經是畢業多年的老人XD

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接下來就跟著我的腳步一起探索這條熱門的登山步道

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哈哈自己當主持人跟大家介紹(歡迎收看我的頻道唷)

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上山前記得旁邊有個公廁可以先上個廁所再上山唷

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登山口抵達

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熊我是沒看到，但是獼猴倒是好幾隻

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走幾步後就會到小小的指示牌這邊

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在一公里不到就會到了鳶嘴山的觀景台

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這裡大概在半山腰吧景色已經蠻漂亮了

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走著走著就來到了鳶嘴的重點

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開始攀爬

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整段景色非常漂亮

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垂直的梯子

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鳶嘴山側拍

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坐在稜線上的我們

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因為是平日完全沒有人，我們各種爽爽拍照

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這段大峭壁從空拍角度看起來也是非常壯觀

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整段都有好心人留下的繩索

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說爬就爬

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終於登頂，上面有美少女畢業生等著大家

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各位兩千公尺上拍畢業照是不是很熱血呢!

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這麼美的照片，下面就是萬丈深淵唷!

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下山的道路其實更刺激

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更加險峻的路線

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峭壁攀繩陡下

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身為一個OUTDOOR YOUTUBER單手拍攝給大家看是必須的

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看到旁邊的鳶嘴大哥了嗎 他可是不攀繩直接下稜線....太神了

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很棒很刺激的路段

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我回來看還是覺得大哥走的路線很威猛

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鳶嘴山下山段一景

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下山過程一個勇敢的女生，竟然敢跟隨大哥走山羊走的路線?!

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我背太多器材還是乖乖抓繩子

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下來後往上看

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接下來就是漫步在霧氣縹緲的稍來山森林步道

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滿地的楓紅是不是很漂亮

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沿路上隨處可見巨大的神木

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終於走到稍來山三角點

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這裡有一個特別的瞭望台可以上去看看

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阿禎覺得這裡可以玩槍戰XDD

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稍來山步道走起來很舒服，土軟軟的，霧氣感覺充滿芬多精

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下山的路上再來一個稍來山南峰

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要下山了很開心

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拍了一整天照片下山很開心

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美女畢業生照片放映

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鳶嘴山頭

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三個坐在峭壁上的野孩子

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電影般的畫面(詳見影片)

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影片畫面分享

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謝謝大家的收看!! 整體來說圓糖非常推薦鳶嘴山走完一定要去稍來山走走 整條路線有驚險有美景也有非常幽靜的神木森林 非常推薦大家平日來這裡玩耍喔!! 爬山最棒囉!!! 

※當然不免俗還是要提醒大家!!仍然要評估自己的能力唷!! 就算是爬郊山也要帶齊裝備!!頭燈阿~手套阿~水阿~都不要忘記唷!! 然後無痕山林!垃圾記得帶下山!! 我們在下山的過程看到有人在地上拉屎就算了....連衛生紙都丟在地上!! 真的非常不可取!!! 

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