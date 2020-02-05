能玩能拍還能吃！「波津加山」高CP值登山行程　台中和平區谷關七雄之一好陡峭

波津加陡上裸石區 分享 facebook

谷關七雄-第四雄「波津加」位於台中和平區，因山徑坡度陡峭，高低落差約1000公尺，被許多登山者以閩南語「坡真崎」形容之，故命名為「波津加」。步道昔日為台電保線所，林徑旁仍能見到倒臥的老舊木製電桿及固定用鋼索。

「捎來步道」登山口分為東出口(四季溫泉飯店)與西出口(郵局)，是到達波津加登山步道起點的必經之路，步道沿途路徑清楚，可俯瞰大甲溪畔與遠眺台灣百名山，陡上石瀑亂石是波津加的特色之一，山頂的瞭望台「青蛙石」更是拍照熱點，下山可順遊谷關溫泉，在來一支冰冰涼涼的五葉松冰棒，是一座有得玩、有得拍、有得吃的超高CP值登山行程。

總里程/總行程時間/移動時間：10.18公里/6小時01分/5小時25分

行程：0747捎來步道東出口→0809捎來步道-觀景亭→0813波津加山步道起點→0852里程樁1K→0909里程樁1.5K→0917大石壁→0932里程樁2K→0968里程樁2.5K→1002涼亭→1009里程樁3K→1027里程樁3.5K→1038波津加山三角點→(休息30min)→1149涼亭→1333捎來步道-觀景亭→1350捎來步道東出口

▲0747 捎來步道有兩處登山口，東出口(四季溫泉會館旁)與西出口(郵局旁)，東出口停車方便，我們選擇由東出口起登。

▲0750 捎來步道前段為人工空橋之字形，後段為石階步道，沿途陡上，一旁是去年開幕的飯店，日本星野集團「虹夕諾雅谷關」。

▲0804 隨著步道陡上，視野開闊，陽光漸露臉，可遙望谷關七雄之首【八仙山】。

▲0809 捎來步道高點885峰，樹林環繞觀景亭，許多遊客攜帶糧食到此地野餐、享受大自然。觀景亭旁有新天輪三角點NO.13及大甲36基石。

▲0813 波津加山步道起點就在觀景亭旁邊，告示牌清楚標示步道資訊及注意事項，來回7.2公里、6~7小時。每0.5公里會有里程樁標示。

▲0820 路徑清楚，起登約0.2公里為下坡路段，右側潺潺溪水聲是大甲溪河岸。

▲0824 開闊休息區，展望佳，可俯瞰大甲溪蜿蜒河流及遠眺馬崙山。

▲0830 路徑開始爬升，許多岔路立有告示牌，勿走捷徑。『捷徑是生態的殺手』禁止通行。

▲0833 經過0.5K里程樁後，有岩石供登山者休息喘口氣，蟲鳴鳥叫、微風暖陽，悠閒的休假日好不悠閒。

▲0852 步道沿途行走在樹蔭下，土石山徑陡上至1K里程樁。一旁的疊石以不科學角度的排列著，輕聲走過，深怕一個震動倒塌了。

▲0909 之字形陡上，滿地松針地毯，舒適好走。1.5K里程樁，步道沿途通訊良好，樁上皆標示著各家電信可通訊點。

▲0915 波津加昔日是台電保線道路，步道旁仍可見臥倒的老舊木製電桿和固定用鋼索。

▲0917 巨大石壁，上面覆蓋一層厚青苔，巨樹根纏繞，蕨類家族成群。

▲0930 陡上亂石堆，藍腹鷴在樹叢覓食，有的不怕人，有的一個華麗的轉身，閃過一坨鳥影，卻不見其身。

▲0932 2K里程樁，山徑兩側架設繩索，踏著大小不一的石頭陡上，微風徐徐、陽光灑落，完美的石瀑區。

▲0951 陡上高點，開闊藍天與老樹，一側可賞河岸、部落、綿延山線。

▲0956 2.5K里程樁，步道鋪滿松針落葉地毯，和緩好走。堆置一旁的松果，鱗片完美展開。

▲1002 休息涼亭，感覺是個紮營好地點。

▲1003 杜鵑與松樹緩稜，散步在幽美樹影間。松樹上明顯斜紋路是人類為採集松油留下的痕跡。

▲1009 路徑平緩好走，很快到達3K里程樁。

▲1022 過3K里程樁後，路徑轉為陡上，感冒的隊友嫌我龜步，鄙視我一眼，瀟灑的超越我，到底是開了什麼外掛，可以這麼快。

▲1025 龜步的我停下腳步望了望，拿出山頭APP，哇！那是夢寐以求的十翠之一【白姑大山】與三尖之首【中央尖山】🤩。

▲1027 3.5K里程樁，攀石而上。

▲1033 經過廢棄的老舊纜線木桿

▲1035 繼續攀石而上，安全措施足夠，走起來安心十足。

▲1038 波津加山三等三角點NO.6583，海拔1772M，續行可往大雪山森林遊樂區。周圍翠綠杜鵑林，心裡盤算著，花季還要再來一回🌸

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▲1040 退回青蛙石，納涼賞景用餐，休息30分鐘，1110原路回程。一心想著山下的溫泉與白冷冰棒。

▲1121 回望一側山景，橫跨山間的藍色大橋，是大雪山林道32K的雪山橋。

▲1144 沿途拍拍路邊植物，欣賞大自然之美。1350回到捎來登山口停車點，出發溫泉與冰棒旅程，有得泡又有得吃，波津加山真是一座CP值極高的一座中級山👍。

▲下山後，可到谷關遊客中心及谷關溫泉廣場，泡泡免費的溫泉，看看可愛的吉祥物。

▲溫泉廣場對面，進入捎來步道另一個西出口(郵局旁)。

▲來谷關當然不能錯過冰冰涼涼白冷冰棒，推薦五葉松口味，有森林的味道，happy ending~