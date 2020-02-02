登山炫酷體驗！苗栗不會噴發的「火炎山」 仿佛置身美國大峽谷

如果不把腳踏出去，我們就永遠不知道外面的世界有多麼的美，我想這就是我獨愛一個人登山的原因。2020.01.14 獨自一人爬上一個不噴發的火炎山，我知道很多人爬它是因為有網美景點大峽谷...但對我而言，它像是我第二個家啦！

一開始，地形地貌多半是赤土壤和大碎石的組合，ㄧ路顛簸難行，不時都要注意自己會不會拐到腳。

14:52 開始一路從登山口往上爬15:00 這是最一開始會遇到的看板，沿途都有警示跟告示牌，比以前還有更加的標示清楚，還記得去年我每週爬兩次，這次的火炎山又是新的路線和樣貌，真的太酷了！

屬於森林的不要帶走；屬於你的，當然要帶走。時常看到地面留下的垃圾、果皮，這些都是環境的小破壞，所以很習慣自己帶著塑膠袋，隨手撿起，落實無痕山林。

15:20 步道都有遮蔭是一條景觀和視野極佳的步道，沿路還看到美麗的景色，美景盡收眼底。

還記得以前沒這麼好的待遇，現在都有竹子做出的椅，想當初我還記得，之前我總是尋找一個和我投緣的石頭，拍一拍就坐上去休息哈哈哈😄

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15:25 妳能看到夕陽的微光，照射斜切在半個火炎山上，群樹包圍住山峰⛰️很幽靜也很壯麗。

一路往前走，我還知道自己走不到1/3，前方的路還很遠，但我一定要一直走下去，因為我知道，最後世界會因為你的堅持而聽到你的聲音。

Remember,if you never act,you will never know for sure.即使很累，我還是鼓起勇氣行動，果真下一秒永遠不會得知的結果，因為你堅持著獲得意外的機遇。

爬到一半看到這個，我一定要拍起來分享，有時我爬火炎山會看到，「持續在火炎山上鋪路、建路、改路線的巡山員們」，因為有他們在，我們在登山時更加安全，其實火炎山很常崩塌和落石嚴重。

疊上層層的石頭，後來發現是韓國人祈願許下心願的聲音，但台灣其實堆石創作卻成為一種藝術，透過撿拾、石藝創作、排列組合，賦予它新的生命，在戶外帶領美學教育，有一天我們都會懂得珍惜簡單和石頭的本質，也就是，不複雜而接受本質的狀態，去欣賞生命賦予一切的心態。

16:00 我堆疊的是同心圓，我目的不是祈願，而是想表達善待與親近大自然環境，最裡面是自己，用良心和愛，關懷身邊的人事物，推己及人，愛屋及烏，並且正視對環境的破壞，我們能做到的又是什麼！同心圓像是層層影響，可以因為妳的改變，而讓他人帶來正面影響。講到這裏離題了...還是繼續分享美景吧⋯⋯

16:20 這裏分兩個路線，兩條都走過，每段路，勢必都要爬的很累，所以放下心裏的抗拒，繼續和我努力的爬吧！

在山脈的面前，妳永遠都像一個小孩子，永遠都有走不完的山路、遇不完的驚喜，和特別的自己。放了一張自拍照，挺傷眼的，但那是我最真實的樣貌。

最美的風景是 「妳個人成長過程，有山陪伴妳一起面對和成熟」。

有懸崖掏空，請勿靠近，但台灣人最勇猛的執著，就是看到警告示也要去朝聖...！！！

夕陽餘暉灑落地面，木質的鋪建，質感超好

16:40 2.4景觀台，差不多爬了2/3，有種越爬越輕鬆的心情，可能會太陽下山。

芒草配夕陽，夕陽配美人。

美人就是我，我活得很美好。

風景迷人，美不勝收

人生走到一個階段，便是走下坡，不過我指的不是人生下坡，是下坡路段要小心地滑。

17:16-18:30 這邊是橋下停車場的那條路段，我從天亮走到最後全黑了，有點危險，一個人儘量不要走這裏哦。

沿途經過，都是小碎石，請注意晚間走路都要小心，下次我一定要帶頭燈上來。

這是最後在石頭上寫得詩詞來到這裏，妳能看見的除了是自己的成長以外，我們都是陌生的，來到陌生的環境，帶著心念，爬上這座山，一樣的風景、一樣的路程，卻因爲妳的心境不同，增添新的生命經歷。