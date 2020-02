登山炫酷體驗！苗栗不會噴發的「火炎山」 仿佛置身美國大峽谷

如果不把腳踏出去,我們就永遠不知道外面的世界有多麼的美,我想這就是我獨愛一個人登山的原因。2020.01.14 獨自一人爬上一個不噴發的火炎山,我知道很多人爬它是因為有網美景點大峽谷...但對我而言,它像是我第二個家啦!

一開始,地形地貌多半是赤土壤和大碎石的組合,ㄧ路顛簸難行,不時都要注意自己會不會拐到腳。

14:52 開始一路從登山口往上爬15:00 這是最一開始會遇到的看板,沿途都有警示跟告示牌,比以前還有更加的標示清楚,還記得去年我每週爬兩次,這次的火炎山又是新的路線和樣貌,真的太酷了!

屬於森林的不要帶走;屬於你的,當然要帶走。時常看到地面留下的垃圾、果皮,這些都是環境的小破壞,所以很習慣自己帶著塑膠袋,隨手撿起,落實無痕山林。

15:20 步道都有遮蔭是一條景觀和視野極佳的步道,沿路還看到美麗的景色,美景盡收眼底。

還記得以前沒這麼好的待遇,現在都有竹子做出的椅,想當初我還記得,之前我總是尋找一個和我投緣的石頭,拍一拍就坐上去休息哈哈哈😄

15:25 妳能看到夕陽的微光,照射斜切在半個火炎山上,群樹包圍住山峰⛰️很幽靜也很壯麗。

一路往前走,我還知道自己走不到1/3,前方的路還很遠,但我一定要一直走下去,因為我知道,最後世界會因為你的堅持而聽到你的聲音。

Remember,if you never act,you will never know for sure.即使很累,我還是鼓起勇氣行動,果真下一秒永遠不會得知的結果,因為你堅持著獲得意外的機遇。

爬到一半看到這個,我一定要拍起來分享,有時我爬火炎山會看到,「持續在火炎山上鋪路、建路、改路線的巡山員們」,因為有他們在,我們在登山時更加安全,其實火炎山很常崩塌和落石嚴重。

疊上層層的石頭,後來發現是韓國人祈願許下心願的聲音,但台灣其實堆石創作卻成為一種藝術,透過撿拾、石藝創作、排列組合,賦予它新的生命,在戶外帶領美學教育,有一天我們都會懂得珍惜簡單和石頭的本質,也就是,不複雜而接受本質的狀態,去欣賞生命賦予一切的心態。

16:00 我堆疊的是同心圓,我目的不是祈願,而是想表達善待與親近大自然環境,最裡面是自己,用良心和愛,關懷身邊的人事物,推己及人,愛屋及烏,並且正視對環境的破壞,我們能做到的又是什麼!同心圓像是層層影響,可以因為妳的改變,而讓他人帶來正面影響。講到這裏離題了...還是繼續分享美景吧⋯⋯

16:20 這裏分兩個路線,兩條都走過,每段路,勢必都要爬的很累,所以放下心裏的抗拒,繼續和我努力的爬吧!

在山脈的面前,妳永遠都像一個小孩子,永遠都有走不完的山路、遇不完的驚喜,和特別的自己。放了一張自拍照,挺傷眼的,但那是我最真實的樣貌。

最美的風景是 「妳個人成長過程,有山陪伴妳一起面對和成熟」。

有懸崖掏空,請勿靠近,但台灣人最勇猛的執著,就是看到警告示也要去朝聖...!!!

夕陽餘暉灑落地面,木質的鋪建,質感超好

16:40 2.4景觀台,差不多爬了2/3,有種越爬越輕鬆的心情,可能會太陽下山。

芒草配夕陽,夕陽配美人。

美人就是我,我活得很美好。

風景迷人,美不勝收

人生走到一個階段,便是走下坡,不過我指的不是人生下坡,是下坡路段要小心地滑。

17:16-18:30 這邊是橋下停車場的那條路段,我從天亮走到最後全黑了,有點危險,一個人儘量不要走這裏哦。

沿途經過,都是小碎石,請注意晚間走路都要小心,下次我一定要帶頭燈上來。

這是最後在石頭上寫得詩詞來到這裏,妳能看見的除了是自己的成長以外,我們都是陌生的,來到陌生的環境,帶著心念,爬上這座山,一樣的風景、一樣的路程,卻因爲妳的心境不同,增添新的生命經歷。