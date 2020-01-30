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嘉義阿里山「迷糊步道」　讓人沈醉不讓人迷糊！

2020-01-30 21:05健行筆記 健行筆記1817BOX

【嘉義。阿里山】迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋

迷糊步道原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」(底)諧音，命名為「迷糊步道」。步道裡有多處涼亭，雨季時節小坐片刻，聽溪水潺潺，十分舒爽；即非雨季，竹林步道裡亦充滿涼蔭，走來輕鬆暢快。北側出口在台18線66.5k處，景觀優美，並設有停車場及廁所；南側出口在阿里山戶政事務所旁，出口附近是「獸泉」，相傳為早期出泉水的地方，或者可前行至樂米吊橋後直行可通福山古道。久聞迷糊步道美名，來到嘉義樂野部落，順道前往走迷糊步道

我們由北側入口台18線66.5k處出發，這邊設有停車場和廁所，但是我們的車子不是停在此地，而是停在山芙蓉茶業，這次我們行走的路線為山芙蓉茶業午餐停車－台18線66.5K處步道入口出發－迷糊步道－百年茄苳巨木－樂米吊橋－山芙蓉茶業

迷糊步道北側入口

迷糊步道沿途竹林茂密，綠意盎然的步道風光讓人沉醉，且步道上建有許多小橋、涼亭，步行疲勞時稍坐片刻，還可傾聽潺潺流水與鳥語蟲鳴，悠閒舒適的氛圍引人入勝。

途中發現滿地楓葉

掉落在木橋上的楓葉好美啊～

因為楓葉讓我們看到木橋上的微小植物，大自然超美，處處都有意想不到的驚喜，

迷糊步道沿途有指標，走在竹林步道裡，耳邊傳來悅耳的鳥叫聲，

突然發現樹上綁著麥克風，原來是在收集森林的聲音，

潺潺溪流

陽光灑落竹林裡

滿地紅葉

猴歡喜

竹林裡的涼亭特別有fu，

不知名的菇

繼續往百年茄苳樹前進

超美的一段，比日本嵐山竹林更美更有意境，

通往百年茄苳巨木的岔路較為陡峭，

百年茄苳樹

回程往米樂吊橋方向

出口接阿里山鄉公所

經過茶園和露營區，回到山芙蓉茶業。迷糊步道位於嘉義縣阿里山鄉的樂野村，因連接米洋溪和湖底溪，鄒族村民取「米」、「湖」二字之諧音為步道命名，好記又饒富趣味。沿途竹林夾道、流水潺潺、小橋平台、涼亭處處，每一座皆以傳統工法興築，充滿了鄒族的原味。步道上僅有一段通往百年茄苳巨木的岔路較為陡峭，其餘都是坡度平緩的石階或枕木棧道，不但適合賞螢和賞鳥，夏日漫步其中、尤其暢快愜意，全程指標清楚，即使初次前來也不致於讓人迷糊。

阿里山鄉迷糊步道地址： 嘉義縣阿里山鄉台18線66.5k處  

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步道阿里山吊橋

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