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登山客必去！台灣特殊登山步道景觀「萬里長城」 在台中大坑4號步道挑戰"垂直陡坡"　

2020-01-28 07:55健行筆記 健行筆記1817BOX

大坑風景區內共有12條步道，其中1～5號及5-1號共6條步道與頭嵙山相接，整條山稜及支稜皆用相思圓木舖設木棧道並架設扶手，綿延而成著名的「萬里長城」，是全台罕見的特殊步道景觀。而其中最具挑戰的大坑4號步道，坡度落差頗大，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，被稱為「軟腳坡」，踩著圓木步道登上稜線，不僅考驗著登山客的體力、平衡感、還有協調性，4號步道終點即抵達頭嵙山三角點

將車子停在中正露營區後步行前往長青橋，長青橋是通往大坑４號步道的吊橋，

途中經過涼亭和廁所，也有人將車子停放在此地路邊，

長青橋

最常見的哺乳類有台灣獼猴及赤腹松鼠，台灣獼猴多在清晨或黃昏出沒，常在樹叢間或步道上活動，

順著階梯而上

地處海拔470至850公尺之間的大坑4號步道，由於坡度落差極大，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，考驗遊客的體力及耐力，被稱為「軟腳坡」。

用相思圓木舖設的木棧道為全台罕見的特殊步道景觀，有如平衡感及膽量的訓練場，步道蜿蜒於稜線上有如「萬里長城」，放眼望去視野極佳風光明媚。

有著台中萬里長城封號的大坑四號步道，號稱大坑步道中難度最高且最有挑戰性的步道，沿途的登山階梯坡度甚陡，令人感到驚險萬分，四號步道視野相當遼闊，可望頭嵙山綿延的山巒，

途中可看到大坑風景區及北屯的城市樣貌

走著走著，不知流了多少汗水，毛巾一路上都是濕的，

大坑４號都是木棧道，只能小心慢行，沿途欣賞漂亮風景，

偶有蜻蜓飛來做伴，

大坑4號步道終點即抵達頭嵙山三角點，山頂極佳的視野，可俯瞰台中市區、太平區、新社區、東勢區一帶秀麗風光。

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終於抵達頭嵙山，這裡有涼亭，許多山友在此休息泡茶聊天，

頭嵙山，是一座台灣小百岳，位於台中市北屯區與新社區交界處，隸屬加里山山脈之豐原丘陵，屬於大坑風景區之內，可由大坑一號、二號、三號、四號、五號、五之一號步道攀登，海拔高度859公尺，為原台中市的最高峰。

大坑４號登頂到頭嵙山後，我們不是從原路折返，而是走大坑五號步道接三號步道，

因為地勢陡峭，天然林廣泛分佈，昂然聳立的大樹更是獨特的自然景觀，受到特殊地理環境等因素的保護，分布密集及物種豐富，除了有上百棵相思樹大樹外，台灣五葉松、杜英、無患子、台灣櫸、木荷、香楠、台灣黃杞等，胸徑達50公分以上大樹亦有30餘株，其中以5號步道台灣五葉松巨木胸徑最大。其它裸子植物、落葉植物、季節性植物不計其數。

五號接三號步道

由三號步道下切３－１，此為垂直陡下，需特別小心，

３－１接到河床

看到路旁綁著彩色旗，好奇的先行拍攝下來，回來ｇｏｏｇｌｅ後發現這些是風馬旗，

沿著河床往中正營區方向前進

來到產業道路

回到長青橋路口處旁

大坑4號步道海拔介於470至850公尺之間，視野極佳，可遠眺台中市，沿山稜線曲折而上的步道，挑戰登山者的體力與膽識，全程總長度約1810公尺，全程攀登約2個小時，其中一段垂直陡坡長約300公尺，由於坡度落差極大而被稱為軟腳坡，適合體力較為充沛者攀登。登山口：自大坑圓環右轉橫坑巷，至連坑巷右轉到中正露營區再經停車場至長青橋即為登山口。

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