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翠綠山巒遇見湛藍天空－宜蘭聖母山莊、三角崙山登頂

2020-01-25 21:57健行筆記 健行筆記Derick Hsieh

雖然海拔僅有1000公尺左右，但宜蘭礁溪聖母山莊附近山巒，因為海風吹拂影響植被，因此有著翠綠色的外貌。在被日籍攝影師封了「抹茶山」的稱號後，聖母山莊成為爆紅景點，假日人潮不斷。每當接近中午，這裡就容易起霧變天，因此想欣賞湛藍天空相伴的美麗山景，可得注意天氣預報，挑個無雲的大晴天趁早上山。路線：自五峰旗停車場走一段路，再步行產業道路至通天橋上聖母山莊，產業道路到山頂單程5.6公里，若要攀上山莊後的三角崙山撿兩顆三角點，來回共約17公里、含休息8小時。必備：能有效防滑的登山鞋或雨鞋、登山杖、攀爬三角崙山用的手套，足夠水分與乾糧，山頂風勢強勁溫差大，夏季以外時間建議準備輕便禦寒衣物。

▼ 平日六點多從台北出發，避開上班車潮，七點半抵達五峰旗停車場，這裡車位多方便停車，要走一段路才能到往聖母山莊產業道路。

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▼ 從停車場可走馬路或沿溪畔前進，欣賞得子口溪景色。

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▼ 正式開始4公里產業道路，中途可以看到五峰旗瀑布。

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▼ 約一公里處抵達「聖母朝聖地」，遠方可見蘭陽平原和映照陽光的太平洋。

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▼ 平日的產業道路風景優美、寧靜，適合在此靜下心來與自己對話。

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▼ 抵達聖母山莊登山步道入口「通天橋」，此處有涼亭與廁所供登山客使用，還有沁涼的山泉水可洗臉，請注意維持環境清潔。

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▼ 休息片刻往山上前進，沿途階梯多須注意防滑。

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▼ 越往山頂景色越開闊，觀景平台就在不遠處，還能從高處欣賞蘭陽平原。

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▼ 用汗水換取壯闊美景，完成1.6公里階梯路程，往觀景台前進。

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▼ 休息片刻，往山莊後的小百岳－三角崙山前進，這段路需要拉繩攀爬，因此必備麻布手套以免手滑及摩擦受傷。

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▼ 攀爬兩段接近垂直的山壁，須注意安全，先抵達三角崙山東南峰，可遠眺龜山島，剛才造訪的聖母山莊觀景台，已經變得非常渺小。

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▼ 續往三角崙山前進，沿途較為泥濘，如果不喜歡把長褲及登山鞋弄得太髒，建議穿雨鞋攀爬。穿登山鞋的訪客，回程在產業道路約兩公里，有山泉水溢流之處，可注意有善心人士放置刷子，可以把用山泉水把鞋底刷乾淨，以免回程踩髒車輛。

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▼ 在三角崙山三角點，欣賞龜山島與蘭陽平原美景。

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▼ 回程再次經過聖母朝聖地，坐在長椅上休息，有別於早上太陽剛升起，中午過後的景色又不相同。休息過後返回停車場，結束這趟心靈旅程。

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登山龜山島美景

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