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武漢肺炎陸確診達309例9省市淪陷 武漢市進行「進出管控」

玉山西峰前峰一日遊 總里程30k 腰繞路線美景無敵！

2020-01-21 20:55健行筆記 健行筆記Bear 台灣熊蓓兒

冬天爬山真的很辛苦！背了一堆衣服不說，凌晨起登還是變冰棒，離開睡袋那瞬間真是天人交戰。所以冬天最適合的就是單攻啦！加上蓓兒抽了半年都沒抽到排雲，這次就索性安排西峰＋前鋒的單攻，不用等抽籤也不用變冰棒 冬天爬百岳的好選擇！D0: 今年冬天真的很適合爬山，不管去哪裡都是濃到化不開的雲海。前往東埔山莊的路上，看到夫妻樹就停下來拍個照。

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東埔每天下午五點半~早上五點會封路，為了安全，這次我們下山後還是回東埔睡了一晚，凌晨三點繞阿里山殺回台北，大概多一個小時的山路車程。仍舊在早上8點成功滑進公司，無縫接軌。

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單攻很累，前後一定要睡飽飽。東埔山莊是大家爬玉山的的好朋友，晚餐豐盛，老闆熱情。但大家共同抱怨的就是洗澡的熱水不夠熱，晚上好冷，只能洗戰鬥澡(太傻太天真的蓓兒竟然還帶了吹風機，如果用這種水溫洗頭髮應該會感冒吧!!!不過 超推薦他們的晚餐 每人只要$200。訂房時要記得先訂餐唷！

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D1: 3am 東埔出發蓓兒的玉山主是10年前去的。所以想當年還是個小嫩妹，體力多到用不完，印象中一直停留在排雲前面都是平的，沿路蹦蹦跳跳就到排雲了! 結果10年後再去，發現排雲之前仍舊是平的，但是平路走完10k(加上東埔到塔塔加)，還是會累的!（排雲之前的路況照片其實都是回程 因為去程全部摸黑）

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7am 終於到了排雲 現在的排雲山莊非常厲害 不但有拖鞋 還是王品提供的唷!!

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然後裡面有很多國家公園的介紹及地圖，看起來西峰離前峰好近啊！為什麼我要尻回排雲以後再走到西峰呢？開個捷徑給我可以嗎？

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在排雲等山友一小時 差點變冰棒！8am出發去西峰。原本以為西峰也是平平的，大家都說散步行程，軌跡上看起來也大多延著等高線，結果輕敵了。一開始還是有一些爬上爬下的小攀爬

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雖然是平緩的2.1k 但之前已經有8k的排雲 所以一次走到西峰也是會腿痠。但腰繞路線的景就是無敵啊！

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9:30am: 西峰登頂 已腳軟

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所以蓓兒放棄沒去山神廟，沒想到看到隊友的照片還滿漂亮的

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山神廟前面有一個很好拍照的點，大家拍網美照要注意安全唷!

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1:20pm, 回到了前鋒登山口。距離登山口的2.7k處 就是前峰的登山口了！雖然只有0.8km, 但一連串的陡上+亂石區 真的會耗掉很多體力

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前鋒又累又曬，原本以為短短的不用帶包包，結果差點變人乾，幸好沿路有好心山友餵食，不然實在想放棄了！

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亂石區很容易迷路 雖然都有指標 但一不注意還是會迷路，蓓兒一度鑽進了樹叢裡

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2:30pm, 不知道看了幾次的手機GPX, 一直安慰自己快到了。一小時10分鐘 終於登頂!! 周邊很多雜草，要用跳的才有展望！

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回程看到望美打卡點 精神又跑出來了

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建議大家不管規劃什麼路線，最好都是回程再撿小辣椒前峰，以免先耗盡體力，後面幾個峰全部GG。回程巧遇一棵楓葉（去程他也在 只是還是半夜沒打招乎啊）

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樹的內心抱怨：為什麼沒有玉山名樹呢？

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4:30pm趕回登山口坐接駁車．最後一班5點 逾時不候唷!!

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回家看到總里程30k 應該不是真的吧？雖然爬的過程抱怨不斷 但回到山莊中 臉上只有滿足的笑容

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FB請搜尋 #台灣熊蓓兒

登山玉山國家公園

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