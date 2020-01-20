輕鬆的溪谷步道！ 感受宜蘭礁溪「林美石磐步道」的旺盛及豐沛

溪鳥與水聲，輕鬆的溪谷步道 !宜蘭．礁溪林美，美字採取林「尾」的台語發音，礁溪最後被開墾的山林部落之意，地名乘載著歷史、文化及當時的期待，很有趣--新年第一爬獻給觀望很久的石磐步道，查資料時，網上最多的是那座像龍往上筵攀的木橋照片，深怕是假景點或單一無趣的步道實地走訪才知道網路上完全不照騙，甚至說得太少，石磐步道地形豐富、林木蓊鬱，整條步道都能清楚感受到它的旺盛及豐沛 分享 facebook (有名的那個角度／上圖） (隨便拍也漂亮的溪流／上圖）走不到三分之一，沿途溪水湍湍，左右相伴豐富植種，棲在岩壁上的蕨類，蓬勃生長下過雨後水量豐沛的子口溪，算不上滿水位，倒也不枯竭，想著它們從雪山山脈、從烘爐地一路淌流無數土壤，把自己貢獻給每個過客，再重回溪流，生生不息的循環 (瀑布／上圖） （伏流的水／上圖）若不是親身走過，有點難以想像這樣的溪谷美景在如此親民的步道就能飽覽 （親愛的我的摯友／上圖） （水流／上圖） （水流2號／上圖）--後記去年底開始忙碌，過著幾乎沒有休假的生活，努力見縫插針，擰出一點時間就排山走海，希望今年也能走過好多地方，拍些業餘照、寫點什麼跟大家交流-特別喜歡望著水流，能看上整日，這張是為了排版好看沒放入文內，卻捨不得丟的照片，便委屈它擠在後記吧 --打完收工謝謝大家點開看王小姐不算精彩但很真誠的健行心得喜歡的話請幫我拍拍手，我們下座山見啦~-