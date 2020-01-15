走在「劍龍稜」背上！ 一座需要手腳並用、富有攀爬樂趣的郊山

這是第二次來走劍龍稜了，去年七月曾經走過一次，結果天氣太熱才到劍龍稜入口水就喝掉一半，最後只好從381峰下切點撤退，看天氣預報1/2這天會放晴，立馬決定再衝一次。本次路線：南雅社區→半屏溪→劍龍稜第2段、3段→鋸齒稜B、C段→半屏山岔路口→無耳茶壺山裝備：水3公升、飯糰兩顆(早午各一顆XD)、一大包行動糧(一堆巧克力、鹽糖)、登山杖、手套、頭燈、保暖中層等備用衣物、相機....7:40從南雅社區後方的小徑上七稜，接下來到半屏溪前的路都是走在樹林裡，夏天的話會很悶熱，然後連續數日北部都是雨天所以此次路徑相當泥濘。 早上天氣多雲，可以看到鋸齒稜的峭壁跟下方的半屏溪，接下來就要下切到溪底。 溪水由於連日下雨水位稍高，大概小腿肚至膝蓋左右，找石塊當踩點通過或是脫鞋涉水，要小心青苔。 往半屏溪的上游看過去，水量滿大的! 過河以後抓繩子陡上峭壁，沿路都有路條可以辨認方向加上地圖導航，不至於迷路。陡上完以後就到劍龍稜的登山口了 分享 facebook 09:18抵達劍龍稜第2段的入口(第1段為芒草路段，這次不走)，這裡開始算是劍龍稜的精華路段，是目前的熱門路線，中途有多個路段都要手腳並用，兩邊都是陡峭的峭壁，有懼高症的人開始會顯現出來XD，一堆人會在這邊停下來拍照打卡，不過今天一個人都沒有。 爬了一段以後回頭可以看到廢棄的台金公司建築物跟大海，以前從台金進來登劍龍稜的路線已被禁止，後來坐車回去南雅社區停車場途中經過台金入口處發現附近停了數輛汽車，不曉得是偷跑進來爬山的山友還是怎樣。 沿途的路大概就是長這樣，這時靠近海的一側天空完全放晴，視野非常好！ 遠遠的可以看到今天的目的地：無耳茶壺山，照片中山腰間隱約有一條路徑，可以從381峰附近的下切點接過去(拉繩陡下)，算是登劍龍稜的一條撤退道路，水帶不夠(我第一次來爬就是..)或是有狀況的話可以從這邊撤出去，另一條撤退路在555峰可以接俯瞰稜，沒走過不知道路況怎麼樣，有機會再來走走。 回頭看整個劍龍稜的路徑，很像恐龍背。 遠眺半屏溪 劍龍稜跟鋸齒稜在381峰這邊會合，現在比較少人會去走鋸齒稜A段(也就是半屏溪峭壁到381峰這段的鋸齒稜)，看起來比劍龍稜還陡峭，381峰後又是一連串的岩壁要爬，不過踩點還算清楚，部分有繩索可以拉，不會太難走。 照片上方圓圓的山頭就是555峰 再回頭看一下走上來的路 11:01抵達555峰，在這邊大休，吃一下午餐，然後遇到今天第一位山友：一個獨攀的老外，從半屏山走過來，要往俯瞰稜的方向去。 繼續爬，555峰後為鋸齒稜C段，往右可以看到越來越大顆的茶壺XD 還有下方的伏牛礦體 鋸齒稜C段大概就是岩壁參雜芒草路段，要注意的是芒草路段因為路徑被遮蔽曬不太到陽光，下雨過後會非常濕滑泥濘，走起來不大舒服，最好還是穿登山鞋來爬比較不會濕進去鞋子裡。 接近半屏山叉路口的一段岩壁，岩壁上架了不少繩子，找好採點、抓好繩子就可以安全通過。 最後一段岩壁，這邊遇到一堆老外登山客在拍照，老外也很愛來九份金瓜石爬山。 這時天氣完全放晴，可以看到金瓜石、基隆山跟遠方的深澳，山海景一次飽覽真的很爽，然後遇到一對老外要往劍龍稜的方向走去，祝他們好運。 12:26抵達半屏山叉路口，整路一直停下來拍照耽誤不少時間，往照片左方可以續走半屏山出草山戰備道，這次路線須往下拉繩，接無耳茶壺山。拉繩下岩壁後，接下來就是比較多遊客走的路線，比較沒有危險地形可以鬆一口氣，然後心裡有種：「啊?結束了喔?!」的感覺，其實劍龍稜並沒有那麼難爬，聽說不久之前有來登山的人(似乎還是第一次爬山?)卡在劍龍稜，最後靠其他山友的幫忙及call消防隊來救；又或是有人輕裝來爬結果被嚇到的。只能說爬山前無論是郊山還是百岳，都應該先做好事前準備，儘可能降低山難發生機率。至少該查一下路線軌跡圖跟備妥裝備吧(例如手套、頭燈)，劍龍稜是有點難度的郊山，如果爬到一半因為懼高症進退兩難，或是中途水喝光了(晴天至少帶3公升的水，出大太陽就知道有多曬了..)，都是非常危險的，卡在半路上不僅危險，也會影響到其他山友。 話說完了，繼續走吧~接下來到茶壺頭都是一連串的下坡路段 回首來時路，山高無坦途XD 沿途的芒草路徑 好大的茶壺 茶壺這邊有分兩條路，一個從頂部過，一個要鑽進去茶壺裡面，茶壺裡面有豎井通道，多年前聽說有遊客失足摔落，所以現在都封起來，走裡面的話算是滿安全的，從頂部通過的話則要小心抓繩通過。 從茶壺上往望向金瓜石，下午的陽光將金瓜石襯托的很美。 整個行程到這裡可以說是完成95%，接下來就是沿著步道往下走。 邊走邊欣賞美景 最後抵達勸濟堂廣場，時間14:16，從南雅社區開始爬，到現在已經超過6小時! 坐車回到南雅社區停車場準備開車回家，欣賞一下遠方的南雅奇岩。 早上從南雅南新宮這邊出發時還有點陰天，到現在已經完全放晴，感謝老天這次賞了個好天氣，順利登完劍龍稜，我個人覺得劍龍稜是條滿有趣的路線，有點難度，沿途必須膽大心細、手腳並用，最重要的是還可以看山看海，走完只有一個爽字，也可以負重來鍛鍊一下，不過下雨天不建議來就是了。附近還有許多路線可以走，像是俯瞰稜、煙囪稜、大小鬼小霸尖等，有機會再來嘗試吧! 分享 facebook