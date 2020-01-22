不用到復活島 台灣三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息

曾文水庫的大埔鄉是湖畔邊的純樸鄉村大埔河濱公園規劃著不錯的露營區 重點是都是免費的喔晨間可以看著雲霧繚繞的湖泊 夜裡卻是可以賞星觀月的好景點這裡的砂鍋魚頭一條街 也是讓人大快朵頤的好地方

站在湖面上 晨間的我張開雙手 棉花雲已佈滿整個天空遠望突起的山頭應該就是山腳南山 走就對了 這裡水庫約海拔500公尺

摩艾巨石太師椅 是三腳南山最大的景點 因為921地震的關係 已不復在卻造就了像復活島上的摩艾石像 站在高點遠望曾文水庫的湛藍

觀景樓屹立在湖畔旁這裡有很大幅度的平台草原 還真是個好露營的地方但因為缺了水源與排水可能汙染水源的關係 在這裡的都是露營車下次我會在這裡悠哉的搭營在湖畔旁 打開帳簾就可以與湖水平行交會著!

露營區有草坪區 。汽車營區，跟棧板營區 腹地真的非常寬廣沒有管理員 營位先到先搭 營區附有營地取水台 硬體設備 廁所進入園區右側 中間有個投幣式的熱水盥洗室 投一次10元10分鐘對當兵過的人的我們來說夠了對於女孩子可能要有人在外面拼命投幣!

枕木平台很寬廣 若是四-六人帳擠一下可以一個區域搭兩帳沒問題 露營坪台跟平台之間的設計多於的空地可以搭炊事帳 還是要提醒一下 發揮公德心 垃圾處理好 夜裡不要喧嘩過度今晚就在這裡露營 對了! 這裡的砂鍋魚頭餐廳都是早上10點營業到晚上7點喔! 因為我們道訪的時候已經晚上八點 店家都已打烊好在離營區約200公尺就有一家7-11 24小時 否則晚上要買東西就慘了!出發 爬三腳南山~~

台三線一直是重機奔馳的地方 路況蜿蜒 所以提醒大家一路上幾乎都是雙黃線 忍住開慢車的脾氣不要隨便超車 很危險喔!要登頂三腳南山請先訂位跳跳生態農場 嘉義縣大埔鄉1號台三線347k前左轉進跳跳農場喔

看到這個大石頭上刻著跳跳農場的Y字路 取左邊直接轉入農場 放心不是農場私有農地喔!

過了農場露營區左邊有個攀岩山訓場 直接過住宅就 馬上看右邊 巷弄會隱約看到一個三腳南山的小指標旁邊左側就是一個停車場 可以將車子 停在這裡 但還可以取右邊順著產業道路而上 但很多人看到這條可以往上的產業道路芒草已經慢慢遮掩著路徑 都不太敢往上開 其實往上走路好開~約莫150公尺有另個工寮停車場!

鐵皮工寮 我仔細端看 以前應該是農場的烤肉區 這裡往下看正好可以看到曾文水庫的美景請大家開車到這裡一樣是私有土地 農家給方便 車子 停在外面不要停在建築裡面 排好排滿 有看到我的車子嗎?我還寫張紙條若有打擾敬請見諒!

上方左邊就是三腳南山 右邊是三腳南山北風 很近吧! 你走看看。工寮前有個路徑進去 是個停機坪 我看過去應該是 那裡也可以停車至少20台沒問題 所以大家發揮公德心跟態度 做個優質的登山客。

工寮在右邊順著路徑往前 會看到一個很大的蓄水池 這裡要注意囉! 海約450M水池正前方這顆大樹就是登山路口 小小的牌子 還有個標示的路徑牌子但已經模糊不清 看不出路徑的圖示水池直走是間廟宇 這裡處處都是狗的叫聲 尤其前面廟宇的叫的更嚴重，但可以知道的是等我們上了上面產業道路有看到路徑可以從廟宇上來(但不取 怕被狗咬)

重點:看到水池往左走順著布條而上 順著產業道路而上 會經過一處梅園。

再來是孟宗竹林 。地上的路徑都是柏油鋪的，順著路徑之字路行走到底路況有時候傾斜 應該是之前921地震後的破損!小心崩塌喔?這條步道會在銜接到一個產業道路叉路口 取左上 記得回程要注意叉路口有掛布條 旁邊電線桿上有個白鐵電箱下山要取右喔不要一直順著路走 走到哪裡我就不知道囉!

慢慢的腰繞就可以看到遠方的曾文水庫 隨著上升的越高 水庫面積就越顯現出他的輪廓這時候寂靜的山林 卻是吵雜的重機呼嘯而過的聲音此起彼落 又聽到輕航機在附近上空不斷盤旋 附近還有輕航機起落場嗎說真的 美麗的山景被這樣狂傲的聲音吵的也點想罵人~你的爽快造就危害附近居民跟旅人的安全

產業道路走到底 就開始讓北竹林跟芒草給遮避攔阻 左上開始要60度的拉繩了!今天目前只有三組人馬 第一組是一人單攻 再來就是我們迎頭趕上另外一對夫妻看似冷門的山 但由路徑看來挑戰這座小百岳的人很多喔 穿梭出很明顯的深度

這條路好在沒下雨 否則可能會濕滑泥濘 好在前輩在每個落差點都有拉好確保繩 但有的落差女孩子的踏點卻不是這麼的好踩踏上升

我把三腳南山分四段的路程分三段1.停車場順著產業道路到這石塊平台為第一段2.從石塊平台到太師椅(摩艾巨石我的稱呼) 為第二段3.太師已陡上70度角上三腳南山為最後一段!

再來就是一路穿梭落差拉繩陡上的路徑

到了一個傾斜點可以全覽曾文水庫了

遠方藍色瑰寶 卻與我們相呼應著 我們的狼狽又抓 又拉 又蹬 往上爬!雖然是冷冷的秋天 今天的天氣卻一點風都沒有 太陽當空照 熱斃了!但稍一休息冷度又來了。

樹根的糾結盤據 一不小心很容易跌一跤

看到一個龐然大物擋在眼前 大師椅的巨石已出現在這天際之巔

原有的是背有靠山前面有著可以坐著的椅子 如今因為地震過後 椅座傾斜繃開 這裡已經看不見過往的太師椅形狀

這是舊圖 後面像是屏風般的坐陣 前面有座石椅 望著遠方的湖泊曾文水庫 三腳南山的太師椅因而得名(圖擷取網路)

小心翼翼的往山貼近 哇 好美的藍寶石水庫映入眼簾 (危險喔!)說三遍

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摩 艾 石 像如今換個角度我拍攝 感覺像是復活島上的摩艾石 臉龐活生生的呈現於眼前又像是張開口托著我們山旅的登山客 讓我們好好駐足在這瑰寶上方 摩艾伴著我

張開雙手 我感覺來到不一樣的國度國界 遠方卻是阿里山山脈大凍山的深影

最後一段陡升 還是那一句話 拉阿 爬阿 抓阿 落差也越來越大

終於到達三腳南山的頂點 無展望 從這裡可以順走竹仔尖山 所以要原路回程的要注意下切點喔可不要走錯方向 因為進出口兩個方向很類似!小心 別走不完 除非有接駁!

三腳南山，又名三角南山海拔1,187公尺，為台灣小百岳NO65 二等三角點1087號

該山峰地處曾文溪支流大埔溪與後堀溪的分水嶺上 省政府曾文水庫水源保號22護界石

無展望的地方 走起來說真的還是會有小挑戰性 拍個照留戀

這1186 真的還是讓我狠狠拐了好幾次 不過還蠻有趣的 回程下山更要小心了!

我們又回到大埔鄉砂鍋魚頭一條街已經開始人滿為患 昨晚這裡清靜的不得了 今日這裡熱鬧的不可￼曾文水庫的大埔鄉是湖畔邊的純樸鄉村大埔河濱公園規劃著不錯的露營區 重點是都是免費的喔晨間可以看著雲霧繚繞的湖泊 夜裡卻是可以賞星觀月的好景點這裡的砂鍋魚頭一條街 也是讓人大快朵頤的好地方￼站在湖面上 晨間的我張開雙手 棉花雲已佈滿整個天空遠望突起的山頭應該就是山腳南山 走就對了

這裡水庫約海拔500公尺￼摩艾巨石太師椅 是三腳南山最大的景點 因為921地震的關係 已不復在卻造就了像復活島上的摩艾石像 站在高點遠望曾文水庫的湛藍￼觀景樓屹立在湖畔旁這裡有很大幅度的平台草原 還真是個好露營的地方但因為缺了水源與排水可能汙染水源的關係 在這裡的都是露營車下次我會在這裡悠哉的搭營在湖畔旁 打開帳簾就可以與湖水平行交會著!￼露營區有草坪區 。

汽車營區，跟棧板營區 腹地真的非常寬廣沒有管理員 營位先到先搭 營區附有營地取水台 硬體設備 廁所進入園區右側 中間有個投幣式的熱水盥洗室 投一次10元10分鐘對當兵過的人的我們來說夠了對於女孩子可能要有人在外面拼命投幣!￼枕木平台很寬廣 若是四-六人帳擠一下可以一個區域搭兩帳沒問題 露營坪台跟平台之間的設計多於的空地可以搭炊事帳 還是要提醒一下 發揮公德心 垃圾處理好 夜裡不要喧嘩過度今晚就在這裡露營

對了! 這裡的砂鍋魚頭餐廳都是早上10點營業到晚上7點喔! 因為我們道訪的時候已經晚上八點 店家都已打烊好在離營區約200公尺就有一家7-11 24小時 否則晚上要買東西就慘了!出發 爬三腳南山~~￼台三線一直是重機奔馳的地方 路況蜿蜒 所以提醒大家一路上幾乎都是雙黃線 忍住開慢車的脾氣不要隨便超車 很危險喔!

要登頂三腳南山請先訂位跳跳生態農場 嘉義縣大埔鄉1號台三線347k前左轉進跳跳農場喔 看到這個大石頭上刻著跳跳農場的Y字路 取左邊直接轉入農場 放心不是農場私有農地喔!￼過了農場露營區左邊有個攀岩山訓場 直接過住宅就 馬上看右邊 巷弄會隱約看到一個三腳南山的小指標旁邊左側就是一個停車場 可以將車子 停在這裡 但還可以取右邊順著產業道路而上 但很多人看到這條可以往上的產業道路芒草已經慢慢遮掩著路徑 都不太敢往上開 其實往上走路好開~約莫150公尺有另個工寮停車場!￼鐵皮工寮

我仔細端看 以前應該是農場的烤肉區 這裡往下看正好可以看到曾文水庫的美景請大家開車到這裡一樣是私有土地 農家給方便 車子 停在外面不要停在建築裡面 排好排滿 有看到我的車子嗎?我還寫張紙條若有打擾敬請見諒!￼

上方左邊就是三腳南山 右邊是三腳南山北風 很近吧! 你走看看。工寮前有個路徑進去 是個停機坪 我看過去應該是 那裡也可以停車至少20台沒問題 所以大家發揮公德心跟態度 做個優質的登山客。￼工寮在右邊順著路徑往前 會看到一個很大的蓄水池 這裡要注意囉! 海約450M水池正前方這顆大樹就是登山路口 小小的牌子 還有個標示的路徑牌子但已經模糊不清 看不出路徑的圖示水池直走是間廟宇 這裡處處都是狗的叫聲 尤其前面廟宇的叫的更嚴重，但可以知道的是等我們上了上面產業道路有看到路徑可以從廟宇上來(但不取 怕被狗咬)￼重點:看到水池往左走順著布條而上

順著產業道路而上 會經過一處梅園。￼再來是孟宗竹林 。地上的路徑都是柏油鋪的，順著路徑之字路行走到底路況有時候傾斜 應該是之前921地震後的破損!小心崩塌喔?這條步道會在銜接到一個產業道路叉路口 取左上 記得回程要注意叉路口有掛布條 旁邊電線桿上有個白鐵電箱下山要取右喔不要一直順著路走 走到哪裡我就不知道囉! ￼

慢慢的腰繞就可以看到遠方的曾文水庫 隨著上升的越高 水庫面積就越顯現出他的輪廓這時候寂靜的山林 卻是吵雜的重機呼嘯而過的聲音此起彼落 又聽到輕航機在附近上空不斷盤旋 附近還有輕航機起落場嗎說真的 美麗的山景被這樣狂傲的聲音吵的也點想罵人~你的爽快造就危害附近居民跟旅人的安全￼產業道路走到底 就開始讓北竹林跟芒草給遮避攔阻 左上開始要60度的拉繩了!

今天目前只有三組人馬 第一組是一人單攻 再來就是我們迎頭趕上另外一對夫妻看似冷門的山 但由路徑看來挑戰這座小百岳的人很多喔 穿梭出很明顯的深度￼這條路好在沒下雨 否則可能會濕滑泥濘 好在前輩在每個落差點都有拉好確保繩 但有的落差女孩子的踏點卻不是這麼的好踩踏上升￼

我把三腳南山分四段的路程分三段1.停車場順著產業道路到這石塊平台為第一段2.從石塊平台到太師椅(摩艾巨石我的稱呼) 為第二段3.太師已陡上70度角上三腳南山為最後一段!￼再來就是一路穿梭落差拉繩陡上的路徑￼到了一個傾斜點可以全覽曾文水庫了￼遠方藍色瑰寶 卻與我們相呼應著 我們的狼狽又抓 又拉 又蹬 往上爬!

雖然是冷冷的秋天 今天的天氣卻一點風都沒有 太陽當空照 熱斃了!但稍一休息冷度又來了。￼樹根的糾結盤據 一不小心很容易跌一跤 ￼看到一個龐然大物擋在眼前 大師椅的巨石已出現在這天際之巔￼原有的是背有靠山前面有著可以坐著的椅子 如今因為地震過後 椅座傾斜繃開 這裡已經看不見過往的太師椅形狀￼這是舊圖 後面像是屏風般的坐陣 前面有座石椅 望著遠方的湖泊曾文水庫 三腳南山的太師椅因而得名(圖擷取網路)￼小心翼翼的往山貼近 哇 好美的藍寶石水庫映入眼簾 (危險喔!)說三遍￼

摩 艾 石 像如今換個角度我拍攝 感覺像是復活島上的摩艾石 臉龐活生生的呈現於眼前又像是張開口托著我們山旅的登山客 讓我們好好駐足在這瑰寶上方 摩艾伴著我￼張開雙手 我感覺來到不一樣的國度國界 遠方卻是阿里山山脈大凍山的深影￼最後一段陡升 還是那一句話 拉阿 爬阿 抓阿 落差也越來越大￼終於到達三腳南山的頂點 無展望 從這裡可以順走竹仔尖山 所以要原路回程的要注意下切點喔可不要走錯方向 因為進出口兩個方向很類似!小心 別走不完 除非有接駁!

￼三腳南山，又名三角南山海拔1,187公尺，為台灣小百岳NO65 二等三角點1087號￼該山峰地處曾文溪支流大埔溪與後堀溪的分水嶺上 省政府曾文水庫水源保號22護界石￼無展望的地方 走起來說真的還是會有小挑戰性 拍個照留戀￼￼這1186開銷 真的還是讓我狠狠拐了好幾次 不過還蠻有趣的 回程下山更要小心了!￼我們又回到大埔鄉砂鍋魚頭一條街已經開始人滿為患 昨晚這裡清靜的不得了 今日這裡熱鬧的不可開銷台3線真的是重機的天堂 感覺我出發他們的重機聲像是起跑的鳴炮聲 催促著我們開始爬吧! 大立餐飲部 砂鍋魚頭必吃的秘境這裡的特色就是超霸氣的臉盆砂鍋魚頭 夠誇張 料多又實在已經裡面坐滿了 是怎樣 嘉義市大埔鄉192號 05 252 2477 MENU 可能是要到這裡要開一大段的路 這裡的價位我覺得都很實惠便宜 大鍋用大量蔬果大白菜熬煮的高湯 沒停過的火侯~忙阿 就在水庫旁的大立餐廳 新鮮的大頭鰱 處理的一點土味都沒有 湯頭鮮甜好吃 上鍋囉 大立臉盆砂鍋魚頭 好吃 筍干扣肉 炒三鮮 大家知道我在這間吃砂鍋魚頭 就叫我外帶 好在 他門用真空包裝湯頭 再用紙盒包裝帶走避免舟車勞頓 用塑膠袋綁著包著 開著車真危險! 砂鍋魚頭 有分先煮好外帶還是冷凍外帶 建議還是冷凍外帶吧 回家自己熬煮 不過大白菜就不會幫你備著 老闆說還是回家自己買一顆墊底配上他們附上的火鍋料湯底會比較新鮮回家慢慢熬煮 越熬越好喝 哈哈魚頭大份的700元 小份的550元 就分這兩種 晨間的深呼吸 對望著三腳南山 自在旅行 走就對了!