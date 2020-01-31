宜蘭南澳的仙境！到太平山「翠峰湖」追日出

一碗翠峰湖 配 日出蛋黃宜蘭．南澳

兩個月，走兩回太平山，聽說那是全台濕度最高的山，長年抱著雲霧不放，10月第一次上太平山時滿心期待仙境般的迷霧森林，沒想到艷陽高照，該說運氣好還是運氣不好?

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11月初，協李宥站在慈母峰上，看著真實的山水畫，隨口要不要去太平山賞日出，看下手機，那時11點，她說好再次集合是2點，出發-天還壓，海拔拉高後濃霧纏繞，它拉著黑圍堵闖山的我們，風刺，9度，我倆凍得瑟瑟，還只是開始後座的優點除去不用騎車，絕對就是賞景，惡劣的氣候下少不了絕望，生無可戀，抬頭，星繞穹頂，密麻得，風不那麼劣寒了忘了路途多辛苦，只記得全程2/3都跳進星空裡逃避現實，不然太絕望

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(翠峰湖與她的好朋友日出/上圖)

為了堵日出，翠峰湖環山步道西口開爬，逆走一小段便能收盡翠峰湖各種角度大景，如果只想看景、抓日出或體力不夠走全程，西口是你們溫和友善的好朋友第一次走環山步道時，它以很原始的樣貌展現給王小姐，豐富青苔植種、神木交疊，專心太難，太多太值得注意的角落，每個轉彎都是美

(晨光滲透/上圖)--步道雖然是不穩固的木樁，但一定程度給這片森林保留自然樣貌，材料與參與森林的方式甚是滿意

(步道/上圖)

青苔緊密地巴住樹幹，蹭蹭上爬，空氣很清透，雖沒能見識霧裡的仙境，倒也能想像該有多美

(樹林/上圖)

(植被 /上圖)

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檜木原始林很美，但是王小姐沒辦法覺得它勝過環山步道，因為步道的關係，精確點，是人與森林的距離特別喜歡環山步道的理由，除了氛圍、原始、安靜這些虛無飄渺的形容詞，最核心的是步道，王小姐知道這很不合理，又很荒謬，但簡陋低調還搖搖晃晃害人跌倒的木樁，讓人覺得更貼近森林，真真實實走進去被包攏的感覺沒關係，你們可以說王小姐斯德哥爾摩症候群，愛上老是想害我跌倒的木樁(笑)

(檜木原始林步道 /上圖)

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七早八早走回東口，6點，幾乎沒有遊客，完美的鏡面，偶有一絲小皺紋，時間花30秒撫平它，印象中7點後遊客暴增，湖周掘起濃霧，頓時白茫茫一片，連雲層都疊起來，看來我們淺嚐的是一片限量發送的美景

(鏡子 /上圖)

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若一早先上平台，指不定能看見龜山島

(望洋山步道的望洋平台 /上圖)

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後記關於遺憾

此次目的除了日出，就是見晴古道，對體力太有信心加上小看山毛櫸步道，三條走完便成了愣坐在蹦蹦車上的傻子照片與攝影的部分走入山林前，王小姐對攝影毫無興趣，攝影白癡，全程Auto，最適合傻瓜相機，但隨著接觸這個平台與其他野孩子，漸漸想試著記錄一切跟朋友們分享，便開始學習修圖等等，目前為止所有文章用圖都是手機攝影再電腦後製，調整與呈現上受限制許多，考慮入手隨身機，希望未來能給大家更好的閱讀體驗器材設備+後製iPhone7bitplay手機廣角鏡頭堪用的手帶我上山下海的雙腿李宥-LightroomLuminarPhotoshop--打完收工謝謝大家點開看王小姐不算精彩但很真誠的健行心得喜歡的話請幫我拍拍手，我們下座山見啦~-