穿越佛手才能登頂！ 大坑南觀音山小百岳 沿途皆是陡峭階梯
「南觀音山」位於台中北屯區大坑，登山口於129線道公車站對面。峰頂位於玉佛寺旁海拔318公尺，有三等三角點5012號基石一座，為小百岳之一。搭台中市公車憑悠遊卡10公里免費，由上圖登山路線1上3下，需70分鐘。從台中火車站搭市公車1、15、51至大坑橋下車，站牌對面可見大佛手即是登山口，沿石階而上。大坑橋登山口(0.7K/20分鐘)=>南觀音山玉佛寺三角點，此段沿圖1號路線，登爬陡坡階梯而上。 沿路皆是陡峭的階梯，呼吸與步伐要一致，過了佛手即至南觀音山山頂。山頂為海拔318公尺，為44號台灣小百岳之一。峰頂有三等三角點5012號基石一座。峰頂還有南觀音山聯勤測量隊三等三角點測補編號78024基石一座。南觀音山山頂展望極佳，從玉佛寺前可瞭望台中太平市區及大坑山區。南觀音山玉佛寺(0.5K/15分鐘)=>大水塔，道路轉彎處不往下走，由圖3號路線山徑下切至稜線。大水塔(0.5K/15分鐘)=>青春嶺，此段走相思林徑登爬好走，不熱有樹蔭。青春嶺(1.3K/ 20分鐘)=>橫坑巷=>大坑橋登山口，此段沿路皆是麻筍園，走產業道路回到登山口。
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