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穿越佛手才能登頂！ 大坑南觀音山小百岳 沿途皆是陡峭階梯

2020-01-20 07:55健行筆記 健行筆記*花ㄦ

「南觀音山」位於台中北屯區大坑，登山口於129線道公車站對面。峰頂位於玉佛寺旁海拔318公尺，有三等三角點5012號基石一座，為小百岳之一。ffc48631854fc89f0588f8805fe9013b.jpga43c44b45a45c24e87bf21df37f375cc.jpg搭台中市公車憑悠遊卡10公里免費，由上圖登山路線1上3下，需70分鐘。從台中火車站搭市公車1、15、51至大坑橋下車，站牌對面可見大佛手即是登山口，沿石階而上。ad28e1ab7d4cec95d44fbade9b05e578.jpg9f2cc9d37bea2a71487c31eadd77bf73.jpg大坑橋登山口(0.7K/20分鐘)=>南觀音山玉佛寺三角點，此段沿圖1號路線，登爬陡坡階梯而上。80f9ade8d019f1d901a4fe67405cb22d.jpgaf9648fcd6cbf84efaed588f66022dc7.jpge81dcdcaee1c7e820400e48ddc88f145.jpgf540a3337fcd5e4397249e7fd28835c5.jpge2e813df58da5e13a43bd08a66789c41.jpg

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沿路皆是陡峭的階梯，呼吸與步伐要一致，過了佛手即至南觀音山山頂。山頂為海拔318公尺，為44號台灣小百岳之一。峰頂有三等三角點5012號基石一座。57a84fbf9666694399e92c129aa38d80.jpge2d9ba9654745158b9a0b3d90412ae82.jpgf155dd808bd18e8d2216151de395b4b7.jpg峰頂還有南觀音山聯勤測量隊三等三角點測補編號78024基石一座。10c18d31ace973b0c2e89967c81cca77.jpgf1a0843bde9aedcc0b7697558414bb92.jpg南觀音山山頂展望極佳，從玉佛寺前可瞭望台中太平市區及大坑山區。7f7fb4e957dea7c379ac4bb0d3885884.jpge7a6fe4b61cc7731a6db16656ef63b42.jpg5b3682ab9ddfc903373c5a6c6529af4a.jpg67dd9c20a50670ef52a5674244df13d3.jpgeec48d3e3a4529be1b19c0c386b4b34c.jpg0ff58d905bd3adc1ddce10da6828830c.jpg165651988014e6099535fd2db9ea97d1.jpgdd72d5f76d8c18bb8b7db3edcdcc6c86.jpg南觀音山玉佛寺(0.5K/15分鐘)=>大水塔，道路轉彎處不往下走，由圖3號路線山徑下切至稜線。81e98e023cb3cb6c0af22a474c721104.jpgc6a93da88f95d67114f019fae8887ab5.jpg06cb807d02120fa97cebb84f2431430a.jpgb5773b8d9710749d3f2fd962ab2251c6.jpg0a8702eb7980474468f41b31a2803d54.jpg大水塔(0.5K/15分鐘)=>青春嶺，此段走相思林徑登爬好走，不熱有樹蔭。ec0b3f2fc19c610126ff5b7a7b22b798.jpgb3b617fd762585c767b35d048a64267d.jpgaee092fbac21c624b9fbf1ce1f4b9d54.jpg42cea226213a79666e4eb1cd122d62c6.jpgd1cfb63a0c7657528f5b9d510e1af5b3.jpg3546e6b42f6fbbac057daef5f1463b5d.jpg青春嶺(1.3K/ 20分鐘)=>橫坑巷=>大坑橋登山口，此段沿路皆是麻筍園，走產業道路回到登山口。8bdd0549cd5007b83f97e8e82cbc3f9a.jpg99388f22aad671b5b98a6f379ca4c9cf.jpg8ba4afd1e8cf1179023d86de934ec54f.jpgda30aef0d2dfcfe7cb1a9fbcc014e93a.jpgb5e7df79215a89460b4b26f6c8aa5af9.jpg46c87a20e9e3f282ae2a30ef70465d2a.jpg

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