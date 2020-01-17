三峽瞭望視野極佳小百岳 賞「鳶山彩壁」自然之美
三峽鳶山臨大漢溪，山頭因形似一隻飛翔的鳶而得名，步道瞭望視野佳。搭火車到鶯歌站下車，站前轉搭「981公車」至三峽，再步行約0.8公里至登山口。鳶峰路登山口（1.5K/25分鐘）=>鳶峰亭，此段沿著鳶峰路而行。鳶峰亭（0.5K/10分鐘）=>光復紀念鐘，此段開始進入山徑石塊區，到路下方有廁所。光復紀念鐘（0.2K/5分鐘）=>鳶山，登至鳶山高處瞭望大台北市區。鳶山（1.5K/30分鐘）=>福德坑山，此段為石塊樹根步徑，小心慢行。福德坑山（鳶山）海拔高321公尺，有座三等三角點編號1103號基石，視野佳。福德坑山（1.2K/30分鐘）=>鳶山彩壁，此段為土石步徑至彩壁下坡段較陡。壯觀的鳶山彩壁，岩壁受藻菌攀附，自然而成一幅美麗彩畫。 鳶山彩壁（2K/45分鐘）=>長春嶺，於此可休憩用餐，嶺頂視野好。長春嶺（0.35K/15分鐘）=>福德坑山東峰，涼亭下有中油3號基石一座。福德坑山東峰（1..25K/40分鐘）=>鳶尾山，此段是下切坡土徑好走。鳶尾山海拔高157公尺，有土地調查局圖根點基石一座。鳶尾山（0.9K/20分鐘）=>鳶尾山登山口，此段急下坡較陡，落葉多易滑。鳶尾山登山口（0.8K/10分鐘）=>鳶峰路登山口，於鳶山野溪及福德坑溪旁，撿到二座新北水利局基石。沿路走回三峽老街。
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