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三峽瞭望視野極佳小百岳 賞「鳶山彩壁」自然之美

2020-01-17 20:55健行筆記 健行筆記*花ㄦ

三峽鳶山臨大漢溪，山頭因形似一隻飛翔的鳶而得名，步道瞭望視野佳。搭火車到鶯歌站下車，站前轉搭「981公車」至三峽，再步行約0.8公里至登山口。aec8dc0460f1ac5fe7f7f3696a41d703.jpg1a6305fc2f086ae6347b03e870114414.jpgf045173a0622ee3d204a3ce2bf8fa760.jpgf63673525bab8ae062462b72dfb51789.jpg鳶峰路登山口（1.5K/25分鐘）=>鳶峰亭，此段沿著鳶峰路而行。87ce120d6b0917bb9f56615d6b502173.jpge8e8683f790ba21cd8d25ab9f10c537c.jpg0b0f4625c3ba899ea78c663dd49e4780.jpgbe5614e308833f24db4272d4d5bb1ee3.jpg鳶峰亭（0.5K/10分鐘）=>光復紀念鐘，此段開始進入山徑石塊區，到路下方有廁所。b6c4c4943b3367ae490ade89cfdddc19.jpg2fdfdd44c2010dbd34efbbb8016af16a.jpg光復紀念鐘（0.2K/5分鐘）=>鳶山，登至鳶山高處瞭望大台北市區。6a9bb1d0082aeb4405777e696afce67f.jpgdbfadd62a2818a719421b5e1811f03b3.jpg5f265ced166ae09743b5d7cea4511942.jpg90ca52947214932ecd637cb1244c18e0.jpgb35509d772ae48d9a57935ad9a43b6cc.jpg鳶山（1.5K/30分鐘）=>福德坑山，此段為石塊樹根步徑，小心慢行。d04f0a8352ce6b6784246ff021f6537a.jpg21979e6d00dd3bae4e316793a246017e.jpged86d76398774d123b999a00b6e90626.jpg2e3116ac056f6882b9d830eb6afd9839.jpg福德坑山（鳶山）海拔高321公尺，有座三等三角點編號1103號基石，視野佳。c2aeb2f609e1321b8612ea048c5f2a72.jpg9b5ee2f78fbfed6c61ea99ad20607b8e.jpge991274b2e35ce2bf4832fe0dbc4805b.jpg福德坑山（1.2K/30分鐘）=>鳶山彩壁，此段為土石步徑至彩壁下坡段較陡。fc1415c184cb350e00f1410c489f0133.jpgf4d9ee121b060da58d9597d321db11c6.jpg9f97c913efcbed972d6e75def5b04d75.jpg7ec80c1182801f6e196d9a1e30d459fa.jpg6e31296b7bf3f2dfd21a70f86ae5ffc9.jpg壯觀的鳶山彩壁，岩壁受藻菌攀附，自然而成一幅美麗彩畫。4f561ae4f7a04f5c74b415ed48b7dc1a.jpgcaa153dfc4cb4782853463ea8039ec6a.jpg

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鳶山彩壁（2K/45分鐘）=>長春嶺，於此可休憩用餐，嶺頂視野好。f0383bf7d932378f8dafdbb339eb1e71.jpg96f9ebb175425169ced7d5dc68700eba.jpg3faaef94857e256fff236c93b079eb5e.jpg長春嶺（0.35K/15分鐘）=>福德坑山東峰，涼亭下有中油3號基石一座。6985e6dbfc3d9d329d260e87ca003f5f.jpg2a5109238127c6784a86e004a68ac49e.jpgc42acf6619a153d9be6be1a5503d0cdd.jpgda6bd2e0066cf2354dbca76017efeff1.jpgff540381d72d68a8eedb13893e3447ac.jpg福德坑山東峰（1..25K/40分鐘）=>鳶尾山，此段是下切坡土徑好走。85de09ebc7eb4cf0f1179991f1200795.jpgfc94a84d485c8824c9923a7c59371ed8.jpg7f26565b39a1c952e6f2bae9d3f92507.jpgd32471f5c6e4a09be0cea1c5b0878d2f.jpg鳶尾山海拔高157公尺，有土地調查局圖根點基石一座。e1c8bbbbc28516c93c63b4e92964dbd1.jpgd5af03b84b606b6c11628771897b21a9.jpgf3ceb341e2b2fbd0de957f20c6ae7d44.jpg鳶尾山（0.9K/20分鐘）=>鳶尾山登山口，此段急下坡較陡，落葉多易滑。8121c529bea8da4921d6716d886e74e6.jpg01c8a9485fff98f4bf6129ba61f67ec4.jpg3f92dd06eb703291448dc66e51882035.jpgfb72df613d558c18878e4be07526c4a8.jpgb08b74ae1c098c2dfdd9ae174df354a7.jpg鳶尾山登山口（0.8K/10分鐘）=>鳶峰路登山口，於鳶山野溪及福德坑溪旁，撿到二座新北水利局基石。5d9c5f0054a9487fd163cfa481476d88.jpg222dfbc8a4f14918e0a6ef4846227640.jpg6432f7c8f5a8eb7c749f0f8a88664489.jpgb606f971f49606c56a5fce6caa63ca6f.jpge228dc11b4e25a80b71e8b86594c6ad0.jpg沿路走回三峽老街49ff515d544b1623d7b55921d9bf96e5.jpg594a1fa8ded0559e24e97b6fc51f7a7d.jpgd683367730d901a274376f687076667f.jpgd9187357b4d446ee25129d458abeee88.jpg5be763369c7e6d0f5fb3b84b3a3b02db.jpg3da09f44e3ba5500ff1dd9c4650268e5.jpg55f975dc4ca3e66a5270592cf62e3cc4.jpg

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