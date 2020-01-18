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陸學術界醜聞！金融期刊主編登10歲兒作文 還反酸質疑者

清晨北台灣剩10度 吳德榮：今晚明晨還有下波低溫

更需要勇氣！ 在距離山頂100公尺時選擇撤退的玉山主峰行

2020-01-18 07:58健行筆記 健行筆記SophiaMilu

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因為半夜要起登，所以提前在下午先抵達塔塔加遊客中心，天氣好得很，我們還準備了紅酒，邊看夕陽邊小酌，人生啊，偶爾就是要放縱一下。

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凌晨1：30從上東埔停車場出發，氣象局說半夜氣溫會很低，但感覺還好，於是就戴著頭燈慢慢踢、慢慢喘，本想看能不能在排雲山莊與日出相遇，無奈腳程慢了，距離排雲不到一公里時，太陽公公上班了。

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7點到達排雲山莊，往山頂望去，白茫茫的一片，看來，今天山頂應該也是伸手不見五指的人間仙境。繳了入園入山證後，因為時間還早，便在山莊大休了一個半小時，補個眠。

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我們把裝備放在排雲，9點時輕裝往玉山主峰出發，原本很順的慢慢走，慢慢走，然後下起了冰霰，哈哈，好興奮喔，越走越開心。

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過了小風口，我開心不起來了，風雨越來越大，我的手凍到沒知覺，連要拉鐵鍊都覺得吃力，抬頭往上看去，淚水挾著雨水，心想剩一百多公尺，要撐一下嗎？繼續？下撤？這念頭閃了閃，我評估自己的狀況，再往上走風雨更大、氣溫更低，我的手指頭已經冷到麻木，可能會抓不穩鐵鍊，為了安全起見，我希望能往回走，友人也決定同進同出，陪我一起走回去。下撤時心裡有些小小的失落，更有著深深的愧疚，因為自己狀況不佳，讓伙伴也無法完成玉山主峰之行。

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回程時，伙伴一直說，我們很幸運欸，有多少人想看玉山下雪，刻意來還碰不上，妳看我們，這是多深的緣份啊。

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快到排雲山莊時雨停了，也沒那麼冷了，這時的我才稍稍平復落寞的情緒，走在飄雪的玉山步道上，認真的去看美麗的雪景

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回到排雲山莊，又開始下起了雨，我們希望能在天黑前回到登山口，所以喝了點熱湯就開始往山下出發，越往下雨越小，距離登山口約2.5公里處雨停了、雲散了，此次玉山主峰行，23公里15個小時的路程，遇見玉山初雪，也是我的初雪，感動

玉山登山步道

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