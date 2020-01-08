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遁入夢幻水漾森林！ 大口吸著城市裡吸不到的芬多精

2020-01-08 22:34健行筆記 健行筆記鄭廣煇Grey

上一集連結-第二天的行程約9K，甚至是比第一天還要短一些些，但，是真正的開始「爬山」了，上升跟下降高度差不多落在700公尺左右重裝走過去其實也要花費不少時間，於是我們早上4點就起床準備

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早餐是從沒在山上試過的燕麥鹹粥，做法簡單，營養滿分！(雖然我比較想吃甜的)清晨的石猴車站瀰漫著一股探險的味道，接下來的路也是全新未知的道路鐵軌的盡頭不曉得有什麼在等待著我們。

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是收音機！不曉得當時在這裡工作的人們都聽什麼樣的電台呢？(我都聽呱吉電台)

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看到這麼現代化的馬桶矗立在荒野裡讓我有點出戲一開始20幾分鐘的路段都是鐵支路，不過看起來更舊、更潮濕差不多走了30分鐘，鐵軌就斷了，看著不太科學的扭曲鐵軌斷層想必921當下那個力道肯定很強勁。

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看起來有種前凸後翹的錯覺？

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上坡很累很喘，但調整好呼吸，慢慢走總是會到的。

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就算再累海嘯笑一個吧！往水漾的路還算有跡可循，基本上照著前人綁的路條和鐵軌的蹤跡走都不太會迷路只不過連綿的上下坡讓體力比較弱的女友有些吃不消建議想走這條路線的新手們，體力還是要練一下好在女友去之前有爬幾座谷關七雄，能在體力不支前撐到水漾

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在爬山的過程中帶上自己喜歡的行進糧是最佳的精神糧食！

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在上松山前有個小鞍部可以好好休息拍個照看著地圖距離以為松山就在不遠處了殊不知陡上了快30分鐘才到orz

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三角點腹地很小一個，再往上走一點還有另一個舊的日治時期三角點過了松山後，緊接而來的是一連串無情陡下。漫步在原始的森林裡當然要大口吸著城市裡吸不到的芬多精啊！

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這裡很多鳳梨形狀的松果，松果控來這邊應該會失心瘋

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小小的台灣蕨類密度是世界之冠，乃名符其實的蕨類王國。

在不斷下切的同時也會經過幾條乾溪溝，地面非常之濕滑，走過路過千萬不要摔過，觀察青苔在石面上的高度，這裡夏天時水量應該很豐沛。

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每張照片的背後，都有一位不怕髒不怕高不怕死的攝影師。

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酒瓶營地。危險係數極高的營地，到處都有碎玻璃散落，不曉得割傷了多少路過的野生動物ˊ_>ˋ過了酒瓶營地，再經過幾條乾溪溝，很快地就會接上鐵軌路直達水漾森林正當我興高采烈的準備要飆車的時候，後方隊友小凌的陳年背包肩帶竟然整條應聲斷裂

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看到小凌如此氣定神閒地走下來，我的心都涼了一截。他說借的時候看到它已經稍微裂了1/4，「應該還可以揹啦~」他心想。我整個傻眼。不過好在咱們特戰傘兵弟兄們肩膀都有被行軍時所背負的背包給鍛(ㄘㄨㄟ)鍊(ㄘㄢˊ)過所以這種程度的不適根本不足掛齒。後來幸好我爬山時都會攜帶鉤環和繩子以備不時之需，養兵千日用於一時！也還好這次的行程還算輕鬆好走，如果是長天數縱走豈不挫賽？奉勸大家上山前都一定要檢查身上裝備的健康狀況啊！！！接著我們便很快速地抵達了水漾神木叉路口，輕裝前往看眠月神木老爹想說輕裝應該可以很快抵達，殊不知也是走了半個小時才到XD

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Iphone11廣角直接屌打我的單眼T_T這神木實在太高太巨大了，祂默默捍衛著這塊土地已經三千多年了，我們常說是人類在拯救大自然，其實是祂們在拯救我們人類。要不是祂們牢牢的抓緊腳下的土地，我們的家園早就被土石流給夷為平地了，希望山林解禁後，能讓台灣人更親近愛護大自然，越少人進入的森林步道，山老鼠就越猖獗。沒事多爬山，爬山多沒事。

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神木中間的大樹洞，不曉得是被人為掏空還是天然形成？更可悲的是祂的肚子裡被丟滿了垃圾。回到了叉路口揹上了熟悉的重裝包，或許是因為靠近水漾森林水氣更重的關係，森林裡已起了大霧

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大概走了約40分鐘，我們很快地抵達了水漾森林，這時候的霧氣已經到了伸手不見五指的程度。

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因為還是平日，所以人並沒有很多，湖畔邊只有兩頂帳篷和早已抵達的山友們在休息聊天據說他們是溪阿縱走，想到明天他們要陡上我們今天陡下來的路...我的心就覺得好累。

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在天黑之前趕緊分配工作，搭好帳篷洗好菜準備吃晚餐即將入夜，天氣逐漸冷了起來而且水漾又是在風谷口，寒風陣陣，體感溫度大概不到5度左右。

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冷冷的天，大伙聚在一塊發著抖煮著晚餐，沒把外帳搭起來擋風真是失策。

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咖哩真是簡單暴力又好吃的一道料理，榮登我的最愛第一名。唯一的缺點是鍋子很難洗。

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收納便利輕巧的不沾平底鍋真是吃貨型凹豆的必備良品

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咖哩用的馬鈴薯不小心切太多，搖身一變成薯條，意外的好吃。因為火侯控制不周，天氣太冷，飯煮失敗了...暗自發誓下次煮咖哩一定要買乾燥飯，再也不煮生米了◢▆▅▄▃崩╰(〒皿〒)╯潰▃▄▅▇◣咖哩再好吃，沒有飯的搭配就像老婆餅裡沒有老婆一樣令人難受(´;ω;`)原本萬念俱灰的我只想快點隨便吃一吃進帳篷避寒沒想到隊友H竟化腐朽為神奇的把半生不熟的飯煮到半熟微生這實驗精神真是令我為之動容，當我吃下第一口咖哩飯時，我的眼淚也潸然流下。Ỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮͚̟͉̺̜͍͓̯̳̱̻͕̣̳͉̻̭̭̱͍̪̩̭̺͕̺̼̥̪͖̦̟͎̻̰_Ỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮͚̟͉̺̜͍͓̯̳̱̻͕̣̳͉̻̭̭̱͍̪̩̭̺͕̺̼̥̪͖̦̟͎̻̰

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像急診室醫生一樣的H拚了命的把飯給救回來QQ我們一行人在寒風中吃了快3個小時的晚餐，真係感動到發抖。晚上的霧漸漸散去，取而代之的是滿天的星空，雖然這景色我已經看過不下N次了，滿天星空對我來說也是稀鬆平常但對第一次看到的人來說，想必是感動的吧，就像我第一次看到銀河一樣。

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每個魔幻星空的背後，都有一個瑟瑟發抖等待漫長曝光的攝影師。第二天真的有累到，一鑽進睡袋裡馬上秒睡，特累。待續。

咖哩神木步道

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