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電信業：5G標金必破千億 初期全民恐「用不起」

漂亮又親民的東埔山登山步道　遙望最經典的玉山主峰

2019-12-29 20:55健行筆記 健行筆記林祿成

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新中橫公路沿線是過往汽車旅遊的最愛,也因為喜愛沿途的疊嶂山林之美,而開始走進新中橫公路沿線的各個眺望山頭(麟趾前山～麟趾山～鹿林山～鹿林前山),

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直到近年才留意到,自塔塔加遊客中心往夫妻樹方向的右側路旁,有一條新闢的東埔山登山步道,過往礙於行程時間有限與天候因素一直未能一訪!今年援往例在秋末時分再上新中橫賞紅葉,因是日行程安排較為寬鬆,再加上難得碰上大好天氣,當下隨即決定前往一登東埔山!

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自塔塔加遊客中心驅車往夫妻樹方向,車行僅約450M即抵達東埔山步道停車場,駐車後再沿(台21)往夫妻樹方向步行約400M即達東埔山登山口,在登山口對面有處小空地約可駐車2~3輛!

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自東埔山步道登山口起登至山頂三角點海拔落差約200公尺,尤其自登山口起登的前200多公尺,多半是陡直的上坡階梯,建議剛開始的時候宜配合呼吸吐納循序漸進,避免倉促趕路造成心率過快致身體不適!由於山徑中的部分階梯落差較大,且階梯踩踏面較狹窄,倘能適時借助用登山杖既可節省力量,更可保持平衡!

茲將步道概況分段整理如下,以供有意前往者的事前參考如下:【登山口-200M】自東埔山登山口起,一路的陡坡階梯爬升,沿途迂迴在蓊鬱樹林的穿梭間,讓舉步的心跳負荷間免去曝曬之苦….隨著持續的移步松針落葉間,新中橫公路的車行聲漸遠,取而代之的是急促的呼吸與心跳,在叢林山風與樹影搖曳間,額頭微潤地瞥見200公尺的步程標牌佇立步道旁…

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自塔塔加遊客中心過來僅一小段路程

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東埔山登山步道起登登山口一開始就是迎賓階梯

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然後是漸漸加大的坡度

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而且會越來越陡

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中間會夾雜些非階梯但一樣很陡的坡

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對不常登山的人來講還真有些吃力 (用手撐腿)

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對侷限都會生活的人來說,每走一段便停下來喘是滿正常的..

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雖然滿嘴碎碎念,但喘完還是要爬的...

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走到一處開闊處,四處有著砍伐後遺留的樹頭...

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稍不留意便會錯過路旁右側的200M標牌

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走過喘喘的200M,還有600M在後頭...

【註】: 登東埔山當日,在登山口處有蜜蜂一再盤繞示警,應該在秋末時節正值蜜蜂的產卵復育期所致,遇有蜜蜂接近或兇猛警示宜盡速離開!

【200M-400M】

步程200公尺處是一處稍微開闊的小空地,由四處殘留著叢聚的樹頭可知,這裡以往應是樹林的一部分!由此繼續往前走,又是一路沒展望的坡道與階梯,直到接近300M處才會穿過一大片濃密的原始雜林區,走在陽光偶現的縝密林間,有著置身鎮西堡原始林區的錯覺,也似有點似曾相識的電影情節記憶….走過濃密林區後不久會碰上一小段小岩壁,借助現場的確保繩輕鬆而過,再小攀一小段坡道之後,即抵達登山步徑(400M)的中點站;此處設有觀景平台兩處,一處設在休息處的入口處,在此可眺望麟趾前山、山麟趾山、鹿林山與鹿林前山等脈稜,另一處則設於休息處後方,由此平台的樹林間可觀賞玉山主峰與玉山北峰、北北峰等山頭!

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200M休息點一起步就是...

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然後就是一階一階的增加高度...

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偶而通過腳寬敞的林間道可見被砍伐闢路的遺跡

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經過一陣爬坡後來到一處平坦的高點,應該是小山頭,是整個茂密的樹林

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樹林間的枝椏與石塊滿是青苔,可見此地平日為潮濕地域

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一整個魔幻森林的感覺,如果是昏暗與迷霧的天候會更有感覺吧!?

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走出茂密森林區後,經過一小段爬坡便迎來小岩壁,手腳並用輕鬆過關!

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走過小岩壁不久便看到中點(400M)休息點的長凳迎人

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400M標示牌設於休息點的入口右側

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進入休息區內可眺望,比對說明看板上的麟趾山與鹿林山等諸山頭

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鹿林山與鹿林前山(右)

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鹿林前山山頂的中央大學天文觀測站(右側建築)

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觀景平台的左側可見麟趾山與麟趾前山(左)

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中點(400M)休息處的後方有另一處觀景平台,可從樹林間眺望玉山...

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玉山的召喚解說牌與玉山主峰...

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玉山北峰與北北峰...

【400M-600M】

自中點(400M)休息處續行,迎來的又是連續階梯,然後會來到較為平緩的路段,爾後再爬一段坡道後即抵達第三處(600M)休息點,在此處可眺望玉山主峰以迄北北峰稜線全貌!

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一開始就是這樣! 不好意思,這條步道多半是這樣的場景...

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中間會有較平坦的路段

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因為路況較不會喘了,就會四處觀察周遭環境...

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雖然紅葉雜生於林間,但陽光硬是給了瑰麗的形象

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這是平坦路段的結束...

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往後還是要在費點勁的往上爬

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間歇的緩坡與人調節喘息的空檔,挺不錯的!

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然後再經過一段不惱人的階梯後便進入第三點(600M)休息處

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登東埔山說容易嘛!?  還是需要一點體力的...

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在600M休息點已能眺得玉山主峰與北峰稜線

【600-800M】

自600M休息點往後走,又會是連續的階梯侍候,而且有一段階高面窄路段,走起來有點像上螺旋梯的感覺,撐過此段再攀上一小段(鍊條)石壁後,便一路坦途一直到(#5019 三等)三角點觀景平台!在#5019三等三角點旁有另一顆(新中橫13號)三等三角點,此處的觀景平台可同時眺望阿里山山脈、玉山山脈與沙里仙溪河谷美景!一路辛苦攀登至此,得遇大好天氣真是幸運,在三角點處歇息賞景近一小時後,方才心滿意足的逍遙下山!

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休息過了,繼續努力吧...

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路旁的枝椏滿是垂掛的松蘿...

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連路旁的小枝葉都在此間的溫差催化下給添了顏色

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深呼吸一下,一口氣得上吧...

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一步一步穩穩地配合吐納前進...

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在上坡的過程沒有直接曝曬的太陽就是很優質的步道了...

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確保鍊條在雨天才會發揮其真正效用

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經過鍊條小岩壁後步徑趨緩

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走到這裡心情不覺地嗨了起來...

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第一三角點觀景平台...

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第一三角點觀景平台視野

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第二三角點(新中橫十三號)就在第一三角點旁幾公尺遠而已

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東埔山頂的新中橫十三號三角點與東埔山標牌

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東埔山頂視野棒,可以看到整個玉山脈稜

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最經典的玉山主峰與北峰連線

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東望玉山山脈, 自左而右細數山頭...  玉山北北峰-玉山北峰-玉山主峰-玉山西峰-玉山前峰!

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站在東埔山頂標牌旁的高石上,眺望沙里仙溪溪谷沿岸也是美極

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西眺阿里山山脈,左邊第二個山頭高點即是阿里山名山~大塔山

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曾經爬到氣喘吁吁的阿里山山脈~大塔山 (左)

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玉山北峰(右)與玉山北北峰

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座落於玉山北峰的全台最高氣象站(右上方白色建物)

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玉山北北峰駭人的危崖地形

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渾厚婉約的玉山西峰

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台灣山岳的王者~玉山主峰!

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曾經多少次揮汗在這猙獰峋嶙的岩壁上...?

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隱約可見玉山主峰的登頂山友身影,也算分享了他們的喜悅心情!

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蜿蜒的沙里仙溪流往水里方向而去,最後與陳有蘭溪匯流而成濁水溪....

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多少次的來回新中橫,卻從未有過這樣的視角... (多希望那霧濛濛的天際線是雲層而不是霧霾啊!)

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遠眺沙里仙溪與玉山山脈間的秀姑巒與馬博拉斯脈稜,真是險峻豪邁...

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在山頂打混好一陣子,該下山了...

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怎麼上來,就得怎麼下去,膝蓋好辛苦啊...

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回到200M處走入毫無野的路段,再次回到文明的車輛熙嚷聲中...

【特別提醒】

登東埔山係屬郊山行的健走路線,不成全長僅800公尺遠,倘時間許可時可在造訪塔塔加的同時順登賞景一番,由於步道多陡坡與階梯,相當於爬50多層大樓階梯,平日少登山或爬樓梯感到吃力者當先自我評估一下!另,步道中間的植被多長滿青苔與松羅,可見平時多濕氣潮濕,遇有天雨的時候,步道中堆積的(針狀)落葉與匍匐地面的樹根可能會有濕滑的疑慮,應留意步履安全!

【實際活動時間記錄】東埔山: 海拔2782公尺 (東埔山步道停車場海拔2575M)攀爬高度: 約200公尺登山日期：2019/12/14天氣狀況: 晴,起登~登頂時間：12:15~13:10停留山頂時間 ：13:10~14:05下登山口時間 ：14:05~14:42塔塔加(TATAKA)為鄒族原住民語言,意為寬闊、平台草原的地方。Martin Lin

玉山登山步道

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