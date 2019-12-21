一年一雄！ 谷關七雄之白毛山挑戰 愈上愈陡考驗愈大

有在登山的人大概都認識谷關七雄吧!!八仙山 馬崙山 屋我尾山 波津加山 東卯山 白毛山 唐麻丹山,七座山峰各自雄偉 獨霸谷關一方!有在登山的人應該都想登上谷關七雄的山頂吧!!

熱愛山林的李老師自然也不例外,自從聽到谷關七雄這等雄赳赳氣昂昂的名號之後,李老師就下定決心要一一挑戰這七座山峰,只是李老師做事一向循序漸進,所以不會囫圇吞棗 一口氣完登七雄,而是從低到高 由簡單到困難,一年來一座 一座一座完成七雄的挑戰!第一年登上有點硬的唐麻丹山,還順路前往蝴蝶谷瀑布,在氣勢磅礡的水幕中 恣意的享受夏日清涼!第二年登上有點更硬的東卯山,之字形的漫長路線考驗的是登山者的耐性,至今難忘的是山頂上寬闊的平台與壯闊的景觀,李老師一直覺得如果能在東卯山頂露營應該很讚!!這是李老師給自己設定的目標,一年一雄 持續七年 完登七雄!!即使今年台中市政府辦理谷關七雄登山趣的推廣活動,又送徽章又送獎品,但李老師不為所動 依舊按照自己的計畫前進!今年是第三年 挑戰的是真的蠻硬的白毛山!!白鹿吊橋本來是登白毛山最方便的出入口,可惜目前吊橋毀壞整修中,所以只能從台8線下切通過馬鞍壩後,再沿著狹窄的產業道路尋找停車位!

谷關七雄登山趣的活動看來相當成功,吸引不少人前來挑戰白毛山,狹窄的產業道路二旁停滿了汽車,李老師只能往前開,直到通過這座紅色鋼拱橋才有較大的空地

停好車的李老師總算卸下緊繃的心情,穿戴好裝備後就開心的踩著產業道路往上走

十二月的谷關,即使陽光普照 仍然敵不過冷冽的寒風,勇猛的李老師難得穿上外套了~~

不管是30度 還是45度的傾斜,這2公里的陡上產業道路是最佳的暖身

產業道路二旁還是有些空地能停車,看著路況良好的水泥鋪面,看著還有2公里的斜坡路程,李老師有點後悔沒把車子開上來~~

雙腳使勁走了2公里的斜坡,不僅暖身 還整個熱力四射,脫下外套的李老師早就渾身香汗淋漓~~

光一路斜坡爬上登山口就是夠累人的,但最硬的在後頭,進入登山口後就是一連串操死人不償命的陡坡

白毛山步道提供您各種材質的陡坡,有些是完整的階梯陡坡

有些是鋪滿黃沙樹葉的天然斜坡,

即使只有0.5公里的距離,但一路陡上的路徑還是會讓人氣喘吁吁,所以沿途總有座椅可供休息

愈往上 陡坡地形的考驗愈大

各種千奇百怪的阻礙與關卡橫亙眼前,考驗登山者的體力與技巧

蔥鬱森林中佇立不少高大巨碩的樹木李老師飆汗之餘 一股敬畏油然而生原來一座山可以孕育這麼多的生命

累了沒關係,很快又可以遇到另一個座椅休憩區

在休憩區稍微補充水分和糧食,別忘了探頭看看樹林缺口外的風景,險秀峭拔的東卯山雄峙一側,清新空氣下,從山腳下的谷關大道院到山頂的反射板,全都一目了然 一覽無遺

和斜坡陡徑奮戰了將近4公里後,再來的路徑就可以稍微的輕鬆了

走在平緩的林間小徑中,伴著12月和煦的陽光與清新的空氣,愉快的走到白毛山步道1公里的位置處

只是平緩的路徑並不長,隨時會出現各種陡峭的天然階梯,隨時要咬著牙 奮力往上攀爬

踩著蜿蜒崎嶇的斜坡不停往上,就在一個轉彎處又出現令人震撼的壯闊美景,秋冬果真是登山最佳的季節,晴空萬里下 藍天白雲 青翠山峰,山坡上的電塔 山巒間的流動雲層,所有景物都鉅細靡遺的呈現眼前

最難得的是可以從頭到腳 從左到右,細細品嘗欣賞東卯山的秀麗峭拔山容,以旁觀的角度看起來,從山腳一路登上山頂真是一趟不可思議的行程

又是一段平緩的林間小徑,趕快趁機邊趕路邊休息,因為接下來的路徑只有更硬梆梆

參差不齊的石塊形成天然原始的階梯,每一次的舉手投足都需要用力,每一次的攀爬都是對自己的挑戰,

此時此刻的李老師只能專注眼前的石塊,完全沒有餘力分心身旁的花草昆蟲

不過 只要有樹林空隙就有美景,望一眼美景還是能多少幫你回血補力

爬一小段樓梯反而能讓人放鬆腳步和心情

努力拚搏層出不窮的原始陡坡之後,李老師體力也急速流失,即使走在平緩路徑上,雙腳還是微微發抖 舉步維艱

即使爬到筋疲力盡 神昏顛倒,但身在泛著綠光的唯美森林裡,李老師依然可以優雅的變身外拍網美

經過漫長的煎熬與折磨後,終於站上白毛山步道最負盛名的稜線路徑,一走出濃密樹叢 雙眼定神一看,李老師不由得倒抽一口氣~~~

環顧四週 你的視線將會塞滿山岳美景,那壯闊起伏的層巒疊峰,那險峻高聳的綿延稜線,沉浸在最高級的美景裡,一身的疲憊全都一掃而空

步道另一側的美景也是不遑多讓,大甲溪蜿蜒穿梭在群山之間,清澈的天色中似乎海岸線也隱約可見

眼前聳立這麼多的山峰,多麼令人震撼的壯闊景觀啊!好想知道眼前山峰到底是哪座名山大岳啊!!李老師顫抖的拿出手機 打開Peak finder,赫然發現,大名鼎鼎的雪山竟也默默藏身其中!!

但千萬別被眼前給迷惑了,再往上走 美景會再更上層樓~~

白毛山的稜線步道果真是經典,一公尺的路徑外全是懸崖峭壁,多虧二側的簡易柵欄,才能讓腳踏實地的登山者有驚無險的欣賞美景

再複習一次眼前的壯麗山岳,雪山在哪裡? 大劍山在哪裡??

眼睛怎麼轉,看到的全是浩瀚壯觀的極品美景

眼睛怎麼轉,看到的全是廣袤綿延的層巒疊嶂

突然間李老師有一種想立正站好的衝動,因為腦中竟然浮現國旗歌的歌詞:山川壯麗 物產豐隆,原來這歌詞是為台灣美景量身打造的啊~~

滿足了視覺的享受後,接著就要來滿足嘴巴的享受了,繼續沿著險而不驚的稜線階梯走向山頂

登登登~登~~李老師的第三座谷關七雄-海拔1522M的白毛山

白毛山山頂上反而是樹木繁茂 綠蔭遮天,雖然沒有展望 卻是最佳的休憩地點,隨處都能席地而坐 恣意享受森林浴

搶先登頂的 或是運氣較好的,就有機會成為深山裡的頂級貴賓,在VIP級的包廂涼亭裡品茗用餐

享受完山巔之上的悠閒舒適之後,就要面對另一項挑戰了,當然接受挑戰前,別忘了再次欣賞山川壯麗的台灣美景

接下來就讓李老師親身示範,何謂上山容易下山難

又坎坷又崎嶇的陡坡,每一步都要小心翼翼 手腳並用

各種千奇百怪的地形考驗登山者的專注力,一不小心失足就成萬古恨了!!

小心攀爬之餘也要讚嘆大自然的奧妙,看看這縱橫交錯的樹根系統,這才是世界上最完美的水土保持工法

看看這強壯的樹根,像隻爪子般緊緊抓住地面的,山涵養了樹 樹保護了山,山和樹 造化之間最完美的組合

別以為平整的下坡就比較安全好走,上面的一層黃沙有種滑溜的效果,記得緊握拉繩以免悲劇發生

儘管不停踩剎車的雙腳已經痠痛滿點,但心情卻是輕鬆的,這才發現,森林中的岩石竟逐漸被同化成樹的顏色

白毛山果真上山很硬 下山也很硬!谷關七雄果真座座是挑戰,挑戰七雄的人果真個個是好漢!!第三座了,李老師想要一一登上谷關七雄之頂,但李老師不急,因為 登山 是值得細細品嘗回味的,一年一雄 完登七雄絕對不是夢!!最後 分享一個好消息,目前封鎖中的白鹿吊橋似乎就快整修完成了,不僅多了一個觀光景點,未來要登頂白毛山也可以更輕鬆了!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣黑熊保育協會 ,歡迎大家一起共襄盛舉!!