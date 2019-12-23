我跟玉山最近的距離！ 八秀之一：郡大山

原文出處 繼上週 驚喜連連的加里山 後，計畫前往郡大山。只要是搜尋郡大山相關文章，每一篇幾乎都會提到「坐車比爬山累」(開車比爬山更累 😅 )，這是一座位於南投縣信義鄉的百岳，它沒有太高的難度，難的是到達登山口，長達32K的郡大林道大概有10K左右的路面是滿佈大小不一的碎石，更可怕的是，除了碎石路面，還有很多凹入地面的橫向排水溝渠，一不小心就會磨擦到前保險桿，低底盤的車更不用說，一定是會哭著叫媽媽，所以要走這林道，先決條件是要有高底盤的車，或是搭接駁車。兩週前看到山友分享剛去過郡大山的貼文，詢問是否一般休旅車行駛郡大林道23K-32K也無問題，對方回答說慢慢開是OK的 (我很乖有慢慢開，前保險桿還是A到了 😭 )，便決定要去試試，抱著忐忑不安的心情，我，出發了~

▲週六早上約十點從桃園出發，下了交流道於名間鄉吃了午餐後，13:42到達郡大林道0K起點，將入山證副本投入信箱後即進入漫長的林道 (週三晚上線上申請入山證，週四早上即收到入山許可，如果未在三天前線上申請，也可於南投縣政府警察局信義分局信義派出所臨櫃申請)

▲14:05 被眼前的山谷及遠方的山頭吸引下車，我真是有慧眼 😆 遠方的山頭即為清水山，又名清水大山 (「清水山位於花蓮縣秀林鄉，海拔2408公尺，一等三角點。和三角錐山、塔山合稱太魯閣三山。東側由岩崖陡落於太平洋造就著名的清水斷崖；西隔砂卡礑溪與三角錐山相望；南邊與花蓮平原、海岸山脈相連接。山頂展望達三百六十度！」引用自太魯閣國家公園官網)

▲車行一個多小時後，到達23K的望鄉工作站，左邊這棵紅檜神木年齡約1200年

▲參拜神木保平安

▲望鄉工作站鐵門，工作人員核對入山證後才會開啟鐵門放行喔~(工作人員有提醒要自行帶水上山，因為望鄉工作站及登山口附近水源目前都缺水)

▲16:02 過了26.5K，路邊停了一台七人座接駁車，乘客們在路邊聚集，嘿嘿嘿~當然是有大景可賞囉~(右後方為西巒大山)

▲這雲海就近在眼前，好像伸手就摸得到誒~

▲沒幾分鐘就變這樣啦 😆 (手機拍攝，使用PeakFinder app)

▲海嘯來襲，快逃

▲就在這郡大林道約26.5K處，遇到了生平最靠近的雲海

▲傍晚時分的太陽仍努力展現它大地主宰的威力

▲大家都離開了，只剩我還在留戀 😆

▲大約5點，終於到達登山口，上方及下方林道都沒有適合停車的位置，所以就停在登山口邊囉

▲距離登山口約30公尺外的彎道空地已搭了幾帳，好像隔天要上山拍婚紗的樣子 (為何會選擇郡大山? 我很好奇)

▲17:15 看看這路面，沒有親身體驗真不知艱辛 😅

▲別人搭帳我睡車上，有桌有椅很舒適，但好冷啊~應該是不到十度...

▲辛拉麵+牛小排肉片，這晚餐對我來說已經很高級了😆

▲不到7點已滿天星

▲LED燈太亮，忘了換個位置，過曝 😆

▲吃過晚餐、整理一下裝備，鬧鐘設定2點半，8點就寢

▲2點半醒來，小賴一下床後起來吃早餐、熱身，其它山友們都還在夢鄉，週圍一片寂靜，輕手輕腳整裝完畢，03:38我已準備起登 (有兩把鑰匙掛在登山口的柱子上，找不到鑰匙的人真會心急如焚啊~)

▲登山口出發後是一段樹林之字形上坡，樹林中忽然傳來動物叫聲，是我爬山或露營從來沒聽過的聲音，懷疑是水鹿，剛查詢後，證明我聽到的真的是水鹿叫聲 (影片中的18秒、22秒、1分40秒處可聽到水鹿叫聲)，好想親眼見到牠啦~等了一會兒，牠就是不出現，只好繼續前進。04:15開始進入箭竹林，除了到達登山口是個挑戰外，前往郡大山的最大特色之一就是 : 鑽不完的箭竹林 😅

▲04:39 到達望鄉山三角點，這裏白天可能沒啥特色，但是晚上...

▲把相機放在三角點上拍攝星空，結果是這樣，簡直驚呆了我 (感謝三角點)

▲用廣角端再拍攝一張，雖然銀河不是超級清楚，我已很滿意，這兩張星空夜景照讓我樂開懷，已設為電腦桌布 😊

▲04:56 望鄉山三角點停留了十幾分鐘後繼續上路，之後在箭竹較矮的開闊地又聽到大型動物鑽入樹林的聲音，我想應該又是水鹿吧 (如果是黑熊出現我該怎麼辦呢? 哈哈哈，想太多)

▲05:51 如計畫般的，不到六點已上達稜線，開闊的視野讓心情好舒暢

▲05:53 合歡山方向(東北方)的雲海

▲背對合歡山(西南方)的視野更驚人，這畫面讓我倒抽一口氣，因為現場欣賞真的非常壯觀 (下方亮亮的應該是東埔，右側為阿里山山脈)

▲左側就是玉山群峰啦 😍

▲使用PeakFinder app顯示的山名

▲360度環景

▲十分鐘後再往合歡山方向拍攝，天色更亮了

▲06:14 太陽即將東升

▲走走停停，眼睛根本都捨不得眨一下

▲大塔山(阿里山山脈最高山)旁的雲瀑像雪崩一樣，看得我都傻了，完全忘了要縮時攝影，只拍了兩段影片

▲06:17拍攝

▲06:20拍攝，比上一段影片的地勢更高一點

▲十幾分鐘後到達更高處，決定在這裏守候玉山頂的光芒萬丈，只有我一個人，所以有閒情逸致搞自拍 😆 (毛帽+脖圍+兩件羊毛衣+襯衫，這樣就夠保暖了，還不需要穿到外套)

▲06:44 回拍來時路，天已完全亮啦~

▲不到半小時的時間，左邊山谷的雲海已幾乎消散

▲山的影子，真有趣 (之後折返此處時，景色更美)

▲前方即為郡大北峰，在到達郡大北峰前有很多需攀爬陡上的岩石路，算是比較艱困的路段

▲熱力四射的太陽，預告著今日的好天氣

▲邊走邊望著右邊的玉山群峰，威嚴地坐鎮在此，讓人不得不想要膜拜祂

▲回拍來時路，已經看不見爬上來的稜線

▲路邊兩棵結滿紅色果實的樹，不知是否為葉子掉光的巒大花楸

▲郡大北峰就快到啦~(遇到一位也是獨行輕裝的大哥，腳程很快地往郡大山走)

▲07:20 郡大北峰無基點，不停留續往前

▲縹緲的山景+黃金箭竹海使人醉 (右後方那一排大山就是中央山脈南三段，據說是台灣山岳中最原始、最壯麗、也最少人走的一段縱走路線...所以，我還是遠遠欣賞就好了 😆 )

▲從這個角度看過去，郡大山的視野真的很不錯

▲箭竹叢林

▲樹上掛滿米紛...hahaha...是松蘿啦~

▲回拍來時路，已經越過了好幾個假山頭

▲路邊老樹頭上的紅色葉片，這季節真是色彩繽紛啊~

▲好像無窮無盡的箭竹林，那就自己找樂趣啦~

▲垂直陡上一小段

▲08:35 哈哈哈，郡大山頂到囉~花了快5小時才到達，正常時間應該只要3小時吧 😆

▲二等三角點 (先前遇到的腳程很快的大哥竟然不在這裏，怪怪...)

▲還有一顆森林山字三角點

▲看遠方、頭痛、遮太陽、牙齒痛 (時間很多又沒人，繼續自拍😆)

▲這個凸出的大岩石相當適合拍人帶景

▲山頂展望很好，這是西南方的阿里山山脈

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▲南邊的玉山群峰

▲東邊的中央山脈南三段

▲山頂旁有個可供遮蔭的休憩點，當天並不熱，所以就沒有走下去囉

▲環景影片

▲09:42 包場約1小時，前一晚搭帳在登山口旁的獨行山友也登頂了，幫他拍完照並小聊一下後準備折返

▲10:05 繼續享受箭竹林浴 😆 開始有一些山友也陸續出現啦~

▲回程順光，很好拍

▲沒有時間壓力，可以好好賞景拍照真棒

▲就算要一直鑽箭竹林也不覺得辛苦

▲爬上前方山頭後就會回到郡大北峰囉

▲不知是啥植物，藍天綠葉的陪襯下非常賞心悅目

▲秋天獨有的味道

▲10:44 到達郡大北峰，不停留續前行

▲遠方那霧霧的水平線是不是空污啊? 很好奇...

▲眼前的色彩開始豐富了起來

▲幾乎每個跟我反方向的山友都很驚訝我要折返了 😆

▲變色的杉還是松?

▲哇~暗粉紅色又帶點橘黃的樹林

▲11:12 坐在視野極佳的岩石上欣賞這片美景

▲環景影片當然也是要拍的囉~

▲這塊大岩石也是個拍攝人帶景的好地點，但是懶得再自拍啦 (沒帶腳架要自拍太麻煩了 😆 )

▲半小時後看到了這些從山頂看下來呈暗粉紅色的不知名樹

▲藍天下的變色松針

▲箭竹隧道

▲暗粉紅色的樹上結了很多果實

▲到底是什麼樹呢? 為整片山林增添濃濃秋意

▲回望玉山，再會囉~希望很快可以擁抱你~

▲12:24 到達望鄉山，休息20分鐘，這時候不會有人再上山了，再度包場 😆

▲鑽了一大段箭竹林後回到樹林，接下來就是非常輕鬆的之字形緩下坡啦

▲13:06 回到登山口，下山大約花了3.5小時

▲郡大山 - 我的第八座百岳，八秀之一，很慶幸體驗到了沿途的壯麗景色，更感謝老爺天賞了個好天氣 (「百岳八秀依高度排名如下：玉山北峰、向陽山、東巒大山、志佳陽大山、桃山、鈴鳴山、郡大山、閂山。秀：山容秀麗，坡度和緩，淺竹如茵，無巨石叢林者。」八秀已擁抱了桃山及郡大山兩座，其餘六座，希望有機會也能擁抱你們，繼續加油😊)