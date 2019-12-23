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我跟玉山最近的距離！ 八秀之一：郡大山

2019-12-23 14:25健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處繼上週驚喜連連的加里山後，計畫前往郡大山。只要是搜尋郡大山相關文章，每一篇幾乎都會提到「坐車比爬山累」(開車比爬山更累 😅 )，這是一座位於南投縣信義鄉的百岳，它沒有太高的難度，難的是到達登山口，長達32K的郡大林道大概有10K左右的路面是滿佈大小不一的碎石，更可怕的是，除了碎石路面，還有很多凹入地面的橫向排水溝渠，一不小心就會磨擦到前保險桿，低底盤的車更不用說，一定是會哭著叫媽媽，所以要走這林道，先決條件是要有高底盤的車，或是搭接駁車。兩週前看到山友分享剛去過郡大山的貼文，詢問是否一般休旅車行駛郡大林道23K-32K也無問題，對方回答說慢慢開是OK的 (我很乖有慢慢開，前保險桿還是A到了 😭 )，便決定要去試試，抱著忐忑不安的心情，我，出發了~

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▲週六早上約十點從桃園出發，下了交流道於名間鄉吃了午餐後，13:42到達郡大林道0K起點，將入山證副本投入信箱後即進入漫長的林道 (週三晚上線上申請入山證，週四早上即收到入山許可，如果未在三天前線上申請，也可於南投縣政府警察局信義分局信義派出所臨櫃申請)

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▲14:05 被眼前的山谷及遠方的山頭吸引下車，我真是有慧眼 😆 遠方的山頭即為清水山，又名清水大山 (「清水山位於花蓮縣秀林鄉，海拔2408公尺，一等三角點。和三角錐山、塔山合稱太魯閣三山。東側由岩崖陡落於太平洋造就著名的清水斷崖；西隔砂卡礑溪與三角錐山相望；南邊與花蓮平原、海岸山脈相連接。山頂展望達三百六十度！」引用自太魯閣國家公園官網)

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▲車行一個多小時後，到達23K的望鄉工作站，左邊這棵紅檜神木年齡約1200年

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▲參拜神木保平安

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▲望鄉工作站鐵門，工作人員核對入山證後才會開啟鐵門放行喔~(工作人員有提醒要自行帶水上山，因為望鄉工作站及登山口附近水源目前都缺水)

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▲16:02 過了26.5K，路邊停了一台七人座接駁車，乘客們在路邊聚集，嘿嘿嘿~當然是有大景可賞囉~(右後方為西巒大山)

這雲海就近在眼前，好像伸手就摸得到誒~

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▲沒幾分鐘就變這樣啦 😆 (手機拍攝，使用PeakFinder app)

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▲海嘯來襲，快逃

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▲就在這郡大林道約26.5K處，遇到了生平最靠近的雲海

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▲傍晚時分的太陽仍努力展現它大地主宰的威力

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▲大家都離開了，只剩我還在留戀 😆

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▲大約5點，終於到達登山口，上方及下方林道都沒有適合停車的位置，所以就停在登山口邊囉

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▲距離登山口約30公尺外的彎道空地已搭了幾帳，好像隔天要上山拍婚紗的樣子 (為何會選擇郡大山? 我很好奇)

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▲17:15 看看這路面，沒有親身體驗真不知艱辛 😅

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別人搭帳我睡車上，有桌有椅很舒適，但好冷啊~應該是不到十度...

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▲辛拉麵+牛小排肉片，這晚餐對我來說已經很高級了😆

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▲不到7點已滿天星

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▲LED燈太亮，忘了換個位置，過曝 😆

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▲吃過晚餐、整理一下裝備，鬧鐘設定2點半，8點就寢

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▲2點半醒來，小賴一下床後起來吃早餐、熱身，其它山友們都還在夢鄉，週圍一片寂靜，輕手輕腳整裝完畢，03:38我已準備起登 (有兩把鑰匙掛在登山口的柱子上，找不到鑰匙的人真會心急如焚啊~)

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▲登山口出發後是一段樹林之字形上坡，樹林中忽然傳來動物叫聲，是我爬山或露營從來沒聽過的聲音，懷疑是水鹿，剛查詢後，證明我聽到的真的是水鹿叫聲 (影片中的18秒、22秒、1分40秒處可聽到水鹿叫聲)，好想親眼見到牠啦~等了一會兒，牠就是不出現，只好繼續前進。04:15開始進入箭竹林，除了到達登山口是個挑戰外，前往郡大山的最大特色之一就是 : 鑽不完的箭竹林 😅

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▲04:39 到達望鄉山三角點，這裏白天可能沒啥特色，但是晚上...

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▲把相機放在三角點上拍攝星空，結果是這樣，簡直驚呆了我 (感謝三角點)

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▲用廣角端再拍攝一張，雖然銀河不是超級清楚，我已很滿意，這兩張星空夜景照讓我樂開懷，已設為電腦桌布 😊

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▲04:56 望鄉山三角點停留了十幾分鐘後繼續上路，之後在箭竹較矮的開闊地又聽到大型動物鑽入樹林的聲音，我想應該又是水鹿吧 (如果是黑熊出現我該怎麼辦呢? 哈哈哈，想太多)

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▲05:51 如計畫般的，不到六點已上達稜線，開闊的視野讓心情好舒暢

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▲05:53 合歡山方向(東北方)的雲海

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▲背對合歡山(西南方)的視野更驚人，這畫面讓我倒抽一口氣，因為現場欣賞真的非常壯觀 (下方亮亮的應該是東埔，右側為阿里山山脈)

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▲左側就是玉山群峰啦 😍

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▲使用PeakFinder app顯示的山名

▲360度環景

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▲十分鐘後再往合歡山方向拍攝，天色更亮了

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▲06:14 太陽即將東升

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▲走走停停，眼睛根本都捨不得眨一下

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▲大塔山(阿里山山脈最高山)旁的雲瀑像雪崩一樣，看得我都傻了，完全忘了要縮時攝影，只拍了兩段影片

▲06:17拍攝

▲06:20拍攝，比上一段影片的地勢更高一點6a6c1ae5159c292892fe09401665fbf4.jpg

▲十幾分鐘後到達更高處，決定在這裏守候玉山頂的光芒萬丈，只有我一個人，所以有閒情逸致搞自拍 😆  (毛帽+脖圍+兩件羊毛衣+襯衫，這樣就夠保暖了，還不需要穿到外套)

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▲06:44 回拍來時路，天已完全亮啦~

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▲不到半小時的時間，左邊山谷的雲海已幾乎消散

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▲山的影子，真有趣 (之後折返此處時，景色更美)

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▲前方即為郡大北峰，在到達郡大北峰前有很多需攀爬陡上的岩石路，算是比較艱困的路段

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▲熱力四射的太陽，預告著今日的好天氣

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▲邊走邊望著右邊的玉山群峰，威嚴地坐鎮在此，讓人不得不想要膜拜祂a7b8eb9f75a457e95a779aa8ab83de92.jpg

▲回拍來時路，已經看不見爬上來的稜線

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▲路邊兩棵結滿紅色果實的樹，不知是否為葉子掉光的巒大花楸

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▲郡大北峰就快到啦~(遇到一位也是獨行輕裝的大哥，腳程很快地往郡大山走)

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▲07:20 郡大北峰無基點，不停留續往前

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▲縹緲的山景+黃金箭竹海使人醉 (右後方那一排大山就是中央山脈南三段，據說是台灣山岳中最原始、最壯麗、也最少人走的一段縱走路線...所以，我還是遠遠欣賞就好了 😆 )

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▲從這個角度看過去，郡大山的視野真的很不錯

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▲箭竹叢林

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▲樹上掛滿米紛...hahaha...是松蘿啦~

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▲回拍來時路，已經越過了好幾個假山頭

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▲路邊老樹頭上的紅色葉片，這季節真是色彩繽紛啊~

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▲好像無窮無盡的箭竹林，那就自己找樂趣啦~

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▲垂直陡上一小段

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▲08:35 哈哈哈，郡大山頂到囉~花了快5小時才到達，正常時間應該只要3小時吧 😆

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▲二等三角點 (先前遇到的腳程很快的大哥竟然不在這裏，怪怪...)

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▲還有一顆森林山字三角點

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▲看遠方、頭痛、遮太陽、牙齒痛 (時間很多又沒人，繼續自拍😆)

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▲這個凸出的大岩石相當適合拍人帶景3a6ad8f82b11c76efb8cf9b61da3b8ee.jpg

▲山頂展望很好，這是西南方的阿里山山脈

分享

▲南邊的玉山群峰

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▲東邊的中央山脈南三段

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▲山頂旁有個可供遮蔭的休憩點，當天並不熱，所以就沒有走下去囉

▲環景影片

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▲09:42 包場約1小時，前一晚搭帳在登山口旁的獨行山友也登頂了，幫他拍完照並小聊一下後準備折返

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▲10:05 繼續享受箭竹林浴 😆 開始有一些山友也陸續出現啦~

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▲回程順光，很好拍

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▲沒有時間壓力，可以好好賞景拍照真棒

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▲就算要一直鑽箭竹林也不覺得辛苦

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▲爬上前方山頭後就會回到郡大北峰囉

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▲不知是啥植物，藍天綠葉的陪襯下非常賞心悅目

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▲秋天獨有的味道

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▲10:44 到達郡大北峰，不停留續前行

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▲遠方那霧霧的水平線是不是空污啊? 很好奇...

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▲眼前的色彩開始豐富了起來

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▲幾乎每個跟我反方向的山友都很驚訝我要折返了 😆

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▲變色的杉還是松?dde7e769653d06cffcfdf54ece261863.jpg

▲哇~暗粉紅色又帶點橘黃的樹林

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▲11:12 坐在視野極佳的岩石上欣賞這片美景

▲環景影片當然也是要拍的囉~

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▲這塊大岩石也是個拍攝人帶景的好地點，但是懶得再自拍啦 (沒帶腳架要自拍太麻煩了 😆 )

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▲半小時後看到了這些從山頂看下來呈暗粉紅色的不知名樹

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▲藍天下的變色松針

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▲箭竹隧道

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▲暗粉紅色的樹上結了很多果實

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▲到底是什麼樹呢? 為整片山林增添濃濃秋意

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▲回望玉山，再會囉~希望很快可以擁抱你~

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▲12:24 到達望鄉山，休息20分鐘，這時候不會有人再上山了，再度包場 😆

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▲鑽了一大段箭竹林後回到樹林，接下來就是非常輕鬆的之字形緩下坡啦

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▲13:06 回到登山口，下山大約花了3.5小時

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▲郡大山 - 我的第八座百岳，八秀之一，很慶幸體驗到了沿途的壯麗景色，更感謝老爺天賞了個好天氣 (「百岳八秀依高度排名如下：玉山北峰、向陽山、東巒大山、志佳陽大山、桃山、鈴鳴山、郡大山、閂山。秀：山容秀麗，坡度和緩，淺竹如茵，無巨石叢林者。」八秀已擁抱了桃山及郡大山兩座，其餘六座，希望有機會也能擁抱你們，繼續加油😊)

登山玉山合歡山

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戰況激烈！ 全台縣市步道大票選 暫居第一名竟是這條步道

2019-11-26 11:25

登頂的感動！ 跟著冒險精靈去四川 攀登「那瑪峰」回憶錄

2019-12-14 20:59

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01

苗栗泰安鄉幽美中級山步道 水雲三星之虎山

2019-12-06 13:59

風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56

野餐、露營、遠足、登山　「保溫瓶」跟戶外活動到底有甚麼關係？

2019-12-07 20:58

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

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【富士山Q&A】為什麼攀登富士山要繳錢？ 保全協力金是什麼？

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最接近天堂的地方！ 喜馬拉雅山脈被眾神所擁抱的尼泊爾

2019-12-08 15:55

腳下聽濤營區、遠眺基隆山　鼻頭山南峰聽見浪濤聲

2019-11-29 08:25

換個方式親近！ 陽明山區最大「阿里磅瀑布」健行與瀑降

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山屋睡不著，只好去爬山！ 挑戰登上卡拉帕塔峰 呼吸到5643m的空氣

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雪山成功！ 「爬山」對地表最強小四來說　小事一樁～

2019-11-26 07:22

臺北大縱走「茶鄉之旅」麟光站至飛龍步道　彷彿置身日本神社參道

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擎天崗步道「深秋芒花」花開季 令人十分心曠神怡

2019-11-27 15:15

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20

三讚加一好！ 武陵四秀 頗具考驗的進階路線

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祝我好運分水嶺！ 聖母峰基地營邁向雪白高聳的山頭

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海外健行-波蘭一日縱走　帶著國旗上塔特拉山脈

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羽絨知識大補帖！ 你需要知道的羽絨睡袋相關重點

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一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

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走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

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陽明山獨特景觀！ 兩側緊密夾道「箭竹林步道」 近距離欣賞小油坑噴氣孔

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不能放棄！ 志佳陽單攻越級打怪 慢也要慢的有尊嚴

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