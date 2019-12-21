刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山　沈浸在南投信義百萬無敵美景

(郡大林道碎石路與U型排水溝）

「郡大山」位於南投信義鄉，海拔3263公尺，是台灣百岳「八秀」之一。「郡大林道」共2小時32公里，從0k「郡大檢查哨」到23k「望鄉工作站」前段鋪有水泥道路，高底盤車輛行駛無虞；23k「望鄉工作站」到32k「郡大山登山口」，屬於碎石路面且多處Ｕ型排水深溝，開車速度只能比烏龜快一點。

（郡大山，山頂360度展望）

據說2年前黑熊曾經造訪林道，今天我們選擇露宿一晚，結果...沒有遇到黑熊。凌晨摸黑戴上頭燈，隨著地形高低起伏，穿梭在黑沈沈的松樹林中，遠方晨曦初露，不久，箭竹林沾上的露珠，像灑上寶石般一閃一晃，民諺「露水見晴天」，心理雀躍著，期待著登頂後的展望。總里程/總花費時間/移動時間：8.99公里/6小時20分/5小時11分

行程：D0：0630台北→1130郡大管制哨0k→1230林務局望鄉工作站23k→（午餐休息70min）→1440郡大山登山口32k

D1：0530郡大山登山口→0600望鄉山雨量測報站→0610望鄉山→0745郡大山北峰→0805看天池→0840郡大山→（休息1hr）→1150郡大山登山口→1330林務局望鄉工作站→台北

Day1 台北→郡大管制哨→林務局望鄉工作站→郡大山登山口

▲1130 0k郡大管制站106年已撤除，管制點已移至23k林務局望鄉工作站。郡大林道總長83公里，於1963年全線通車，一路延伸到馬博拉斯山腳，如今因天災崩塌，後半路段已無法通行。

▲1145 郡大林道部分路段，仍可見大大小小落石及坍塌，林道狹窄會車不易，設置多處反射鏡，成了拍照小工具。

▲1155 在山區常見到又高又大的人造林，第一次看到迷你版的可愛柳杉造林。

▲1225 林道處處灑滿紅葉洋芋片，車駛在楓樹腳下“咔嚓、咔嚓”作響。

▲1230 望鄉工作站車輛管制、核對入山證。一旁有千年檜木與土地公廟，午餐時間，隨處晃晃不小心觸動柵欄紅外線，忽然警鈴大作，把我這鄉巴佬嚇到落荒而逃，也把工作人員吵醒了，原來山上也有高科技。望鄉工作站「開放時間：08:00-12:00、13:00-17:00，其餘時間不開放車輛通行。」

▲1413 望鄉工作站到郡大登山口9k路段，充滿大大小小的Ｕ型排水深溝，方向盤無限次數右打1點鐘又左打11點鐘，好不厭世。動了念頭，與友人打賭不如就直直闖吧，究竟哪個坑洞會摩到底盤呢?🤣（過坑洞的萬用技巧：方向盤1點鐘與11點鐘👍）

▲1440 32k郡大山登山口，舊工寮已拆除，一旁有簡易廁所及水源。到達停車場時有得利卡及outlander兩輛車，都是今天下山的山友，看來今天包場了。

▲1600 晚餐時間，傍晚霧氣漸濃厚，吃飽飽躲進睡袋裡，滑著沒有訊號的手機，夜裡清脆的鳥叫聲迴盪在山林裡，閉上眼睛等待黎明來臨。Day2 郡大山登山口→望鄉山雨量測報站→望鄉山→郡大山北峰→郡大山→郡大山登山口→望鄉工作站→台北

▲0530 凌晨五點鬧鐘鈴鈴作響，帳篷外冷風呼呼吹著，只能縮成一坨直哆嗦。帶起頭燈在伸手不見五指的松樹密林中尋登山條前行。

▲0550 隨著山徑起起伏伏，晨曦在松樹林外拉開帷幕，像是一張絢麗多彩的剪窗花。

▲0600 中央氣象局自動測報系統-望鄉中繼站。沿途陡上松樹林，已經汗流浹背，整裝再出發。

▲0601 一會兒，天空漸漸亮起，大地籠罩在溫和晨光中。

▲0610望鄉山海拔3007公尺，森林三角點，趕緊開啟app，細數每一座山頭樣貌。

▲0616 開啟刷臉模式，穿梭在一叢叢箭竹林中，邊走邊滴水，晨露早已打濕裝備。

▲0642 遠方樹頭光禿禿，像沒了頭髮，靜默矗立。

▲0652 神秘的箭竹隧道，不知裡面是否住著龍貓家族。

▲0733 穿越底矮箭竹林，望向南方與玉山群峰遙遙相望。

▲0733 北望西巒大山和遙遠的雪山稜脈

▲0740 往郡大山北峰碎石陡坡，冷風直吹、步步驚險，抓緊箭竹林，手腳並用上攀。

▲0743 山徑旁巒大花楸妖豔果實盛開

▲0745 郡大山北峰，海拔3241公尺，無基石。遠方集集大山被雲層包圍，彷彿一座天空之島。

▲0751 太陽光直射，周圍霧水消散，也把濕透的裝備曬乾了。

▲0754 沿著稜線上上下下，途中展望令人駐足許久，不捨離開。

▲0805 乾枯的看天池，一窪一窪滿是動物腳印。

▲0815 穿梭在箭竹中，露珠像灑落的寶石般一閃一晃。

▲0840 郡大山，海拔3265公尺，山頂有二等三角點NO.1694和森林三角點兩顆基石。

▲0840 山頂視野極佳，眺望玉山群峰。

▲0840 山頂視野極佳，眺望東巒大山、東大郡山。

▲0840 衣服不知何時沾到的可愛竹節蟲，不注意看還以爲是箭竹枯草。

▲0840 每每到達山頂不免俗都要拍照留下紀錄。休息一小時，喜歡這樣的寂靜氛圍和悠閒步調，沈浸在百萬無敵美景。

▲0950 回程路上陽光露臉，穿過層層疊疊的箭竹林，影子斑駁斜斜長長。

▲1001 穿梭在一片黃褐蕭瑟箭竹林，沒有時間壓力，走得極其惬意。

▲1018 秋天松果的天下，果實高高掛。

▲1032 回程眺望連綿山峰，查詢資料才發現是造林杉木受病蟲害導致的乾枯色。

▲1055 下山小岩壁

▲1111 枯松被陽光照得金黃金黃。

▲1129 回程陽光普照望鄉山。

▲1142 早晨黑摸摸伸手不見五指的松樹林，差點絆的我四腳朝天，應該就是那一簇一簇的松果吧！

▲1150 回到登山口，11月還能幸運遇見躲在岩石旁的毛地黃垂掛著紫色大風鈴。

▲1200 一路搖搖晃晃，踏上歸途。

心得：📝車型2019 RAV4 adventure，底盤離地高約20公分，0~32K林道，開起來沒什麼問題，不會磨底盤。📝若自行開車且不熟林道路況，建議早點出發，林道下午易起霧。📝林道碎石很尖銳，可能有破輪風險，最好攜帶備胎與補胎劑，以備不時之需。📝若摸黑或早晨起登，最好穿著雨衣褲，防露水濕身。📝32k登山口窪地水源充足（108/11/28）南投信義鄉-望鄉山、郡大山北峰、郡大山GPX🍏我的部落格-本丸愛納涼🍎