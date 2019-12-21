親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

罷韓遊行／Wecare大遊行人潮點亮夜空 晚間圓滿落幕

能見度僅200公尺！台中機場大霧深鎖航班大亂

刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山　沈浸在南投信義百萬無敵美景

2019-12-21 15:55健行筆記 健行筆記本丸

eedc948e29c68481250ac5f11b835ce3.jpeg

(郡大林道碎石路與U型排水溝）

「郡大山」位於南投信義鄉，海拔3263公尺，是台灣百岳「八秀」之一。「郡大林道」共2小時32公里，從0k「郡大檢查哨」到23k「望鄉工作站」前段鋪有水泥道路，高底盤車輛行駛無虞；23k「望鄉工作站」到32k「郡大山登山口」，屬於碎石路面且多處Ｕ型排水深溝，開車速度只能比烏龜快一點。

e1ba36454bfee7c84cfbcc1cca6df280.jpeg

（郡大山，山頂360度展望）

據說2年前黑熊曾經造訪林道，今天我們選擇露宿一晚，結果...沒有遇到黑熊。凌晨摸黑戴上頭燈，隨著地形高低起伏，穿梭在黑沈沈的松樹林中，遠方晨曦初露，不久，箭竹林沾上的露珠，像灑上寶石般一閃一晃，民諺「露水見晴天」，心理雀躍著，期待著登頂後的展望。總里程/總花費時間/移動時間：8.99公里/6小時20分/5小時11分

行程：D0：0630台北→1130郡大管制哨0k→1230林務局望鄉工作站23k→（午餐休息70min）→1440郡大山登山口32k

D1：0530郡大山登山口→0600望鄉山雨量測報站→0610望鄉山→0745郡大山北峰→0805看天池→0840郡大山→（休息1hr）→1150郡大山登山口→1330林務局望鄉工作站→台北

Day1 台北→郡大管制哨→林務局望鄉工作站→郡大山登山口

6f829f8bab4a788b1bd0c0a63cb7a07b.jpeg

▲1130 0k郡大管制站106年已撤除，管制點已移至23k林務局望鄉工作站。郡大林道總長83公里，於1963年全線通車，一路延伸到馬博拉斯山腳，如今因天災崩塌，後半路段已無法通行。

2ef1acc62e52538b470c866a5c9d1846.jpeg

▲1145 郡大林道部分路段，仍可見大大小小落石及坍塌，林道狹窄會車不易，設置多處反射鏡，成了拍照小工具。

ad26544e6310e969199ea60aa6a59151.jpeg

▲1155 在山區常見到又高又大的人造林，第一次看到迷你版的可愛柳杉造林。

eea990aec97309f0ecfb15acbc2e37d9.jpeg

9c0dc65efbb75287a70a576f36c12c28.jpeg

▲1225 林道處處灑滿紅葉洋芋片，車駛在楓樹腳下“咔嚓、咔嚓”作響。

7b2aa581125a6733be5f57ce18526076.jpeg

7252958bc83a9bea4e09c1708963726a.jpeg

ab489f3946227b8d6abe108e01863c5c.jpeg

▲1230 望鄉工作站車輛管制、核對入山證。一旁有千年檜木與土地公廟，午餐時間，隨處晃晃不小心觸動柵欄紅外線，忽然警鈴大作，把我這鄉巴佬嚇到落荒而逃，也把工作人員吵醒了，原來山上也有高科技。望鄉工作站「開放時間：08:00-12:00、13:00-17:00，其餘時間不開放車輛通行。」

f33042c803dcb484ceb0e0523786a112.jpeg

9f29694e6d618755a96fbb94aa9afa5f.jpeg

▲1413 望鄉工作站到郡大登山口9k路段，充滿大大小小的Ｕ型排水深溝，方向盤無限次數右打1點鐘又左打11點鐘，好不厭世。動了念頭，與友人打賭不如就直直闖吧，究竟哪個坑洞會摩到底盤呢?🤣（過坑洞的萬用技巧：方向盤1點鐘與11點鐘👍）

e0eb13859ce3988ddd71747cdb8a1d05.jpeg

▲1440 32k郡大山登山口，舊工寮已拆除，一旁有簡易廁所及水源。到達停車場時有得利卡及outlander兩輛車，都是今天下山的山友，看來今天包場了。

f4d7840e9f2d9a0b41cb2e06feacedc3.jpeg

495b2353dfd16087355bea79e0a681c5.jpeg

cf78601a913fe55823184ebd36bcd797.jpeg

f32b4ae9b63629c22c694b7095508bf8.jpeg

▲1600 晚餐時間，傍晚霧氣漸濃厚，吃飽飽躲進睡袋裡，滑著沒有訊號的手機，夜裡清脆的鳥叫聲迴盪在山林裡，閉上眼睛等待黎明來臨。Day2 郡大山登山口→望鄉山雨量測報站→望鄉山→郡大山北峰→郡大山→郡大山登山口→望鄉工作站→台北

ee209b2342f03ed87545e55519ce3845.jpeg

▲0530 凌晨五點鬧鐘鈴鈴作響，帳篷外冷風呼呼吹著，只能縮成一坨直哆嗦。帶起頭燈在伸手不見五指的松樹密林中尋登山條前行。

46181c22da4b65ecd858f9e16e48b087.jpeg

▲0550 隨著山徑起起伏伏，晨曦在松樹林外拉開帷幕，像是一張絢麗多彩的剪窗花。

880dc9134f1fbcf04598e371c53503af.jpeg

▲0600 中央氣象局自動測報系統-望鄉中繼站。沿途陡上松樹林，已經汗流浹背，整裝再出發。

3dd085ab4ac3f6ba9a64444bbdae593a.jpeg

▲0601 一會兒，天空漸漸亮起，大地籠罩在溫和晨光中。

2e64e7a5025e216d567bcdffd5e7897b.jpeg

5dd5b41db7f77f265ce22a7a13dea18d.jpeg

▲0610望鄉山海拔3007公尺，森林三角點，趕緊開啟app，細數每一座山頭樣貌。

dcd92943cf0dcac88cf8a1b59465e9bf.jpeg

▲0616 開啟刷臉模式，穿梭在一叢叢箭竹林中，邊走邊滴水，晨露早已打濕裝備。

da2deaa05705f5d0b927b3a443813d00.jpeg

▲0642 遠方樹頭光禿禿，像沒了頭髮，靜默矗立。

47dfb163a9759182ec6f6e9f7e662166.jpeg

▲0652 神秘的箭竹隧道，不知裡面是否住著龍貓家族。

e729457f36faff1d6981995e43ef5f92.jpeg

▲0733 穿越底矮箭竹林，望向南方與玉山群峰遙遙相望。

fcd082d8d49c20f9a0ef668eb2e35279.jpeg

9d783cf52ff1ba25e93dfb7b8fb46d6c.jpeg

▲0733 北望西巒大山和遙遠的雪山稜脈

65d94d6ae9e618382ff8d3fbc76fbb1f.jpeg

▲0740 往郡大山北峰碎石陡坡，冷風直吹、步步驚險，抓緊箭竹林，手腳並用上攀。

addd46442d64597e5ec1ae0d1277c8ac.jpeg

▲0743 山徑旁巒大花楸妖豔果實盛開

d3fe51aeac5c9a1a8898b8e6e5137fc1.jpeg

1c446146e9419cf5ffd603e32c2437f4.jpeg

▲0745 郡大山北峰，海拔3241公尺，無基石。遠方集集大山被雲層包圍，彷彿一座天空之島。

8d1e807271da63dd2b5f12599d59b448.jpeg

▲0751 太陽光直射，周圍霧水消散，也把濕透的裝備曬乾了。

c630d0180292b8effabb975e27f52059.jpeg

▲0754 沿著稜線上上下下，途中展望令人駐足許久，不捨離開。

6051706ffd7178a8a53bda7ba030bf96.jpeg

▲0805 乾枯的看天池，一窪一窪滿是動物腳印。

e88ca1e3223272bff4dd40bfe5a6e4d0.jpeg

c8987b254f390821df6d80b5ae8597be.jpeg

▲0815 穿梭在箭竹中，露珠像灑落的寶石般一閃一晃。

1be4e4d35104cd25ff1ef92c13823d51.jpeg

▲0840 郡大山，海拔3265公尺，山頂有二等三角點NO.1694和森林三角點兩顆基石。

93317324930236daca6c460e681d13d7.jpeg

▲0840 山頂視野極佳，眺望玉山群峰。

37aa1bfefc7473c36efcea6b460799ff.jpeg

▲0840 山頂視野極佳，眺望東巒大山、東大郡山。

2046ebeffc2f0591d4aa580812f4bd75.jpeg

▲0840 衣服不知何時沾到的可愛竹節蟲，不注意看還以爲是箭竹枯草。

eaa08f5eee3ed2696d9c72d6a48b03f8.jpeg

5e1ca83571694d8288cdb02f99be33dc.jpeg

▲0840 每每到達山頂不免俗都要拍照留下紀錄。休息一小時，喜歡這樣的寂靜氛圍和悠閒步調，沈浸在百萬無敵美景。

84a874a4cd773069c9d5cbd57fba6b86.jpeg

▲0950 回程路上陽光露臉，穿過層層疊疊的箭竹林，影子斑駁斜斜長長。

c063273d2c4dd9fcb9edc5de8a949198.jpeg

514e13e4af56d8052be980ce136ae7ee.jpeg

▲1001 穿梭在一片黃褐蕭瑟箭竹林，沒有時間壓力，走得極其惬意。

a53b200bd006da1fdee4ffbd44001809.jpeg

▲1018 秋天松果的天下，果實高高掛。

2e14ffa359726739969eeff2f9e1c438.jpeg

401b7dac6a4ff5d6e6b2b76793b07583.jpeg

▲1032 回程眺望連綿山峰，查詢資料才發現是造林杉木受病蟲害導致的乾枯色。

5e509c6f19f68a9895b4ff7aa1fd0aa6.jpeg

▲1055 下山小岩壁

fc7236b563303599214fd35ced9a448c.jpeg

fa0a6c0a28b9f4144f275523f4f3dc79.jpeg

▲1111 枯松被陽光照得金黃金黃。

403014020b2769fe2b7f4ae5c7325fb5.jpeg

▲1129 回程陽光普照望鄉山。

60de4ca4181b9711e44deaabf4d5221b.jpeg

7b5515c505ab5cb0658d7509e74008c0.jpeg

▲1142 早晨黑摸摸伸手不見五指的松樹林，差點絆的我四腳朝天，應該就是那一簇一簇的松果吧！

30a61a99d007c5ad4efc23a8da649f88.jpeg

▲1150 回到登山口，11月還能幸運遇見躲在岩石旁的毛地黃垂掛著紫色大風鈴。

886ccab6973a7bfe7f2708fdf71ddd81.jpeg

▲1200 一路搖搖晃晃，踏上歸途。

心得：📝車型2019 RAV4 adventure，底盤離地高約20公分，0~32K林道，開起來沒什麼問題，不會磨底盤。📝若自行開車且不熟林道路況，建議早點出發，林道下午易起霧。📝林道碎石很尖銳，可能有破輪風險，最好攜帶備胎與補胎劑，以備不時之需。📝若摸黑或早晨起登，最好穿著雨衣褲，防露水濕身。📝32k登山口窪地水源充足（108/11/28）南投信義鄉-望鄉山、郡大山北峰、郡大山GPX🍏我的部落格-本丸愛納涼🍎

登山信義鄉玉山

延伸閱讀

男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區...

南投文化局新書發表 老中青三代作家經驗傳承

南投日月潭／大竹湖步道，深秋蘆花搖曳

告別紙車票 陝西高鐵 邁入刷臉、掃碼時代

相關新聞

一年一雄！ 谷關七雄之白毛山挑戰 愈上愈陡考驗愈大

2019-12-21 15:55

陽光繪成金色畫、裸岩配上藍天白雲　登武陵二秀「池有、品田山」實在美！

2019-12-21 08:55

雲海、楓紅、加里山！ 仰望杉木林盡是驚喜連連 樹冠層也變金黃

2019-12-14 08:55

鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美極了

2019-12-13 07:59

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56

宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

2019-12-09 07:55

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

2019-12-05 07:58

風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20

一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

2019-11-30 15:29

走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

2019-11-28 07:58

不能放棄！ 志佳陽單攻越級打怪 慢也要慢的有尊嚴

2019-11-27 07:55

好不甘心的撤退！ 辜負了對不起　忘不了的奇萊南華7K

2019-11-25 21:05

新手單攻嘉明湖，說走就走！ 隨手可得的美景 喜歡就按下快門

2019-11-22 15:35

陽明山東西大縱走　芒花炸裂 & 膝蓋也炸裂全紀錄

2019-11-21 20:55

玉山主峰最後200公尺！ 每踏一步都會浮出人生跑馬燈

2019-11-21 07:55

桃源谷內寮線＋灣坑頭山健行　瞭望青山藍海水牛群

2019-11-16 21:55

台灣也有條「萬里長城步道」 你爬過嗎？

2019-11-14 21:05

遠眺群峰！全台灣最漂亮的高山草原「能高安東軍」(多圖)

2019-11-14 07:56

夜奔桃山3天3夜！親身體驗「雲能使山活、樹能使山蔥」的悠悠意境

2019-11-10 22:00

2019「嘉明湖之行」遇見最美的星空與壯闊的雲海

2019-11-09 08:00

斬開草木、為山友鋪出一條山路！「樟之細路」走跳羚羊Trip Antelope

2019-10-31 08:00

沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00

美景無敵！奇萊南華鐵腿行　雲霧繚繞的山景如仙境

2019-10-13 21:00

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

享受巨木、林蔭、芬多精　一探上帝的部落司馬庫斯！

2019-09-02 15:40

基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩　共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00

易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00

豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織　越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00

水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30
看更多

熱門文章

韓國登山看到的「路徑難度圖」 也就是台灣登山界最缺乏的資訊！

2019-12-20 07:58

雲海、楓紅、加里山！ 仰望杉木林盡是驚喜連連 樹冠層也變金黃

2019-12-14 08:55

鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美極了

2019-12-13 07:59

龍貓出沒！ 充滿童趣的楊梅落羽松秘境 遊稻田古厝還有芒花賞

2019-12-04 15:28

宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

2019-12-09 07:55

登頂的感動！ 跟著冒險精靈去四川 攀登「那瑪峰」回憶錄

2019-12-14 20:59

戰況激烈！ 全台縣市步道大票選 暫居第一名竟是這條步道

2019-11-26 11:25

【富士山Q&A】為什麼攀登富士山要繳錢？ 保全協力金是什麼？

2019-12-13 12:26

苗栗泰安鄉幽美中級山步道 水雲三星之虎山

2019-12-06 13:59

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01

腳下聽濤營區、遠眺基隆山　鼻頭山南峰聽見浪濤聲

2019-11-29 08:25

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

2019-12-05 07:58

野餐、露營、遠足、登山　「保溫瓶」跟戶外活動到底有甚麼關係？

2019-12-07 20:58

陽光繪成金色畫、裸岩配上藍天白雲　登武陵二秀「池有、品田山」實在美！

2019-12-21 08:55

風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58

最接近天堂的地方！ 喜馬拉雅山脈被眾神所擁抱的尼泊爾

2019-12-08 15:55

換個方式親近！ 陽明山區最大「阿里磅瀑布」健行與瀑降

2019-12-03 21:05

臺北大縱走「茶鄉之旅」麟光站至飛龍步道　彷彿置身日本神社參道

2019-12-11 15:05

陽明山東西大縱走　芒花炸裂 & 膝蓋也炸裂全紀錄

2019-11-21 20:55

一年一雄！ 谷關七雄之白毛山挑戰 愈上愈陡考驗愈大

2019-12-21 15:55

【富士山Q&A】爬富士山需要帶什麼？

2019-12-10 12:28

山屋睡不著，只好去爬山！ 挑戰登上卡拉帕塔峰 呼吸到5643m的空氣

2019-12-06 07:55

擎天崗步道「深秋芒花」花開季 令人十分心曠神怡

2019-11-27 15:15

刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山　沈浸在南投信義百萬無敵美景

2019-12-21 15:55

祝我好運分水嶺！ 聖母峰基地營邁向雪白高聳的山頭

2019-12-06 20:55

三讚加一好！ 武陵四秀 頗具考驗的進階路線

2019-12-09 21:25

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20

海外健行-波蘭一日縱走　帶著國旗上塔特拉山脈

2019-11-30 07:25

新北市淡蘭古道石碇段　平緩步道兼愜意觀光石碇老街一日遊

2019-11-22 08:03

陽明山獨特景觀！ 兩側緊密夾道「箭竹林步道」 近距離欣賞小油坑噴氣孔

2019-11-28 14:59

雪山成功！ 「爬山」對地表最強小四來說　小事一樁～

2019-11-26 07:22

新手單攻嘉明湖，說走就走！ 隨手可得的美景 喜歡就按下快門

2019-11-22 15:35

七星山步道登小百岳 台北市最高主峰 & 秋天限定壯觀芒花季

2019-11-24 08:29

令人讚嘆！ 探訪錐麓古道的壯濶景觀「錐麓斷崖」

2019-12-12 14:55

羽絨知識大補帖！ 你需要知道的羽絨睡袋相關重點

2019-12-01 15:55

一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

2019-11-30 15:29

太魯閣國家公園「得卡倫步道」　走到差點求饒的天梯步道！

2019-12-08 08:25

走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

2019-11-28 07:58

親民路線-雪山主東線　走上去才發現原來這麼短

2019-11-28 06:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top