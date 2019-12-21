陽光繪成金色畫、裸岩配上藍天白雲　登武陵二秀「池有、品田山」實在美！

武陵二秀之池有、品田山 - 2天1夜，出發的前一週，一直很擔心行程受鳳凰颱影響而取消，還好最後老天爺給了我們如此的好天氣，順利的完成了這次的池有、品田山。將此行濃縮成10分鐘的精彩記錄，為自己也為伙伴們留下美好的回憶，若您還未走過，一定要好好的欣賞一下！即使走過，也能勾起您滿滿的回憶。

【行程】Day0：台北→夜宿環清宮Day1：武陵山莊→池有山→新達山屋Day2：新達山屋→品田山→新達山屋→登山口→武陵山莊→台北

【DAY1】

從武陵山莊出發，過了武陵吊橋之後便是桃山步道，步道口至桃山瀑布為4,302公尺，沿途會分別會經過桃山登山口、池有品田登山口、桃山瀑布(步道終點)我們因聊得太開心了不小心錯過了登山口而來到了桃山瀑布，就順道欣賞一下桃山瀑布再上山啦！

桃山瀑布前的涼亭處有一個流動廁所，意外的非常乾淨且有水可以洗手，廁所外也有一池大水桶可用，有需要的人可以把握一下這最後的廁所！接著走回登出口，正式開始！

池有山登山口到三叉營地，3.5K上升海拔約1000M，前一晚在環清宮時聽山友說新達山屋水塔已無水，預計要煮2餐的泡麵及熱飲，所以我們每個人都揹了3L的水(一方面盤算著若不夠可能要取新達池的水來用)再加上攝影器材，對於負重能力不是特別優秀的我，揹著重裝一路陡上覺得蠻辛苦的，登山杖對我來說蠻重要的，不管是上山下山，雙手都能幫忙分擔一些重量，通過一些高低落差較大的地型時，登山杖可以延伸你的施力點，幫助你較輕鬆安穩的行進，這次攜帶的登山杖是「FIZAN超輕三節式健行登山杖」，材質採用7001高強度鋁合金，彈性好、質量輕，單支僅重158公克，相較於我先前使用的登山杖輕了約100公克，原以為100克可能沒什麼感覺，但拿在手上可以明顯的感受到差異，登山對於重量可是錙銖必較啊！

就這樣慢慢的龜到了1.5K的空曠處，覺得這裡林相很美，大伙在些休息一下，順便拍拍照

繼續往前，來到了一段開闊處，可以眺望遠方的369山莊及雪山圈谷，爬山除了邁步向前，偶爾轉身回顧身後，往往一個轉角就可以發現不同的美景，

過了三叉營地再往前一小段，就來到池有山登山口，▼大伙在這下裝備，輕裝上山

▼天氣很好，藍天白雲襯著壯闊的石瀑有種嘆為觀止的感覺

▼往池有山三角點路上會經過一小段蹦塌地型，不危險，小心通過及可

池有山GET!在此拍照稍做休息後，繼續前往新達山屋，

下坡雖然輕鬆好走，但前提是膝蓋要撐得住，即便下坡是我比較擅長的，但我仍會使用登山杖減緩膝蓋的衝擊，

接著來到了池有名樹前的一段上坡，這片地型蠻繽紛的，有紅有綠，請大家停下腳步拍照留念，

▼上了這個坡之後就到了池有名樹

▼往前之後回過頭來看，不同角度的池有名樹有不同的美，

最後我們抵達新達山屋的時間也蠻晚的了，快速的解決晚餐，聽了山屋志工精彩的星象解說後結速了Day1。

後來聽志工說有新發現的活水源，從山屋旁小路下去，來回約30分鐘，事前果然要做足課才行啊......

▼往水源路線有一塊小指標

【DAY2】

▼今日依是個大好天氣，陽光將品田大草原繪成了一幅金色的畫

分享 facebook

我們忍不住在些停留了一下，細細的欣賞著

後面再穿過一片箭竹林之後就快到品田前峰了

中途與對面的大小霸合影

接下來就是今日的重頭戲 「品田V型斷崖」啦！這邊建議大家在下斷崖前可以將登山杖就放在旁邊，回程再取回就好，因為接下來需要空出雙手攀繩，登山杖掛在手上的話蠻影響移動的，下面這張照片是回程是拍的，也就是去程要下攀的路線，照片看起來比較有難度，實際上走起來其實還好，

三點不動一點動，看好踩點，有些石塊受腳踩後可能會滑落，所以要確認踩點穩固沒問題才移動下一步，中間其實一段一段的，都會有一些小平台可以稍微停留休息一下，謹慎通過，不用太過於擔心，先下去的伙伴們，在等待隊友時也要留意上面是否有岩石鬆落，

中間一段的平台，岩石裸露的粗曠美配上藍天白雲以及後面的雪山，實在是太美，很適合拍照！

過了V型斷崖後，再往上走一小段就來到了品田山三角點，後方是這幾天一直伴我們左右的大小霸，另一邊則是雪山，

走了2天下來，特地把這次穿的FOOTER除臭襪脫下來聞聞看，看看到底是不是有這麼神奇這麼厲害XD

這2天穿下來給我的感受，聞之前我是對他有信心的，怎麼說呢?因為2天下來，我的腳走起來是乾爽的，沒有流腳汗溼溼悶悶的感覺，所以我覺得是有信心的，但心裡還是覺得應該多少還是會有些異味吧！只是會變得比較輕微而已，所以我還是帶著有點緊張的心情聞了下去，真的！不誇張！我蠻訝異的，怎麼可能沒有臭味......當下我是有點興奮的想叫其他人來聞聞看，哈哈哈！但這舉動是在是太噁，所以這個想法只留在我心裡而已，經過這2天1夜下來，我給予FOOTER除臭襪的評價是肯定的！

飽覽了品田山之後，我們就回到新達山屋享用午餐，在山上吃泡麵總覺得是一件特別幸福的事情，根本山珍海味

用餐後於山屋前合影幾張就開始回程移動了(背景應該是池有山?)

其他更多池有、品田的照片歡迎大家到[相簿]池有&品田山欣賞。最後再來說說此行所體驗的2項商品心得好了，【FOOTER除臭襪心得】

「商品資訊」： 減壓氣墊運動登山襪產品本身是透過什麼樣的材質、技術來達到除臭網頁介紹裡寫得很詳細，就不特別說明了，在體驗感受上，2天活動過程中走起來都是乾爽，這非常重要！除了如上面所述真的不會有異味之外，襪子本是稍有厚度的，彈性適中很舒服，體驗過程中的另一個插曲是，下山回到平坦的桃山步道後，我便將鞋子拖下，反正接下來都是平路了，換成拖鞋比較輕鬆，在我把鞋子拖下時，我注意到兩隻襪子的腳姆指處的顏色是深灰色的，各有一小塊是溼的，我點有傻眼......心想該不會是長距離下坡姆指一直頂頂到流血吧！？趕緊脫下來看看，結果沒事，難道是汗水？？？我蠻疑惑的，因為我不曾有過走到腳流汗把襪子弄溼一塊的經驗，難道這是因為FOOTER排汗技術不臭的關鍵之一嗎? 或許是吧！無論是異味抑制功能、舒適性，整體下來我是會推薦給我身邊朋友的，如果你本身也是容易流腳汗的人，那麼我推薦你可以試試看，記得也要搭配透氣良好的鞋子喔！否則效果可能會受影響。【FIZAN超輕三節式健行登山杖心得】

商品資訊：超輕三節式健行登山杖還記得我拿起FIZAN登山杖後的第一個反應，哇！好輕喔！感覺跟之前買的登山杖重量差好多，明顯的感覺有差，我以為重量差很多，實際量了一下，FIZAN重量只輕了約100公克，原來100公克就有如此的感受，因為很輕，可想而知，3節式的每一管都做的薄的，走在樹林裡時，樹枝彈到登山杖時都可以聽到輕脆的聲響，是那種會讓你感受是很薄的聲音，一開聽到這樣的聲音其實是有些微的不安全感，擔心不會太薄太脆弱等一下就斷了之類的，但最後證明7001高強度鋁合金材質是沒有問題的，使用的專利「FLEXY」閉鎖系統可以將登山杖牢牢的固定在你鎖定的長度沒有問題，不會有越走越短的情況發生，據官方說明可承受垂直100公斤的力量，另外我也發現，此款FIZAN也是韌性也是蠻好的，好幾次我過地形人往前走了，要收回登山杖時被石縫、樹枝…等卡住，我從登山杖上頭施也要往前移，但底部卡住，登山杖變成微微彎曲，都沒有問題，總結下來我喜歡他的原因是輕量化，而且非常穩固，人體工學設計的EVA泡綿握把握起來很舒服，是一組可以讓人放心的登山杖。武陵四秀-池有山 GPX檔武陵四秀-品田山GPX檔