親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

雲海、楓紅、加里山！ 仰望杉木林盡是驚喜連連 樹冠層也變金黃

2019-12-14 08:55健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處加里山，我的啟蒙之山，忘了當初為何選定它，我只知道，它開啟了我的爬山生涯 (目前也不過才短短的快2年 😆)。第一次的中級山、第一次的摸黑下山、第一次發現爬山腳會腫漲，都是因為它 - 加里山，然而我並沒有卻步，下山之後努力爬文、買了人生第一雙登山鞋，開始積極研究、規畫下一次又下一次的爬山行程。在歷經了不少次的大、中、小山鍛鍊後，很想再訪加里山，看看自己是否有所成長 (答案是 : 有的)。或許是緣份又到了，朋友邀約露營就在鹿場登山口附近，正好可以再度擁抱加里山。本次行程安排 : 週六早上六點前起登→下午2點後到吻吻露營區→週日中午前離開露營區。(兩天充實的行程，遇到好多從天而降的禮物，目不暇給、相機也勤作工，完全不想結束的週末😆)鹿場登山口起登的話，單程約3.2K (需折返)，第一次爬加里山共計花了9個半小時 (外加2小時走錯路)，這次共計花了7小時25分 (上山4小時21分、下山3小時4分)，扣掉風美溪畔停留約1小時、山頂停留約半小時及沿途拍照、休息，實際上、下山總共花了不到6小時，好感動 😂，我真的有進步啦~(我的GPX)2cd84ac0144055f0866f32915f622b48.jpg▲早上五點多到達鹿場登山口旁的停車場 ($100/次)，整裝、熱身完畢，5點55分準備進入登山口 d5775dad1e4e8387d7e078364512355d.jpg▲距離登山口100公尺遇叉路要往右下，上次來沒注意到就直直走鑄成大錯 😅，這次絕對不會錯過了。有機會也要嚐試哈堪尼山、加里山O形...到底是「堪」還是「勘」呢?08bfd4fde321bd3a9e6493463a3a9188.jpg▲06:13 500公尺後到達風美溪旁6e714dfaa48fd27635c375496925334c.jpgdd54bb72304d06d78b7846375da0757a.jpg▲很久沒下雨，不需涉水過溪3cd23f24f7cb995cfa6c4fba0bd9d0eb.jpg▲溪畔有幾棵楓紅很吸睛167d110bf40f9b32e526c4c947fddd9d.jpg401e0c69944999981167097cb3674ad1.jpg▲第一次來是從上面的小竹橋過溪上山，現在不知還堪用嗎?e42a5c8897b213d5021acd5bf1d75f8c.jpg▲坐在溪邊賞著楓紅落葉，差點忘記要繼續前進 😆d5652428ee9ac738adc95acf7c04cc96.jpg▲潺潺流水聲加上白耳畫眉的叫聲交織出天籟之音2779e04730508d95fe332829131cf01e.jpg▲06:40 溪畔停留約25分鐘後再上路 (下山時陽光已照射到這裏，那時應該更美)4b300920c0690e1e897ec123f3fd9b28.jpg▲登山口到風美溪是下坡，過了風美溪就要開始一路上坡囉~4902a8dfd9b383feb3f208176a9fc819.jpg9b2501ecb0b0fb3b59328fd4fe4ed4b7.jpg▲07:03 第一座小橋ccbcf5c2e0f5d66e94e01f792f1cd58b.jpg▲07:21 第二座小橋 (拍攝的時候不知道已拍下本次露營才認識的露友、也是健腳山友的背影，人家上山花了不到3小時 😆)b30d6f116ce1fa7f307e9adb5c6f5199.jpg▲07:24 第三座小橋

分享
▲07:28 仰望杉木林，陽光的加持下，樹冠層都變金黃色的啦~db9df0de5504e6246d075d0d9d8a5fbe.jpg▲優質的中級山步道，光是欣賞成片的杉木林就值得走一遭02273b35cfe09e050674f40e872200d0.jpgf51f733a7964460aacc8081bc241b231.jpge7574147c3e88e54e811e64e88c77959.jpg▲森林中的小精靈 - 苔蘚，永遠看不膩7afa9585794f141cf4d57d5d7ecf17cb.jpg▲07:47 還有1.5K，最難的還沒開始47e1747650b35322f9dc817069cd472a.jpg▲廢棄台車軌道87517d291d9729d48e6c96bbaaf94c96.jpg▲07:54 叉路口，由鹿場登山口起登至此約1.86K，由大坪登山口起登至此約3K (找機會也要試試由大坪登山口那兒出發往加里山，據說那裏有漂亮的杜鵑林，我想花季是最適合的時間吧~)9ec932ace6d33ad1272b248759aa3672.jpg▲07:55 到達山屋，以前右邊樹上有4號救援樁，現在沿路有號碼的救援樁都不見了，但很多樹上新增了螢光黃的反光牌dd7ea340edbbc13020b44e55d1af8704.jpg▲山屋不停留續往上0c34b3f8ffe4b2a7af82ee359373c257.jpg▲人工階梯一小段39222581cdaf4c718b729d5424138ea3.jpg▲08:17 2K里程樁d21d46ab22df55e6266a974c6eb24836.jpg▲老樹頭還在bd867e2dbfad6bddb704921ec950f419.jpg▲第一次被樹根路洗禮就是在加里山，現在習已為常了 😁f9d46cdacd6fe19a16cbe9fbb61ec84e.jpg3cd39ce7275a389613d03e7b0d50bc25.jpg▲08:50 2.5K里程樁317924463ae6569fdd5ef003097e364a.jpg▲09:01 休息點不休息，繼續前進476c8a24768e11f189777d1c7c64afda.jpg▲還有0.55K，即將進入最難的路段db0d95b244bb2897bec9f849d9b36d3c.jpg▲拉繩出現，不難爬3ea2cfe39d237071b4eb87a2b12c7995.jpgbfd7aefbac03def8615071832f14e90b.jpgb873099da11768a15d8977c515b0afab.jpg▲穿越大岩石及老樹根54c6574e9f6c0f2cb146891d2f7b2a73.jpg88df484b704a5ea743de87fcafadbdc5.jpg▲09:15 登頂前的最後一座橋，躺在這裏的大石上享受森林浴很棒20361a88e7714c1016aa6d3716b884a4.jpg▲過橋之後往上爬，真的就要進入最難的路段了84942fe77cb15084d4488b6c7cefaf63.jpg▲09:19 叉路口，由鹿場登山口起登至此約2.8K，由大坪登山口起登至此約3.5K，從這裏到山頂只剩0.4K，也是最難的路段，因為全程幾乎陡上，建議戴手套，方便拉繩或樹根上爬a347407855137090fc5b9cef25c438ee.jpg▲一開始除了有繩子及樹根輔助外，還有人工踏點9154776790a368253fff9c2eb1c329ad.jpg▲跨越一堆倒木d3b724436e03616f5e128f75b2f83940.jpg▲左右兩邊都可上、下5ef696c49ccf2702053c7043fe635df1.jpg▲穿越大岩壁2a8cf7171319695a68aa22be91b5f5cb.jpg▲續往上爬db1ca24ffc02845d65084188e6651f76.jpg▲這最後的400公尺是最困難的，但很有挑戰性98a663c7a8af5bca0465079223309943.jpgd9d9326efc9e7aecb91730c2f3a4fbe8.jpg▲第二次挑戰已不覺得很辛苦2d41586f3d9cac4c69ddf762d7d15c54.jpg▲反而覺得有趣5d9a3321ef1247e0f6dab6804a33f66f.jpgad87c0041249ce821392f72664cc2b24.jpg▲跟鳶嘴山比起來，這真的是小菜一碟5ec1d82437f89b2a71bbd7d1cfb3b969.jpg11326adb2f96beb888354829590489ab.jpg8ed53cff4c64effdd50ae024207a7476.jpg▲手腳並用繼續爬d4fd5d7b62cd5a1eef68b95d20ff80d5.jpg144f00827c61aaa578a21b46831dd855.jpgb4041901ec294a6dbe728c65679e19cc.jpg▲邁力上爬後，抬頭的驚豔9399b77c49bf3c6ec7495753b913502b.jpg▲原來快到山頂也有楓紅可賞9d8b30b8ce6c2864d59d20fe49270f4b.jpg▲往回拍，除了楓紅，右後方一排大山也冒出來啦~e74daeca08bf800d081e826172f6fdf1.jpg▲就快到山頂了，但不急，時間很充裕，慢慢來吧~6c97f7ec0848a9f00b720bfd3c2ef516.jpg▲上山時遇見賞完日出下山的山友說山頂雲海很美，終於見到一小角，也許下次也可安排個加里山賞日出行程 😊5b811cfcb587cab9e9a14d5ab6c46c79.jpg▲09:57 3K里程樁，只剩200公尺e15d9dfa370419fa259534bd17a1feb7.jpg▲山壁上的楓紅5545d552f0a5d198008596a91b504159.jpg▲處處是美景，幸福~8a2d6e7956bd9ffb5429ad6affc77eb5.jpg▲秋風掃紅葉😍28ca8b78c15bd492ec85ef81165b2e1e.jpg▲最後的200公尺好像卡住了，沒辦法，分心賞景很龜速079c5655fa4b4275a234673223e0f9d8.jpgeb75ca9792ed60bc6c2d563704a95187.jpgb74281bfe558784be93ec3884dfb5cd2.jpg▲10:16 山頂，終於到了 (最後400公尺花了快1小時 😆)4f18b8194855956f5485d1888915d772.jpg▲太慢登頂，山頂又是一堆人 😅32ba647790e07c1b865e155aed3dc519.jpg35a265cc4143bcc79e254afae4dce101.jpg▲西北方向的雲海，早個幾小時肯定更美▲180度環景▲雲海縮時8db4804d34a769e51b6e11d69d87b75d.jpg▲東南方向的雲海，還有芒花及楓紅來點綴，怎一個美字可形容▲180度環景f769ae476559f59b9493d58b1abc325e.jpg▲雪山主峰...又要再哭一次，到底何時能擁抱你 😭20ecc3048275a7d83820c7f8e7e85d60.jpg▲10:52 山頂停留了約半小時後折返囉~5763d6b24142b8e79d000829692f4ebd.jpg▲11:34 400公尺花了42分鐘，若不是遇到幾次會車，可以更快03804d2ac8892db8621ab45284e57213.jpg▲11:36 登頂前的最後一座橋，接下來就輕鬆下坡囉~a2ac8653a5f0f4f039dbbbead5277f81.jpg▲原本以為可以專心下山不會再拍什麼照片，沒想到這意外出現的斜射光，引誘我偏離航道07edb9a14c300c56f5803cb96befcd21.jpg▲是不是很美啊~39f30f8834f4725ea00760ecb3c74e7f.jpg▲乍看之下以為是啥飛碟墜落的大石b6a43668a8bc8f34ebb02f9a74542905.jpg▲12:06 又起霧了f210adabc077736ae57d5335e8e21e0a.jpg▲回頭一望，我的天哪~6bd9f729a4faf34104da864cba6c0c51.jpg▲這就是我夢魅以求的那道光，終於遇見了你 😍▲迷霧森林太夢幻▲中午時分已沒人上山，此時也沒遇到下山的人，就是個包場的概念 😆da05c7115aff011a303a7163c873ab05.jpg▲名符其實的迷霧森林，覺得自己今天太幸運d337386427952c4db1e90292657435f5.jpg▲13:09 回到風美溪fce9ee01fc7e1386d2762d7df67ac99e.jpg▲陽光的加持下果然更美~06af421086b7c4bbb7981f314de2a619.jpg▲只在遠處欣賞週邊的楓紅，竟然忘了爬上去近處瞧瞧 😆925146d0610e1aad742918b0cfff22c5.jpg▲非常乾淨的溪水，決定再停留一下8de49e2dd5c3fab14de7076278b04546.jpg▲渡溪02c9612b64f2ab9493b7ab3821df337c.jpg▲找個陰涼處卸下背包▲觀魚很療癒▲好愛秋天的景色f5303e495d90ac98374d59054a1814fd.jpg▲13:42 玩耍了約半小時，滿意地再度啟程5e33a0d305aa3e52cfd07070e9ac88cc.jpg▲呵呵呵，這斜射光雖然沒有剛才驚豔，但永遠不嫌少啊~d7a87aefaa57ae6aad184348bde78fcd.jpg▲回程的上坡不長，輕鬆走903220a59739e5670c6a373a30911aa1.jpg▲13:56 回到登山口 (時間抓得剛剛好😁)171f0ab9fd7b15335ee3fa9bbdcc829c.jpg▲上層停車場幾乎客滿3d7824a6baba428fffe298fa6c0c4f1b.jpg▲下層停車場也幾乎客滿 (洗手間在尾端)，果然是很熱門也很值得一訪的中級山d66049b085f1179b63594f43804d1315.jpg▲下午兩點多到達吻吻露營區(C區)，朋友們已搭好帳篷及天幕，我還是決定睡車上，省去搭帳的麻煩 😆69413de148428d47f6a0c7fa5231e5cd.jpg▲C區上方為A、B區27f4fc595ea8804dbdb38ecf8f10b5f3.jpg▲B區停了好幾台車，但只搭了一帳，應該是去爬加里山還沒回來4ff355233121a8f9e116744ed5abc935.jpg▲A區沒人 (此營地總共只有三區，樸實無華、沒有太多人工設施、沒有號稱五星級設備的營地，我喜歡，4G訊號不穩，對某些人來說可能不方便)ff479ff70b14f24fde8d31ccd783350c.jpg▲17:10 傍晚的雲海，如果在加里山頂欣賞的話肯定更美25db9d73f98bc0f8f0ff255f7c9d1f4c.jpg▲大家都備好手機、相機到B區欣賞雲海8e5417523ad539429ee959243a6a43b9.jpg▲17:30 雲海已快滿出來了 😍 (之前在下方的一葉蘭農場露營時也見識過這裏的雲海美景)3ce43cdcc44035fa6c2329592a2f72ec.jpg▲托朋友的福，冷冷的戶外享用到熱騰騰又豐盛的火鍋大餐cfb2558878d54e24645d2324836fd5c7.jpg▲除了圍爐，還可以烤火，欣賞火焰的跳動為什麼也可以很療癒呢?e00217df67d7aef337303f1e36aafe65.jpg▲夜晚的星空沒有讓人失望 (據說前一晚更讚😱)773ee8ad0c631e7ba1c729af20c492d5.jpg▲感謝此營地內沒有設置路燈，減少光害ea763a86b916ed5bf7274b673c5bcbec.jpg▲入口旁的暗處發現幾隻螢火蟲飛舞，又是一個意外的驚喜9b214dd705b2847726764a4f38729b6f.jpg▲入口原本有一盞燈，請營主關掉了，不然是拍不到這麼明顯的星星還有微弱的銀河 (露友擔心我睡車上會冷，其實不會，一度還熱到把睡袋踢開😆)53294c340016f12d8be0022b6413ce6d.jpg▲早安! 吻吻~又是個晴朗的好日子c09949035bbff0688bfe3ce7c7b80423.jpg▲朋友的很討人喜歡的狗兒，但不給摸 😅17f7f1ae46467bd7d8c84629268b8fac.jpg▲散步前先來張剪影fd8a699a324a1fbada096f642bd98015.jpg▲順著營地旁的車道往上走90b9097ed942e5ac461292ac1238da39.jpg▲看到前方的階梯上爬再繼續前行的話，可到達加里山登山口，但吸引我前來的不是登山口0c4ec75085b98c23d511d5f84f03b7a4.jpg▲而是這些楓樹a1a6eb760b48986ab808864810b07074.jpg5d8a9487b1210b1eafef9338d2fdd4c3.jpg▲坐在階梯上仰望這些楓葉，真是美極了0c6dc4641571c55d0a57f22b07f2dc5c.jpg23ed05b456898f0c369aa87d545b90cf.jpg▲離開營地前還能享受到這美景，太奢侈059e45107223765f40516033a633f8e0.jpg▲下階梯的缺口眺望曾造訪過的鵝公髻山e8c6c3a696cdd3c5fbf80aee118fbc53.jpg▲10點多返回營地，收拾一下就準備離開囉~(沒搭帳的好處就是不用花太多時間收拾 😆 )7cde30ac279ee02920ad641c25ab691c.jpg▲離開營地後在苗21線12K處暫停f0bcfb2efddf7790b2085e820e719402.jpg▲當然是因為這些變色楓樹0ca584aeffd94c895e843f3a11548023.jpg▲下方為鹿場溪，跟風美溪一樣面臨枯水期98d5cf33c9792322b42ec14255f05498.jpg▲往回拍，加里山就在眼前呢~7fbcaa846b6f13e77198701fa728c378.jpg▲苗21線6K處又暫停了，因為遠方的山，但查不到是什麼名字，那就去河邊瞧瞧囉~▲雖然不是在最上游，河水看起來也挺乾淨的d41cb64a1292f45172f5441e4ce4e6c8.jpg▲過了熱鬧的南庄老街後，又在苗20線暫停，這天空讓人不得不停下來好好欣賞一下啊~c78da9cbb80f8621e58ecb011d829de4.jpg050d69ae5970473a4ee177bdcd8ca0aa.jpg▲天氣大好的週日，完全不想收心 😆9463a9bdcf838747ed0c2ab427805ec9.jpg▲站在車旁往回拍，又見鵝公髻山~期待下次的行程，希望又是個驚喜不斷的週末~

登山露營美景

延伸閱讀

斷交10年 玻利維亞宣布將恢復以色列邦交

財經觀點／亞洲永續投資 三大領域將崛起

浪漫指數破表！ 超吸睛「楓紅燈海」 四重溪溫...

印尼將設領土防衛司令部 掌握南海動態

相關新聞

鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美極了

2019-12-13 07:59

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56

宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

2019-12-09 07:55

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

2019-12-05 07:58

風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20

一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

2019-11-30 15:29

走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

2019-11-28 07:58

不能放棄！ 志佳陽單攻越級打怪 慢也要慢的有尊嚴

2019-11-27 07:55

好不甘心的撤退！ 辜負了對不起　忘不了的奇萊南華7K

2019-11-25 21:05

新手單攻嘉明湖，說走就走！ 隨手可得的美景 喜歡就按下快門

2019-11-22 15:35

陽明山東西大縱走　芒花炸裂 & 膝蓋也炸裂全紀錄

2019-11-21 20:55

玉山主峰最後200公尺！ 每踏一步都會浮出人生跑馬燈

2019-11-21 07:55

桃源谷內寮線＋灣坑頭山健行　瞭望青山藍海水牛群

2019-11-16 21:55

台灣也有條「萬里長城步道」 你爬過嗎？

2019-11-14 21:05

遠眺群峰！全台灣最漂亮的高山草原「能高安東軍」(多圖)

2019-11-14 07:56

夜奔桃山3天3夜！親身體驗「雲能使山活、樹能使山蔥」的悠悠意境

2019-11-10 22:00

2019「嘉明湖之行」遇見最美的星空與壯闊的雲海

2019-11-09 08:00

斬開草木、為山友鋪出一條山路！「樟之細路」走跳羚羊Trip Antelope

2019-10-31 08:00

沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00

美景無敵！奇萊南華鐵腿行　雲霧繚繞的山景如仙境

2019-10-13 21:00

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

享受巨木、林蔭、芬多精　一探上帝的部落司馬庫斯！

2019-09-02 15:40

基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩　共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00

易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00

豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織　越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00

水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00
看更多

熱門文章

龍貓出沒！ 充滿童趣的楊梅落羽松秘境 遊稻田古厝還有芒花賞

2019-12-04 15:28

腳下聽濤營區、遠眺基隆山　鼻頭山南峰聽見浪濤聲

2019-11-29 08:25

宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

2019-12-09 07:55

野餐、露營、遠足、登山　「保溫瓶」跟戶外活動到底有甚麼關係？

2019-12-07 20:58

苗栗泰安鄉幽美中級山步道 水雲三星之虎山

2019-12-06 13:59

最接近天堂的地方！ 喜馬拉雅山脈被眾神所擁抱的尼泊爾

2019-12-08 15:55

鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美極了

2019-12-13 07:59

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56

戰況激烈！ 全台縣市步道大票選 暫居第一名竟是這條步道

2019-11-26 11:25

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

2019-12-05 07:58

臺北大縱走「茶鄉之旅」麟光站至飛龍步道　彷彿置身日本神社參道

2019-12-11 15:05

祝我好運分水嶺！ 聖母峰基地營邁向雪白高聳的山頭

2019-12-06 20:55

山屋睡不著，只好去爬山！ 挑戰登上卡拉帕塔峰 呼吸到5643m的空氣

2019-12-06 07:55

風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58

雲海、楓紅、加里山！ 仰望杉木林盡是驚喜連連 樹冠層也變金黃

2019-12-14 08:55

三讚加一好！ 武陵四秀 頗具考驗的進階路線

2019-12-09 21:25

太魯閣國家公園「得卡倫步道」　走到差點求饒的天梯步道！

2019-12-08 08:25

【富士山Q&A】為什麼攀登富士山要繳錢？ 保全協力金是什麼？

2019-12-13 12:26

換個方式親近！ 陽明山區最大「阿里磅瀑布」健行與瀑降

2019-12-03 21:05

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01

擎天崗步道「深秋芒花」花開季 令人十分心曠神怡

2019-11-27 15:15

陽明山東西大縱走　芒花炸裂 & 膝蓋也炸裂全紀錄

2019-11-21 20:55

陽明山獨特景觀！ 兩側緊密夾道「箭竹林步道」 近距離欣賞小油坑噴氣孔

2019-11-28 14:59

羽絨知識大補帖！ 你需要知道的羽絨睡袋相關重點

2019-12-01 15:55

令人讚嘆！ 探訪錐麓古道的壯濶景觀「錐麓斷崖」

2019-12-12 14:55

【富士山Q&A】爬富士山需要帶什麼？

2019-12-10 12:28

玉山主峰最後200公尺！ 每踏一步都會浮出人生跑馬燈

2019-11-21 07:55

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20

桃源谷內寮線＋灣坑頭山健行　瞭望青山藍海水牛群

2019-11-16 21:55

一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

2019-11-30 15:29

雪山成功！ 「爬山」對地表最強小四來說　小事一樁～

2019-11-26 07:22

新北市淡蘭古道石碇段　平緩步道兼愜意觀光石碇老街一日遊

2019-11-22 08:03

走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

2019-11-28 07:58

新手單攻嘉明湖，說走就走！ 隨手可得的美景 喜歡就按下快門

2019-11-22 15:35

海外健行-波蘭一日縱走　帶著國旗上塔特拉山脈

2019-11-30 07:25

台灣也有條「萬里長城步道」 你爬過嗎？

2019-11-14 21:05

秋陽下森林尋幽　桃園復興東眼山連走親子峰步道

2019-11-20 07:58

親民路線-雪山主東線　走上去才發現原來這麼短

2019-11-28 06:55

好不甘心的撤退！ 辜負了對不起　忘不了的奇萊南華7K

2019-11-25 21:05

「開放山林」之後...　那些該面對的問題仍然存在！

2019-11-17 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top