雲海、楓紅、加里山！ 仰望杉木林盡是驚喜連連 樹冠層也變金黃

原文出處 加里山，我的啟蒙之山，忘了當初為何選定它，我只知道，它開啟了我的爬山生涯 (目前也不過才短短的快2年 😆)。第一次的中級山、第一次的摸黑下山、第一次發現爬山腳會腫漲，都是因為它 - 加里山，然而我並沒有卻步，下山之後努力爬文、買了人生第一雙登山鞋，開始積極研究、規畫下一次又下一次的爬山行程。在歷經了不少次的大、中、小山鍛鍊後，很想再訪加里山，看看自己是否有所成長 (答案是 : 有的)。或許是緣份又到了，朋友邀約露營就在鹿場登山口附近，正好可以再度擁抱加里山。本次行程安排 : 週六早上六點前起登→下午2點後到吻吻露營區→週日中午前離開露營區。(兩天充實的行程，遇到好多從天而降的禮物，目不暇給、相機也勤作工，完全不想結束的週末😆)鹿場登山口起登的話，單程約3.2K (需折返)， 第一次爬加里山 共計花了9個半小時 (外加2小時走錯路)，這次共計花了7小時25分 (上山4小時21分、下山3小時4分)，扣掉風美溪畔停留約1小時、山頂停留約半小時及沿途拍照、休息，實際上、下山總共花了不到6小時，好感動 😂，我真的有進步啦~( 我的GPX ) ▲早上五點多到達鹿場登山口旁的停車場 ($100/次)，整裝、熱身完畢，5點55分準備進入登山口 ▲距離登山口100公尺遇叉路要往右下，上次來沒注意到就直直走鑄成大錯 😅，這次絕對不會錯過了。有機會也要嚐試哈堪尼山、加里山O形...到底是「堪」還是「勘」呢? ▲06:13 500公尺後到達風美溪旁 ▲很久沒下雨，不需涉水過溪 ▲溪畔有幾棵楓紅很吸睛 ▲第一次來是從上面的小竹橋過溪上山，現在不知還堪用嗎? ▲坐在溪邊賞著楓紅落葉，差點忘記要繼續前進 😆 ▲潺潺流水聲加上白耳畫眉的叫聲交織出天籟之音 ▲06:40 溪畔停留約25分鐘後再上路 (下山時陽光已照射到這裏，那時應該更美) ▲登山口到風美溪是下坡，過了風美溪就要開始一路上坡囉~ ▲07:03 第一座小橋 ▲07:21 第二座小橋 (拍攝的時候不知道已拍下本次露營才認識的露友、也是健腳山友的背影，人家上山花了不到3小時 😆) ▲07:24 第三座小橋 分享 facebook ▲07:28 仰望杉木林，陽光的加持下，樹冠層都變金黃色的啦~ ▲優質的中級山步道，光是欣賞成片的杉木林就值得走一遭 ▲森林中的小精靈 - 苔蘚，永遠看不膩 ▲07:47 還有1.5K，最難的還沒開始 ▲廢棄台車軌道 ▲07:54 叉路口，由鹿場登山口起登至此約1.86K，由大坪登山口起登至此約3K (找機會也要試試由大坪登山口那兒出發往加里山，據說那裏有漂亮的杜鵑林，我想花季是最適合的時間吧~) ▲07:55 到達山屋，以前右邊樹上有4號救援樁，現在沿路有號碼的救援樁都不見了，但很多樹上新增了螢光黃的反光牌 ▲山屋不停留續往上 ▲人工階梯一小段 ▲08:17 2K里程樁 ▲老樹頭還在 ▲第一次被樹根路洗禮就是在加里山，現在習已為常了 😁 ▲08:50 2.5K里程樁 ▲09:01 休息點不休息，繼續前進 ▲還有0.55K，即將進入最難的路段 ▲拉繩出現，不難爬 ▲穿越大岩石及老樹根 ▲09:15 登頂前的最後一座橋，躺在這裏的大石上享受森林浴很棒 ▲過橋之後往上爬，真的就要進入最難的路段了 ▲09:19 叉路口，由鹿場登山口起登至此約2.8K，由大坪登山口起登至此約3.5K，從這裏到山頂只剩0.4K，也是最難的路段，因為全程幾乎陡上，建議戴手套，方便拉繩或樹根上爬 ▲一開始除了有繩子及樹根輔助外，還有人工踏點 ▲跨越一堆倒木 ▲左右兩邊都可上、下 ▲穿越大岩壁 ▲續往上爬 ▲這最後的400公尺是最困難的，但很有挑戰性 ▲第二次挑戰已不覺得很辛苦 ▲反而覺得有趣 ▲跟鳶嘴山比起來，這真的是小菜一碟 ▲手腳並用繼續爬 ▲邁力上爬後，抬頭的驚豔 ▲原來快到山頂也有楓紅可賞 ▲往回拍，除了楓紅，右後方一排大山也冒出來啦~ ▲就快到山頂了，但不急，時間很充裕，慢慢來吧~ ▲上山時遇見賞完日出下山的山友說山頂雲海很美，終於見到一小角，也許下次也可安排個加里山賞日出行程 😊 ▲09:57 3K里程樁，只剩200公尺 ▲山壁上的楓紅 ▲處處是美景，幸福~ ▲秋風掃紅葉😍 ▲最後的200公尺好像卡住了，沒辦法，分心賞景很龜速 ▲10:16 山頂，終於到了 (最後400公尺花了快1小時 😆) ▲太慢登頂，山頂又是一堆人 😅 ▲西北方向的雲海，早個幾小時肯定更美 ▲180度環景 ▲雲海縮時 ▲東南方向的雲海，還有芒花及楓紅來點綴，怎一個美字可形容 ▲180度環景 ▲雪山主峰...又要再哭一次，到底何時能擁抱你 😭 ▲10:52 山頂停留了約半小時後折返囉~ ▲11:34 400公尺花了42分鐘，若不是遇到幾次會車，可以更快 ▲11:36 登頂前的最後一座橋，接下來就輕鬆下坡囉~ ▲原本以為可以專心下山不會再拍什麼照片，沒想到這意外出現的斜射光，引誘我偏離航道 ▲是不是很美啊~ ▲乍看之下以為是啥飛碟墜落的大石 ▲12:06 又起霧了 ▲回頭一望，我的天哪~ ▲這就是我夢魅以求的那道光，終於遇見了你 😍 ▲迷霧森林太夢幻 ▲中午時分已沒人上山，此時也沒遇到下山的人，就是個包場的概念 😆 ▲名符其實的迷霧森林，覺得自己今天太幸運 ▲13:09 回到風美溪 ▲陽光的加持下果然更美~ ▲只在遠處欣賞週邊的楓紅，竟然忘了爬上去近處瞧瞧 😆 ▲非常乾淨的溪水，決定再停留一下 ▲渡溪 ▲找個陰涼處卸下背包 ▲觀魚很療癒 ▲好愛秋天的景色 ▲13:42 玩耍了約半小時，滿意地再度啟程 ▲呵呵呵，這斜射光雖然沒有剛才驚豔，但永遠不嫌少啊~ ▲回程的上坡不長，輕鬆走 ▲13:56 回到登山口 (時間抓得剛剛好😁) ▲上層停車場幾乎客滿 ▲下層停車場也幾乎客滿 (洗手間在尾端)，果然是很熱門也很值得一訪的中級山 ▲下午兩點多到達吻吻露營區(C區)，朋友們已搭好帳篷及天幕，我還是決定睡車上，省去搭帳的麻煩 😆 ▲C區上方為A、B區 ▲B區停了好幾台車，但只搭了一帳，應該是去爬加里山還沒回來 ▲A區沒人 (此營地總共只有三區，樸實無華、沒有太多人工設施、沒有號稱五星級設備的營地，我喜歡，4G訊號不穩，對某些人來說可能不方便) ▲17:10 傍晚的雲海，如果在加里山頂欣賞的話肯定更美 ▲大家都備好手機、相機到B區欣賞雲海 ▲17:30 雲海已快滿出來了 😍 (之前在下方的 一葉蘭農場露營 時也見識過這裏的雲海美景) ▲托朋友的福，冷冷的戶外享用到熱騰騰又豐盛的火鍋大餐 ▲除了圍爐，還可以烤火，欣賞火焰的跳動為什麼也可以很療癒呢? ▲夜晚的星空沒有讓人失望 (據說前一晚更讚😱) ▲感謝此營地內沒有設置路燈，減少光害 ▲入口旁的暗處發現幾隻螢火蟲飛舞，又是一個意外的驚喜 ▲入口原本有一盞燈，請營主關掉了，不然是拍不到這麼明顯的星星還有微弱的銀河 (露友擔心我睡車上會冷，其實不會，一度還熱到把睡袋踢開😆) ▲早安! 吻吻~又是個晴朗的好日子 ▲朋友的很討人喜歡的狗兒，但不給摸 😅 ▲散步前先來張剪影 ▲順著營地旁的車道往上走 ▲看到前方的階梯上爬再繼續前行的話，可到達加里山登山口，但吸引我前來的不是登山口 ▲而是這些楓樹 ▲坐在階梯上仰望這些楓葉，真是美極了 ▲離開營地前還能享受到這美景，太奢侈 ▲下階梯的缺口眺望曾造訪過的鵝公髻山 ▲10點多返回營地，收拾一下就準備離開囉~(沒搭帳的好處就是不用花太多時間收拾 😆 ) ▲離開營地後在苗21線12K處暫停 ▲當然是因為這些變色楓樹 ▲下方為鹿場溪，跟風美溪一樣面臨枯水期 ▲往回拍，加里山就在眼前呢~ ▲苗21線6K處又暫停了，因為遠方的山，但查不到是什麼名字，那就去河邊瞧瞧囉~ ▲雖然不是在最上游，河水看起來也挺乾淨的 ▲過了熱鬧的南庄老街後，又在苗20線暫停，這天空讓人不得不停下來好好欣賞一下啊~ ▲天氣大好的週日，完全不想收心 😆 ▲站在車旁往回拍，又見鵝公髻山~期待下次的行程，希望又是個驚喜不斷的週末~