親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

沒生孩子不懂父母心？張善政、蔡英文空戰駁火

彭博：川普批准美國與中國達成的第一階段協議

鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美極了

2019-12-13 07:59健行筆記 健行筆記林正宸

大自然造物總有說不出的驚奇，這次到來的鬼斧神工峽谷也不愧於這樣的名稱，最精華處距離並不長，但那猶如利斧劈開般的深邃一線天奇景，卻足以讓人留下深刻印象，可好好感受身處其中的渺小與震撼，絕對值得親身體驗，此峽谷在秋冬枯水季才得親近觀賞，有想前往的朋友可要好好把握這段限定時間。開車進入茂林風景區後，一路開往多納村，沿途有許多的景點，但先以今日主要目標為主，抵達多納村後續往多納溫泉區。多納野溪溫泉在八八風災時遭大量土石淹沒消失，河床土石在風災過後足足墊高6米之多，可想像當時的情景有多麼驚駭，然而也因為河床墊高，過去難以進入的鬼斧神工峽谷卻反而變的相對親民，可以簡易輕裝到達，變化是如此之大，抵達溫泉區遺址後，由停車處前往峽谷大約1小時多上下。來到南部，完全沒冬天的感覺

P1130472.JPG

下到河床開始往上游走

P1130474.JPG

前半段就是一般的大河床，現在的河床是已經被墊高6米的狀態，這沖下來的土石量簡直大到無法想像，在當年其他的重災區，也都有許多風災前後對比的照片，那摧枯拉朽般的破壞，讓人們見識著大自然無情一面，我們走得溪叫溫泉溪，只是溫泉不知何年何月才會重見天日了。枯水季河水高度只到膝，前往過程不時左右過溪

 P1130475.JPG

很單純的走河床，隨手拍記錄

P1130476.JPG

P1130478.JPG

P1130479.JPG

來到第一處深潭，河床每年都在變，也許明年可能就不見了，通過這就河道開始慢慢縮窄，準備進入峽谷區了。深度很夠，不過沒人想下去XD

P1130480.JPG

爬上照片中那顆大石

P1130481.JPG

P1130484.JPG

翻過大石後，前方河谷漸漸縮窄

P1130485.JPG

再一道長潭，不怕冷回程可跳水啦

P1130486.JPG

一塊超平整的石板

P1130488.JPG

這一段稍微多了些爬上爬下

P1130489.JPG

來到一處窄口，這邊可說是峽谷入口不為過，進到裡面景色跟外頭有了明顯差異，一下子就換成了兩側高聳山壁的峽谷，河道相對集中，越深入裡頭越精彩。即將進入最精華的位置了，不多說看照片吧 

P1130490.JPG

P1130492.JPG

P1130494.JPG

P1130495.JPG

與外頭相比完全換了一個場景

P1130502.JPG

前面彎過去更漂亮

P1130503.JPG

接下來的200公尺是裡頭最棒的部份，真正的峽谷一線天景觀，沿著河道前行，最後會抵達鬼斧神工瀑布，這邊就是一般遊客的終點了，若要再往上攻就要備齊溯溪相關裝備了，在此之前，其實就有一處小深潭必須通過，這一趟終究還是要濕全身的。哇~~真是壯觀，看再多照片都比不上身歷其境

 P1130505.JPG

P1130507.JPG

這邊水位大概到膝蓋高一些

P1130508.JPG

這窄水道在豐水期真的就難以通過了

P1130509.JPG

就是前面這一塊，有比較深，全身一定要下去了

P1130511.JPG

貼著右側岩壁過去，有好踩點可爬上去

PB222429.JPG

泡下去之前大家都會有一股糾結，因為水還蠻冷的，但為了前進，還是要給它衝下去，一爬上去就有溫暖的光線，趕緊去曬一曬，好舒服呀。這邊峽谷走向是南北向，太陽光會照射進來的時間非常短暫，只有大約半小時的機會，我們動身時並沒有刻意抓時間，卻巧妙遇上最棒的時段，來的真是時候。峽谷配上這光線就是讚

PB222431.JPG

後面陰影處就剛剛游過來的地方

PB222433.JPG

時間來的剛剛好，趕緊熱一下身子

PB222434.JPG

打進來的光線形成一條道漂亮的光廊

PB222438.JPG

前方不遠處來到鬼斧神工瀑布，上方還有一條支流下來的瀑布

PB222441.JPG

趁現在把握這美麗的時間點

PB222442.JPG

很愛這瀑布水風加上光線的場景

PB222443.JPG

延綿200M長，經典高聳的一線天

PB222448.JPG

雖說裡面距離不長，一下就逛完，但我們還是在此停留許久，看著那道光廊的變化，隨著時間的過去，光線就像關門般慢慢地收窄，在這期間我們不斷的找位置拍照。與終點瀑布合照

PB222445.JPG

PB222452.JPG

PB222460.JPG

全員合影，發哥、我、丫銓、yoyo、余涵

PB222456.JPG

在這裡看著光線慢慢關起來還蠻有趣的，而且還能出現相當不錯拍照效果，等待果然是值得的。遠遠拍這吹過來的水風挺讚

PB222451.JPG

PB222454.JPG

開始關門了，光廊越來越小

PB222457.JPG

猶如舞臺的焦點的絕妙光線

PB222462.JPG

PB222466.JPG

來全景一張，人與峽谷的對比，余涵好技術呀

IMG_8897.JPG

光線要差不多了，大家也拍了不少，回程一樣得面對現實，準備再次濕身一回。回程換稍早上岸處有較明亮了 

PB222468.JPG

大夥在此來張照片後就是認命往水裡跳了

PB222470.JPG

PB222472.JPG

PB222476.JPG

下水離開前最後一拍

PB222477.JPG

再一張一線天美景

P1130513.JPG

很快就出了一線天峽谷，掰掰囉

PB222480.JPG

P1130516.JPG

到了峽谷外頭，非常好的天氣，沒一會身體就暖了

P1130517.JPG

快回到停車處前，有遇到另一組人馬正要進入，但峽谷內可能都沒光線了，只能說我們運氣不錯，誤打誤撞碰上了光線打進峽谷內的絕佳時刻，還是要再次提醒，這路線要枯水季再前來，不然可是無法深入的。

原文連結=>多納絕讚一線天-鬼斧神工峽谷

瀑布溫泉美景

延伸閱讀

新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」

新北汐止「大尖山步道」30分鐘可登頂，還有娟...

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前...

出國注意！ 這些知名景點「閉關中」 這裡一個...

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56

宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

2019-12-09 07:55

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

2019-12-05 07:58

風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20

一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

2019-11-30 15:29

走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

2019-11-28 07:58

不能放棄！ 志佳陽單攻越級打怪 慢也要慢的有尊嚴

2019-11-27 07:55

好不甘心的撤退！ 辜負了對不起　忘不了的奇萊南華7K

2019-11-25 21:05

新手單攻嘉明湖，說走就走！ 隨手可得的美景 喜歡就按下快門

2019-11-22 15:35

陽明山東西大縱走　芒花炸裂 & 膝蓋也炸裂全紀錄

2019-11-21 20:55

玉山主峰最後200公尺！ 每踏一步都會浮出人生跑馬燈

2019-11-21 07:55

桃源谷內寮線＋灣坑頭山健行　瞭望青山藍海水牛群

2019-11-16 21:55

台灣也有條「萬里長城步道」 你爬過嗎？

2019-11-14 21:05

遠眺群峰！全台灣最漂亮的高山草原「能高安東軍」(多圖)

2019-11-14 07:56

夜奔桃山3天3夜！親身體驗「雲能使山活、樹能使山蔥」的悠悠意境

2019-11-10 22:00

2019「嘉明湖之行」遇見最美的星空與壯闊的雲海

2019-11-09 08:00

斬開草木、為山友鋪出一條山路！「樟之細路」走跳羚羊Trip Antelope

2019-10-31 08:00

沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00

美景無敵！奇萊南華鐵腿行　雲霧繚繞的山景如仙境

2019-10-13 21:00

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

享受巨木、林蔭、芬多精　一探上帝的部落司馬庫斯！

2019-09-02 15:40

基隆「山東峰」猛男老師攜夾腳拖男孩　共闖黃金首稜雷霆峰

2019-09-02 08:00

易輕近的火山口！陽明山「磺嘴山保護區」路途平坦、但是展望極佳

2019-08-31 09:00

豐富多樣的黃金三稜！大海、山與海交織　越爬景色越迷人

2019-08-30 08:00

水金九無敵美景！ 無耳茶壺山登山步道-廢煙道-煙囪稜

2019-08-26 15:35

給新手登「加里山」建議心得！雲海、杉木、令人著迷的小百岳

2019-08-20 22:00

新北「雲森瀑布健行步道」簾幕狀的山中瀑布　顯得輕盈又秀氣

2019-08-18 16:00

從雪霸上百岳！遇見「武陵四秀」中最美的一顆樹

2019-08-17 15:30

爬山的方式百百種！用生態角度探訪「玉山前峰」

2019-08-16 21:00

宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道

2019-08-15 16:39

聖稜線三部曲！破劍式「穿越巉巖突兀的巨峰」在乾溪谷中垂直下降

2019-08-14 22:00

聖稜線三部曲！起手式「大霸群峰步道」飽覽稜線、連中央山脈也在眼前

2019-08-13 21:00
看更多

熱門文章

龍貓出沒！ 充滿童趣的楊梅落羽松秘境 遊稻田古厝還有芒花賞

2019-12-04 15:28

腳下聽濤營區、遠眺基隆山　鼻頭山南峰聽見浪濤聲

2019-11-29 08:25

宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

2019-12-09 07:55

野餐、露營、遠足、登山　「保溫瓶」跟戶外活動到底有甚麼關係？

2019-12-07 20:58

苗栗泰安鄉幽美中級山步道 水雲三星之虎山

2019-12-06 13:59

山屋睡不著，只好去爬山！ 挑戰登上卡拉帕塔峰 呼吸到5643m的空氣

2019-12-06 07:55

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

2019-12-05 07:58

最接近天堂的地方！ 喜馬拉雅山脈被眾神所擁抱的尼泊爾

2019-12-08 15:55

戰況激烈！ 全台縣市步道大票選 暫居第一名竟是這條步道

2019-11-26 11:25

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56

臺北大縱走「茶鄉之旅」麟光站至飛龍步道　彷彿置身日本神社參道

2019-12-11 15:05

風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58

祝我好運分水嶺！ 聖母峰基地營邁向雪白高聳的山頭

2019-12-06 20:55

換個方式親近！ 陽明山區最大「阿里磅瀑布」健行與瀑降

2019-12-03 21:05

三讚加一好！ 武陵四秀 頗具考驗的進階路線

2019-12-09 21:25

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01

太魯閣國家公園「得卡倫步道」　走到差點求饒的天梯步道！

2019-12-08 08:25

擎天崗步道「深秋芒花」花開季 令人十分心曠神怡

2019-11-27 15:15

羽絨知識大補帖！ 你需要知道的羽絨睡袋相關重點

2019-12-01 15:55

陽明山獨特景觀！ 兩側緊密夾道「箭竹林步道」 近距離欣賞小油坑噴氣孔

2019-11-28 14:59

陽明山東西大縱走　芒花炸裂 & 膝蓋也炸裂全紀錄

2019-11-21 20:55

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20

玉山主峰最後200公尺！ 每踏一步都會浮出人生跑馬燈

2019-11-21 07:55

令人讚嘆！ 探訪錐麓古道的壯濶景觀「錐麓斷崖」

2019-12-12 14:55

一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

2019-11-30 15:29

【富士山Q&A】爬富士山需要帶什麼？

2019-12-10 12:28

雪山成功！ 「爬山」對地表最強小四來說　小事一樁～

2019-11-26 07:22

桃源谷內寮線＋灣坑頭山健行　瞭望青山藍海水牛群

2019-11-16 21:55

走進遺落的巨人森林「唐穗山」 滿眼異形樹木環伺著你

2019-11-28 07:58

海外健行-波蘭一日縱走　帶著國旗上塔特拉山脈

2019-11-30 07:25

新手單攻嘉明湖，說走就走！ 隨手可得的美景 喜歡就按下快門

2019-11-22 15:35

親民路線-雪山主東線　走上去才發現原來這麼短

2019-11-28 06:55

鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美極了

2019-12-13 07:59

新北市淡蘭古道石碇段　平緩步道兼愜意觀光石碇老街一日遊

2019-11-22 08:03

台灣也有條「萬里長城步道」 你爬過嗎？

2019-11-14 21:05

獨登礫石地形「火炎山」 竟忘了帶芭蕉扇

2019-11-17 07:25

遠眺群峰！全台灣最漂亮的高山草原「能高安東軍」(多圖)

2019-11-14 07:56

好不甘心的撤退！ 辜負了對不起　忘不了的奇萊南華7K

2019-11-25 21:05

秋陽下森林尋幽　桃園復興東眼山連走親子峰步道

2019-11-20 07:58

不能放棄！ 志佳陽單攻越級打怪 慢也要慢的有尊嚴

2019-11-27 07:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top