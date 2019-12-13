鬼斧神工峽谷！ 多納絕讚「一線天」仙境光廊美極了

大自然造物總有說不出的驚奇，這次到來的鬼斧神工峽谷也不愧於這樣的名稱，最精華處距離並不長，但那猶如利斧劈開般的深邃一線天奇景，卻足以讓人留下深刻印象，可好好感受身處其中的渺小與震撼，絕對值得親身體驗，此峽谷在秋冬枯水季才得親近觀賞，有想前往的朋友可要好好把握這段限定時間。開車進入茂林風景區後，一路開往多納村，沿途有許多的景點，但先以今日主要目標為主，抵達多納村後續往多納溫泉區。多納野溪溫泉在八八風災時遭大量土石淹沒消失，河床土石在風災過後足足墊高6米之多，可想像當時的情景有多麼驚駭，然而也因為河床墊高，過去難以進入的鬼斧神工峽谷卻反而變的相對親民，可以簡易輕裝到達，變化是如此之大，抵達溫泉區遺址後，由停車處前往峽谷大約1小時多上下。來到南部，完全沒冬天的感覺

下到河床開始往上游走

前半段就是一般的大河床，現在的河床是已經被墊高6米的狀態，這沖下來的土石量簡直大到無法想像，在當年其他的重災區，也都有許多風災前後對比的照片，那摧枯拉朽般的破壞，讓人們見識著大自然無情一面，我們走得溪叫溫泉溪，只是溫泉不知何年何月才會重見天日了。枯水季河水高度只到膝，前往過程不時左右過溪

很單純的走河床，隨手拍記錄

來到第一處深潭，河床每年都在變，也許明年可能就不見了，通過這就河道開始慢慢縮窄，準備進入峽谷區了。深度很夠，不過沒人想下去XD

爬上照片中那顆大石

翻過大石後，前方河谷漸漸縮窄

再一道長潭，不怕冷回程可跳水啦

一塊超平整的石板

這一段稍微多了些爬上爬下

來到一處窄口，這邊可說是峽谷入口不為過，進到裡面景色跟外頭有了明顯差異，一下子就換成了兩側高聳山壁的峽谷，河道相對集中，越深入裡頭越精彩。即將進入最精華的位置了，不多說看照片吧

與外頭相比完全換了一個場景

前面彎過去更漂亮

接下來的200公尺是裡頭最棒的部份，真正的峽谷一線天景觀，沿著河道前行，最後會抵達鬼斧神工瀑布，這邊就是一般遊客的終點了，若要再往上攻就要備齊溯溪相關裝備了，在此之前，其實就有一處小深潭必須通過，這一趟終究還是要濕全身的。哇~~真是壯觀，看再多照片都比不上身歷其境

這邊水位大概到膝蓋高一些

這窄水道在豐水期真的就難以通過了

就是前面這一塊，有比較深，全身一定要下去了

貼著右側岩壁過去，有好踩點可爬上去

泡下去之前大家都會有一股糾結，因為水還蠻冷的，但為了前進，還是要給它衝下去，一爬上去就有溫暖的光線，趕緊去曬一曬，好舒服呀。這邊峽谷走向是南北向，太陽光會照射進來的時間非常短暫，只有大約半小時的機會，我們動身時並沒有刻意抓時間，卻巧妙遇上最棒的時段，來的真是時候。峽谷配上這光線就是讚

後面陰影處就剛剛游過來的地方

時間來的剛剛好，趕緊熱一下身子

打進來的光線形成一條道漂亮的光廊

前方不遠處來到鬼斧神工瀑布，上方還有一條支流下來的瀑布

趁現在把握這美麗的時間點

很愛這瀑布水風加上光線的場景

延綿200M長，經典高聳的一線天

雖說裡面距離不長，一下就逛完，但我們還是在此停留許久，看著那道光廊的變化，隨著時間的過去，光線就像關門般慢慢地收窄，在這期間我們不斷的找位置拍照。與終點瀑布合照

全員合影，發哥、我、丫銓、yoyo、余涵

在這裡看著光線慢慢關起來還蠻有趣的，而且還能出現相當不錯拍照效果，等待果然是值得的。遠遠拍這吹過來的水風挺讚

開始關門了，光廊越來越小

猶如舞臺的焦點的絕妙光線

來全景一張，人與峽谷的對比，余涵好技術呀

光線要差不多了，大家也拍了不少，回程一樣得面對現實，準備再次濕身一回。回程換稍早上岸處有較明亮了

大夥在此來張照片後就是認命往水裡跳了

下水離開前最後一拍

再一張一線天美景

很快就出了一線天峽谷，掰掰囉

到了峽谷外頭，非常好的天氣，沒一會身體就暖了

快回到停車處前，有遇到另一組人馬正要進入，但峽谷內可能都沒光線了，只能說我們運氣不錯，誤打誤撞碰上了光線打進峽谷內的絕佳時刻，還是要再次提醒，這路線要枯水季再前來，不然可是無法深入的。

原文連結=>多納絕讚一線天-鬼斧神工峽谷