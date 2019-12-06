苗栗泰安鄉幽美中級山步道 水雲三星之虎山

分享 facebook 「虎山」又稱「虎子山、虎頭山」，位於苗栗泰安鄉，山勢巍峨高聳狀似大霸尖山，被喻為「中級山的大霸尖山」，與龍之「橫龍山」、鳳之「上島山」合稱「水雲三星」。登山口在泰安溫泉風景區，設有大型停車場。沿途田根子草開滿花，虎山雄踞一旁，站在水雲吊橋俯瞰汶水溪波光粼粼，山谷沁涼溪水與垂落的血藤鞦韆，宛如一座大型遊憩場，山徑落葉五彩繽紛，染黃了一地幽靜，是一條秋意濃的幽美中級山步道。總里程/總行程時間/移動時間：11.53公里/6小時09分/4小時54分行程：0841泰安溫泉風景區停車場→0901水雲吊橋→0909救援椿編號1→0921救援椿編號2→0928救援椿編號3→0936救援椿編號4→0946救援椿編號5→0956救援椿編號6→1017救援椿編號7→1020溪谷取水點→1041救援椿編號8→1048觀景平台→1123岔路→1127虎山三角點（休息10分鐘）→1257溪谷取水點（休息1小時）→1440水雲吊橋 ▲0841 泰安溫泉風景區停車場，右側有公用廁所，水泥路續行往水雲吊橋。 ▲0850 沿著溪畔步行，左側一串串甜根子草，在陽光照耀下把汶水溪畔染上一層金黃色彩，虎山雄踞一方，一路相隨。 ▲0901 水雲吊橋，曾經是紅極一時的台灣偶像劇「我可能不會愛你」大仁哥與又青姐的拍攝景點。 ▲0904 蜘蛛編織的銀絲帷幕與汶水溪巨石谷在陽光照射顯得更耀眼 ▲0907 高架木棧階梯 ▲0909 救援椿編號1，右往水雲瀑布，取續行往虎山。 ▲0918 沿途伴著櫸木林，隨著秋風落葉紛飛，枯葉在腳下發出窸窸窣窣的聲響。 ▲0921 救援樁編號2，山徑緩上坡，邊走邊欣賞風景，兩側不時可看紅果薹一串串豔紅的果實。 ▲0926 櫸林的葉子紅了又黃了 ▲0928 救援樁編號3 ▲0936 救援樁編號4，有疊石可稍做休息。 ▲0940 優美的林道 ▲0943 林中展望，與水雲三星「上島山」遙遙相望。 ▲0946 救援樁編號5，進入緩坡腰繞路徑。 ▲0956 救援樁編號6 ▲1003 發現不認識的蝸牛殼🧐 ▲1007 通過巨石區，青苔看似溼滑，實際乾燥好走。 ▲1017 救援樁編號7，樹上滿滿台灣山蘇。 ▲1020 過救援樁編號7不久，右側溪谷有血藤鞦韆、冰涼溪水，玩樂10分鐘，續行虎山陡上路徑。 ▲1042 救援樁編號8，一顆參天巨樹，枝葉繁密蒼翠。 ▲1048 觀景平台，栓皮櫟奇特的厚軟樹皮是製作軟木塞的材料。 ▲1052 山徑落差大，必須手腳並用，拉繩陡上。 ▲1111 又一顆巨樹，必須抬頭仰望才能看到樹頂。 ▲1123 虎山三角點與加里山岔路，取左往三角點。這就是常耳聞的虎加縱走，往加里山指示牌標示350分鐘。 ▲1127 虎山，海拔1492M，三等三角點，NO.6634，一旁林中山景，左側山峰為東洗水山。拍照後原路折返溪谷用餐。 ▲1235 下坡路段，邊拉繩陡下，邊欣賞一旁山景。 ▲1245 溪谷取水用餐，盪鞦韆、喝咖啡、聊是非，停留約1小時。 ▲1341 落葉色彩繽紛，染黃了一地幽靜，帶著依依不捨的心踏上歸途。苗栗泰安鄉-水雲三星之虎山GPX🍏我的部落格-本丸愛納涼🍎