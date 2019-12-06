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苗栗泰安鄉幽美中級山步道 水雲三星之虎山

2019-12-06 13:59健行筆記 健行筆記本丸

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「虎山」又稱「虎子山、虎頭山」，位於苗栗泰安鄉，山勢巍峨高聳狀似大霸尖山，被喻為「中級山的大霸尖山」，與龍之「橫龍山」、鳳之「上島山」合稱「水雲三星」。登山口在泰安溫泉風景區，設有大型停車場。沿途田根子草開滿花，虎山雄踞一旁，站在水雲吊橋俯瞰汶水溪波光粼粼，山谷沁涼溪水與垂落的血藤鞦韆，宛如一座大型遊憩場，山徑落葉五彩繽紛，染黃了一地幽靜，是一條秋意濃的幽美中級山步道總里程/總行程時間/移動時間：11.53公里/6小時09分/4小時54分行程：0841泰安溫泉風景區停車場→0901水雲吊橋→0909救援椿編號1→0921救援椿編號2→0928救援椿編號3→0936救援椿編號4→0946救援椿編號5→0956救援椿編號6→1017救援椿編號7→1020溪谷取水點→1041救援椿編號8→1048觀景平台→1123岔路→1127虎山三角點（休息10分鐘）→1257溪谷取水點（休息1小時）→1440水雲吊橋6443026ecf7373804513285886c5cb00.jpeg▲0841 泰安溫泉風景區停車場，右側有公用廁所，水泥路續行往水雲吊橋。1969837bd765989f1c6de38a5e7cb5a9.jpeg▲0850 沿著溪畔步行，左側一串串甜根子草，在陽光照耀下把汶水溪畔染上一層金黃色彩，虎山雄踞一方，一路相隨。f4508a05e12365925c7384232ba2bc7f.jpeg50ff6de34e0237ce51dc4f0edeba69b0.jpeg▲0901 水雲吊橋，曾經是紅極一時的台灣偶像劇「我可能不會愛你」大仁哥與又青姐的拍攝景點。d3d29b2a1b20b6ce2d758a7b0939ab57.jpeg▲0904 蜘蛛編織的銀絲帷幕與汶水溪巨石谷在陽光照射顯得更耀眼341b6420485b842a7e21c6869cb5fc3a.jpeg▲0907 高架木棧階梯2d19b8d6bc6ae2bb10c5748f28e580f2.jpeg▲0909 救援椿編號1，右往水雲瀑布，取續行往虎山。33c8213f946d00bc01fa2451e908efce.jpeg533ccb97e3c1843578f7305575548189.jpeg874c4ec47626c52d9476fc53aea5f1a4.jpeg▲0918 沿途伴著櫸木林，隨著秋風落葉紛飛，枯葉在腳下發出窸窸窣窣的聲響。f404ba0dd64d9ea91d561b75f06afba7.jpeg2abe84ef7cb1b4b8cd592324debc0572.jpeg▲0921 救援樁編號2，山徑緩上坡，邊走邊欣賞風景，兩側不時可看紅果薹一串串豔紅的果實。5056d03d66248cfbad1ec1d7017cb429.jpeg▲0926 櫸林的葉子紅了又黃了67b8cf0339b22127f7ee50bbb72ccd00.jpeg▲0928 救援樁編號30d247b282e0f5557bd61bd5854058afc.jpeg▲0936 救援樁編號4，有疊石可稍做休息。c4d7f02c2ceac301db5e06491218bdaf.jpeg▲0940 優美的林道8dfd775e26bf1bec3890fb29a0e989f1.jpeg▲0943 林中展望，與水雲三星「上島山」遙遙相望。ab208f621d4a7e49d96ee37501c7abfd.jpeg▲0946 救援樁編號5，進入緩坡腰繞路徑。5b3078971837b18f0c2ef7e3da6c5ad3.jpeg▲0956 救援樁編號69bf8dd27326b51eee538b9135a13a4b9.jpeg▲1003 發現不認識的蝸牛殼🧐d1f4bc740758a5ef6675165b9b0d85d5.jpeg▲1007 通過巨石區，青苔看似溼滑，實際乾燥好走。25265ce483c0c4a31a0c10d99b6f77df.jpeg▲1017 救援樁編號7，樹上滿滿台灣山蘇。8f4b74831a46d7f88c39926c5eba8275.jpeg▲1020 過救援樁編號7不久，右側溪谷有血藤鞦韆、冰涼溪水，玩樂10分鐘，續行虎山陡上路徑。582f52c574d24c47e16eefe463ecef1a.jpeg▲1042 救援樁編號8，一顆參天巨樹，枝葉繁密蒼翠。a4006225f96eb7f23098b394a79beb17.jpeg▲1048 觀景平台，栓皮櫟奇特的厚軟樹皮是製作軟木塞的材料。29c5add9ac85f494d5a578017e02b0af.jpeg978ceab356bc544847f5888e7c0ce5f9.jpeg▲1052 山徑落差大，必須手腳並用，拉繩陡上。6121d58901fed3655bee58845bf61524.jpeg▲1111 又一顆巨樹，必須抬頭仰望才能看到樹頂。623f73970741af39f3488baca9cc8c94.jpeg▲1123 虎山三角點與加里山岔路，取左往三角點。這就是常耳聞的虎加縱走，往加里山指示牌標示350分鐘。e4e510bd8c0a7ebca6b62bb701c5cea4.jpeg04af2ac79f80a10601e9d517a994d0bc.jpeg▲1127 虎山，海拔1492M，三等三角點，NO.6634，一旁林中山景，左側山峰為東洗水山。拍照後原路折返溪谷用餐。eddb6deb737f2041fdf4acf5fc5b1030.jpeg▲1235 下坡路段，邊拉繩陡下，邊欣賞一旁山景。cebc53a6e62d6d7821accc6a2169e272.jpeg45e73f6da815d038749552d471b0cbbc.jpeg▲1245 溪谷取水用餐，盪鞦韆、喝咖啡、聊是非，停留約1小時。70d33299baba98c46938379c2a38e489.jpeg16f0b001062cab674ed3f23888e5b91e.jpeg▲1341 落葉色彩繽紛，染黃了一地幽靜，帶著依依不捨的心踏上歸途。苗栗泰安鄉-水雲三星之虎山GPX🍏我的部落格-本丸愛納涼🍎

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