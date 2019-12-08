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太魯閣國家公園「得卡倫步道」　走到差點求饒的天梯步道！

2019-12-08 08:25健行筆記 健行筆記阿德

得卡倫步道位於太魯閣國家公園，登山口在太魯閣遊客中心台地步道北段，原先不在規劃內的行程，只因上午走完錐麓古道後，衡量還有時間也剛好在太魯閣遊客中心用餐，就這樣走上這條意外之旅的步道。入口在太魯閣台地步道北段，圖中紅圈圈處。3a088d5ad7549c5925af006541986ae3.jpg步道口有一指示牌：今日全線開放。2073506dceb1bc7025accf96f0064d51.jpg剛開始一小段都是緩上升的步道，走起來真輕鬆。03d58de763b77f3931da787c6bde6aa7.jpg步道階梯的開始，看起來好像跟一般有階梯的步道沒有差別。532b2e8318933a1aefb803324d6dd187.jpg再來就是這樣一路直上的階梯，似乎走也走不完。網路上有人戲稱為「天梯步道」，應該有1500~2000階，跟龜山島401高地的1706階有得比。0a52f0038519556cf20d4bb07b9a8e27.jpg沿路有幾個休憩點。

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第一個觀景平台，視野不錯，讓走這段階梯心理有點安慰。dbfab5d6862097d02806e2306ce8713b.jpg遠眺紅色醒目的砂卡礑大橋。e597897a850a257e1983ee2b53804bfa.jpg途中的指示牌：太魯閣族人背籃的材料「黃藤」。8bda089b13f255353f615d7d90a5757c.jpg73110a7f7b3e64847cc87d1c87aba287.jpg第二個觀景台，更高視野更佳。181e1a039d321d845a3dcc34242aa802.jpgb2695319232a529b6057f5b5ca408c6c.jpg還是走不完的階梯。497e96c3e81335961d900383a9cc8522.jpg回望剛走過的階梯，真有點佩服自己真的走上來了。0649c8395002c7154f799651fbe53bc7.jpg終於到了得卡倫步道的終點，步道總長度1.3K。剛有下山的山友(由砂卡礑步道過來的,走了10K左右,真是厲害)告知可以走蘇花公路這段下山，看到這個指示牌當然二話不說往右下。c03fafaeb02a695962b6518b78c25670.jpg下坡都是這樣的緩降土石路，走起來舒服多了，有幾處休憩點，這段依地圖指示應是大禮步道。52ac51f4a96f7307cf518cf9fb67fe05.jpg下坡走了1K，有一叉路及指示牌，後續依指示即可回到太魯閣台地步道南段，不用下蘇花公路。cbece19ece3aded80df461238b8be4f5.jpg仍有階梯直下，不過是下坡且不長，還可以接受，階梯顏色鮮明，視覺效果真不錯。a844251d9fd9d838407385c4d47cb839.jpg接回太魯閣台地步道南段，下次若有機會應該會走這段大禮步道，天梯步道還是少碰。512b9b6da2dc843b304c17cb2ae72f71.jpgc1e027b07087a82364100a3b5b433783.jpg

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