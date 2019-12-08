太魯閣國家公園「得卡倫步道」　走到差點求饒的天梯步道！

得卡倫步道位於太魯閣國家公園，登山口在太魯閣遊客中心台地步道北段，原先不在規劃內的行程，只因上午走完錐麓古道後，衡量還有時間也剛好在太魯閣遊客中心用餐，就這樣走上這條意外之旅的步道。入口在太魯閣台地步道北段，圖中紅圈圈處。 步道口有一指示牌：今日全線開放。 剛開始一小段都是緩上升的步道，走起來真輕鬆。 步道階梯的開始，看起來好像跟一般有階梯的步道沒有差別。 再來就是這樣一路直上的階梯，似乎走也走不完。網路上有人戲稱為「天梯步道」，應該有1500~2000階，跟龜山島401高地的1706階有得比。 沿路有幾個休憩點。 分享 facebook 第一個觀景平台，視野不錯，讓走這段階梯心理有點安慰。 遠眺紅色醒目的砂卡礑大橋。 途中的指示牌：太魯閣族人背籃的材料「黃藤」。 第二個觀景台，更高視野更佳。 還是走不完的階梯。 回望剛走過的階梯，真有點佩服自己真的走上來了。 終於到了得卡倫步道的終點，步道總長度1.3K。剛有下山的山友(由砂卡礑步道過來的,走了10K左右,真是厲害)告知可以走蘇花公路這段下山，看到這個指示牌當然二話不說往右下。 下坡都是這樣的緩降土石路，走起來舒服多了，有幾處休憩點，這段依地圖指示應是大禮步道。 下坡走了1K，有一叉路及指示牌，後續依指示即可回到太魯閣台地步道南段，不用下蘇花公路。 仍有階梯直下，不過是下坡且不長，還可以接受，階梯顏色鮮明，視覺效果真不錯。 接回太魯閣台地步道南段，下次若有機會應該會走這段大禮步道，天梯步道還是少碰。