宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看
原文出處上週六如願賞到了鳶嘴山日出，也爽爽地包場約1小時，但，氣勢磅礴的雲海加夕陽，不斷在我腦海中盤旋...既然週六又是個好天氣，那麼就擇期不如撞日吧~不然這個懸念不知要等到何時才能解 😆 。唯一要擔心的是，我真的有膽量在天黑後從山頂下攀大岩石嗎? (答案是 : 我可以的) 從27K順時針起登，也從原路折返的話，會不會比往27.3K方向下山容易呢? (答案是 : 並不會) 沒有實際走一遭還真難回答自己...預計下午2點半起登，剛好可以利用早上半天的時間來走走大雪山國家森林遊樂區，一舉兩得 😊大雪山國家森林遊樂區收費站在35K左右，最頂端的雪山神木區在50K左右，所以順著大雪山林道50K由上往下走，行程安排 : 雪山神木→天池→埡口觀景台→大雪山林道27K鳶嘴登山口。▲08:00 到達雪山神木停車場，要從右邊前往神木區 (到了收費站才知道我賺到了$100，11/16當天入園門票半價，因為舉辦「大雪山有熊森林」影片首映會，原本假日全票$200 😁 )▲雪山神木停車場旁有幾顆小小楓樹已變色，先拍個幾張照片再出發▲前往雪山神木去程下坡，回程上坡，來回3公里，停車場無廁所，要走到神木那裏才有▲都是水泥步道，無難度，回程上坡要辛苦一點點▲早上八點多無啥遊客，可以悠閒地安安靜靜賞景▲不到半小時就看到大神木的身影啦 😍▲胸圍13公尺，胸徑4公尺，非常壯觀▲臺灣最俊美的神木誒~要多拍幾張照片~▲神木旁的楓紅▲在大神木旁停留了約四十分鐘，這是本日早上最重要的行程▲滿足地賞完神木爬坡返回停車場▲10:09 接下來開車到雪山神木區旁的小雪山旅遊資訊站▲到這裏才知道，原來天池可通到神木區▲準備前往天池▲驚見山羌 (請勿餵食野生動物)▲欣賞到芒花，小確幸▲400公尺的緩上坡結束，左邊是天池，往前是瑞雪亭，可以先往左下去天池，也可以先前往瑞雪亭再由後方步道繞天池一圈 (我選擇後者)▲瑞雪亭後方步道▲步道走到底的這棵大樹吸引了我的目光▲推測它應該是棵松樹吧? 因為樹下滿佈松針及一些落果▲從順光方向拍攝這棵疑似松樹的大樹，實際上比照片看起來雄偉，在這裏欣賞它一陣子才甘願離開 😊▲要前往天池囉▲對天池沒有太高的期待，簡單繞一圈即折返停車處▲小雪山旅遊資訊站停車場旁的玉山假沙梨，雪山神木及天池週邊都可見到它的身影▲變色落羽松吸引我走到路口瞧瞧▲右邊這棵楓樹只變色約四成，可惜...▲接下來開車到48K的埡口觀景台停車場▲11:26 出發▲只有0.5K，往上爬囉~(指標上的「啞」口是怎麼回事 😅)▲16分鐘後看到觀景台啦~▲剛好沒人，讚~這裏可以欣賞到好多百岳 (由左到右拍一輪)▲合歡北峰前往合歡西峰必經的3225峰，已爬過四次 😆▲可以看到玉山啊~▲不知何時才能有機會爬上去...▲最右邊可以看到等一下要爬上去的鳶嘴山▲觀景台環景▲埡口觀景台行程結束後前往大雪山遊客服務中心，遊客爆多且沒有熱食可買，所以就直接下山到27K找車位，路邊可停車處一位難求，因為很多人還沒從鳶嘴山下來...在車上吃了些乾糧，等了幾十分鐘，終於有位子了 😅▲14:19 準備從27K登山口出發▲往上爬幾步就看到第一座涼亭▲14:44 叉路口，指標上顯示大雪山林道0.15K (好像沒那麼短吧)，先前看到的鳶嘴稍來山步道里程樁卻標註0.25K，讓我好混亂...▲出現拉繩▲14:53 0.5K里程樁▲不好爬的亂石堆▲15:08 到達觀景台▲白天的觀景台視野，看到這片雲海彷彿吃了定心丸，因為期待在山頂上看到的夕陽+雲海應該不會槓龜了吧 😁▲繼續上路▲15:18 第二座涼亭，不停留繼續爬▲15:34 準備手腳並用攀爬大岩石▲往回拍，時間很充裕，可以慢慢賞景▲上爬過程中有遇到一些下山的人，但還好都不用等太久▲15:54 1K里程樁▲愈往上爬視野愈開闊▲不得不再度讚嘆這條不可多得的超優質步道▲15:58 距離日落還有1小時多，太陽仍很刺眼▲開闊的視野、厚實的雲海，忍不住停下腳步一看再看 ▲距離山頂很近，我的移動速度卻很慢，因為眼前的美景太難得▲環景影片▲望著下山的人們，繼續悠閒賞景▲環景影片▲終於快要登頂了，熱門的位子上正有人拿著國旗開心留影▲16:35 鳶嘴山頂，我又來了 😆▲往玉山方向拍攝▲雲海+斜射光，宛如仙境▲16:58 還有十分鐘，即將見識到鳶嘴山頂日落+雲海的美▲熱門的大岩石上搶不到位子，還好找到個可以拍攝夕陽+雲海的小小角落▲17:09 太陽已開始下沈▲全場幾乎鴉雀無聲▲大家屏息欣賞這絕色美景▲日落縮時▲日落後繼續欣賞翻騰雲海▲雲海縮時▲17:33 趁著尚存的微微天光從山頂下切，沒有想像中的難 (山頂還有一些人，很想繼續待下去，下次吧...帶了相機腳架完全沒拿出來用 😆)▲等待別人拉繩下切結束前再拍個兩張照片▲沒用腳架手持拍攝，畫質就別要求了 😆 ▲19:00 到達27.3K登山口，停車位很多 😆 又完成了一個心願，開心回家囉~
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