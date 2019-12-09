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擁有人腦的猴子誕生！全球科學界 砲轟這國亂搞

搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

2019-12-09 07:55健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處上週六如願賞到了鳶嘴山日出，也爽爽地包場約1小時，但，氣勢磅礴的雲海加夕陽，不斷在我腦海中盤旋...既然週六又是個好天氣，那麼就擇期不如撞日吧~不然這個懸念不知要等到何時才能解 😆 。唯一要擔心的是，我真的有膽量在天黑後從山頂下攀大岩石嗎? (答案是 : 我可以的) 從27K順時針起登，也從原路折返的話，會不會比往27.3K方向下山容易呢? (答案是 : 並不會) 沒有實際走一遭還真難回答自己...預計下午2點半起登，剛好可以利用早上半天的時間來走走大雪山國家森林遊樂區，一舉兩得 😊大雪山國家森林遊樂區收費站在35K左右，最頂端的雪山神木區在50K左右，所以順著大雪山林道50K由上往下走，行程安排 : 雪山神木→天池→埡口觀景台→大雪山林道27K鳶嘴登山口。f9dc8cf21aa615bb153cbf9a95f7dd74.jpg▲08:00 到達雪山神木停車場，要從右邊前往神木區 (到了收費站才知道我賺到了$100，11/16當天入園門票半價，因為舉辦「大雪山有熊森林」影片首映會，原本假日全票$200 😁 )f8000b14525c90d03a2e8acf742d6105.jpg▲雪山神木停車場旁有幾顆小小楓樹已變色，先拍個幾張照片再出發1cd57f1cdd0208edcfa8b0d0b9a40f77.jpg37922849e42cabeaa932c06d0316f203.jpgf33ade087dc6aa0ed8ab8ab93766c30a.jpg▲前往雪山神木去程下坡，回程上坡，來回3公里，停車場無廁所，要走到神木那裏才有bd21b442fd01d20d61c8e99ab564a2bf.jpg▲都是水泥步道，無難度，回程上坡要辛苦一點點2ef7e7ed3f623445a76fddd2f2588e38.jpg▲早上八點多無啥遊客，可以悠閒地安安靜靜賞景1ff667ce8e2b03c2b8c190041a3b253c.jpg▲不到半小時就看到大神木的身影啦 😍feccaa897205e46f4e3fccf5a74ed726.jpg▲胸圍13公尺，胸徑4公尺，非常壯觀61b80ca29170738f7c19075a9191c552.jpg▲臺灣最俊美的神木誒~要多拍幾張照片~6b92cb186e30623b1a4468c971059470.jpg85d60ca10378223de3e958f14f14ec49.jpg869cbea2c713fbfa186cede8fef700c8.jpgd82a8ee445288c140d65f55e2fcad808.jpg▲神木旁的楓紅984788533f1abaf7d16748844c84f998.jpg▲在大神木旁停留了約四十分鐘，這是本日早上最重要的行程efe825d17353a4f45ea0c74023cb58ba.jpg▲滿足地賞完神木爬坡返回停車場7635cd7014a36766bfa5bd7fefc64e5e.jpg▲10:09 接下來開車到雪山神木區旁的小雪山旅遊資訊站45d7fa25c2e659aacd90ebf075a65c41.jpg▲到這裏才知道，原來天池可通到神木區666c2da2f987b82fb3057dd5c54a87e6.jpg▲準備前往天池3700016585a954e8a18eac9fb4f80ffc.jpg▲驚見山羌 (請勿餵食野生動物)8991144e8d7b4621ecd377da0c91725e.jpg▲欣賞到芒花，小確幸bb5b703bd43f2ae949dd1da8d632de3c.jpg943477dd492fe2df0bec6c2ac7b00da3.jpg▲400公尺的緩上坡結束，左邊是天池，往前是瑞雪亭，可以先往左下去天池，也可以先前往瑞雪亭再由後方步道繞天池一圈 (我選擇後者)9ffd43598fef7fb100917d936baae54d.jpg9667b3b07583ac87754d88a23b58abde.jpg▲瑞雪亭後方步道03d7de083d658179c393d912a4e64161.jpg▲步道走到底的這棵大樹吸引了我的目光86eec1275e191f0558bc9978620baf17.jpg▲推測它應該是棵松樹吧? 因為樹下滿佈松針及一些落果951be8ce03cd410f1d2a1d49f7713c56.jpg▲從順光方向拍攝這棵疑似松樹的大樹，實際上比照片看起來雄偉，在這裏欣賞它一陣子才甘願離開 😊44166264fcf86c868e3af5310162474f.jpg▲要前往天池囉a1b60a48dcb739358d44c055173347f0.jpg▲對天池沒有太高的期待，簡單繞一圈即折返停車處e6e860f3656fd731210ec177dd5829c4.jpg▲小雪山旅遊資訊站停車場旁的玉山假沙梨，雪山神木及天池週邊都可見到它的身影9e2f482d9ce7cfe040294e2999dc0fcd.jpg64bf9a572ebf2030368717dfff415e8c.jpg▲變色落羽松吸引我走到路口瞧瞧9e5f7afc75d8b1a2c4c53e11a23939da.jpg▲右邊這棵楓樹只變色約四成，可惜...43a63141427595685704695fa5981f19.jpg529af3e303cb325472605b56f7660959.jpg▲接下來開車到48K的埡口觀景台停車場b1d1f3c1700c8f915063c58170afbbc6.jpg▲11:26 出發ab0eeafd0938b1585c1d4e222d77982a.jpg▲只有0.5K，往上爬囉~(指標上的「啞」口是怎麼回事 😅)d1c319a2b027aacdb74a8110bad2487a.jpg▲16分鐘後看到觀景台啦~00aba15e483b53ea8eb90714e85d949c.jpg▲剛好沒人，讚~這裏可以欣賞到好多百岳 (由左到右拍一輪)f8e0057a3bc8d715f4f2c1180682f151.jpg9a87e4d3ffd50d351530417764a11f7a.jpg▲合歡北峰前往合歡西峰必經的3225峰，已爬過四次 😆9391ec27eaee584d9e1c68442f845448.jpgf27de97b76808eb2965415728b0d8b44.jpg▲可以看到玉山啊~bb865be0dc60e674b51be3796c1cb0e8.jpg▲不知何時才能有機會爬上去...bba2847376ba24d2e502e3a75f09b8ca.jpg▲最右邊可以看到等一下要爬上去的鳶嘴山▲觀景台環景833745fcb1a698a77fa328460c33ec71.jpg▲埡口觀景台行程結束後前往大雪山遊客服務中心，遊客爆多且沒有熱食可買，所以就直接下山到27K找車位，路邊可停車處一位難求，因為很多人還沒從鳶嘴山下來...在車上吃了些乾糧，等了幾十分鐘，終於有位子了 😅da85759ba43abba5011845c16b333781.jpg▲14:19 準備從27K登山口出發8181b70009ca9b73c6cfa4f28df6c97a.jpg▲往上爬幾步就看到第一座涼亭3f88cea5098b85d4be4ca4cd9ab49c2d.jpg▲14:44 叉路口，指標上顯示大雪山林道0.15K (好像沒那麼短吧)，先前看到的鳶嘴稍來山步道里程樁卻標註0.25K，讓我好混亂...82f4198ce33df5101912c5d86164e2b0.jpg▲出現拉繩3329f1661bbee5d2fa94a6fc06a86b83.jpg▲14:53 0.5K里程樁dbcb6df4ad3be8461797c4be33f28cf5.jpg▲不好爬的亂石堆157bf338471fc714fd5c0544124f76b7.jpg▲15:08 到達觀景台995b1d9da9e128c403767901bc55fde0.jpg▲白天的觀景台視野，看到這片雲海彷彿吃了定心丸，因為期待在山頂上看到的夕陽+雲海應該不會槓龜了吧 😁c7d9c6ce2e71469dd1ebbfe477c6f44a.jpg▲繼續上路647148c383bcd0831f46538d2caf5600.jpg▲15:18 第二座涼亭，不停留繼續爬5b0424d82d98f8d0653f273e868b64f9.jpg▲15:34 準備手腳並用攀爬大岩石08cd2eb5db6b9fb1172a5e35a0273740.jpg4715c3659384167955a50a96ae81611d.jpg▲往回拍，時間很充裕，可以慢慢賞景e5a6f65c98cd0aae851729394d75308e.jpg▲上爬過程中有遇到一些下山的人，但還好都不用等太久421e9286b86ef2a19769ad0a5cf7feb5.jpg▲15:54 1K里程樁ea272cb1cf7ac79ce200f7cf1047e6a0.jpg▲愈往上爬視野愈開闊50ceea1ce7c6c9e25897ca044ff44407.jpg▲不得不再度讚嘆這條不可多得的超優質步道d96073751bcee6c50d5f83d74d743f2a.jpg▲15:58 距離日落還有1小時多，太陽仍很刺眼27ed84eca7b5b671d2fc7674acf4ad8d.jpg▲開闊的視野、厚實的雲海，忍不住停下腳步一看再看

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▲距離山頂很近，我的移動速度卻很慢，因為眼前的美景太難得環景影片36baae5dccf6fec6dc0c234081e6cd0b.jpgddf74bcfbfbac48b50f6f6ada18d4b67.jpg▲望著下山的人們，繼續悠閒賞景522f7dd87d7028ffef8394e1f31cfb36.jpg▲環景影片876b69180146aa429c95587478667648.jpg▲終於快要登頂了，熱門的位子上正有人拿著國旗開心留影2c78defa1a276da8fb943b18ade475d3.jpg▲16:35 鳶嘴山頂，我又來了 😆d1a9ebc18b813f1ce370edac9f4c9249.jpg▲往玉山方向拍攝a595881efa187d0d1ff4ecf0bfc2e311.jpg▲雲海+斜射光，宛如仙境98c20f50c2405115378d21c2fd00f6d3.jpg▲16:58 還有十分鐘，即將見識到鳶嘴山頂日落+雲海的美2b9b82701c41843385bec14207d70503.jpg▲熱門的大岩石上搶不到位子，還好找到個可以拍攝夕陽+雲海的小小角落c2d2fdd134fe1a6e142aefa33e5c7006.jpg▲17:09 太陽已開始下沈dffb3e290ba074ad5604570aba344b3d.jpg▲全場幾乎鴉雀無聲374bd2c545261767247f6976a4f73f59.jpg▲大家屏息欣賞這絕色美景26d469177029439ef4e52086b275d985.jpg▲日落縮時674977b1e3805ebbffd5d2e9d7c0f95d.jpg▲日落後繼續欣賞翻騰雲海a989ebe15851b38b9d4344956785138b.jpg▲雲海縮時5e8a213038da15e89328e4622f0422fc.jpg▲17:33 趁著尚存的微微天光從山頂下切，沒有想像中的難 (山頂還有一些人，很想繼續待下去，下次吧...帶了相機腳架完全沒拿出來用 😆)98a82671ee427bc6ada53287384edabd.jpg▲等待別人拉繩下切結束前再拍個兩張照片8f9dcd88ca1c2e4f3792c34c845c0751.jpg▲沒用腳架手持拍攝，畫質就別要求了 😆 c3fc91bca822dd7b0b6bd5c492b89053.jpg▲19:00 到達27.3K登山口，停車位很多 😆 又完成了一個心願，開心回家囉~

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