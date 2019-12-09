宛如仙境！ 鳶嘴山頂日落+雲海開闊美景 停下腳步一看再看

原文出處 上週六如願賞到了 鳶嘴山日出 ，也爽爽地包場約1小時，但，氣勢磅礴的雲海加夕陽，不斷在我腦海中盤旋...既然週六又是個好天氣，那麼就擇期不如撞日吧~不然這個懸念不知要等到何時才能解 😆 。唯一要擔心的是，我真的有膽量在天黑後從山頂下攀大岩石嗎? (答案是 : 我可以的) 從27K順時針起登，也從原路折返的話，會不會比往27.3K方向下山容易呢? (答案是 : 並不會) 沒有實際走一遭還真難回答自己...預計下午2點半起登，剛好可以利用早上半天的時間來走走大雪山國家森林遊樂區，一舉兩得 😊大雪山國家森林遊樂區收費站在35K左右，最頂端的雪山神木區在50K左右，所以順著大雪山林道50K由上往下走，行程安排 : 雪山神木→天池→埡口觀景台→大雪山林道27K鳶嘴登山口。 ▲08:00 到達雪山神木停車場，要從右邊前往神木區 (到了收費站才知道我賺到了$100，11/16當天入園門票半價，因為舉辦「大雪山有熊森林」影片首映會，原本假日全票$200 😁 ) ▲雪山神木停車場旁有幾顆小小楓樹已變色，先拍個幾張照片再出發 ▲前往雪山神木去程下坡，回程上坡，來回3公里，停車場無廁所，要走到神木那裏才有 ▲都是水泥步道，無難度，回程上坡要辛苦一點點 ▲早上八點多無啥遊客，可以悠閒地安安靜靜賞景 ▲不到半小時就看到大神木的身影啦 😍 ▲胸圍13公尺，胸徑4公尺，非常壯觀 ▲臺灣最俊美的神木誒~要多拍幾張照片~ ▲神木旁的楓紅 ▲在大神木旁停留了約四十分鐘，這是本日早上最重要的行程 ▲滿足地賞完神木爬坡返回停車場 ▲10:09 接下來開車到雪山神木區旁的小雪山旅遊資訊站 ▲到這裏才知道，原來天池可通到神木區 ▲準備前往天池 ▲驚見山羌 (請勿餵食野生動物) ▲欣賞到芒花，小確幸 ▲400公尺的緩上坡結束，左邊是天池，往前是瑞雪亭，可以先往左下去天池，也可以先前往瑞雪亭再由後方步道繞天池一圈 (我選擇後者) ▲瑞雪亭後方步道 ▲步道走到底的這棵大樹吸引了我的目光 ▲推測它應該是棵松樹吧? 因為樹下滿佈松針及一些落果 ▲從順光方向拍攝這棵疑似松樹的大樹，實際上比照片看起來雄偉，在這裏欣賞它一陣子才甘願離開 😊 ▲要前往天池囉 ▲對天池沒有太高的期待，簡單繞一圈即折返停車處 ▲小雪山旅遊資訊站停車場旁的玉山假沙梨，雪山神木及天池週邊都可見到它的身影 ▲變色落羽松吸引我走到路口瞧瞧 ▲右邊這棵楓樹只變色約四成，可惜... ▲接下來開車到48K的埡口觀景台停車場 ▲11:26 出發 ▲只有0.5K，往上爬囉~(指標上的「啞」口是怎麼回事 😅) ▲16分鐘後看到觀景台啦~ ▲剛好沒人，讚~這裏可以欣賞到好多百岳 (由左到右拍一輪) ▲合歡北峰前往合歡西峰必經的3225峰，已爬過四次 😆 ▲可以看到玉山啊~ ▲不知何時才能有機會爬上去... ▲最右邊可以看到等一下要爬上去的鳶嘴山 ▲觀景台環景 ▲埡口觀景台行程結束後前往大雪山遊客服務中心，遊客爆多且沒有熱食可買，所以就直接下山到27K找車位，路邊可停車處一位難求，因為很多人還沒從鳶嘴山下來...在車上吃了些乾糧，等了幾十分鐘，終於有位子了 😅 ▲14:19 準備從27K登山口出發 ▲往上爬幾步就看到第一座涼亭 ▲14:44 叉路口，指標上顯示大雪山林道0.15K (好像沒那麼短吧)，先前看到的鳶嘴稍來山步道里程樁卻標註0.25K，讓我好混亂... ▲出現拉繩 ▲14:53 0.5K里程樁 ▲不好爬的亂石堆 ▲15:08 到達觀景台 ▲白天的觀景台視野，看到這片雲海彷彿吃了定心丸，因為期待在山頂上看到的夕陽+雲海應該不會槓龜了吧 😁 ▲繼續上路 ▲15:18 第二座涼亭，不停留繼續爬 ▲15:34 準備手腳並用攀爬大岩石 ▲往回拍，時間很充裕，可以慢慢賞景 ▲上爬過程中有遇到一些下山的人，但還好都不用等太久 ▲15:54 1K里程樁 ▲愈往上爬視野愈開闊 ▲不得不再度讚嘆這條不可多得的超優質步道 ▲15:58 距離日落還有1小時多，太陽仍很刺眼 ▲開闊的視野、厚實的雲海，忍不住停下腳步一看再看 分享 facebook ▲距離山頂很近，我的移動速度卻很慢，因為眼前的美景太難得 ▲環景影片 ▲望著下山的人們，繼續悠閒賞景 ▲環景影片 ▲終於快要登頂了，熱門的位子上正有人拿著國旗開心留影 ▲16:35 鳶嘴山頂，我又來了 😆 ▲往玉山方向拍攝 ▲雲海+斜射光，宛如仙境 ▲16:58 還有十分鐘，即將見識到鳶嘴山頂日落+雲海的美 ▲熱門的大岩石上搶不到位子，還好找到個可以拍攝夕陽+雲海的小小角落 ▲17:09 太陽已開始下沈 ▲全場幾乎鴉雀無聲 ▲大家屏息欣賞這絕色美景 ▲日落縮時 ▲日落後繼續欣賞翻騰雲海 ▲雲海縮時 ▲17:33 趁著尚存的微微天光從山頂下切，沒有想像中的難 (山頂還有一些人，很想繼續待下去，下次吧...帶了相機腳架完全沒拿出來用 😆) ▲等待別人拉繩下切結束前再拍個兩張照片 ▲沒用腳架手持拍攝，畫質就別要求了 😆 ▲19:00 到達27.3K登山口，停車位很多 😆 又完成了一個心願，開心回家囉~