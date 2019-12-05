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泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

賞紅楓、看夕陽　塔塔加高山超壯觀雲海浮島 實在是太美了

2019-12-05 07:58健行筆記 健行筆記林清益

秋天是賞楓觀雲海的最佳季節，如果不想爬高山但又想看夕陽雲海，最佳的路線就是玉山國家公園內的塔塔加。

由阿里山公路上來，90k起兩旁楓葉泛紅，早上的陽光加上紅楓，讓人感覺暖呼呼，喜洋洋，完全沒有秋愁的滋味。到了108K處之『上東埔停車場』停車，步行300公尺進入排雲登山服務中心前，這裡已海拔2600公尺了，高海拔涼爽的溫度，步道走起來都不用擦汗，走到1.4k處的三叉路口，有棵600歲的大鐵杉迎客，從早上七點高雄出發，到現在也中午時刻，在大鐵杉樹下用午餐，有金翼白眉鳥在旁唱跳陪伴，真是享受！

續往鹿林山莊方向前進，大概是午餐時刻，沿途幾乎都可以看到山羌在路旁覓食，在一路驚奇下，很快就到海拔2845公尺的鹿林山頂了。這裡可以清楚的遠眺玉山主峰‧北峰‧北北峰，而明天要爬的玉山前峰更是近在眼前，登山步道在白木林下蜿蜒而上非常清楚。由鹿林山頂走麟趾山，沿途不同角度的玉山主峰看到飽，金翼白眉鳥也一路相隨，這段先下後上的步道，最忙的動作就是照相照相再照相。

麟趾山面對玉山前峰方向有一下坡步道，可以輕鬆的直下塔塔加玉山登山口，這裡有接駁車搭回上東埔停車場，今天是周四，但登完玉山候車的人特別多，等了四班車約半小時才搭上。15:45回到上東埔停車場，開自家車續往塔塔加停車場，下車走1.2k下坡路段，不用10分鐘到東埔山登山口，由這裡到東埔山頂僅0.8k，但因為是陡上，也要花40分鐘才到達。看完夕陽一定是天黑黑，因此下山一定要戴頭燈，可能是如此，今天的東埔山雲海夕陽，只有我包場獨享。

東埔山頂滿滿的雲海加上紅咚咚的夕陽，太美！太壯觀了！今天的行程由泛紅的楓葉開始，紅咚咚的夕陽雲海結束，太完美了。愛山者這樣的行程雖然夠吸引人，但總是缺少汗流浹背的快感。第二天行程玉山前峰就是要來個痛快！東埔山莊的早餐真不錯，吃了兩大碗稀飯，把昨晚沒睡好的精神都補回來了！從塔塔加登山口到玉山前峰登山口2.7k，沿路剛好回望昨天走的鹿林麟趾山步道，昨天看著今天要走的步道，今天回望昨天走過的步道，這可是很難得的經驗，讓人深深體會『一步一腳印，有志者事竟成』這句話。

從前峰登山口到登頂僅僅0.8k，但前人的經驗『很難爬』寫在路標上，歷經多年歲月卻沒人想去抹掉它，因為描述的太傳神了！尤其最後400公尺60度陡上的石瀑，更是令人驚心動魄！如果這時候地震，這些石頭滾下來怎麼辦。既然來了當然不可膽怯撤退，手腳並用努力爬，爬沒幾下，手越來越冷，原來在海拔3000公尺以上高度，雖然大太陽，可是石頭仍是冰的，還好有手套可戴，400公尺石瀑爬了一個半小時，真是名符其實的爬山。

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一棵楓樹就能妝點出紅黃綠的繽紛色彩

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阿里山公路90k起路旁即可賞楓紅

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楓紅在陽光下充滿溫暖與繽紛多彩

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公路兩旁楓紅，熱情地迎接至塔塔加的遊客

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600歲大鐵杉站立三叉路口，迎接一代又一代的登山遊客

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高聳的大樹幹，寬廣的粗壯分枝，必須站在遠處才可全部入鏡。

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大鐵杉至鹿林山莊路段，沿路可見覓食的山羌。

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鹿林山莊沒有鹿，這隻公山羌應景一下。

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鹿林山頂視野遼闊，可以清楚的遠眺，玉山前峰‧主峰‧北峰‧北北峰。

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金翼白眉鳥一路相隨，氣定神閒的站立枝頭，可以對好焦慢慢照啦！

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登上山頂慣例要先來一張到此一遊照片

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靜靜的雲海浮島，太美了！

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山頂另一面，夕陽照著玉山主峰北峰及北北峰讓人忘了很冷耶！

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落日‧霞光‧浮島‧雲海，這組和太美了！

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美景下是低溫，記得穿上羽絨衣。

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太陽下到雲海線四周轉黑，戴上頭燈，在夕陽餘暉下下山，今日行程留下完美句點。

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玉山前峰登山口指標，有登山前輩們留下『很難爬』的警語。

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前峰登山口處休息，一群金翼白眉來陪伴。

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步道陡上約15分鐘，可以看到這兩棵迎賓樹及壯闊景觀，令人心曠神怡。

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很難爬，所以跟流行-戴著鼓壽宮神帽同行。

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這就是400公尺長石瀑，照片看起來不陡，走到石瀑下往上爬可是60度陡上。

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海拔3000公尺高度的大石頭，手碰到石頭，冰的受不了。

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終於登頂了！

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戴上神帽，感謝神明保佑，沒有碰到地震。

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山頂眺望遠山層層疊疊，猶如置身國畫。-------阿里山公路台18線沿途重要里程-------76.4K十字路85K二萬坪88K森林遊樂區90k觀雲熱點/賞楓路段起點95K自忠102k鹿林神木入口108K上東埔停車場109K終點=台21線145k終點台21線144k東埔山登山口停車場台21線143.8K東埔山登山口(爬東埔山賞夕陽由阿里山上來的車子，要停塔塔加遊客服務中心停車場，再走1.2k到東埔山登山口。如果車子開進東埔山停車場，要在17:30前離開，否則交管開不出來)

---------------這次行程實錄---------------

11月14日06:50高雄出發08:30中埔交流道10:00-10:25阿里山轉運站--小7買午餐10:35-10:50公路90k～96k.  賞楓-----爬鹿林山+麟趾山------鹿林山2845M+麟趾山2854M11:34台18線108K上東埔停車場2590M0.3k/05分→11:39排雲登山服務中心2625M1.4k/15分→11:54-12:20大鐵杉午餐2727M0.8k/10分→12:31麟趾山登山口0.8k/12分→12:43鹿林山莊0.7k/30分→13:10-13:30鹿林山基點2k/60分→14:30-14:46麟趾山基點1k/20分→15:06塔塔加玉山登山口2.8k/15分→15:36-15:46搭接駁車至上東埔停車場(候車人很多等了30分鐘)-------爬東埔山---------東埔山2782M16:00開車停塔塔加遊服中心停車場/步行16:09台21線143.8k東埔山登山口  起登0.8k/40→16:50-17:20 東埔山基點2k/30分→18:00回到塔塔加遊服中心停車場18:10--東埔山莊民宿/搭伙--------爬玉山前峰3239M--------11月15日06:40塔塔加警察分隊＋排雲登山服務中心2625M06:54-07:00搭接駁車至塔塔加登山口0K/2627M啟登07:50孟祿亭1.7K/2773M08:18-08:30前峰登山口2.7K/2861M09:00抵石瀑區10:30-10:40登頂3.3K/3239M12:00前峰登山口午餐2.7K/2861M13:23-13:43塔塔加登山口13:53塔塔加停車場14:00開車下山-返高雄

登山玉山步道

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