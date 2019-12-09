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火山爆發失蹤者恐全遇難！ 紐西蘭警方：未發現生命跡象

三讚加一好！ 武陵四秀 頗具考驗的進階路線

2019-12-09 21:25健行筆記 健行筆記林正宸

武陵四秀，指得是品田山、池有山、桃山、喀拉業山四座百岳，其中三座具有360度的好視野，天氣若好的話，可環視遠方許多壯麗的山岳，登山口分別是桃山、池有兩處，無論是走哪一個上山，從登山口到稜線前的這段爬坡頗具考驗，由於不算輕鬆的行程，體能要自己好好評估，在百岳中做為進階路線是相當不錯的選擇。現在入園放寬到5日前可申請，剛好這段時間沒事，臨時決定了申請入園爬四秀，原本第一日想住桃山山屋卻沒位置了，改申請新達山屋，但又想去走走傳聞中的桃山之字坡，最後路線規劃為由桃山登山口上，走完喀拉業後再續走到新達山屋，隔天登頂品田下山。出發日下午5點從中和騎著機車前往南山民宿過夜，晚間8點多到達，吃過晚餐後整理下背包休息，明天預計8點開始起登，結果當日進了武陵農場才發現前一晚忘了去超商印入園入山，臨時跑到武陵小隊尋求幫忙，在武陵小隊協助下印出入園入山，結果弄到8點20幾分才開始出發。天氣特好，趕緊動身了P1130295.JPG通過武陵吊橋P1130296.JPG從武陵山莊開始前半段是好走的瀑布步道P1130297.JPG要開始經典4.5K陡上坡了-直達桃山頂P1130298.JPG不得不說桃山登山口路線真的不簡單，4.5K的距離從海拔1940M開始一路爬升到3325M的山頂，近1400的爬升量，特別是前2K的之字坡陡上，是這段路等高線最密的，一上場就給你來真的。一開始沒曬到太陽還有點冷，爬沒多久外套就穿不住了P1130303.JPG一路沒停直到1.5K做第一次休息，天氣好到穿短袖都不感到冷P1130306.JPG通過指標1.8K後，坡度明顯緩和，已經脫離等高線最密集的路段，接下來到停機坪之前算相當好走的緩上，可以讓大腿好好喘息一下，繼續走到指標3K處再做休息。離開樹林中的之字坡，天空藍的漂亮P1130309.JPG重裝走這段真挺硬的P1130310.JPG2.5k處，搖曳的芒穗與藍天非常搭P1130311.JPG人也來入鏡一下P1130312.JPG原本以為前面看到的山頭是桃山，但桃山是一片草坡，地圖對一下確定不是，但路線上會經過，指標2.7k一大片平坦空地，停機坪到了，續走300m到指標3k休息補給。停機坪，從指標2k到這是坡度最歡樂的路段P1130314.JPG指標3k，10點20，時間上還在計劃值內P1130315.JPG再來開始坡度又變得明顯了，到登頂前也還有一段陡上，這1.5k中間只有小小一段緩坡，隨著高度上升，沿途有許多展望視野，不過同樣的景色在山頂也能拍到，不花太多時間在這拍照，以隨手記錄為主，畢竟今天要走完喀拉業山加前往新達山屋還有一段距離。北一段P1130316.JPG這片充滿芒穗的坡，景色還不賴P1130317.JPG走到這個位置雪東線、雪北及品田山也現身了P1130320.JPG換個角度，北一、北二段及武陵農場完整呈現P1130321.JPG在下方看的假山頭到了，不用爬上它，會小繞過去P1130322.JPG大、小霸尖山現身，旁邊的東霸尖山雖然不是百岳但也挺吸引人P1130324.JPG繞過那顆假山頭後，桃山在眼前了P1130325.JPG11:50分登頂桃山，從武陵山莊開始費時約3小時20多，有稍微追近自己原預設時間，山頂風景很棒，環景全視野。桃山3325M，百岳#48P1130328.JPG再來要去喀拉業山，單程來回7K，山頂拍完照稍休息一會，馬上動身，原本想去桃山山屋放大背改小包，但懶得再走下去再上來，乾脆直接背著開始下切，走大概200M多換成登頂包，大背包藏在箭竹裡，以GPS標注記號。晚點要續往的池有山及明天的品田山P1130327.JPG遠遠有露一塊小小綠草皮那座山頭就是目的地P1130329.JPG藏好背包後看一下剛下來的路，走下來時就知道很陡，但喀拉業山會讓人哇哇叫的原因，就是因為來回距離很長外，還要再爬上去，剛登頂桃山時，看到一組人馬正往上爬，明顯可看出有幾位走到眼神死。最後要回桃山的200M上坡真的夠陡P1130330.JPG指標400開始，約一段500M距離陡下，接下來到詩崙山前，在樹林內還有幾處小山頭爬上爬下的，但整體高度是在下降的，代表的是回程確實會蠻辛苦的。樹林也是有展望的，看個風景喘口氣吧P1130332.JPG四秀有池有名樹，這顆我覺得也能當喀拉業名樹P1130333.JPG指標1.2K後到詩崙山的起伏就沒那麼大，休息之餘拍照記錄P1130335.JPG指標來到1.8K左右，抵達詩崙山，高度3200M，去程的一半了P1130337.JPG通過詩崙山不久，會離開樹林，眼前是箭竹草坡，從這到喀拉業山起伏都沒有剛開使那麼大，算起來相當好走，沿途景色也不差呀。一出樹林就能看到目的地了P1130338.JPG這一段到登頂的途中有非常多的好視野P1130339.JPG再翻過一個假山頭，終於快到了P1130341.JPG回拍看到剛剛詩崙山樹林出來的草坡P1130342.JPG抵達囉，喀拉業山3133M，百岳#85P1130343.JPG雖然很多人都喊喀拉業山是鳥山，但我走下來卻不這麼覺得，雖然山頂本身無展望，但這段路景色卻不差，距離來說也還能接受，若是住在桃山山屋的話，其實就跟一般爬山是差不多的，真要說的話，應該就是最後回桃山那1.2K陡上坡真的太磨人了。剛剛來時先以登頂為主，回程再慢慢補拍景色P1130344.JPG後半段的展望真的不錯P1130345.JPG拍拍漂亮的芒穗P1130346.JPGP1130347.JPG12點桃山下切往喀拉業，14:50回到桃山，回程只有遇到一對男、女山友往喀拉業山，互相打個招呼。看看時間，抵達新達山屋原本有摸小黑的準備，看樣子沒意外應該是用不到手電筒了，只是從一早出發開始休息次數不多，爬回桃山腿還真的有點軟了，在山頂曬太陽休個15分鐘再出發。總費時2小時50分來回，時間的調整上鬆口氣P1130349.JPG出發前山頂再拍幾張照片P1130353.JPG再看看喀拉業山，四秀最矮卻是最遙遠的P1130352.JPG桃山山屋，下回有機會再來住吧P1130354.JPG經過山屋時跟住這的山友打個招呼，小聊一會之後繼續剩下的路途，從桃山山屋到三叉營地2.3K再到新達山屋1.4K，到今天休息點剩不到4K的距離，不過山上不會只有距離而已，往三叉營地先下到最低鞍部3120M，再爬升到3220M的三叉營地，也是夠操的一段路。樹林內有些地方景色還不錯，停下來拍個照不趕路P1130361.JPGP1130362.JPG剛下降掉的高度要再次爬回去了，這段也是陡呀.....P1130363.JPG爬上三叉營地的過程，回首桃山P1130364.JPG看到池有登山口上來的稜線，要接到三叉路了P1130365.JPG三叉路，往新達山屋再1.4KP1130366.JPG一路走來有在想，今天就先登池有山，還是明天回程再爬，看看時間，也才4點10分而已，上去吧，明天品田山還可以睡個飽再去爬。過三叉路後，遇到碎石坡開始往上爬P1130367.JPG上稜線通過一處崩塌地P1130368.JPG再登一秀池有山，3303M，百岳#51P1130370.JPG稍早走完的桃山、喀拉業山全景照P1130372.JPG近下午的光線，讓山景拍起來別有味道P1130374.JPGP1130376.JPG即將西下的太陽P1130375.JPG今天三秀完成，不急著趕路了，在這放空一下P1130380.JPG重裝登頂照來一張，明天不再上來了P1130387.JPG在池有山頂都能看到晚上要過夜的新達山屋，剩下的距離可以悠閒的走過去了，往山屋又要把爬升還回去，沒差啦，有上有下才是爬山嘛。黃昏的池有名樹P1130390.JPG5點10多分，來到今晚的休息點-新達山屋P1130392.JPG原本抓1800到新達山屋，意外的進度比原計劃快，接近9小時走完第一天的行程，山屋集水槽很早就沒水了，需要到附近的亞美池取水。晚上睡不著無聊亂拍，竟然有成功沒失焦的P1130394.JPG隔天雖然說想說到自然醒，不過還是早早就起床了，乾脆也不睡了，一個晚上過去整個宜蘭方向出現滿滿的大雲海，山上看是風景，不過這天下山要騎車回去可就辛苦了，不過，下山的事下山再說吧。清晨景觀P1130399.JPG7點帶上登頂包開始爬，剩1.7K到山頂，先一小段陡上後，接下來的緩稜上坡至品田前峰。滿滿的雲海景觀，賺到大景了P1130403.JPG緩稜草原P1130404.JPGP1130405.JPG接下來一路不停往品田山前進，先抵達品田前峰後，過一處小V斷，最後一路爬上山頂。品田前峰稍做休息賞景P1130406.JPG在品田前峰(3442M)與品田山合影P1130413.JPG待會要通過的前峰小V斷P1130414.JPG來張品田山全景P1130415.JPG雖然聽很多人說這個小V斷有多難多可怕，但現場實際看還好，手腳點非常明確，完全沒什麼難度，一下就通過了。除非你是真正的懼高症，不然這邊小心一點問題不大P1130416.JPG通過小V斷剩200多公尺就登頂了

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昨天遠觀的大、小霸及東霸尖山已經這麼近了P1130423.JPG四秀最後一塊拼圖，品田山登頂，3524M，百岳#22P1130432.JPG品田山為十峻之一，從雪東線那邊看過來最大的特徵就是那山脈岩層的摺紋，山頂開始往聖稜線就是相當有名的品田大斷崖，一直無緣的聖稜線何時能成行呢。聖稜線上的百岳遺珠穆特勒布山，個人覺得這座真的蠻有特色的P1130424.JPG到山頂大霸群峰中的伊澤、加利山也都清楚可見P1130435.JPG太陽很溫暖，景色很好，多留了一些時間在山頂取景P1130441.JPGP1130453.JPGP1130464.JPG再來一張全景P1130425.JPG緩稜草坡，望向昨天一路走過來的三秀P1130465.JPG這裡再次遇到昨天喀拉業遇到的男女山友，彼此打招呼小聊一下，互相道別後，回到山屋，稍微休息一下，主要目的都完成了，把大背包整理好，腳架用不上了也收一收，啟程下山，到池有名樹前一段較陡的爬坡爬過去，到三叉營地開始就是一路下坡了。昨天煮水的來源-亞美池P1130466.JPG再次遇到你-不同的光線下的池有名樹P1130467.JPG另一個角度的池有名樹P1130468.JPG接下來相機收起來，再來就沒什麼要拍了，專心下山，一路沒停一口氣直接下到池有山登山口，在登山口休息吃個東西，再慢慢踢回武陵山莊。接到桃山瀑布步道，還有3.5K回到武陵山莊P1130469.JPG走回到武陵山莊，馬上收拾好啟程回台北，果不其然，快到思源埡口前就開始有濃霧，馬上加雨衣雨褲，到南山前最濃情況下能見度不到10M，南山全家買個飲料休一下，幸好高度下到四季部落後就脫離濃霧區了，開始加速，騎到礁溪再吃個餐補充，1730騎回到家，騎機車兩日四秀行安全完成了。四秀當中的喀拉業山，景觀對比上雖遜於其他三座，不過它沿途景色並不會太差，還是值得來走一走的，個人不覺得它是鳥山啦。原文連結=>三讚加一好-武陵四秀兩日行旅

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