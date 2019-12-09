三讚加一好！ 武陵四秀 頗具考驗的進階路線
武陵四秀，指得是品田山、池有山、桃山、喀拉業山四座百岳，其中三座具有360度的好視野，天氣若好的話，可環視遠方許多壯麗的山岳，登山口分別是桃山、池有兩處，無論是走哪一個上山，從登山口到稜線前的這段爬坡頗具考驗，由於不算輕鬆的行程，體能要自己好好評估，在百岳中做為進階路線是相當不錯的選擇。現在入園放寬到5日前可申請，剛好這段時間沒事，臨時決定了申請入園爬四秀，原本第一日想住桃山山屋卻沒位置了，改申請新達山屋，但又想去走走傳聞中的桃山之字坡，最後路線規劃為由桃山登山口上，走完喀拉業後再續走到新達山屋，隔天登頂品田下山。出發日下午5點從中和騎著機車前往南山民宿過夜，晚間8點多到達，吃過晚餐後整理下背包休息，明天預計8點開始起登，結果當日進了武陵農場才發現前一晚忘了去超商印入園入山，臨時跑到武陵小隊尋求幫忙，在武陵小隊協助下印出入園入山，結果弄到8點20幾分才開始出發。天氣特好，趕緊動身了通過武陵吊橋從武陵山莊開始前半段是好走的瀑布步道要開始經典4.5K陡上坡了-直達桃山頂不得不說桃山登山口路線真的不簡單，4.5K的距離從海拔1940M開始一路爬升到3325M的山頂，近1400的爬升量，特別是前2K的之字坡陡上，是這段路等高線最密的，一上場就給你來真的。一開始沒曬到太陽還有點冷，爬沒多久外套就穿不住了一路沒停直到1.5K做第一次休息，天氣好到穿短袖都不感到冷通過指標1.8K後，坡度明顯緩和，已經脫離等高線最密集的路段，接下來到停機坪之前算相當好走的緩上，可以讓大腿好好喘息一下，繼續走到指標3K處再做休息。離開樹林中的之字坡，天空藍的漂亮重裝走這段真挺硬的2.5k處，搖曳的芒穗與藍天非常搭人也來入鏡一下原本以為前面看到的山頭是桃山，但桃山是一片草坡，地圖對一下確定不是，但路線上會經過，指標2.7k一大片平坦空地，停機坪到了，續走300m到指標3k休息補給。停機坪，從指標2k到這是坡度最歡樂的路段指標3k，10點20，時間上還在計劃值內再來開始坡度又變得明顯了，到登頂前也還有一段陡上，這1.5k中間只有小小一段緩坡，隨著高度上升，沿途有許多展望視野，不過同樣的景色在山頂也能拍到，不花太多時間在這拍照，以隨手記錄為主，畢竟今天要走完喀拉業山加前往新達山屋還有一段距離。北一段這片充滿芒穗的坡，景色還不賴走到這個位置雪東線、雪北及品田山也現身了換個角度，北一、北二段及武陵農場完整呈現在下方看的假山頭到了，不用爬上它，會小繞過去大、小霸尖山現身，旁邊的東霸尖山雖然不是百岳但也挺吸引人繞過那顆假山頭後，桃山在眼前了11:50分登頂桃山，從武陵山莊開始費時約3小時20多，有稍微追近自己原預設時間，山頂風景很棒，環景全視野。桃山3325M，百岳#48再來要去喀拉業山，單程來回7K，山頂拍完照稍休息一會，馬上動身，原本想去桃山山屋放大背改小包，但懶得再走下去再上來，乾脆直接背著開始下切，走大概200M多換成登頂包，大背包藏在箭竹裡，以GPS標注記號。晚點要續往的池有山及明天的品田山遠遠有露一塊小小綠草皮那座山頭就是目的地藏好背包後看一下剛下來的路，走下來時就知道很陡，但喀拉業山會讓人哇哇叫的原因，就是因為來回距離很長外，還要再爬上去，剛登頂桃山時，看到一組人馬正往上爬，明顯可看出有幾位走到眼神死。最後要回桃山的200M上坡真的夠陡指標400開始，約一段500M距離陡下，接下來到詩崙山前，在樹林內還有幾處小山頭爬上爬下的，但整體高度是在下降的，代表的是回程確實會蠻辛苦的。樹林也是有展望的，看個風景喘口氣吧四秀有池有名樹，這顆我覺得也能當喀拉業名樹指標1.2K後到詩崙山的起伏就沒那麼大，休息之餘拍照記錄指標來到1.8K左右，抵達詩崙山，高度3200M，去程的一半了通過詩崙山不久，會離開樹林，眼前是箭竹草坡，從這到喀拉業山起伏都沒有剛開使那麼大，算起來相當好走，沿途景色也不差呀。一出樹林就能看到目的地了這一段到登頂的途中有非常多的好視野再翻過一個假山頭，終於快到了回拍看到剛剛詩崙山樹林出來的草坡抵達囉，喀拉業山3133M，百岳#85雖然很多人都喊喀拉業山是鳥山，但我走下來卻不這麼覺得，雖然山頂本身無展望，但這段路景色卻不差，距離來說也還能接受，若是住在桃山山屋的話，其實就跟一般爬山是差不多的，真要說的話，應該就是最後回桃山那1.2K陡上坡真的太磨人了。剛剛來時先以登頂為主，回程再慢慢補拍景色後半段的展望真的不錯拍拍漂亮的芒穗12點桃山下切往喀拉業，14:50回到桃山，回程只有遇到一對男、女山友往喀拉業山，互相打個招呼。看看時間，抵達新達山屋原本有摸小黑的準備，看樣子沒意外應該是用不到手電筒了，只是從一早出發開始休息次數不多，爬回桃山腿還真的有點軟了，在山頂曬太陽休個15分鐘再出發。總費時2小時50分來回，時間的調整上鬆口氣出發前山頂再拍幾張照片再看看喀拉業山，四秀最矮卻是最遙遠的桃山山屋，下回有機會再來住吧經過山屋時跟住這的山友打個招呼，小聊一會之後繼續剩下的路途，從桃山山屋到三叉營地2.3K再到新達山屋1.4K，到今天休息點剩不到4K的距離，不過山上不會只有距離而已，往三叉營地先下到最低鞍部3120M，再爬升到3220M的三叉營地，也是夠操的一段路。樹林內有些地方景色還不錯，停下來拍個照不趕路剛下降掉的高度要再次爬回去了，這段也是陡呀.....爬上三叉營地的過程，回首桃山看到池有登山口上來的稜線，要接到三叉路了三叉路，往新達山屋再1.4K一路走來有在想，今天就先登池有山，還是明天回程再爬，看看時間，也才4點10分而已，上去吧，明天品田山還可以睡個飽再去爬。過三叉路後，遇到碎石坡開始往上爬上稜線通過一處崩塌地再登一秀池有山，3303M，百岳#51稍早走完的桃山、喀拉業山全景照近下午的光線，讓山景拍起來別有味道即將西下的太陽今天三秀完成，不急著趕路了，在這放空一下重裝登頂照來一張，明天不再上來了在池有山頂都能看到晚上要過夜的新達山屋，剩下的距離可以悠閒的走過去了，往山屋又要把爬升還回去，沒差啦，有上有下才是爬山嘛。黃昏的池有名樹5點10多分，來到今晚的休息點-新達山屋原本抓1800到新達山屋，意外的進度比原計劃快，接近9小時走完第一天的行程，山屋集水槽很早就沒水了，需要到附近的亞美池取水。晚上睡不著無聊亂拍，竟然有成功沒失焦的隔天雖然說想說到自然醒，不過還是早早就起床了，乾脆也不睡了，一個晚上過去整個宜蘭方向出現滿滿的大雲海，山上看是風景，不過這天下山要騎車回去可就辛苦了，不過，下山的事下山再說吧。清晨景觀7點帶上登頂包開始爬，剩1.7K到山頂，先一小段陡上後，接下來的緩稜上坡至品田前峰。滿滿的雲海景觀，賺到大景了緩稜草原接下來一路不停往品田山前進，先抵達品田前峰後，過一處小V斷，最後一路爬上山頂。品田前峰稍做休息賞景在品田前峰(3442M)與品田山合影待會要通過的前峰小V斷來張品田山全景雖然聽很多人說這個小V斷有多難多可怕，但現場實際看還好，手腳點非常明確，完全沒什麼難度，一下就通過了。除非你是真正的懼高症，不然這邊小心一點問題不大通過小V斷剩200多公尺就登頂了 昨天遠觀的大、小霸及東霸尖山已經這麼近了四秀最後一塊拼圖，品田山登頂，3524M，百岳#22品田山為十峻之一，從雪東線那邊看過來最大的特徵就是那山脈岩層的摺紋，山頂開始往聖稜線就是相當有名的品田大斷崖，一直無緣的聖稜線何時能成行呢。聖稜線上的百岳遺珠穆特勒布山，個人覺得這座真的蠻有特色的到山頂大霸群峰中的伊澤、加利山也都清楚可見太陽很溫暖，景色很好，多留了一些時間在山頂取景再來一張全景緩稜草坡，望向昨天一路走過來的三秀這裡再次遇到昨天喀拉業遇到的男女山友，彼此打招呼小聊一下，互相道別後，回到山屋，稍微休息一下，主要目的都完成了，把大背包整理好，腳架用不上了也收一收，啟程下山，到池有名樹前一段較陡的爬坡爬過去，到三叉營地開始就是一路下坡了。昨天煮水的來源-亞美池再次遇到你-不同的光線下的池有名樹另一個角度的池有名樹接下來相機收起來，再來就沒什麼要拍了，專心下山，一路沒停一口氣直接下到池有山登山口，在登山口休息吃個東西，再慢慢踢回武陵山莊。接到桃山瀑布步道，還有3.5K回到武陵山莊走回到武陵山莊，馬上收拾好啟程回台北，果不其然，快到思源埡口前就開始有濃霧，馬上加雨衣雨褲，到南山前最濃情況下能見度不到10M，南山全家買個飲料休一下，幸好高度下到四季部落後就脫離濃霧區了，開始加速，騎到礁溪再吃個餐補充，1730騎回到家，騎機車兩日四秀行安全完成了。四秀當中的喀拉業山，景觀對比上雖遜於其他三座，不過它沿途景色並不會太差，還是值得來走一走的，個人不覺得它是鳥山啦。原文連結=>三讚加一好-武陵四秀兩日行旅
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