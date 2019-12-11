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柯文哲首度公開表態「2024沒有意外就會選」

評／了無新意的矚目案件 太陽花國賠案側記

新手進階路線／登雪山主峰東下翠池　走一步滑兩步實際有難度

2019-12-11 07:56健行筆記 健行筆記洪志銘

經歷過上次的越級打怪（志佳陽大山），對於這次的雪主東下翠池行程，說起來行前就感覺輕鬆許多，也預期會有比較多的體力跟時間來拍照。來到登山口，不免俗的，當然要拍張大水池，代表準備要出發了。眺望遠方山頭，漂亮的雲瀑，感覺就是好兆頭，老天爺許我們一個大好天氣。f067fe527fd121473143a4b44df8dfcb.jpgfdcd5f2169b51a33624e45f9a9bf269d.jpg從登山口開始的 0-2K 行程，真的是新手行程，緩緩的上坡，主要都是階梯路線，但旁邊大多有土坡可以走，坡度也不大，走起來只要穩穩的調整呼吸，幾乎不太會有累到喘的感覺，頂多留點汗，還是處於可以聊天的狀況。（我以新手的水準來評估）25fa32a07ee9be38824e69246d20633f.jpg2K走完，就到了七卡山莊。一般的行程不太安排住在這裡，這裡離主峰尚有8.8K，如果要從這裡當天來回主峰，早上必須很早出發，然後第二天回程就直接下山，這個有點硬，一般來說不常見（不過這裡山屋比較好抽，也是有商業團會安排這樣行程）。這裡廁所乾淨，水源也夠，可以在這休息10-20分鐘，吃點小東西。a850acaca3cbfc629a49095855200ace.jpg2K開始到3K，大概就是這段行程中最為舒服的路線，『之字型』緩緩上坡，走起來就是一個舒服。但過了3K開始，坡度就會開始有點加大（但還好啦），地面也會有比較多的階梯出現，以新手來說，會有點小喘，休息次數也會增多，但要在50-6分鐘內走完不是太大問題，而景色也會開始從林間慢慢出現。e233e0e2465d3648ab63410d921aa7e1.jpg8bd90c7547bc376039a523c13f84c479.jpg一路小上坡來到4K的觀景台，這裡就是哭坡的起點，視野相當好，可以在這裡耍廢不少時間，順便可以對自己做一下心裡建設，面對待會要走的哭坡準備準備。其實哭坡的坡度雖然陡（400公尺上升300公尺高度），但距離不長，通常就是一步一步走，休息喘一下，然後，就到了！真的就到了，對於新手來說，不至於會累到哭（會哭的在後面路程），一般來說，新手30分鐘內會走完，然後回頭望下方的觀景台瀟灑說一句：哭坡不哭！0b3bd1b199a04617760f27b41f2487fd.jpg走完哭坡，再繼續 0.6K 左右就到了東峰登山口。這時候，就可以把重重的背包暫時卸下，輕鬆上去東峰（1分鐘就到了，用爬的，也不用5分鐘）。而到了這裡，也代表第一天的行程開始進入輕鬆的收尾行程。從東峰下來之後，高度就不會有太大的變化，也不會有一直上坡的行程，就只有小上小下的路線。這段約2.1K的路程，大約1小時可以完成。到了369山莊，第一天7.1K行程完成，這時候如果不計算休息時間，5-6小時左右的行走路程，對於新手來說不是困難，沿途不用快，可以盡情拍照、聊天，都不太有累的感覺。第二天就要上雪主了。先從369開始，先是一小段的『之字坡』，這段約有0.7K，一路向上，一般來說，會在爬坡的過程中看到日出，一日出，整個斜坡變得很溫暖。f271b3a275eaacc9f294f5398c118df3.jpgf0dde6f7f860cf473a163b88b8d5dd5c.jpg走完這段之字坡，到達7.8K處的黑森林入口，就準備開始今天對於新手硬硬的行程。從黑森林7.8K的入口開始，一直到9.8K的圈谷底部，2K的路程，都是上坡，而且不是平緩的土坡路，會有樹根、石頭，也會有比較大跨步的上攀，整體來說，會比較累，對於腳的負擔也比較重。由於我們是要去翠池住一晚，所以背重裝，如果是輕裝的話，應該會更輕鬆許多。這段路，在森林中非常舒服（對眼睛跟腦袋），腳比較累而已。7facc4b446c5938fb78be119d0f79192.jpg0581cc6211ce92403118705f808be863.jpg有點辛苦的走到圈谷底，這時候給你的，就是美美的好景色，到了這裡，就可以看到頂部的雪主跟北稜角了，只是不要去想最後的那一段上坡（這個才叫哭坡，1K長啊）3af5fb7c897cfdd205bbb17a5a4e17ca.jpg從圈谷底開始，1K的距離，上升300公尺左右，上升高度不多，主要是因為距離，這一段，新手大約需要1小時，然後邊走邊喘，連罵都罵不出來了，沿途的路面也不是很好走，會有些碎石，走起來並不是很舒適，還好旁邊的美好景色可以稍微慰藉。走完這段罵不出來的路程，也就到了雪山主峰了，如果以一般新手雪主東的行程，到這裡就是個完美的折返點。而我們則是要繼續前行到翠池。下翠池這段，是我覺得最為辛苦的一段路，下坡，走一步，滑兩步；上坡時，走一步，退半步（隔天凌晨爬上來時，我只能罵在心裡，嘴巴早已無力）。

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7a614a7b41fc2e63dd01200b012b3840.jpg24ac6a83df8f7cb4911faf0c21b865a4.jpg不過滑行完，翠池的景色就美美的回饋給你（可惜水沒了）。只是翠池這個季節，晚上已經相當冷，約在0度左右，保暖一定要夠，我這次就差點GG了，主要就是在中間保暖層不足。da90ee2b145c9363ce40182a2d76a17b.jpg383d0a844fb3dd42226a4079c82019bc.jpgd62b866492f8dc918ca5d785f530fcf3.jpg整體來說，雪主東對於新手來說（以一個未登過百岳，但每週有2-3次運動，每次30分鐘以上，可以連續慢跑30分鐘以上）不是一件難事，走起來也不會有快死的感覺，比玉山來說，應該略難一點點。但如果加上翠池，那就要好好考量一下，畢竟上下翠池還是有難度在，加上第一次走高山路線，對於碎石的路線會有比較大的障礙。

登山玉山

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