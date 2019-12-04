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風光秀麗的司馬限林道之旅 森林中的驚奇巨木令人驚艷！

2019-12-04 07:58健行筆記 健行筆記林正宸

司馬限林道從雪見遊客中心開始，是條優質好走且風光秀麗的林道，途中的東洗水山及最後的北坑山則帶有些微挑戰的登山步道，含爬上兩座山走來回有相當的距離，是練體力的好所在，但精彩不止於此，在北坑山之後若能繼續深入，還有隱藏在森林中的巨木驚奇，非常值得前來，時間有餘欲的話，不妨來此一遊喔。一早驅車前往雪見遊客中心，進入司馬限林道0K開始，行車好一段距離，終於抵達雪見遊客中心，這邊是行車終點，接下來開始的司馬限林道就是步行起點了，雖然天氣很好，但冬季關係，來到近1900的高度，沒曬到陽光的地方還是會覺得冷，不過動一動身體熱開就還好了。整裝後馬上出發，雖然林道好走，但目標要去大板根，查到的資訊光是從北坑山來回就要3小時，時間還是要稍微預留。進入林道步行起點，指標23.5K處

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一路緩升的林道，就算不爬山也是健行的好地方

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沿途多半有樹蔭，就算是盛夏前來依然舒適

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林道沿途有許多地方可觀賞聖稜線及雪山西稜

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從司馬限林道望去也能欣賞聖稜線，最明顯的山頭依然是大小霸尖山，雪北及雪主、北稜角也都相當好認，聖稜線的景觀在司馬限林道觀賞佔比不高，不過雪山西稜則非常完整的呈現，西稜上的各個百岳都能一一細數，在林道內順順地走著，有風景展望就停下來拍照，走著走著沒一會就來到27.5K的東洗水山登山口。林道步行一開始有鋪設碎石，後面恢復為一般土石路面

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沿途展望處不少

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完整的雪山西稜

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樹林中的展望

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平緩好走的林道

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沒展望處的林道也有它美麗的樣貌

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與林道合影

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來到27.5K，先去登東洗水山，同行的小馮因為爬過決定在下面等我們，就我跟金包去爬，距離雖然只有0.8K，但坡度可不算簡單喔，往山頂的中途也有不錯的展望點，累了就停下看看風景吧。東洗水山登山口，出發

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不錯，目前為止還有笑容

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漂亮的杉木林相

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展望點，大小霸、雪北、雪主

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雪山西稜

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樂山雷達站

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上坡不久，金包有點掉開，不過有持續在走，其實並不擔心，讓她以自己的步調慢慢爬就好，我在展望處拍照不久，她就跟上了，其實也沒差很多。知道妳很累，再加油一會

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登上稜線，再一小段緩稜就到三角點囉

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恭喜，完成今天第一座

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山頂休息一下，啟程回林道，不要讓隊友等太久，而且今天還有更重要的目標要完成呢。這顆倒著長的二葉松挺有性格

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回到展望處再稍停留一會拍個照

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上東洗水山再回到登山口正好1小時，繼續往北坑山出發，沿途有兩處良好景觀點，往東的展望是聖稜線，往西的展望則是水雲三星，隨後來到29.9K北坑山登山口，同時也是司馬限林道終點，後面的林道因崩塌關係已封閉。展望點，可看到大小霸，但更吸引我的是有個V狀內凹的山頭

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那座是榛山，當下不知道，回家對地圖看等高線才確認

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難得換另一邊有展望，有鳥嘴特徵的上島山及虎山大峭壁清楚可見

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北坑山登山口有兩條，一條走山徑，另一條為過去運材的木馬道，但不管走哪條，最後都還是會走到290M長的陡上坡，想輕鬆一點的人可去回都走木馬道，我們是選擇去走山徑，回來走木馬道。29.9K終點-在此吃午餐休息

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2條路徑，想怎麼走就看人喜歡囉

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山徑裡頭也有一段陡上坡，翻過一座小丘後再下坡跟木馬道會合，有上有下，就當做練體能吧，都來了走走無妨，登上北坑山後休息一會，準備去找大板根巨木。山徑景色

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看到這顆橫倒的大樹，表示山徑最高點快到了

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過最高點，再一段下坡後與木馬道會合

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陡上290M到三角點

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本日第二座

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接下來穿過柵欄往大板根

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柵欄上有寫來回3小時，以時間推估單程大約1.5K~2K左右，進入之後剛開始非常好走，地面似乎有彈性似的走起來好舒服，不久會有一段170M長的陡下，看到帆布獵寮後，接下來一段路是腰繞路徑。已經起雲霧了，不然這位置可以看到哈堪尼山及加里山

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剛進柵欄後的寬大舒服路面

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往大板根最陡下的一段-170M長

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來到一座帆布獵寮

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獵寮之後的腰繞路徑路幅較窄，沿途起伏上上下下，有的路徑較靠近邊坡，小心走即可，跨過倒木時注意滑，整體並不到很困難，看到左手邊第二處帆布獵寮時路徑進入寬稜地，離大板根就不遠了，此時從北坑山開始的里程記錄已經2K了，比預期遠。路徑縮小

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靠邊坡處小心行走

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一處開闊點，天氣好的話加里山應該很好認

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路徑上的倒木在跨越時稍微注意

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去程通過在左手邊的第二處帆布獵寮後轉為寬稜地，繼續往前，沒多久右手邊再出現第三處帆布獵寮，不久就會看今天要拜訪的主角。路徑轉為寬稜地，快到了

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第三處獵寮

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來到大板根巨木(這顆為長栲尾)，雖然說已經看過別人的照片，但怎麼也比不上親眼看到來的驚嘆，它就靜靜的佇立在這等人們來造訪，里程計錄從北坑山開始到這約2.2K。很美又壯觀的一顆大樹

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大自然的神奇，粗壯的板根，非常特別

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走到這還花不到1小時，距離雖然比預估的長一些，但難度不高，回去不須太擔心，先來好好拍照再說。來去當比例尺

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各個角度隨我們抓

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P1130247.JPG借躺一下，謝謝樹爺爺P1130251.JPG

3人合影

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真的很有特色，超好拍

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離開前再讓我抱你一下

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最後再來一張他的身影

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回北坑山的路途除了那段陡上外，其他都不算難走，從過柵欄開始再回到北坑山整個時間還用不到3小時，回到北坑山快下午4點，算算時間走回遊客中心頂多小摸黑一下，而那時間已經林道上了，沒什麼安全疑慮。回到北坑山囉

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結束陡下坡，由木馬道開始回程

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由木馬道一處展望點可觀看北坑山

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傍晚的光線很漂亮，慢慢走林道回遊客中心囉

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最後摸了半小時的小黑，從出發到結束總時間8小時半，走下來里程也來到22K，算相當充實的一天，下山吃個晚餐，載小馮回龍潭後，再40分鐘回到台北，結束這天的旅程。那顆大板根巨木十分推薦給大家，有機會要來看看，而且司馬限林道本身非常親民，景色也棒，即使來這單純林道散步都是很值得的。

原文連結=>司馬限林道之旅-登東洗水山、北坑山兼賞大板根巨木

登山步道

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