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好不甘心的撤退！ 辜負了對不起　忘不了的奇萊南華7K

2019-11-25 21:05健行筆記 健行筆記李瑞克 v.Trekker

坐在7K立牌旁邊的土坡上，我意識到這是我奇萊南華的終點了，從沒想過人生第一個撤退點是在奇萊南華7K，一個以平易近人著稱的百岳路線。

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▲奇萊南華以平易近人的百岳路線著稱，前7K大多是這樣平緩的步道

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▲平緩到甚至可以騎著野狼呼嘯而過。其實從第一公里的崩塌處開始就覺得不妙，只要遇到稍微上下的緩坡，右邊膝蓋的最深處就開始隱隱作痛。但也因爲大部分路程都很平緩，一邊評估一邊走著也走到了7K。

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▲6K處的大崩壁，走過真的有點心驚驚。

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▲很美的雲海保線所立牌途中也有幾次痛到必須停下來，但休息一下吃點東西之後又可以繼續走，不過看來這次是真的無法了。抽痛一次，休息一下，走個兩步又抽了一次，抽到整支膝蓋沒力的那種。之前在尼泊爾的時候也有兩腳抽筋到必須休息，但這次的膝蓋痛是一種絕望的痛、知道自己沒辦法再繼續的痛。坐在土坡上好久，覺得很不甘心。山爸爸給了我萬里無雲的天氣，敞開雙手擁抱我，自己卻沒有準備好，沒有能力更貼近祂。

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▲坐在這裡好久，還是決定撤退了，我想我應該永遠忘不了這個立牌。總算體會到下撤比攻頂更需要勇氣這句話，想起為了行程的付出、開了這麼久的車，再看一眼令人懊悔的好天氣。心一橫，我踏起撤退回程的腳步。回程的路上輕輕地跟祂說：「 對不起，辜負祢了，我會永遠記得祢教會我的事。」

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▲回程令人懊惱的大好天氣。

--李瑞克 v.TrekkerFacebook：https://www.facebook.com/Vtrekker.LeeInstagram：https://www.instagram.com/v.trekkerBlogger：https://www.vtrekker.com

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