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PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

心曠神怡的山林美景！ 新竹五峰鄉清泉石鹿步道口、霞喀羅大山

2019-12-02 08:01健行筆記 健行筆記本丸

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橫跨新竹五峰鄉與尖石鄉的霞喀羅國家步道，從清泉石鹿到秀巒養老，全長共22公里，是每年深秋時節的賞楓聖地。霞喀羅大山，又稱「石鹿大山」，登山口位於霞喀羅國家步道3.1公里處。步道沿途穿梭在原始山徑，台灣柳杉高聳筆直成林，青剛櫟落果聲咚咚作響，偶然一叢斑斕槭樹乍現，期待深秋時分的火紅楓葉饗宴。

google導航張學良故居，續往清石道路，沿途道路狹窄蜿蜒、塵土飛揚，經過杉木林砍伐區，共約14公里，即可到達道路終點「石鹿登山口」。總里程/移動時間/總花費時間：10.14公里/4小時06分/4小時59分行程：1020石鹿步道口→1031里程樁0.5k→1040里程樁1k→1042公廁岔路→1046田村台駐在所→1052里程樁1.5k→1107里程樁2k→1130坍塌地→1148里程樁3k→1149霞喀羅大山登山口→1200巨木樟樹→1223箭竹林→1240霞喀羅大山→休息50分鐘→1413霞喀羅大山登山口→1410公廁→1519石鹿步道口

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▲0755 五峰鄉唯一加油站，距離登山口還有一段路程。

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▲0952 遇到杉木林砍伐機具，上面有小黃監工，等待期間與小黃大眼瞪小眼🤣

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▲0955 沿途塵土飛揚，後段水泥路只有2個輪胎寬，隊友很興奮切換汽車上各種模式喊著off-road🙄

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▲1020 「石鹿登山口」前方空地可停車，須注意迴轉空間。

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▲1021 石鹿登山口0k起登，一旁解說牌訴說著霞喀羅部落群及歷史印記，更增添古道迷人丰采。

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▲1027 還沈浸在歷史訴說中，又一座古意盎然木造小橋，小橋上佈滿一叢叢可愛矮小的葫蘆蘚。

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▲1030 每0.5k設有里程樁，步道兩旁台灣杉木林高聳筆直成林。

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▲1040 南蛇藤與黃花三七草為古道妝點上繽紛色彩

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▲1040 1k里程樁

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▲1042 岔路，左往茅廁，速速解決後，續行往養老端登山口方向。

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▲1046 田村台駐在所，日治時期建設為當時戰略要地，如今已被柳杉造林遮住了部分遺址，但仍存留大門坡道及兩側石砌駁坎。

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▲1049 陽光從樹縫間灑落，暖暖秋風吹拂，令人心曠神怡。

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▲1119 林間橫躺生長的巨木

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▲1133 穿越崩塌地，可遠眺觀霧榛山。

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▲1137 陡下路徑土石鬆軟塵土飛揚，一旁幾株可愛的蓪脫木開滿花。

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▲1142 看到滿地提前掉落的紅葉，仍不掩興奮拿起相機抓住剎那間美麗。

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▲1146 往霞喀羅大山指標牌

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▲1148 霞喀羅大山登山口，約在步道3.1k處陡上路徑。

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▲1207 巨大樟樹

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▲1230 步道沿途佈滿青剛櫟落果，一顆紅橙橙的樹矗立在一片綠林中，格外搶眼。

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▲1240 霞喀羅大山三等三角點NO.6240，海拔2234M，另外兩顆基石是山字三角點及民國72年頭前溪水源保護區界。

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▲1152 山頂腹地不大無展望，平日格外寂靜，包場納涼、喝咖啡、聊是非。被大樹環繞著也是一種幸福。

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▲1413 在山頂休息了50分鐘。利用40分鐘回到霞喀羅大山登山口。

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▲1511 回程路上，即將西落的太陽光已經悄悄換了方向，把步道上的樹影變更高更細。

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▲1520 回到登山口，一旁展望依舊。期待深秋的楓葉為它妝點一摸胭脂紅。心得：下山要有洗車的心理準備，前一天才剛洗車打蠟，歷經清石道路風吹沙後...有圖有真相🤣

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如果下山時間早早，不妨順路到張學良文化園區將軍湯，享受溫泉之暖。

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清泉石鹿登山口、霞喀羅大山GPX🍎我的部落格-本丸愛納涼🍏

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