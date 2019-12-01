早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美
原文出處連續好幾個週末的穩定天氣，讓我週週都可安排爬山行程，真的非常過癮。繼上週末的內鳥嘴山黃金山毛櫸、北得拉曼巨木巡禮後，左思右想接下來要去哪兒? 突然，鳶嘴山冒出來說「選我選我」，嗯...鳶嘴山的雲海還沒見識過呢，看網路上大家分享的美照全部都是夕陽、雲海，那就碰碰運氣看看能否在早晨欣賞到鳶嘴山氣勢磅礡的雲海吧~今年1月12日第一次造訪鳶嘴山是從大雪山林道19.8K處起登，由鳶嘴西陵上鳶嘴山，再往27.3K方向下山。本次行程安排 : 27K→鳶嘴山→稍來山→大雪山國家森林遊樂區收費站(約35K)→27K。(我的GPX)▲週五下班夜衝，大約九點半到達大雪山林道27K，過了橫嶺山隧道口的路邊停車位只剩一個，推測都是車泊者佔滿了，幾乎每車旁都放了些雜物、有些垃圾掛在車外 (這裏野生動物多，難保牠們不會來翻垃圾)，雖然我也蠻常睡車上，但對於這種情景，總是無法坦然接受▲凌晨兩點半起床，吃完早早餐、熱完身，03:38準備起登 (自從爬完桃山後，愛上了摸早黑 😆 )▲04:10 約半小時後遇到叉路，到達鳶嘴山只有1K啦~路程短、刺激、景美，真的是條不可多得的超優質路線，相對的，假日人潮少不了，為了好停車、上下山不浪費時間塞人，不是要比人家早就是要比人家晚起登 😆▲04:36 26分鐘後到達觀景台▲觀景台的夜景，星星又是超級多，懶得帶腳架的後果就是只能拍到畫質很差的照片 😅▲05:05 25分鐘後到達攀岩路段，小休5分鐘▲05:10 戴上手套、收起登山杖，準備手腳並用▲05:35 25分鐘後視野變開闊了，離山頂已不遠▲05:46 早安~鳶嘴山~▲雖然期待的壯觀雲海沒出現，但熱門的鳶嘴山頂包場，爽度破表 😁▲06:03 日出前的色溫很柔和，腳下的城市尚在沈睡中▲趁著日出前好好欣賞山頂的無敵視野▲下方左右兩條溪不知是否為大甲溪、大安溪▲平常這大岩石上可是很難搶到個好位，現在沒人跟我搶 😆▲06:16 日出大約落在06:08，但被右邊山頭擋住了▲左後方山頭上有建築物，應該就是小雪山軍事重地▲陽光緩慢地灑落，靜靜地欣賞著眼前的層疊山巒▲06:25 太陽公公終於躍上這座山頭 😊▲日出縮時▲賞完日出，挑戰極限▲網美們站在上頭搶拍的大岩石，我來了~ ▲居高臨下、唯我獨尊 (雙腿有點發抖的感覺)，難怪那麼多人想站上去 (眼睛只敢直視前方不敢亂看怕腿軟，偏偏相機、手機連線一直斷，我就在這大岩石上爬來爬去無數次才完成自拍 😅 )▲自拍完成下撤啦~呼...▲06:50 已有一群山友帶著空拍機登頂了，小休一下準備下切往稍來山▲07:06 上一次要從這裏下切時，我簡直倒抽一口氣，這次已沒有那麼緊張了 😁▲一邊欣賞眼前的美景，一邊慢慢下切▲下切大岩壁，有人工踏點輔助，小心即可▲下切之前往回拍，再會囉~鳶嘴山~希望下次能夠跟你說晚安 😆▲下切大岩壁後往上拍▲右下方為鳶嘴稍來山步道1.25K里程樁，不知0K起點是從哪裏起算，只知道最後看到的5.5K里程樁是在大雪山國家森林遊樂區收費站旁的停車場，所以我還有4.25K的山路要走▲下切一小段往上拍▲橫越大岩壁▲下切，這裏也有好幾個人工踏點▲下切後往上拍▲繼續下切▲有人工踏點免擔心▲下切後往上拍▲穿越一小段杜鵑林▲上爬之後再下切最後一段▲下切後往上拍，結束裸露感極大的攀岩路段▲接下來就要進入樹林囉~▲08:08 叉路口，右下回大雪山林道27.3K，續直行往稍來山▲叉路口指標，到達稍來山還有1.7K▲路跡清楚很難迷路▲喔! 知道前往稍來山的步道上上下下，沒想到有陡上...▲一小段平緩路▲08:31 1.75K里程樁後繼續上爬▲軟綿綿的好走松針路▲下坡 😅▲上坡▲再下坡▲好像下太多了吧...▲一小段平緩路▲上坡▲下坡▲08:59 叉路口續直行，右下回大雪山林道29K▲叉路口指標往稍來山還有1.1K，上上下下快1小時只走了0.6K 😅▲繼續...又是下坡...▲往上爬過這些大石頭▲09:06 2.25K里程樁▲休息一下聽聽悅耳鳥鳴▲吼...一堆大石，爬吧...▲繼續爬亂石▲終於平緩一點了▲09:25 2.5K里程樁▲亂石堆，還好不陡▲緩上坡▲巨大倒木▲緩上坡▲平緩路▲滿地枯葉及松果▲09:50 哈哈哈~開始見到紅葉囉~▲辛苦上上下下後的收獲，甜美~▲09:57 2.75K里程樁▲重裝山友，不知是來負重訓練還是想找個秘密基地紮營▲5分鐘後開始出現大量紅榨槭 😍▲雖然萬綠叢中幾點紅，也足以讓心花怒放▲只剩下一小段路即到達稍來山，但這些紅榨槭讓我不停駐足狂拍▲雖然紅葉尚未鋪滿路面，第一次見到紅榨槭還是頗讓人驚豔▲讓我們繼續看下去...▲10:26 3K里程樁▲都是因為這些楓樹，稍來山怎麼好像永遠到不了 😆▲緩上坡▲無法不朝拜的大樹▲到處都是飄落的紅葉，不小心就會被打臉 😆▲哎喲，這就是傳說中的小象嗎?▲爬完這段緩坡就要到達稍來山啦~▲10:51 終於看到三角點了▲二等三角點▲三角點旁是瞭望台，上去前要先撥珠子到右方，下來再撥回左方，共有十顆 (只能容十人上去)，但是好像只剩五顆吧...那怎知上面有幾人啊 😱 只好戢戰兢兢地爬上去啦...▲瞭望台頂端拍了張照片就趕緊下去 (那尖尖的山頭就是鳶嘴啦)，爬這瞭望台令我腿軟 😭▲11:02 離開稍來山前回拍瞭望台▲不休息，續往大雪山國家森林遊樂區收費站前進▲稍來山到大雪山國家森林遊樂區收費站不到1.3K，都是緩下坡且林相優美，所以可輕輕鬆鬆無負擔地走▲很快的又遇叉路，續直行 (右叉據說可通往大雪山林道31K)▲漂亮的杉木林，無啥遊客▲跟包場差不多啦 😆▲11:45 5K里程樁，只剩0.5K囉▲11:57 5.5K結束 (左邊是停車場，右邊往收費站出口)▲停車場的楓況▲12:04 收費站出來往回拍▲距離收費站不遠的35K里程牌，走回27K停車處要8公里，打算2小時內完成，因為想進去大雪山國家森林遊樂區看看那棵大神木▲大白天在路邊搭帳篷，這個厲害了▲久聞大雪山林道的車泊大軍，沿路一一出現▲林道旁的缺口可見一排壯麗山景▲喔喔~原來左後方是晉升為「中橫四辣」之首的白姑大山，失敬失敬 (「中橫四辣」是指羊頭山、畢祿山、白姑大山、屏風山)，照片右下方的平台應該是之前有想過要造訪的露營區，以後要爬馬崙山的話可以考慮住一晚 😊 (谷關七雄 : 八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山)▲雪山橋 (因為逆光，過橋後再拍攝)▲「雪山橋」新建工程解說牌，排除萬難才完成的雪山橋，感謝前人的辛苦付出及努力▲前4K平均約花費各20分鐘走完，後來決定再另找時間進去大雪山國家森林遊樂區好好走走，因為趕路實在不是我出遊的原則 😆▲沿路慢慢欣賞落地的紅葉，讓剩下4公里的林道走來不至於太枯燥乏味▲可能要再過個幾週，才能欣賞到一整片紅▲穿越無名山洞▲14:11 返回27K起登口，圓滿完成今日行程 😊
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