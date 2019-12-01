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大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

明天北部轉冷！ 吳德榮：最快周四迎入冬首波高山降雪

早安！ 氣勢磅礡鳶嘴山 稍來大O收穫甜美

2019-12-01 07:20健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處連續好幾個週末的穩定天氣，讓我週週都可安排爬山行程，真的非常過癮。繼上週末的內鳥嘴山黃金山毛櫸、北得拉曼巨木巡禮後，左思右想接下來要去哪兒? 突然，鳶嘴山冒出來說「選我選我」，嗯...鳶嘴山的雲海還沒見識過呢，看網路上大家分享的美照全部都是夕陽、雲海，那就碰碰運氣看看能否在早晨欣賞到鳶嘴山氣勢磅礡的雲海吧~今年1月12日第一次造訪鳶嘴山是從大雪山林道19.8K處起登，由鳶嘴西陵上鳶嘴山，再往27.3K方向下山。本次行程安排 : 27K→鳶嘴山→稍來山→大雪山國家森林遊樂區收費站(約35K)→27K。(我的GPX)c38a3bbd7922cc8129901edab5e05ba6.jpg▲週五下班夜衝，大約九點半到達大雪山林道27K，過了橫嶺山隧道口的路邊停車位只剩一個，推測都是車泊者佔滿了，幾乎每車旁都放了些雜物、有些垃圾掛在車外 (這裏野生動物多，難保牠們不會來翻垃圾)，雖然我也蠻常睡車上，但對於這種情景，總是無法坦然接受5358b204ad239605bce950bb1e8e556c.jpg▲凌晨兩點半起床，吃完早早餐、熱完身，03:38準備起登 (自從爬完桃山後，愛上了摸早黑 😆 )663d43a5a328e57082c782dc367a8a8c.jpg▲04:10 約半小時後遇到叉路，到達鳶嘴山只有1K啦~路程短、刺激、景美，真的是條不可多得的超優質路線，相對的，假日人潮少不了，為了好停車、上下山不浪費時間塞人，不是要比人家早就是要比人家晚起登 😆08a1ff805342b13d6767c62d3c9aab1e.jpg▲04:36 26分鐘後到達觀景台c9a17a12f842338cb655af0effd8110f.jpg▲觀景台的夜景，星星又是超級多，懶得帶腳架的後果就是只能拍到畫質很差的照片 😅f5ec73bb807ab053b920abc29eac39ef.jpg▲05:05 25分鐘後到達攀岩路段，小休5分鐘50a6702a7dbc37f4a52a8eca988741da.jpg▲05:10 戴上手套、收起登山杖，準備手腳並用745ffc9e970e0e48cc0cb51d612e51be.jpg▲05:35 25分鐘後視野變開闊了，離山頂已不遠b8f26e2c19b33d406b2664b3e5535222.jpg▲05:46 早安~鳶嘴山~▲雖然期待的壯觀雲海沒出現，但熱門的鳶嘴山頂包場，爽度破表 😁768d3a4bda1cde316a1dbd0ec0455a19.jpg▲06:03 日出前的色溫很柔和，腳下的城市尚在沈睡中a0a72e9834837aededb25612b0c1fab3.jpg993417074f418ebf5f681c715e91db4b.jpg▲趁著日出前好好欣賞山頂的無敵視野8abc4e7f965d2199d0fd92e661754ed9.jpg▲下方左右兩條溪不知是否為大甲溪、大安溪1b5cd7eda532549b34f19489ac7e6e32.jpg▲平常這大岩石上可是很難搶到個好位，現在沒人跟我搶 😆9c7c19a5d90075e039ff1450a1fbc6fe.jpg8451761056573e41a29ff5082da47cc3.jpg▲06:16 日出大約落在06:08，但被右邊山頭擋住了72f5340b4ba71648fbabdd464ad2ca09.jpg▲左後方山頭上有建築物，應該就是小雪山軍事重地2a911edd3bc443c8f189b14e76f0af4e.jpg▲陽光緩慢地灑落，靜靜地欣賞著眼前的層疊山巒8cf264f2f5486ec46cbea00a701dd7c6.jpg▲06:25 太陽公公終於躍上這座山頭 😊374665719fe618ffcc49db36f83058f2.jpg▲日出縮時16fa757f9ec9923f8fb46e42c42dd31f.jpg▲賞完日出，挑戰極限0108d24f95d9e1510f0d4db9c9bc96c6.jpg▲網美們站在上頭搶拍的大岩石，我來了~

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▲居高臨下、唯我獨尊 (雙腿有點發抖的感覺)，難怪那麼多人想站上去 (眼睛只敢直視前方不敢亂看怕腿軟，偏偏相機、手機連線一直斷，我就在這大岩石上爬來爬去無數次才完成自拍 😅 )669278ec1ac98c5b055ffdd7199fed7c.jpg▲自拍完成下撤啦~呼...b2f390a3d5a305bd57d2a044ecae0a15.jpgd138c6d103819785415645805fce4a27.jpg▲06:50 已有一群山友帶著空拍機登頂了，小休一下準備下切往稍來山ef9ac5e88462745ce0b5475faf10b943.jpg▲07:06 上一次要從這裏下切時，我簡直倒抽一口氣，這次已沒有那麼緊張了 😁d504da311b91502ed3edd1a0848670cd.jpg▲一邊欣賞眼前的美景，一邊慢慢下切9d30144d3710a35d1cbfb40b9fe699ff.jpg5fda437e17e14b66135b3dab4004deaf.jpg▲下切大岩壁，有人工踏點輔助，小心即可1d8c14d84863ed6552c4510d2c16cdf1.jpg▲下切之前往回拍，再會囉~鳶嘴山~希望下次能夠跟你說晚安 😆e07cfa4732966806c3d59ae4ca14f7ab.jpg▲下切大岩壁後往上拍26fcace6508cdd0900403a8ab4a71780.jpg▲右下方為鳶嘴稍來山步道1.25K里程樁，不知0K起點是從哪裏起算，只知道最後看到的5.5K里程樁是在大雪山國家森林遊樂區收費站旁的停車場，所以我還有4.25K的山路要走cd43f943cb173fe0d72bf6d7d5d88f08.jpg▲下切一小段往上拍e1e690aaa0696733f9e4b1b1dae61501.jpg▲橫越大岩壁903336384827e3ac663120a1263b7cb4.jpg▲下切，這裏也有好幾個人工踏點f872c7f909e33d5ff949285c60a1c474.jpg▲下切後往上拍b5411ee06412151a24f8f7f7a2240795.jpg▲繼續下切62cae239435ff4f37faa5faaf5b16957.jpg▲有人工踏點免擔心066f3a3ac3dc3f0c13b514ba542ce0d9.jpg▲下切後往上拍76002280e1293edda94a79f68344c897.jpg▲穿越一小段杜鵑林2eb3959975cd23b979341436edfe92b3.jpg▲上爬之後再下切最後一段1dac09b60856a65af1c2fc0345ae5e2c.jpg477d0eaeea7ca13c2394d8cbd1277394.jpg▲下切後往上拍，結束裸露感極大的攀岩路段34f110f5e4646c775440913fc9d4ddcf.jpg6baeb5b8eeec03e323557ccba4fe453d.jpg▲接下來就要進入樹林囉~9a47e82089b4ff29614e789b05fb82d2.jpge1b01c083f15742829d3123df931718c.jpg▲08:08 叉路口，右下回大雪山林道27.3K，續直行往稍來山4bd140c49fccf1a39c08410038bd65de.jpg▲叉路口指標，到達稍來山還有1.7Ka0b61252bc61945cc335022f9a1ce382.jpg▲路跡清楚很難迷路a59bb634e54429d7c0e8e02894129614.jpg▲喔! 知道前往稍來山的步道上上下下，沒想到有陡上...c7e0f8aec5a60b643f9aa6ed592f4913.jpg▲一小段平緩路5398ade553d03a3916d143d254d99e29.jpg▲08:31 1.75K里程樁後繼續上爬849ce96efbafad08742c1c66c4f2b9ed.jpg0c5fe199185bedc2119016f98163dfef.jpg▲軟綿綿的好走松針路c7da4be356cbb025dcb1ff69c4357b7b.jpg▲下坡 😅80443b381690244557f78c35782bd17d.jpgbe6c6a117b690f8f8844bd4c887026e2.jpg▲上坡3ef26739bc0063da66ef915f0c191b99.jpg▲再下坡e920b195e66528fc2780fda8eb7cd556.jpg▲好像下太多了吧...3bb34d1260b029abc6916fd4ccd4bc58.jpg▲一小段平緩路f95f13a5754b5e82a212bcfef185f681.jpg▲上坡90b782372453c56956db49cb73632e2f.jpg▲下坡3ed3e3d0f0baf846b171258755a4a2b2.jpg▲08:59 叉路口續直行，右下回大雪山林道29K6766d16047277b0415283bc4004b7865.jpg叉路口指標往稍來山還有1.1K，上上下下快1小時只走了0.6K 😅5b9667e8ad56c2a4f360d594a6ed63da.jpg繼續...又是下坡...2ede2d9baa35898904b26a4fe30b2b12.jpg▲往上爬過這些大石頭b4479542eebe09136f831e0e4f25b85d.jpg▲09:06 2.25K里程樁▲休息一下聽聽悅耳鳥鳴2d2a7e13c1294b971deb274d04a7fc63.jpg▲吼...一堆大石，爬吧...6992e9420b8e577151d05f7a17f3d0e6.jpge3a9e8e79e0fe5f5914d56d21ebed83e.jpg▲繼續爬亂石36aaca164abc53780ac19db1b7c53e00.jpg0603712c4614c4b258d4adfef98947b6.jpg▲終於平緩一點了73cf469e34357f29a4f95085bad03621.jpg▲09:25 2.5K里程樁15d0f90b26511380a5cd1ca90e8c375c.jpg▲亂石堆，還好不陡dbb3a10a0e91da02be7f008e49c69080.jpg▲緩上坡5125a6582060746f08ea640139d710db.jpg▲巨大倒木bd77a6b91069a2aa1df6f2501651373c.jpg▲緩上坡acc283e3439a7ab027699545cbb0778e.jpg▲平緩路5f26cd9bfbacd0c232f3a44b391f17ea.jpg▲滿地枯葉及松果b5e5dd6fa9766eb7e00e8057cdc020fb.jpg▲09:50 哈哈哈~開始見到紅葉囉~fb272847a82955280862c4e94f89d616.jpg▲辛苦上上下下後的收獲，甜美~5a5054ddcb5d02e5172c288577d8eeb4.jpg▲09:57 2.75K里程樁a2c7df1c182730ea86f9f7b159c78e5a.jpg▲重裝山友，不知是來負重訓練還是想找個秘密基地紮營84ecaaf205871bbd0ed7536151d1bfe1.jpg▲5分鐘後開始出現大量紅榨槭 😍4ce8024cb6cad4038ac70d32a9eb963b.jpg▲雖然萬綠叢中幾點紅，也足以讓心花怒放0fdb2fd691bc0f93a84f33b434e76810.jpge46986403c2ecdd5b2980424af04d02b.jpg▲只剩下一小段路即到達稍來山，但這些紅榨槭讓我不停駐足狂拍05fcd9a0b6b5e7b2029f82750ba69efe.jpg8e65da0e12c412a04a692a46d701ce51.jpg▲雖然紅葉尚未鋪滿路面，第一次見到紅榨槭還是頗讓人驚豔00bd8587a949eaa928f55b2f2386c114.jpgb38325f42d91c18b29ceb440c484d8e5.jpg▲讓我們繼續看下去...bd86af54d707fb24d17507e2365f73c2.jpgab5f84ae0f230d24baba0e59a5dec169.jpgc03f355cbabc65dc78cb17eb7eebab00.jpgbe026bd80aedafe204b8c963125384c5.jpg6df7deb1ad8ec0f27aa9fe5a274ccf53.jpg1c4394f5b0530ddf0b2cca151bd967fd.jpge567339c42eda6bb49afd1b7d512228a.jpgdc2db46e0223ed9419271e0dbdc22d5c.jpg▲10:26 3K里程樁9991bd4878a40311ae8367996ebd0671.jpg▲都是因為這些楓樹，稍來山怎麼好像永遠到不了 😆c81f752735c60a92968a5facf3829b75.jpg▲緩上坡d9c87f09292caa67f10c7e1ef003c7a7.jpg5b268acca7976e418eda48f3d6d5ea9d.jpg▲無法不朝拜的大樹4b2c07021dba2c08c2ad7ce63c9b73c0.jpg550035f46468ce466be02de70369af24.jpg▲到處都是飄落的紅葉，不小心就會被打臉 😆422e71c58ed3837b1f4e9694f1563275.jpg▲哎喲，這就是傳說中的小象嗎?22c91e94e43fc2c6ca6b908766381444.jpg▲爬完這段緩坡就要到達稍來山啦~ef9155219ae2e7c2f74d3152a4efd175.jpg▲10:51 終於看到三角點了a8f7b28a67b5ecb3c48bcc0e7842f4e9.jpgcb2557eeafedd5158e860656168df5bd.jpg▲二等三角點5e8c37b6ef41362d60e8e2520ad0dbe1.jpg▲三角點旁是瞭望台，上去前要先撥珠子到右方，下來再撥回左方，共有十顆 (只能容十人上去)，但是好像只剩五顆吧...那怎知上面有幾人啊 😱 只好戢戰兢兢地爬上去啦...dcca64aceda6a9e4172c593951f39fd3.jpg▲瞭望台頂端拍了張照片就趕緊下去 (那尖尖的山頭就是鳶嘴啦)，爬這瞭望台令我腿軟 😭2c1b418e2b5f9cb46a6b9fa7216565d0.jpg▲11:02 離開稍來山前回拍瞭望台1fb39f47c74383bfdb0c2c7413b54056.jpg▲不休息，續往大雪山國家森林遊樂區收費站前進df1e95ba5eb37e492e573382e4089fbe.jpg▲稍來山到大雪山國家森林遊樂區收費站不到1.3K，都是緩下坡且林相優美，所以可輕輕鬆鬆無負擔地走df30c81a8ce7c0388d593ab57c987bf0.jpg▲很快的又遇叉路，續直行 (右叉據說可通往大雪山林道31K)1bfefc1dd071ca434245337ae53e5b24.jpg▲漂亮的杉木林，無啥遊客fa812443d2c6e32048848b5424eb0f6b.jpg▲跟包場差不多啦 😆77cd3910ec2a3b609b7db13e9ba3db53.jpg▲11:45 5K里程樁，只剩0.5K囉f40139ef1c8ca5e166d50cf53b86535a.jpg▲11:57 5.5K結束 (左邊是停車場，右邊往收費站出口)74fcd76acc7d6f9cda9592ecfed14cde.jpg▲停車場的楓況3533eac9f7dc2607e25c023af22e81a6.jpg▲12:04 收費站出來往回拍15f77ffff966fa9ea36f9589549f9307.jpg▲距離收費站不遠的35K里程牌，走回27K停車處要8公里，打算2小時內完成，因為想進去大雪山國家森林遊樂區看看那棵大神木738584951720b22525a5b8a1db6ff882.jpg▲大白天在路邊搭帳篷，這個厲害了814230af578071a6128d9a83ba365561.jpg▲久聞大雪山林道的車泊大軍，沿路一一出現dbd9b095c74b7cd878ac9519c74f4b02.jpg▲林道旁的缺口可見一排壯麗山景cadaea05102b925cffbe9e881c931dff.jpg▲喔喔~原來左後方是晉升為「中橫四辣」之首的白姑大山，失敬失敬 (「中橫四辣」是指羊頭山、畢祿山、白姑大山、屏風山)，照片右下方的平台應該是之前有想過要造訪的露營區，以後要爬馬崙山的話可以考慮住一晚 😊 (谷關七雄 : 八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山)7e16f82a86c9035c83e6a275db5a3ec2.jpg▲雪山橋 (因為逆光，過橋後再拍攝)c828701323f00e855007073a238193ba.jpg▲「雪山橋」新建工程解說牌，排除萬難才完成的雪山橋，感謝前人的辛苦付出及努力06440461fbf9b1c50cbb473ea9ede54c.jpg▲前4K平均約花費各20分鐘走完，後來決定再另找時間進去大雪山國家森林遊樂區好好走走，因為趕路實在不是我出遊的原則 😆57fa76218e5e9a4ad602826164570c0e.jpg▲沿路慢慢欣賞落地的紅葉，讓剩下4公里的林道走來不至於太枯燥乏味9399cab5f4700072e2c1c806b45de263.jpgbb950171015e1ad22d64292c8106b84e.jpg▲可能要再過個幾週，才能欣賞到一整片紅9f2643ec1fbf67b6d4b8dbe714deedce.jpg31b3b7976cc3c2aa49e31cddff7e6bee.jpg8e4ed4d933dea3597f46dd840ba27f5e.jpg7719a19eb949d612d29ff7fc0a92d628.jpg▲穿越無名山洞bc3bf3ad181de0ec03c590da0dd3465d.jpg9d124c86e8a0e5033606a4126f0d7e9a.jpg▲14:11 返回27K起登口，圓滿完成今日行程 😊

森林遊樂區步道神木

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