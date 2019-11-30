一次豪邁收藏六連峰！ 只能往前不能回頭的高CP值縱走行程

2019-11-30 15:29 健行筆記 健行筆記李斯特



縱走路線一向是李老師登山健行的首選,只要走一趟路程就能收藏幾座山峰,CP值硬是比一般的登頂路線還要高!當然縱走路線相對難度也比較高,距離遠 上上下下的稜線路徑又折磨人,最困難的是從A地走到B地之後,接駁車輛的規劃與安排!

剛踏入登山界的李老師,以初生之犢不畏虎的勇氣挑戰鳶嘴捎來縱走,沿途的壯觀美景以及驚險路況震撼了李老師,還好在終點遇到貴人,讓一身疲累的李老師得以搭便車回來~~

隔一年 接著挑戰旗靈縱走,小而彌堅的小百岳路線,海拔不高 卻有著變化多端的路況,還好在終點再次遇到貴人,讓一身疲累的李老師得以搭便車回來~~李老師運氣真的很好,或者說台灣最美的風景真的是人~~只有三員縱走的路線完全克服了接駁的問題!!

位在三義鄉與銅鑼鄉之間的三員縱走,從三義火車站出發,途經三角山 三角山北峰 雙峰山 雙峰山西峰 雙峰山北峰 員屯山,一路走到銅鑼火車站,最後再搭火車回到三義火車站!完全不用接駁車 一次收藏六座山峰,真是一條超完美的登山縱走路線!心動了嗎??不過先別衝動 好好考慮一下,因為這是一條回不了頭 只能往前的路線!!就從三義火車站開始這趟高CP值的縱走行程,你可以開車也可以坐火車!

開車的朋友別擔心停車的問題,在火車站的右邊的高架橋旁,就有一塊免費又寬敞的停車場,裝備上身後就依照指標方向穿越地下道!

沿途都有三角山指示標誌,跟著走就對了!

柏油路走到底是個三叉路口,向右轉就是三角山的登山口!

三角山登山口前有座鮮藍色的石牌,讓我們健康樂活往前走吧!!

一開始是緩緩上升的木製階梯,符合人體工學的距離與高度,讓李老師一行人讚不絕口!

但也沒有開心太久,全天然的紅土陡坡路徑正式上場

即使全程幾乎都是走在綠蔭下,即使十一月的山間秋風已經有些涼意,但一路陡上還是讓人噴了一身汗

走出樹林 走至開闊處,山下的人工景觀全成了微縮版的精巧模型,李老師趕快趁機把玩這些可愛的玩具

再來的路徑全換上裝土布袋的材料,爬上爬下的階梯是裝土布袋

稜線上的平坦路徑也是裝土布袋,布袋粗糙的表面止滑,內裝的泥土軟硬適中,走起來很舒服!!

三員縱走就是要不停的爬上爬下,但別天真的以為都是舒適好走的階梯,苗栗特產-礫石和黃土伴隨著拉繩出現了!!

全程路徑都相當清楚,但還是有一些叉路,要留心一旁的登山布條以免走錯,當然事先下載GPX登山路徑最是安全!!

大約走了3公里後就能抵達樂山亭,空間寬敞 桌椅俱全的樂山亭很適合休息,可惜一旁台電電塔施工中,環境有些雜亂!

繞過電塔工地往上走,馬上就邂逅三員縱走中的第一座山峰,海拔567公尺的三角山

一旁巨大的台電電塔底座居然用心的上色,藍天白雲的圖案讓電塔不再只是冷冰冰的鋼鐵,李老師靈機一動 靈感湧現,馬上擬定李老師的觀光政策白皮書,首先設置電纜車連結電塔與山下入口,在不影響山林生態下運送觀光人潮,接著在電塔上設置觀景台和咖啡廳,讓居高臨下的巨大電塔成為各地的觀光景點!!

嗯~~~這應該有比愛情摩天輪更有意義吧!!登頂三角山頂後,如果你覺得累 那就趕快回頭吧!如果你覺得意猶未盡 那就繼續往前吧!!再來的路徑就是數不清的爬上又爬下,路徑坡度不大 走起來輕鬆,只是小徑二旁的草木茂盛,穿短褲的雙腳沿途又刮又刷又割,真的不蘇胡~~~

當然也有五星級超優質的路段,點點陽光灑落在平坦好走的步道上,迎面吹來徐徐的清風,既溫暖又涼爽,讓登山變成一種最奢侈的享受

在地面上捕獲超大隻的台灣虎頭蜂,就算是落單也別招惹牠 迅速離開

雙峰山已經出現在伸手可及的前方了,山頂上的慈惠堂也隱約可見,繼續加油向前進!!

另一個方向是一望無盡的平原,視線毫無遮蔽 直達盡頭的台灣海峽

拉繩大概是三員縱走最重要的配備,上坡要拉繩 下坡要拉繩,走在危崖旁的小徑上也要拉繩確保安全

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全程都是走在樹林裡 倒木自然也會多,但都不會妨礙行走,反倒成為天然的外拍互動道具

經過大約6公里後 邂逅第二座山峰,海拔582公尺的三角山北峰(又名長坑山)

有展望的地方就能遍覽三義與銅鑼的風光,城市與山林比鄰而居,生活在台灣就是這麼幸福~~

一路走到這裡就真的回不去了,繼續跨步走進山稜的樹林小徑裡

但說實在的 也不是很輕鬆,手腳並用順利突破木梯拉繩關卡,破關後就能正式進入銅鑼鄉的範圍了

走到7.5公里處邂逅第三座山峰,海拔538公尺的雙峰山,終於走完一半的三員縱走了!!

雙峰山前出現一段雙叉路,直走通往員屯山 往下通往慈惠堂李老師決定往慈惠堂休息兼吃晚餐囉!!

往慈惠堂的途中會邂逅第四座山峰,同樣是海拔538公尺的雙峰山西峰

通體鮮黃色系的慈惠堂是令人不可忽視的存在,坐落在雙峰山頂上,漫延的綠意和亮眼的鮮黃形成極強烈的對比,吸引中許多訪客前來朝聖賞景

慈惠堂是棟三層樓的建築,不管從哪個樓層都能欣賞鳥瞰苗栗的田野風光,廟方的志工們 各個親切和藹,絕對是三員縱走最佳的補給中間點

享受著美味的泡麵和香甜的水果,美景 涼風 人情味 李老師乏了,真想就留在慈惠堂慵懶下去~~~但 已經回不去了~~~頂著飽脹的肚子 拖著慵懶的步伐,一路爬坡走回雙峰山,在叉路處往員屯山的方向前進!!

雙峰山是銅鑼鄉境內最高峰,於是從雙峰山之後的路程大多是下坡,只不過人造階梯不見了,走在純天然的土石斜坡可要更加小心!!

同樣也有五星級超優質平坦路徑,而深秋午後的陽光竟然更加燦爛

時間有點耽誤了,李老師開始加快速度急行軍,在9.3公里處邂逅第五座山峰,海拔451公尺的雙峰山北峰

經過了五個小時 走了將近10公里,一路上不停的爬上爬下,逐漸侵蝕折磨李老師的體力與毅力,但在這杳無人煙的荒郊野外,已經回不去了,只能繼續朝著員屯山前進!!

原以為後半段的路程會是一片坦途,想不到竟是不斷走在礫石與黃土上,真的不輕鬆啊!!

幸運的是二旁的雜草似乎剛被清除過,免去了鑽草叢的尷尬困境

遇到一棵優雅趴倒的大樹,李老師苦中作樂的變身外拍網美,一想到還有5公里的路程心就苦了起來!!

終於 終於 終於抵達員屯山,終於一次豪邁縱走六連峰,這種感覺就是爽啊!!

接下來就是踩著飛揚的步伐輕鬆下山囉~~員屯山是銅鑼鄉熱門的登山路線,因此沿途設施就相對高檔多了,像這座樹林中的挑高涼亭,造型精緻優雅 空間寬敞舒適,很適合焚香操琴 品茗賞景

連階梯都是高檔的石磚鋪面,高檔的石階步道好看又好走!!

連天然的紅土步道都整理得很高檔,絲毫不輸給大學校園裡的專業跑道

登山口附近是一座不同風格的涼亭,不走豪華壯觀路線,簡單的木造款式更能融入周圍的山林景色

往前再走 居然出現人聲鼎沸的狀況,原來是一家名為雙峰草堂的景觀餐廳,生意這麼好,李老師馬上跟一旁的友人洽談生意,約好一起找座山頭 開間山野食堂

雖然三員縱走可以不需要接駁車,但現實是從登山口到銅鑼火車站還有2公里,深秋午後步行穿越銅鑼工業區倒也涼爽輕鬆,途中還能遠眺雙峰並列的美景

不過李老師還不急著去搭火車,不說你不知道,銅鑼鄉可是台灣最大的杭菊種植區,每年11月就是杭菊盛開的季節,李老師要搭計程車去賞杭菊囉~~馬路沿線都有零星的杭菊花田,但最集中的花田是在九湖休閒農場!玲瓏小巧的杭菊和菊花完全不一樣,圓嘟嘟又毛茸茸的模樣更惹人喜愛,李老師一不小心就淹沒在黃金花海之中了~~

杭菊只有黃色與白色,黃色燦爛閃亮 白色淡雅沉穩,不過要賞杭菊動作要快,因為杭菊是製作菊花茶的材料,花農可是一邊開放賞花 一邊認真的採收

黃昏暮色下的潔白杭菊花海,大地像鋪上一層柔軟的雪花,李老師整個人沐浴在誘人美色之下,洗去了一身的塵土與疲累

帶著醺醺然的心情到銅鑼車站坐火車,假日的區間車上還是擠滿了人,李老師花了7個小時從三義走到銅鑼,卻只用10分鐘就從銅鑼回到三義!今天很累 卻也很滿足~~後記:又一次來苗栗的爬山,苗栗正是石虎最大的棲息地,誠心希望苗栗縣政府能更重視石虎的保育,為了感謝老天爺的保佑,也為了為台灣石虎的保育盡點微薄心力,李老師決定這次小額捐款給台灣石虎保育協會,希望這群真正的台灣原住民能有更好的生存空間~~